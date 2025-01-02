الصفحة الإسلامية

لولا القران لتخبط المزاج باللغة العربية


جمال اللغة العربية من وجهة نظري ياتي من حركاته الاربعة الفتحة والضمة والكسرة والسكون فبهذه الحركات يتغير معنى الكلمة على النقيض وبسبب هذه الحركات اصبح لا يمكن ترجمة القران الكريم بالنص ، نعم ترجمة المعنى هذا ممكن ترجمة بعض الايات التي حركاتها لا تغير معناها نعم ، لكن اكرر واقول ان روح الكلمة العربية بحركاتها .

في الجاهلية مع قوة بلاغتهم الا انهم كانوا يتلاعبون ببعض الكلمات من حيث الاعراب بمزاجهم لجعل خصوصية لهم ، وقد استشهد القران الكريم ببعض هذه الاستشهادات لغرض احتوائها وعدم استفحالها وبالتالي تصبح اللغة العربية فوضوية ، فالفضل للقران بالدرجة الاولى في الحفاظ على اللغة العربية من المزاجية واعتبر القران مصدر رئيسي للغة العربية .

قرات الفية ابن مالك في الجزء الاول لشرح ابن عقيل استشهد باكثر من مئة بيت شعر لشذوذ بعض الكلمات العربية التي استخدموها في شعرهم .

وفي نقاش بين الشيخ محمد رضا المظفر والدكتور مصطفى جواد اختلفا حول كلمة بعض هل يصح ان يقال البعض ، المظفر يقول لا يصح بينما جواد يجوزها فساله المظفر عن المصدر فقال له انا ارى يجوز ولكن المظفر قال له وانا مصدري القران لا يجوز.

قال أَبو حاتم قلت للأصمعي: رأَيت في كتاب ابن المقفع العِلْمُ كثيرٌ ولكن أَخْذُ البعضِ خيرٌ مِنْ تَرْكِ الكل، فأَنكره أَشدَّ الإِنكار، وقال: الأَلف واللام لا يدخلان في بعض وكل؛ لأَنهما معرفة بغير أَلف ولامٍ، وفي القرآن العزيز {وكلٌّ أَتَوْه داخِرين} قال أَبو حاتم: ولا تقول العرب الكل ولا البعض»

الحرف ( ما) عند الحجازيين يمعنى ليس تدخل على المبتدا والخبر ترفع الاول وتنصب الثاني بينما عند بني تميم لا تاثير لها مثلا (ما الشجاعُ خوَّافٌ )

وهكذا كلمة هيئة وهي الاصل اما هيأة فهي من استعمالات المدرسة الكوفية بخلاف البصرية حسب ما ذكر لي دكتوراه في اللغة العربية صديق لنا وعندما طلبت منه ان ياتيني بكلمة على غرار هياة أي الهمزة على الالف بعد الياء قال ساجيبك ولم يجيبني

فطاحل اللغة العربية كثر وكما هو معلوم ان سبب وفاة سيبويه وهو شاب وعبقري اللغة العربية بسبب تآمر بعض اللغوين عليه بتخطئته بخصوص عبارة نحوية فاصابه الغم ومات ، هكذا هم عشاق اللغة العربية بعلم

هنالك عبارات يتحدث بها اعلاميون مع شديد كل الاسف كلها اخطاء لغوية ولا احد يرد عليهم ، وهنالك اخطاء املائية لا يمكن ان تصدر عن شخصيات المفروض انهم من حملة الشهادات العليا ، وقد وقع بيدي بعض هذه الاخطاء ولا يصح التجريح ، علما انا لست ضليعا باللغة العربية وانا صدر عن بعض الاخطاء اللغوية وليس الاملائية واحاول جاهدا ان اتعلم لاتحاشى الخطأ .

ما يثير الحفيظة عندما ترى خطاط بارع يخطئ بخطه املائيا مثلا يكتب (الهم) والمطلوب ( اللهم ) يكتب ( مظيف ) والمقصود ( مضيف )

اما جودة الخط فاني رايت اغلب خريجي الكليات خطهم يرثى له وعجبت كثيرا لعدم اهتمام المدارس بالخط والاملاء ، وانا اجزم من يحسن الخط فانها موهبة ومحبته للخط تجعله يحسن الخط .

هنالك اماكن مقدسة وضعت عليها لوحات مخطوطة بخط خطاط ايراني فيها اخطاء ولا يتقبل صاحب الشان تصحيحها ، لي صديق دكتوراه وخطاط ذكر لي في احدى الاماكن المقدسة وجد اخطاء بالخط فاشار لها فقيل له لا تتحدث بها حتى يذهب من يشرف عليها وقدم لنا الاخطاء حتى نصححها وبالفعل قدمها لهم وصححوها ولكن لماذا لا يتقبل المشرف عليها التنبيه على الخطأ؟

واخيرا هي وجهة نظر الا وهو الشعر الشعبي فالشعر الشعبي له حضوره وشعرائه ولكنني ارى انه يؤثر على اللغة العربية وكما هو معروف هنالك كلمات اختفت من اللغة العربية وهنالك كلمات تغير معناه بسبب شيوع استخدامها لشان اخر ، وبسبب التقنية الالكترونية الحديثة اصبحت هنالك كلمات تنطق بالانكليزية وتكتب بحروف عربية لعدم وجود بديل لها يتقبله الاخر مثلا ( فرمته ، كنك ، كنسل ، ويندوز وهكذا )

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثبت يا تاريخ ما قاله الامام الحسن (عليه السلام)
لولا القران لتخبط المزاج باللغة العربية
الشيخ جلال الدين الصغير : ما معنى وأبعاد كل هذه التضحيات في طريق مواجهة الظلم والعدوان؟
الشيخ جلال الدين الصعير : تحذيرات القرآن الكريم من المنافقين.. دروس للعبرة والتأمل في آثارها الخطيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض ادوات الاستكبار ضد المستضعفين
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نجسد الوفاء لنهج ومبادئ الزهراء صلوات الله عليها في ذكرى ولادتها؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ذكرى ولادة الزهراء عليها السلام.. إشراقة الأمل وسط التحديات
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف يُفهم حضور الزهراء صلوات الله عليها في كل مجالس العزاء الحسيني؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام ونموذج العبادة الخالصة في عالم الأنوار
الشيخ جلال الدين الصغير : نظرة في سر العبودية لله تعالى.. من كان يعبد الله سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق؟
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك