لماذا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟؟

طاهر باقر

صادفت فترة ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحولات تاريخية واجتماعية وانسانية عظيمة شهدتها الجزيرة العربية، وربما كانت ولادتها هي الحد الفاصل في تاريخ المرأة بين فترتين مظلمة واخرى نورانية وهذا على صعيد العالم وليس فقط الجزيرة العربية، فمع ولادة السيدة الطاهرة حدث تحول كبير في ثقافة الامة الذكورية والقامعة لحقوق المرأة الى ثقافة تبجل وتقدر دور المرأة في الحياة الانسانية.

في المجتمع الجاهلي الذي كان فيه الذكر يمثل رمز النماء والخير والبركة اتى الاسلام بمقهوم انساني جديد وثقافة لم يعرفها السابقون قبل ذلك، لقد رسخ الاسلام في عقيدة الملتزمين بتعاليمه ان المرأة هي مصدر الخير والبركة في الحياة الانسانية واصبحت السيدة فاطمة هي الرمز لهذا التحول وقد انزل الله سبحانه سورة بشأنها اطلق عليها بالكوثر وهو الخير الكثير.

غبن حقوق المرأة وانتقاص شأنها وهدر كرامتها لم يقتصر على عرب الجاهلية بل كانت سمة لكافة الثقافات التي كانت حاكمة في مجتمعات تلك العصور بما في ذلك الثقافة الرومانية والثقافة اليونانية والثقافة الصينية والثقافة الهندية وهناك تصوص سجلها التاريخ ترمز الى حقيقة الانتقاص من شأن المرأة لدى تلك الثقافات، وعلى صعيد الواقع كانت المرأة في المجتمع الهندي تحرق عندما يتوفى زوجها لكي لايخرج ارث الزوج الى خارج عشيرته، وفي معظم تلك الثقافات لم تكن المرأة لترث شيئا من المال بل هي كانت جزءا من الارث فإذا مات الزوج تعطى كجزء من الارث للابن الاكبر.

اتى الاسلام وشرع القوانين الاجتماعية العادلة وساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وقضى على ظاهرة وءد البنات التي كانت سائدة في تلك الفترة، وحرم القتل والسبي واقر القوانين المناسبة بخصوص الاسرة والزواج وازاح كافة التقاليد والاعراف المنتهكة لحقوق المرأة وجعل الدين الجديد الجنة تحت اقدام الامهات كما في السنة النبوية الشريفة.

وكما فعل مع حواء ومريم وزوجة ابراهيم كان لابد من ان يختار الله سبحانه المرأة الاولى في مجتمع الاسلام تكون القدوة والمثل الاعلى بالنسبة للنساء، واذا كان سيفعل ذلك فمن الطبيعي ان يكون الاصطفاء من نساء النبي فهن الصالحات والمؤمنات والطيبات وقد جرى هذا الاصطفاء في آية واضحة من آيات القرآن الكريم في موقف هو من اعظم مواقف الاسلام (يوم المباهلة)!

ولابد ان نعرف أن نساء النبي شاركن في صنع ثقافة الأمة كافة فكانت منهن راويات الحديث ويعود الفضل في حفظ الكثير من تراث النبي الى نسائه اللاتي حفظن عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) الاحاديث الشريفة ونقلنها الى المسلمين ، ولولا ذلك المجهود لاندرست معالم التراث النبوي لاسيما بعد فترة منع تدوين السنة.

فهل اختار الله حقاً سيدة الكون الاولى بين نساء النبي؟

نعم لقد اختار الله عزوجل من بين تلك النساء امرأة واحدة لتمثلهن جميعاً في موقف واحد هو من اعظم مواقف الاسلام "يوم المباهلة" (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) آل عمران "61"

لقد اختار الله عزجل فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتمثل نساء النبي في موقف المباهلة العظيم ، ولم يختلف مسلم واحد في ان الذي كان في موقف المباهلة هي فاطمة الزهراء حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم " ونساءنا ونساءكم" ولم يجلب النبي من نسائه سوى فاطمة الزهراء

والقرآن الكريم يحدثنا عن قصة المباهلة يوم أنكر نصارى نجران ماجاء به النبي محمد (ص) فطلبهم للمباهلة فأجاب النصارى النبي بالقبول وواعدوه على يوم محدود فقال زعيم لهم وكان رجلاً حكيماً : إن أتى بأصحابه فباهلوه وإن أتى بأهل بيته فلا تباهلوه، لأن المباهلة تشتمل على خطر الاصابة بالعذاب الالهي، فان كان كاذباً فسيجلب اصحابه لخوفه على اهل بيته ان يصيبهم الاذى، وان كان صادقاً فانه سيجلب اهل بيته ليقينه انه لن يصيبهم مكروه من جراَء المباهلة.

