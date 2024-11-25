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الصفحة الإسلامية

من هي ملك اليمين عند الشيعة ؟


 

كان في الجاهلية حالات زواج عديدة منعها الاسلام واعتمد اربعة حالات فقط . ودخلت على هذه الحالات اراء توقفت بعضها . وهن الزواج الدائم والزواج المنقطع المتعة . وملك اليمين . وزواج الأمة . وبعيدا عن الآراء الفقهية اتحدث عن زواج ملك اليمين. فمن هي المرأة التي تح-مل عنوان ملك اليمين .؟

مُلكِ اليمين: والمقصودين بقولِه (أَو مَا مَلَكَت أَيمَانُهُم) هن النساءُ مِنَ الرّقيقِ، تسمى الإماء يحقُّ لمالكهنَّ أن يطأهنَّ مِن غيرِ عقدِ زواجٍ، ولا شهودٍ، ولا مهر.الا لوجود مانع كحمل او انها وطئت من قبل زوجها الذي اخرجها للحرب وبالمناسبة الاسلام لا يبيح اعتبار جميع النساء يصلحن ملكا لليمين الا في حالات خاصة وهي.

اولا:{ ان تكون كافرة وخرجت مع زوجها او وليها لحرب المسلمين . ولا يحل للمسلم اعتبار أي امرأة كافرة حتى لو خرج زوجها لحرب المسلمين وهي لم تخرج لا يحل للمسلم ان يعتبرها ملك يمين. نعم اذا شاركت في الحرب وشاركت في القتال ووقعت اسيرة فمن يضع يده عليها تسمى ملك يمينه يمكن قتلها . ووقوعها بالاسر ووضع يد المسلم عليها يلغي عقدها مع زوجها. فتكون امة يحق له ان يزوجها.

ثانيا: سببُ حصولِ مُلكِ اليمينِ هوَ جهادُ المُسلمينَ للكافرين، فإن غلبوا عليهم تُصبحُ نساءُ الكُفّارِ المُحاربينَ سبايا تنطبقُ عليهنَّ أحكامُ الرقِّ، ومُلكِ اليمين،

ثالثا: المقاربة بملك اليمين جائزه بشروط معينة وهي ليست زواجاً بل هي داخلة في ملكه وهو مما يباح به المقاربة في الشرع .اما من حيث الشراء جائز لكن من حيث الوطأ لا يجوز أن يطأ أكثر من واحد فهي زوجة لواحد .. نعم إذا أراد بيعها إلى غيره لابد أن تستبرأ بمدة زمنية ثم تتنقل للآخر. ومَن يتتبّعُ الأحداثَ التاريخية قبلَ الإسلامِ سيرى أنَّ الإسلامَ ليسَ هوَ السببَ في مُلكِ اليمين، وإنّما كانَت هذهِ القضيّةُ منَ القضايا االمشهورةِ قبلَ الإسلامِ كشأنِ غيرِها منَ القضايا التي كانَت سائدةً في الجاهليّةِ ،فقننها الاسلام بساحة الحرب فقط ..لذا لا ينبغي لعاقلٍ مُنصفٍ أن يستعملَ عباراتِ يُرادُ مِنها النيلُ منَ الإسلامِ كعبارةِ سوقِ النخاسةِ ثم أنَّ الحكمةَ مِن تشريعِ الإسلامِ لمُلكِ اليمينِ مِن دارِ الحربِ أنّهُ الخيارُ الأقلُّ ضرراً لو أنصفنا. .والموقف منَ الأسيرِ في الحربِ لا يخلو مِن أمورٍ: فهوَ إمّا أن يُقتل، او أن يُحرَّر، او يُسجَن، او يدخلَ في حُكمِ مُلكِ اليمين.

هناك كثير من النساء تزوجن وهن ملك يمين واهدين او تم شراءهن وحسن اسلامهن وكن من افضل النساء .. ثمة ظاهرة في بيوت آل رسول الله {ص}هي ولادة بعضهم من أمهات الأولاد (الجواري) وهنا بعض الأسماء:اولهن زوجة النبي {ص}هي: صفية بنت حيي بن أخطب ..ام المؤمنين وزوجة النبي. ثم ام الإمام زين العابدين{ع}وأمه شهربانو. الإمام الكاظم {ع}أمه حميدة اشتراها الإمام الباقر وأعتقها وزوجها نجله الإمام جعفر الصادق{ع} الإمام الرضا{ع}وأمه المعروفة بتكتم .الإمام الجواد{ع}وأمه سبيكة النوبية . الإمام الهادي وأمه سمانة المغربية . واخيرا الإمام الحجة بن الحسن{عج}وأمه نرجس . وهناك عدد كبير من الصحابة تزوجوا وانجبوا من جواري ملك اليمين ..

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