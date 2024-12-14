اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الفاتحة (ح 98)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: المقصد الثالث في صلاة الجمعة: وقد تقدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسط يد الإمام كما في عصرنا هذا عصر الغيبة يتخير المكلف بينها وبين صلاة الظهر. ويقع الكلام فيها في ضمن فصول. الفصل الأول في كيفيتها: وهي ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة كسائر الفرائض المقصورة. وتمتاز عنها بخطبتين قبلها بدل الركعتين، وبوجوب إيقاعها جماعة، بشروط الجماعة الاتية في محلها، ولا تشرع فرادى. (مسألة 344): يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. (مسألة 345): يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.

ويقول آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره في كتابه منهاج الصالحين: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من‌ صلاته إلا ما يُقبل عليه منها، وأنه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلًا، ولا ناعساً، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى، وأن العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى. فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المستكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودع يرى أن لا يعود إليها أبداً. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حرّكت الريح منه، وكان الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام إذا قاما إلى الصلاة تغيرت ألوانهما مرّةً حمرةً ومرّةً صفرةً وكأنّهما يناجيان شيئاً يريانِه. وينبغي أن يكون صادقاً في قوله: "إيّاك نعبد وإيّاك نستعين" (الفاتحة 5) فلا يكون عابداً لهواه ولا مستعيناً بغير مولاه. وكذا ينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى ويندم على ما فرّط في جنب الله، ليكون معدوداً في عداد المتقين.

وعن قول آمين يبين السيد الحكيم قدس سره في كتابه منهاج الصالحين: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، فإنه حرام ومبطل للصلاة على الأحوط وجوباً. ولا يبطل إذا أتى به سهواً، وكذا تقية، بل قد يجب.

وعن صلاة ليلة الدفن يقول آية الله السيد محمد سعيد الحكيم: صلاة ليلة الدفن: وهي صلاة ركعتين في الليلة الاولى التي تمر على المؤمن الميت في قبره يقرأ في الاولى سورة الفاتحة وآية الكرسي. وفي الثانية: سورة الفاتحة وعشر مرات سورة القدر، فإذا سلّم قال: (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويذكر اسم الميت. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالتصدق عن الميت ليلة الدفن لانها أشدّ ليلة تمرّ به، فإن لم يجد صلّى ركعتين يقرأ في الاولى سورة التوحيد مرّتين، وفي الثانية سورة التكاثر عشراً. لا يشرع الاستئجار لصلاة ليلة الدفن. نعم لابأس بأن يدفع لشخص مالًا ويأذن له في تملّكه هبةً بعد الإتيان بالصلاة المذكورة. وحينئذٍ لو لم يصلّ عمداً أو نسياناً جاز. لكن لم يحلّ له المال ووجب عليه إرجاعه لصاحبه، ومع الجهل به واليأس عن الوصول إليه يجري عليه حكم مجهول المالك وهو الصدقة. ويمكن أن يدفع المال له هدية منجَّزة ويشترط عليه فيها أن يصلي الصلاة المذكورة، وحينئذٍ يحرم عليه ترك هذه الصلاة، فإن تركها عمداً عصياناً أو نسياناً كان لصاحب المال الرجوع في هديته، فإن لم يرجع ولو لجهله بالحال لم يحرم المال على الشخص المذكور.

وعن صلاة المهمات‌ يقول آية الله الحكيم: فعن الإمام الحسين عليهم السلام أنه قال: إذا كان لك مهمّ فصلّ أربع ركعات تحسن قنوتهن وأركانهن: تقرأ في الاولى (الحمد) مرة، و (حسبنا الله ونعم الوكيل" (ال عمران 173) سبع مرات. وفي الثانية (الحمد) مرة وقوله: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالًا وولداً" (الكهف 39) سبع مرات. وفي الثالثة (الحمد) مرة وقوله: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" (الانبياء 87) سبع مرات. وفي الرابعة (الحمد) مرة "وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد" (غافر 44) سبع مرات، ثم تسأل حاجتك.