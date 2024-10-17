مجلس حسيني ـــ الحجاب في الاديان السماوية وموقف التيار المدني

صوني جمالك بالحجاب الداني //// ودعي الثياب طويلة الأردان

لا تخدعي ان التبرج خدعة //////// للنيل منك فتهجري وتهاني

كوني كلؤلؤة نغوص لصيدها /////في البحرعن شغف بكل تفاني

لا في المعارض نستهين بشأنها/////منبوذة وجدت في كل مكان

فتعافها نفس الأبي تعففا ///////////// رغم البريق وشدة اللمعان

سيري محجبة وليس يضيرك////////// ان قيل ذا رجعية وتواني

ليس التقدم ان تكون نساؤنا/////////عريانة كشفت عن السيقان

ان التقدم لا يعوق ركابه ////////// ثوب يطول لحشمة النسوان

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}(31 النور)

آية الحجاب، هي الآية 31 من سورة النور تتحدث عن وجوب الحجاب على النساء، هذه الآية من الأدلة القرآنية حيث استدل بها الفقهاء على وجوب الحجاب. ذكر بعض الفقهاء أنَّ عبارة «إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها» في الآية، تدل على عدم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة .باعتبار ان كل ما يظهر منها. وهذا الراي موضع خلاف بين الفقهاء في فهم النص.

هناك أية أخرى تعرف بآية الحجاب، هي: الآية 59 من سورة الأحزاب تسمى بآية الجلباب. غير ان الفقهاء استدلوا بالاية 31 من سورة النور انها هي اية الحجاب وحين نزلت اصبح الحجاب واجبا. وهي الاية التي تلوناها على مسامعكم .﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ .. الخ) ذكر بعض فقهاء الشيعة، منهم: الشيخ الأنصاري، والشهيد الثاني، والعلامة الحلي،أنَّ عبارة ﴿إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها﴾ تدل على استثناء الوجه والكفين من الوجوب.[ الشهيد الثاني هو زين الدين بن نور الدين العاملي من أحفاد العلامة الحلي ومن أبرز علماء الأمامية في القرن 10 هـ .

**وقفة مع المرأة: كيف سقطت صريعة بين الجاهلية الأولى والآخرة؟ يوم اكرمها الإسلام وحدد لها دورها في الحياة؟ ما لها وما عليها وكيف ارتقت بهذا التكريم ،ومارست دورها العظيم، وخلفت تاريخًا مجيدًا حافلًا بسيرتها العطرة {كأم وزوجة وابنة، مجاهدة صابرة ،فالمرأة فرد مكلف كالرجل، يجب عليها طلب علم الواجبات لتكون في أدائها على يقين .لان اعراض الناس عن دور المراة {بسبب قلة الفهم لهذا الدين}فالعوام من المسلمين تجدهم يربي بناته على طلب العيش والدراسة، ويُشغلها بمناصب الطب والهندسة وغيرها او ربة بيت ، ويهمل أعظم واجب وهو تعليمها حقوقها وواجباتها , واهمها ان تتعرف على الحياء والحشمة والعفاف، حتى لا يتفشى الجهل وتصبح المرأة معرضة للتيارات الفكرية العلمانية.

** كيف يصف القران المرأة في الاديان السماوية وما هو واقعها في الاسلام.؟:يقول تعالى{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الآية لمن تعني { وقرن في بيوتكن } يجب الرجوع قليلا.. قبل هذا النص يخاطب القران نساء النبي{ص} يقول:{ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} يقول المفسرون ان الله يامرهن انلا يخرجن الا لحاجة ضرورية وان يقمن الصلاة في اوقاتها.. ويصمن ويتعبدن .. ما علاقة هذه بالجاهلية الاولى..؟ الشيعة يقولون فلان عن فلان عن الباقر{ع} سالوه عن هَذِهِ الْآيَةِ: وَ لاٰ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجٰاهِلِيَّةِ الْأُولىٰ ، يقول تعالى " سَتَكُونُ جَاهِلِيَّةٌ أُخْرَى».

