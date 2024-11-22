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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول مبادرة متميزة للتذكير بالزهراء صلوات الله عليها ولنختبر مقادير ولائنا كل حسب قدرته وموقعه
وكالة انباء براثا
69
2024-11-22
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول مبادرة متميزة للتذكير بالزهراء صلوات الله عليها ولنختبر مقادير ولائنا كل حسب قدرته وموقعه
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