الخضر وموسى (ع) دراما ودروس

حسنين سامي

انا لا أخوض في تفسير القران لان ذلك ليس من اختصاصي ولا معرفة لي بالعلوم المتعلقة بالتفسير ولكني استنتج من الآيات عبر وأحكام واستدل بآيات أخرى على ما اريد ، والقران الكريم كما هو معلوم لديكم ولدينا إعجاز محمد (ص) الخالد والمتضمن كل ما يتعلق بحياة البشر الى يوم الساعة فليس من الصحيح ان يعتقد احد ان الايات التاريخية هي لسرد قصص تاريخية فقط من غير الاستفادة منها في امور ومجالات اخرى في حياتنا .

قصة الخضر مع موسى على نبينا وعليهما افضل الصلاة السلام فيها الكثير من النكات التي تستحق ان تكون دروسا نستفاد منها في الدراما والعمل الاعلامي لما فيها من اهمية في سبيل ايصال المعلومة الى المتلقي ، حيث تعد قصتهما قصة في الدرس العملي او الدرامي حيث ان طريقة استيعاب الدرس من قبل موسى عليه السلام جاءت عن طريق مسلسلة من اربع حلقات كان يمكن ان تصل المعلومة اليه عن طريق صحفه او على اقل تقدير من خلال اعجازه الذي يكلم الله عز وجل او كان بامكان الخضر عليه السلام تعليم موسى تعليم نظري من خلال شرح الدرس ، كل هذا لم يتم بل جاء بشكل درامي تمثيلي حقيقي كلف كثيرا جدا جدا من اجل انتاج اربع حلقات من المسلسل .

بداية المسلسلة هو طلب موسى من الخضر عليهما السلام ان يعلمه العلم(قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً(66) .

وبعد الشروط والموافقة بدات احداث المسلسلة تتفاعل واول صرف مادي احتاجه الخضر لتعليم موسى هو اتلاف سفينة (فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً ـ الكهف71)، وفي المسلسلات والافلام السينمائية وبعيدا عن مضمون قصصها فانها تعمل على صرف مثل هكذا اموال منها مثلا حرق سيارة او هدم منزل او اغراق سفينة لاثارة المشاهد وايصال المعلومة اليه .

وجاءت الحلقة الثانية من المسلسل لتشهد جريمة قتل حقيقية افقدت موسى صبره

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً(74) اذن الدرس الثاني احتاج الى جريمة قتل حقيقة لغرض استيعاب الدرس من قبل موسى وهذا فيه درس بليغ عن الحكمة الالهية وعلاقتها بحياة الائمة عليهم السلام ساتطرق اليه بعد اكمال المسلسل .

وجاءت الحلقة الثالثة من المسلسل لتحكي قصة بناء جدار لاهل قرية رفضوا اطعامهم فكان جزاء الاساءة احسان( َانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً(77)

هنا فقد موسى صبره وكان الفراق بينهما وجاءت الحلقة الاخيرة من المسلسل لتوضح المبهم من اعمال الخضر عليه السلام حتى يعلم موسى عليه السلام والمشاهد الكريم سبب الابهام ، (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً{79} وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً{80} فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً{81} وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً(82) .

اذن هذه العلوم الثلاثة هي الغاية من الاعمال التي قام بها الخضر عليه السلام .