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ(صَ):يَا رَسُولَ اللَّهِ،مَنْ يُغَسِّلُكَ إِذَا مِتَّ؟قَالَ:«يُغَسِّلُ كُلَّ نَبِيٍّ وَصِيُّهُ» قُلْتُ:فَمَنْ وَصِيُّكَ،؟قَالَ:«عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ». قُلْتُ:كَمْ يَعِيشُ بَعْدَكَ ؟قَالَ:« ثَلاَثِينَ سَنَةً ،فَإِنَّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَصِيَّ مُوسَى عَاشَ بَعْدَ مُوسَى ثَلاَثِينَ سَنَةً ،وَخَرَجَتْ عَلَيْهِ{صَفْرَاءُ بِنْتُ شُعَيْبٍ زَوْجَةُ مُوسَى}(عُ)،فَقَالَتْ :أَنَا أَحَقُّ مِنْكَ بِالْأَمْرِ .فَقَاتَلَهَا ،فَقَتَلَ مُقَاتِلِيهَا، وَ أَسَرَهَا فَأَحْسَنَ أَسْرَهَا ،وَإِنَّ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ سَتَخْرُجُ عَلَى عَلِيٍّ{ع} فِي كَذَا أَلْفاً مِنْ أُمَّتِي ،فَيُقَاتِلُهَا، فَيَقْتُلُ مُقَاتِلِيهَا، وَيَأْسِرُهَا فَيُحْسِنُ أَسْرَهَا، وَفِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاٰ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى يَعْنِي صَفْرَاءَ بِنْتَ النبي شُعَيْبٍ».

** اما حجاب المرأة في الجاهلية الأولى: فيه عدة أقوال: أنها كانت على عهد إبراهيم{ع}قوله﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ "الجاهلية الأولى كانت على عهد النبي إبراهيم[ع]. قال اخرون :الجاهلية الأولى،[قالوا: إذا كانت هناك جاهلية أولى؛ فهناك جاهلية أخرى]. وحددوا الجاهلية الأولى هي التي ولد فيها إبراهيم{ع}، والجاهلية الآخرة هي: الجاهلية التي ولد فيها محمد{ص}..

اما التبرج .. اختلف المفسرون في ذلك التبرج، قالوا :"كانت المرأة في الجاهلية تخرج، وتمشي بين الرجال، فذلك التبرج" .بشرط ان تغير مشيتها فيها نوع من جذب الانظار اليها. يسميه علماء اللغة التبختر، ولبس الثياب الخفيفة التي تصف الجسد.{ الثياب الحاكية} خلاصة القول هو [كل فتنة تريد ان يراها فيها الرجل] تتصنع في مشيتها لتظهر محاسنها زاد في الشرك حبل .والزاد هو ما يكسبه الانسان في الخير او الشر .فهي امعنت في شركها بالله واوامره. يقول مقاتل بن حيان :أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده ليواري{{ قلائدها وقرطها وعنقها}} حتى يبدو ذلك كله منها، [ذلك هو التبرج.

***وقوله ولا يبدين زينتهن .!![اين تقع زينة المرأة .؟ ].النساء في زمن الجاهلية الاولى ولحد الان في بعض المناطق الغنية : يلبسن زينه (تسمى درع يصنع من اللؤلؤ او الذهب او الفضة) يثبت على ثياب شفافة يكون غير مخيط من الجانبين، وتخرج به امام الناس هذا الدرع لا يواري ولا يستر أجسدها وهي متعمدة ان لا يستر الجسد [ هذا في الجاهلية وفي الزمن الراهن] في الجاهلية كانت المرأة تلبس قميصًا من الدر، والقميص غير مخيط من الجانبين ،قال المبرد وهو من العلماء المعروفين في اللغة : كانت النساء في الجاهلية الأولى الجاهلية الجهلاء - يظهرن ما يعد إظهاره قبحًا. وهذه الكلمة{القبح} التي لا يمكن ان نذكرها بعنوانها. صراحة. لانها تعتبر من الفحش. ويبين {ابن عطية من علماء السنة] ان الآية حذرت نساء النبي {ص} وامرهن الله الابتعاد عن سيرة الجاهلية الاولى، وهي ما كانت عليه النساء في الجاهلية قبل الإسلام النساء الكافرات؛{لأنهم كانوا فاقدي الغيرة، ولا يغارون على نسائهم وأعراضهم، وكان حال النساء دون حجاب؛ ولذلك وصفت تلك الفترة بالجاهلية الأولى}.وهو نص قراني .

**في تفسير السعدي يقول: "لا تكثرن الخروج متجملات ، كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، وكل هذا دفع للشر وأسبابه".خلاصة النظرة للايات الكريمة وما تريد ان تعلمه للنساء..؟ :ايقول الفقهاء ان التبرج أعم من السفور لان،{السفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه} اما التبرج: هو ان المرأة تظهر شيئًا من بدنها كما نرى في الجاهلية الحالية ان المودة انتقلت من السيخ نساء الهند والفنانات في احتفالات التكريم .. يكشفن بطونهن وظهورهن. وانتقلت الينا من الديانة السيخية والتيارات المدنية..ظنوا انها ثقافة . اذن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى : أي ان لا تظهر المرأة للرجال الأجانب - الذين ليسوا من محارمها - ما يوجب عليها الشرع أن تستره من زينتها ومحاسنها وحكمه محرم في الدين الإسلامي باتفاق الآراء.

**اين موقع الزينة عند المرأة..؟ ذهب المفسرون أنَّ عبارة: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» :المراد بزينتهن مواضع الزينة على جسمها حين تتزين: ومعروف ان المرأة تختار اماكن في جسمها تتزين به لزوجها .. مثل القرط يوضع في شحمة الاذنين سواء ملتصق او يتدلى على جزء من الرقبة والخدين. .فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن. وكذلك السوار والمعاضد تلف بها ذراعها .. والقلادة تضعها على صدرها . هذه الاماكن تعرفها المرأة مثيرة اذا ما اضيف لها ثوب حاكي ضيق. فهي تتعمد ان تقلد ما جاء به ساطع الحصري وغيره من موجات يسمونها تنويرية وعلمانية حققوا فيها نجاحا كبيرا بسبب عدم معرفة المراة بواجباتها وحقوقها . فهي تسمع { الملايات} ذات الاصوات الشجية تعلم النساء على البكاء واللطم فقط. ويقابلها عباقرة النعي والرواديد وامثالهم لذلك ركنت كل امر ورد في القران جانبا . بعض المسلمات يحاربن الله جهرة من خلال طرح شبهات حول الخمار والحجاب الذي تضعه المرأة بموجب القران . صارت المسلمة في دوامة فكرية . هل فرض الله الحجاب عليها او انه عادة اجتماعية . وان الخمار مجرد قطعة قماش توضع الى راسها. وحتى وضع الخمار للملتزمات , افتى علماء المذاهب ان يشد شعر الراس فقط واكتفوا باعتبار ان شعر الراس هو الزينة . وبقية اماكن الوجه والصدر والرقبة يجوز ان تكشفها . في حين تقول الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ}«الخُمر» وجمعه خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها وينسدل على صدرها، وفي عبارة الأمر بأن يلقين النساء بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترن شعورهن، وقرطهن، وأعناقهن. ومن يريد التحقق لينظر الى معنى الجيب في جسم الانسان ..

*** معنى الجيب..؟ :الجيب هو الشق المتصل بالحلقة التي عند العنق، يسمى هذا جَيْبًا لأنه شَّقّ: يقول تعالى:[وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ] يعني شقوا الصخر، في المعارك يقولون:{ تم تظهير المنطقة الا من بعض الجيوب} اذن في ثيابنا الجيب: هو الشَّقّ، الذي يدخل الانسان فيه راسه عندما يلبس الثوب وعند خلعه... وهو من اوضح اماكن الزينة عند المرأة. ** روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين{ع}قال: " سمعته يقول: [يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات، متبرجات من الدين، داخلات في الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات للمحرمات، في جهنم خالدات " من يريد ان نأتيه بدليل على لبس الحجاب .هذا دليل قول امير المؤمنين{ع}.

لننظر بحيادية الى ما صدره لنا علماء الغرب الذين يقولون بتحرير المرأة ماذا قدموا لها ..؟ اين ثقافتهم طوال قرن واكثر . نعم علموهن ان يطالبن التحرر من الاسلام والحجاب . اصبحت قوانين الغرب تحكم بلداننا ويرمون التخلف على الاسلام .{إذا تلك قسمة ضيزى} أي: جائرة، غير مستوية، ناقصة غير تامة{رفعا لهذا الاختلاف أورد المحقق د. محمد عمارة خلاصة انتهى إليها صاحب كتاب "الخلافة" عبد الرزاق السنهوري: الإسلام يمتاز بأنه دين ودولة، وقد أرسل لتأسيس دين وبناء قواعد دولة تتناول شؤون الدنيا، والاخرة كما هو نبي المسلمين, كذلك مؤسس حكومة ودولة وولاية من بعده لأهل بيته ولكن المؤامرات تمكنت ان تضعف هذه الدولة ودستورها غيروه بدستور وضعي من خلال الاحاديث الموضوعة.. ثم جاءت مرحلة تبديل الاسلام بقانون غربي؟

ـــ حجاب المرأة في الاديان السماوية ــــ الحجاب في الفقه اليهودي:

يقول أحبار اليهود أنّ المرأة مصدر جاذبيّة للرجل, والتوراة عملت على منع حدوث الفتنة واثارة النفس,في الأسفار المقدّسة نصوص تؤكد{ حرمة كشف المرأة رأسها} وفي الفقه اليهودي{التلمود} نقل احد احبارهم :ان إجماع فقهاء اليهود يقولون بحرمة كشف المرأة اليهوديّة المتزوّجة كامل شعرها في الشارع؛ وقالوا: لا يوجد مصدر تشريعي (نصّ بالتوراة أو فقيه) يسمح للمرأة المتزوّجة بأن يكون شعرها مكشوفًا في الأماكن العامة)..وقال الحبر جتزل إلنسون ان كلّ السلطات العلميّة متّفقة على أنّ المرأة المتزوّجة ملزمة بألاّ تغادر بيتها بشعر مكشوف. وبين علماء اليهود صراحة ان شعر المرأة عورة وعندهم توسعة بالحكم . اجمعوا ان جسد المرأة في الديانة اليهوديّة, مصدر جذب جنسي لا بدّ من نأي الأعين عنه. واليهود يعتبرون ذنبين كبيرين عند النساء فتطلق ولا تعطى كتا الطلاق.. أي تبقى معلقة ويعدّ انتهاكًا لشريعة موسى{ع} وهو الجماع عند حيضها والخروج برأس مكشوف ومدرسة الحبر إسماعيل التوراة تمنع بنات إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة.

**ويعتبر الفقيه اليهودي(موسى بن ميمون أكّد على منع المرأة من كشف رأسها, يقول هذا يعود إلى نصوص التوراة ذاتها؛ واذا خالفت (المرأة) تلك النصوص عُدّت خارقة لشريعة موسى {ع} لما تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف بشريعة اليهود؟ لانه عرف يتعلق بالعفة. وهناك حكم باستعمال الكحل لعين واحدة عند اليهود مما يعني لبس النقاب .هناك حكم عند اليهود في عقيدتهم حلق شعر راس العروس يوم زفافها ذلك تشددا منهم ان لا يظهر من شعرها خصلة . ولذلك تم صناعة الباروكة تضعها على راسها . فيما عارض آخرون هذا العرف لأنّه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها! ..

الحجاب في الديانة المسيحية: غطاء الرأس أو الحجاب الذي تضعه النساء في التقاليد المسيحية. إذ تقوم بعض النساء بلبسه احتراما للتعاليم الدينية. هذا الزي يعتبر فريضة عند بعض الطوائف المسيحية ويعتبر فريضة على للراهبات في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. مثلا : في الكاثوليكية، تغطية الرأس للمرأة في الكنيسة واجبة منذ عام 1917 ليس الراهبة فقط بل جميع النساء المسيحيات. بعض الكنائس الشرقية تطلب من النساء تغطية رؤوسهن في الكنيسة. في الطوائف المسيحية مثل كنيسة يسوع المسيح حيث تلتزم نسائها بلبس نوع من الطاقية أو غطاء الرأس وهن لا يلبسن إلا الأكمام الطويلة واللباس الفضفاض الطويل ويلتزم رجالها بلبس القبعات التي يختلف نوعها باختلاف المناسبة، كما ويلتزم الرجال من العماد والبابوات بلبس ملابس خاصة. بدأت الفتنة العظمى بأن خلعت المرأة النقاب، وخلعت معه ما هو أغلى منه وهو ثوب الحياء، الذي صان وجهها أن لا يكون معروضًا لكل من شاء أن يراه أجنبي أو فاسق أو كافر. ثم وصلت النوبة الى المسلمات بعنوان التحرير فنزعت الخمار الذي يستر شعر الرأس وبدأ - لأول مرة - شعر المسلمة مكشوفًا لا شيء عليه يستره من أعين الناس من أجانب وأقارب وبذلك شُلَّ الحياء في المرأة، ولم يعد قادرًا على منعها من أن تحدث وتحابي، وتصافح وتضاحك من شاءت.

** **الثياب الحاكية المحرمة والاخلاق:هل هناك علاقة بين ارتداء الثياب والأخلاق.. وما راي الدين في الثياب التي تعتبر ثياب الشهرة ..؟ ومن هي الجهة التي تحدد ثياب الشهرة . لان مقبولية الالوان ونوع الثياب تختلف من بلد الى بلد..مثلا الافارقة يرتدون ثيابا فيها الوان براقة كثيرة. واديان في الهند تسمح للمرأة ارتداء ثياب تظهر بطنها وجزء من ظهرها . وفي دول شرق اسيا يقبل العرف للرجل ان يرتدي لباسا يظهر فيه ساقاه لفوق الركبة { الان وصل الينا يسمى برمودا} او ترتدي المرأة ثياب ممزقة ... فما هو الحكم الشرعي في هذه الثياب..؟

الثياب الحاكية يرفضها الاسلام والعرف الاجتماعي هي{ثياب الشهرة}..هو مصطلح وُرد ذكره في السنة النبوية، ويُعرف بأنه إذا لبسه الإنسان {افتضح به واشتهر بين الناس}قال رسول الله {ص}” من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة” عند بعض المذاهب الاسلامية [يكره ارتداء ثياب حاكية] عند الشيعة: يحرم عليه لبس الثياب الحاكية ولباس الشهرة لان المجتمع ينظر لمرتدي الثياب الحاكية ولباس الشهرة نظرة ازدراء واحتقار وتصغير.{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا}.

** ورد عن أبي عبدالله[ع]في الرجل يجر ثيابه قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء .وعن آبائه: قال : كان رسول الله{ص}يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في ثيابها. وقال الامام{ع}خير شبابكم من تشبه بكهولكم ، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم .

يطرح سؤال : لماذا أخرج الإمام الحسين (ع) النساء معه إذا كان يعلم بأنهن سيقعن في السبي؟قال الإمام الحسين (عليه السلام) لعبد الله بن العباس ، لمّا طلب منه أن يبقي النساء في المدينة ولا يحملهن معه إلى كربلاء : قد شاء الله أن يراهن سبايا . الجواب الحسين يعلم ان للسلطة الأموية أجهزة اعلام تعمل ليل نهار على إخفاء الحقائق استطاع الاعلام أن يصور معاوية ويزيد بصورة المؤمنين حافظين لدين الله رسوله (ص) وهذا تكشفت عنه كثير من الروايات ، فقد روي أن شامياً قال للامام زين العابدين {ع} الحمد لله الذي قتلكم واكذب احدوثتكم واراح البلاج من رجالكم.فاجابه الامام فلما سمع الرجل كلامه ، بكى ثم قال : أشهد أنك خليفة الله في أرضه ، الله أعلم حيث يجعل رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي والآن أنت أحب خلق الله إلي .وصار معتقدا بولايتهم .

حـمـاي الـدخـل يحسـين * كل الأوادم يشهـدون// بـر وبـحـر مـو مـنـكـور * جن وانسن يعترفون//بـس وحـدة يا بو اليمة * العقل من عندها ظل ذهول شـلـون انـهـضمت سكينة * سكت ولا قلت بحماي //عـزيـزة قـلـبـك وجـتـك *شلون الشمر يدناها //مـن الـخـوف لاذت بـيـك * غـيـر يكون تحماها // تـنـاديـك بـرفـيع الصوت * يا بويه ويا بعد جلاي ــــــ

يـبـويـه من قطـع راسك // ومن هو الي سلب ثيابك //يـبـويـه غطه كل مصاب * مصـاب الما جرى مصابك//عـسـه ابعيد البله امخضب * ومن فيض الدمه اخضابك//قـبـل لا شـوفـك ابـهالحال * يا ريت انعمت عيناي// بويه انعمت عيني ولا شوفك * ذبيح ويجري دم نحرك//وأنـصـارك وأهـل بـيـتك * ضحايا مطرحة بكترك //يـا ريـت اتـعـقرت هالخيل * ولا داست على صدرك // يـا ريـت الموت أخذ عمري * شلي بعمري عقب ولياي// شلي بعمري انقصف عمري * وعمري بذل عسن ما طال //كـنـت مـحـجـبـة بخدري * ولن مجتفة بحبال //بـيـن اخـوتـي بـهـيـبة وعز * ولني بين قوم أنذال//يبويه طـوح الـحـادي * مـدري بيا كتر منواي..

ردت أنـصـب مـنـاحـة عليك * ليش الكفر منعوني //لـيـش عـيـونـي مـن تدمع * بكعب الرمح ضربوني // أي والله يبو اليمة عنك غصب مشوني

يــبـويـه جـنه صار الصار * وعطشان الكفر ذبحوك

لـيـش بـهـالـشـمس عاري * ليش بكفن ما لفوك...