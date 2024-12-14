اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 99)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: في بعض مكارم الأخلاق‌: منها: الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى: "ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم" (ال عمران 101) وقال أبو عبد الله عليه السلام: (أوحى الله عزوجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم تكيده السموات والارض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن). ومنها: التوكل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحهم والقادر على قضاء حوائجهم. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل؟ أعلى نفسه أم على غيره مع عجزه وجهله؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الغنى والعزّ يجولان فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا). ومنها: حسن الظن بالله تعالى، قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: (والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لان الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه).

يقول آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما من أعظم الواجبات الدينية، وبهما يصلح المجتمع ويقمع الفساد ويستدفع الشر. قال تعالى: "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" (ال عمران 110) وقال عزّ من قائل: "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون" (ال عمران 114). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا امّتي تواكلت (تواكلوا) الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله). وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: (لتأمُرنَّ بالمعروف ولتنهُنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم). وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: (إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة تقام بها الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وتردّ المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الامر).

عن کتاب مصباح المنهاج / الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم: لحاظ ما تضمنه الحديث من دخل الكرية في اعتصام البئر، لافي تحديد الكر. على أنه ذكره في مقام التخلص من الرواية، بعد الفراغ عن عدم العمل بها وقد يتسامحون في ذلك.وإن كان في بلوغ الحديث بذلك حد الحجية إشكال. هذا، وأما الدلالة فلا ربب فيها بناء على ما في المطبوع من الاستبصار من زبادة بعد الطول في صدره، حيث رواه هكذا: (قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها). لكن لا مجال للتعويل على ذلك بعد اختلاف نسخ الاستبصار المسقط لها عن الحجية. بل لو فرض اتفاقها في هذه الزيادة كفى في وهنها رواية الكليني والشيخ قدس سره للحديث في الكافي والتهذيب بنفس السند خاليا عنها، لتعارض روايتي الشيخ في الكتابين الموجب لتساقطهما والرجوع إلى ما في الكافي، بل يكفي اختلاف الكليني والشيخ قدس سره في عدم التعويل على الزيادة المذكورة. فتأمل. ودعوى: ترجيح نفل الزيادة عند التعارض، لأنها أبعد عن السهو من النقيصة. ممنوعة، لعدم وضوح بناء العقلاء على الترجيح بالأبعدية المذكورة. مع عدم وضوح الأبعدية في مثل هذه الزيادة، التي يقرب السهو فيها بلحاظ سنخيتها مع الأصل، المناسب للانتقال إليها بمقتضى تداعي المعاني بل قد يبعد الزيادة المذكورة استبعاد الفصل بين بعدي الطول والعرض ببعد العمق في كلام الامام عليه السلام، كما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره. وعلى هذا فقد يقرب حمل الحديث على المكعب بأن ذكر العرض فيها يغني عن ذكر الطول، لأنه إما مساو له أو أكثر، والزيادة منتفية بالاجماع، كما في الجواهر. وفيه: أن الطول حقيقة لابد أن يزيد على العرض، واستعماله فيها يساويه مبني على التسامح، وليس هو بأولى من صرف العرض عما يقابل الطول، وحمله على السعة، نظير ما في قوله تعالى: "وجنة عرضها كعرض السماء والأرض" (ال عمران 133) فلا يستلزم فرض الطول. ودعوى: حمله حينئذ على المربع بالقرينة العامة المشار إليها في صحيح إسماعيل الثاني المتقدم. مدفوعة: بأن ورود الحديث في الركي الذي هو البئر التي يغلب فيها التدوير كما قيل مانع من الحمل المذكور. ودعوى: أن السؤال فيها عن تحديد مطلق الكر، لا عن كيفية صيرورة البئر كرا.

وعن صلاة المهمات‌ يقول السيد الحكيم قدس سره: فعن الإمام الحسين عليهم السلام أنه قال: إذا كان لك مهمّ فصلّ أربع ركعات تحسن قنوتهن وأركانهن: تقرأ في الاولى (الحمد) مرة، و (حسبنا الله ونعم الوكيل" (ال عمران 173) سبع مرات. وفي الثانية (الحمد) مرة وقوله: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالًا وولداً" (الكهف 39) سبع مرات. وفي الثالثة (الحمد) مرة وقوله: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" (الانبياء 87) سبع مرات. وفي الرابعة (الحمد) مرة "وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد" (غافر 44) سبع مرات، ثم تسأل حاجتك.

وعن صلاة أول الشهر يقول السيد محمد سعيد الحكيم: وهي ركعتان في أول يوم من كل شهر قمري يقرأ في الاولى سورة (الفاتحة) وسورة (التوحيد) بعدد أيام الشهر، وفي الثانية: سورة (الفاتحة) وسورة (القدر) بعدد أيام الشهر ثم بعد الانتهاء من الصلاة يتصدق بما يتيسّر له فيشتري بذلك سلامة الشهر كله. وفي بعض الروايات أنه يقرأ بعدها هذه الايات الكريمة "بسم الله الرحمن الرحيم" "وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودّعها كل في كتاب مبين" (هود 6) "بسم الله الرحمن الرحيم" "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم" (يونس 107)، "وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شي‌ء قدير" (الانعام 17). "بسم الله الرحمن الرحيم" "سيجعل الله بعد عسر يسراً" (الطلاق 7)، "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" (الكهف 39)، "حسبنا الله ونعم الوكيل" (ال عمران 173)، "وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد" (غافر 44)، "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" (الانبياء 87)، "ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير" (القصص 24)، "ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين" (الانبياء 89).