اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة الفاتحة (ح 97)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب الفتاوى/ أسئلة وأجوبة للسيد محمد سعيد الحكيم: س 236: ما علة قول (كذلك الله ربي) بعد سورة الاخلاص؟ ــ هذا ثناء على الله عز وجل ورد الحديث عن المعصومين عليهم السلام به، فنحن نأتي به تسليماً لهم وتصديقاً لحديثهم عليهم السلام. س 237: ورد في فصل القراءة من كتاب الصلاة من فتواكم (أن البسملة جزء من السورة) بينما تقول المسألة (193) (لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة)، أرجو توضيح ذلك؟ ــ المقصود من ذلك أن البسملة جزء من كل سورة بعينها فلابد من قصد السورة التي قُرِئَت لها البسملة ولا يجوز قراءة البسملة من دون تعيين ويكون تعيين السورة بعد قراءة البسملة. س 238: هل تجزي قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الاخيرتين سهواً؟ ــ تجزي مع العمد والالتفات إلى كون المقروء سورة الفاتحة، لان المكلف مخير بينها وبين الذكر، كما ذكرناه في رسالتنا. س 239: هل يجوز للشخص قراءة القرآن وهو يجهل أحكام القراءة والقواعد اللازمة في القراءة؟ ــ نعم يجوز أن يقرأ القرآن لنفسه. س 240:إذا جهرالمصلي في موضع الاخفات ساهياً ثم أعاد ما قرأ فهل يلزمه سجود السهو؟ س 241: هل يجوز قول: (صدق الله العلي العظيم) بعد اكمال سورة ــ لا يجب. الفاتحة أو السورة التي بعدها في الصلاة الواجبة أو المستحبة؟ ــ نعم يجوز ذلك. ولكنه ليس بمستحب، والمستحب الوارد عن أهل البيت عليهم السلام قول: الحمد لله رب العالمين. فالاولى الاقتصار على ذلك. س 242: هل يشترط في كلمة "ولا الضالين" في الصلاة الواجبة وضع اللسان في مكان معين حتى تخرج الضاد على النهج الصحيح وهل هو مطلوب منا في نطق كلمة الضالين والظالمين بأن نفرق بينهما وهل كل منهما يشترط فيه وضع اللسان في مكان معين؟ ــ لا يشترط وضع اللسان في مكان معين. نعم لابد من الفرق بين الضاد والظاء في النطق، فإنهما وإن كانا من سنخ واحد إلا إن الظاء مسهلة والضاد مفخمة ويكون خروجها دفعياً نظير خروج الدال والطاء لكن مع المحافظة على مشابهتها للظاء في النطق والصورة والسنخ.

عن کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: (مسألة 361): إذا شرع في صلاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة اليومية الادائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها الفضيلي استحب له قطعها وأداء الفريضة اليومية. وإذا لم يأت بالمنافي للصلاة في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصلاة الكسوف من الموضع الذي قطعها عنده، ولا يجب عليه استئنافها. الفصل الثالث في كيفيتها: وهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل منها ويعتدل في قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان ولا إقامة. والأولى أن ينادى عند الإتيان بها جماعة: الصلاة الصلاة الصلاة. (مسألة 362): يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة، وله تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضاً منها قبل كل ركوع حتى يتمها. وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سورة قرأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسورة، وإن لم يختم سورة، بل هوى للركوع من بعض سورة بدأ بعد القيام منه وقبل الركوع الذي بعده من حيث‌ انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات. وعلى ذلك قد يكتفي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كما إذا فرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات في الركعة، كما إذا أتم السورة قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة. وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كما لو ختم سورة في بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتمّها في بعض.

وعن صلاة جعفر الطيار يقول آية الله السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: صلاة جعفر بن أبي طالب: علّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر لما قدم من الحبشة، وهي أربع ركعات لكل ركعتين تشهد وتسليم يقول في كل ركعة بعد الفاتحة والسورة، (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة، وفي الركوع عشر مرات، وفي القيام بعد الركوع عشر مرات، وفي السجدة الاولى عشر مرات، وفي الجلوس بين السجدتين عشر مرات، وفي السجدة الثانية عشر مرات، وفي الجلوس بعد السجدة الثانية عشر مرات، فيتمّ له في كل ركعة خمس وسبعون‌ مرة، ويكون مجموع التسبيحات في الركعات الاربع ثلاثمائة تسبيحة. روي أنه يقرأ في كل ركعتين من صلاة جعفر بعد سورة الفاتحة سورتي (التوحيد) و (الكافرون). كما روي أيضاً أن يقرأ في الاولى (الزلزلة) وفي الثانية (والعاديات) وفي الثالثة (النصر) وفي الرابعة (التوحيد)، وروي أنه يقرأ فيها (الزلزلة) و (النصر) و (القدر) و (التوحيد). وله أن يأتي بأي وجه شاء، بل له أن يجتزئ بأي سورة شاء من القرآن. من كان مستعجلًا أجزأه أن يصلّيها أربع ركعات من دون تسبيح ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حاجته. كما روي أن من نسي التسبيح في بعض حالات الصلاة قضاه في الحالة الاخرى التي يذكره فيها، فإذا نسي التسبيح بعد القراءة حتى ركع- مثلًا- سبّح في الركوع خمساً وعشرين مرة.

وعن صلاة أول الشهر كما جاء في كتاب منهاج الصالحين للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: صلاة أول الشهر: وهي ركعتان في أول يوم من كل شهر قمري يقرأ في الاولى سورة (الفاتحة) وسورة (التوحيد) بعدد أيام الشهر، وفي الثانية: سورة (الفاتحة) وسورة (القدر) بعدد أيام الشهر ثم بعد الانتهاء من الصلاة يتصدق بما يتيسّر له فيشتري بذلك سلامة الشهر كله.

جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: صلاة الاستخارة: فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على الاستخارة عند الاقدام على أمر كالزواج والسفر وغيرهما. والمراد بها ابتهال العبد إلى الله تعالى في أن يختار للعبد في ذلك الامر ما هو الخير له، فإن كان خيراً له سهّله ويسّره، وإن لم يكن خيراً له صرَفه عنه ومنعه منه. مثل أن يقول: (أستخير الله برحمته خيرة في عافية). وقد رويت لها صور مختلفة يضيق المقام عن استقصائها، نذكر: كما ورد في كثير من النصوص الامر بالاستخارة بعد صلاة ركعتين على صور مختلفة. منها: ما روي في الصحيح عن مرازم قال: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثم ليحمد الله وليُثنِ عليه، ويصلي على محمد وأهل بيته ويقول: اللّهم إن كان هذا الامر خيراً لي في ديني ودنياي فيسّره لي وقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. قال مرازم: فسألته أي شي‌ء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن). وقد ورد في كثير من النصوص أن اللازم على المكلف بعد الاستخارة الرضا بما يختاره الله تعالى، وإلا كان متّهِماً له في قضائه.