ولما حان الموعد أتى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بأهل بيته وكان بينهم علي ابن عمه وفاطمة ابنته والحسن والحسين احفاده، ولما شهد النصارى ذلك طلبوا اليه اعفاءهم من المباهلة لكن المثير في الامر هو ان القرآن الكريم لما اراد ذكر فاطمة وصفها بانها من"نساء النبي" فالآية القرآنية تقول (وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ) ونساء الرجل بالعربية تشمل الزوجات والبنات، فلم يخرج النبي من نسائه الا افضلهن ، لضرورة المباهلة ، فالنبي يجلب معه أفضل الافراد من بين البشرية حتى يستجيب الله بجاهه وجاههم لدعائه.

والذي يحسن العربية يدرك أن اختيار الافراد للمباهلة كان من قبل الله سبحانه للفظة الامر" فقُل" (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَة اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) آل عمران "61" ففاطمة اختارها الله بين نساء النبي لتقوم بمهمة الدفاع عن الرسالة في أعظم موقف من مواقف الاسلام!.

ماذا كانت تمثل فاطمة بالنسبة الى النبي الاعظم وحتى بالنسبة الى رب العزة حتى يأمر الله من فوق عرشه أن يجلبها النبي معه دون سائر زوجاته ؟

سيدة نساء العالمين هي ليست ميزة تعطى للمرأة بل هي مسؤولية يجب ان تؤديها على أفضل وجه وقد تمكنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها الحصول على هذه المرتبة بفضل ورعها وتقواها طوال أيام حياتها ولو كانت هناك واحدة من النساء المسلمات بمرتبة فاطمة لكان النبي قد أتى بها في موقف المباهلة لأن الله يذكر النساء بالجماعة وليس بالمفرد بمعنى أن هناك متسع لاحضار المزيد من النساء ولكن بشرط أن تحضر المرأة التي لم ترتكب اثماً واحداً حتى لايقع عليها العذاب خلال المباهلة، ففاطمة لم تصل الى هذا المستوى من السمو لمجرد انها ابنة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بل هي وصلت الى ذلك بفضل جهدها.

نستطيع ان ندرك قيمة هذا الاصطفاء وضخامة هذه المنزلة عندما نقارن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مع بقية النسوة المؤمنات الصالحات ونجري هذه المقارنة على مستوى القرآن الكريم ، لقد ورد ذكر نساء النبي في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ومن بين هذه المواضع هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (الأحزاب – 28) وفي تفسير اهل السنة للقرطبي "يا أيها النبي قل لأزواجك قال علماؤنا : هذه الآية متصلة : بمعنى ما تقدم من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألنه شيئا من عرض الدنيا . وقيل : زيادة في النفقة " وهناك روايات كثيرة في هذا المضمار لايسعنا الاتيان بها وكلها تبين معاناة رسول الله صلوات الله عليه مع زوجاته ولاسيما في مجال النفقة.

الآن نذهب الى كلام الله بخصوص فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ونكتشف التفاوت العظيم، يقول رب العزة والجلالة (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ) (الانسان 8 – 9) وقد ذكر اكثر اهل التفسير انها نزلت في فاطمة الزهراء وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم.

الاصطفاء لايحدث من دون ابتلاء ومن دون ان تثبت السيدة فاطمة انها حقا افضل نساء العالمين من خلال مواقفها وايثارها وان تقوم بمهام لاتقدر عليها بقية النسوة وقد تبين ان ماعجزت عنه نساء النبي عن فعله قامت به فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقدمت النموذج الحقيقي للمرأة المثالية التي تستحق ان تحصل على وسام افضل نساء العالمين.

بقلم : طاهر باقر