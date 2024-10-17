الصفحة الإسلامية

البيان في خلق الإنسان


 ضياء محسن الاسدي

(( من خلال قراءتي للقرآن الكريم ومن وصايا الله تعالى ورسوله الكريم محمدا صلوات الله عليه وسلامه أن نتدبره بتمعن وأن نعكف على دراسته المستفيضة بمنهجية عالية وعقل متفتح مواكب لكل عصر وزمان لنعلم ما فيه ومراد آياته وأن نعرف مضامينه كوننا نحن المخاطبون العاقلون الذين أرسل إليهم هذا القرآن الكريم وأن نقف على كثيرا من الأعجاز البلاغي والمعرفي والعلمي لآياته التي تخاطب وتستفز العقل البشري الذي حبانا الله تعالى به عن سائر الكائنات الأخرى من خلقه ومن هذه الآيات التي استوقفتني مليا ودعتني إلى التفكر والتمعن بها هي آيات خلق الإنسان وأطواره وخصوصا الكلمتين التي ذكرت في القرآن ( الإنسان – البشر ) حيث جعلتني أفكر هل الإنسان يختلف عن البشر ومن المخلوق الذي خلق قبل الآخر وهل هناك اختلاف بينهما أو علاقة حيث أن دراسة الآيات القرآنية ومعانيها وإسقاطها على ما يتوصل إليه العلماء من خلال أبحاثهم ودراساتهم الاستكشافية والعلمية والبحوث البايلوجية قد تتطابق مع مرادها وكلما توغلنا في البحث والدراسة تتكشف لنا كثيرا من صحة الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم عن خلق هذا الإنسان المتطور ضمن أطار منظومة معقدة محدثة جديدة النمط والأسلوب الخلقي والمواد التي صنع منها البشر بأمر من الله تعالى وهنا ما يؤكده استفهام الملائكة الكرام عن هذا المخلوق الجديد الذي يختلف على ما ألفوه في الأرض من مخلوقات .

عندما نتحدث عن الكائن البشري نجد بعض الإشارات أو الدلالات في الآيات القرآنية تتحدث عن هذا الكائن الذي خلق من الأرض كالنبات ضمن الكائنات التي أوجدها الله تعالى على الأرض من الماء ككائن مائي ثم برمائي ثم أنبته في الأرض ثم دب عليها كسائر الكائنات الحيوانية وهو على رأس سلم الخلق كما قال سبحان تعالى ( هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا ) و( ومن الماء خلقنا كل شيء حي ) وفي آيات أخرى قال ( أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) حيث أن ( ثم ) تدل على التراخي لمدة من الزمن أو الفاصل الزمني المعين بين حدث وآخر علمها عند الله فأن خلق البشر من التراب أولا أستغرق وقتا طويلا ليصبح خلقا آخر من نطفة ثم علقة ثم عظاما كإنسان له صيرورة وكيانا بأسلوب جديد وأن كثيرا من الدراسات والبحوث والآثار و الحفريات تصرح أن المدة بين خلق البشر والخلق الجديد المميز بقدرته المعرفية والمحدث جينيا ( الإنسان ) أخذت حوالي ( 1.7) مليون سنة حسب التوقعات العلمية وكما قال الحق ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) أن هذا الإنسان خُلق من مزيج مادة التراب والماء وهم عنصران مهمان في الطبيعة ليصبح طين لازب ثم صلصال من حمأ مسنون وأستمر هذا المخلوق في التطور على مدة يعلمها الله تعالى ليصبح علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة وهو آدم كأول إنسان ( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ الإنسان من طين ** ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ** ثم سواه ونفخ فيه من روحه..... ) ووصفه في الآية الكريمة ( أنا أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) كما ذكرنا سابقا أن الإنشاء تدل على الشيء المحدث والمتجدد والمتطور من شيء سبقه في التصوير والكيفية .وقد ذكر الله تعالى كلمة الخلق مسبوقة لخلق البشر وإيجاده على الأرض فأنها تدل بمعنى الأنشاء من العدم حيث يذكر الإنسان كأول مخلوق من البشر من نتاج تطور علمي دقيق وبأيدي خالق علمي وصنع قمة الذكاء طوره على هذه الأرض لغرض ما في الزمان والمكان المحدد له متسلح بالقلم للأشياء والمعرفة والعقل والتمييز الناضج الواعي المكلف بالشرائع والسنن والمدرك لما حوله ولمن سبقه من الخلق يشبهه جسديا ومعاصرا ومتعايشا معه على الأرض أن كلمة الخلق التي سبقت الإنسان هي الابتكار والإبداع أصدق وأدق عبارة تعبر عن الإنسان وفي الختام يبقى هذا رأيا شخصيا وتحليلا وفهما لبعض آيات القرآن الكريم في هذا المجال من خلال تدبرها ووضعها على طاولة البحث والدراسة الذي أمرنا الله بها لفهم القرآن وآياته ومراده ليبقى هذا الكتاب المقدس متجددا في الفهم على مدى العصور تتلاقفه العقول النيرة المتطورة حتى قيام الساعة وليبقى الإسلام ومبادئه وإعجازه متطورا و معاصرا ))

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البيان في خلق الإنسان
مجلس حسيني ـــ الحجاب في الاديان السماوية وموقف التيار المدني
الصُلح و السلام مع العدو في عهد أمير المؤمنين عليه السلام
الحوادث التي ادت لقتل الزهراء{ع}
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فدك وحق الزهراء المغصوب من غير سبب شرعي
الشيخ جلال الدين الصغير : أين كان أمير المؤمنين عليه السلام عندما هجم القوم على بيت الزهراء صلوات الله عليها؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حادثة اقتحام بيت الزهراء صلوات الله عليها من المصادر غير الشيعية
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف اقتحموا البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله يستأذن لدخوله؟
الشيخ جلال الدين الصغير : تساؤلات لا يمكن إغفالها حول أحداث ما قبل رحيل بضعة الرسول صلى الله عليه وآله
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مظلومية الزهراء وأسباب تعدد روايات استشهادها صلوات الله عليها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك