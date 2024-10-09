مجلس حسيني من الاول النص القرآني او حديث المعصومين

آل النَّبِيِّ مُحَـــــــمَّدٍ خَير الوَرَى/// وَأَجَلّهُم عِنْدَ الإلَهِ مَــــــــكَانًا

قَوْمٌ إِذَا أَصْفَى هَوَاَهُمْ مُؤْمِنٌ// يُعْطَى غَــــــــدًا مِمَّا يَخَافُ أمَانًا

قَوْمٌ يُطِيعُ اللهَ طَائِعُ أَمرهُم ////وَإِذَا عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى الرَّحمَانا

وَهم الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحُبُّهُمْ ///يَوْمَ الْمَعَــــــادِ يُثْقِلُ المِيزَانَا

وَتَوَالَتِ الأخبَارُ أَنَّ مُحَــــمَّدًا//// بوَلائِهِم وَبِحِفـــــْظِهِمْ أَوْصَانَا

وَأَتَى الْقُرْآنُ بِفَرْضِ طَاعَتِهِمْ/// عَلَى كُلِّ الْبَرِّيَّةِ فَاسْمَعِ القُرْآنا

قال رسول الله{ص}

{إنّي أُوشكُ أن أُدعى فأُجيب، وإني تاركٌ فيكم الثَّقَلَين، كتابَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وعِتْرَتي، كتاب الله حَبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أَهْلُ بيتي، وإن اللطيف الخبير أَخبرني أَنهما لَن يفترقا حتى يَرِدا عليّ الحوض، فَانْظُرُوني بِمَ تَخلُفُونِي فيهما.}

تبليغ الرسالة ومسؤوليتها كما ورد عن النبي [ص] انه مكلف في ايصالها للناس. وكانت فترة تكليفه ثلاث وعشرين سنة. ثلاثة عشر سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة.هذه الفترة كانت حبلى بالحوادث قدم المسلمون فيها شهداء ودماء واموال. وحين قربت منيته بين امورا مكهمة في غدير خم. { عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ يَوْمَ دَعَا النَّاسَ إِلَى غَدِيرِ خُمٍّ أَمَرَ ذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ، ومن ضمن كلامه دَعَا النَّاسَ إِلَى عَلِيٍّ(عَ)وأَخَذَ بِضَبْعِهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَى بَيَاضِ إِبْطَيْهِ واعلن {من كنت مولاه فهذا علي مولاه ،فنَزَلَتْ الْآيَةُ: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَ):«اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى إِكْمَالِ الدِّينِ وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ وَ رِضَا الرَّبِّ بِرِسَالَتِي وَ الْوَلاَيَةِ لِعَلِيٍّ» ثُمَّ قَالَ:« اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ،وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ،وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ».هذا قول النبي {ص}في علي وابناءه. فهل نقدم قول الائمة على القران. او العكس لاننا نعيش في وسط اسلامي فيه صراعات سببها ما نشير اليه في تقديم النص القران او الحديث.؟

الجواب: لا يشك احد ان القران هو كلام الله تعالى. لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من خلفه { وكلمة الله هي العليا} من اجلها جاهد الانبياء والاوصياء وقدموا دماءهم في سبيل اعلاء كلمة الله. ولكن اغلب الولاة والخلفاء حولوا القران الى شعار سياسي .صاروا يفسرونه بطريفة تتماشى مع توجهاتهم السياسية .وكتبوا احاديث وجعلوها عدل الكتاب وجعلوها بديلا لاحاديث اهل البيت [خالفوهم في كل شيء].

صارت الدول المناهضة لآل محمد{ص} ترجع لفلان الذي لا يوجد نص يلزم المسلمين الرجوع اليه. تركوا الجهة التي اوصانا الله ورسوله الرجوع اليهم لمعرفة النص القرآني وما يريد الله منا ان نتبعه قال تعالى :(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللّهُ والرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا اْلأَلْبابِ)هذه الآية توضح ان القرﺁن الكريم يمكن ان يكون هدفا لاستغلال الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض وانحراف عن الحق، التاريخ يشهد على ذلك حيث رفعت المصاحف في ساحات القتال بين جبهة الحق المتمثلة بعلي بن ابي طالب[ع] واهل الشام بقيادة معاوية .واصبح القران الورقة بيد من لا يحترم القران .هذا الذي حذر النبي[ص] منه الامة _اخرج الحاكم النيسابوري في صحيحه ج3 ص150ــ انه بعد معركة الجمل دخل جماعة على ابي ايوب الانصاري {رض}وسألوه عن تلك الفتنة والدماء التي سالت وكيف تم استغلال القران ضد من أنزل القران في بيوتهم .. قال :سمعت النبي {ص}يقول لعلي{ع}" تقاتل الناكثين والقاسطين" قال أبو أيوب : قلت : يا رسول الله مع من تقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال مع علي بن أبي طالب. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه / 3 / 150 ولا زال الى يومنا هذا ممن يدافع عن ام المؤمنين مع وجود نص للنبي في كتبهم.

** في صفين، فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ أَهْلُ الشَّامِ الْمَصَاحِفَ عَلَي الرِّمَاحِ قَالَ عَلِيٌّ{ع}أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَحَقُّ مَنْ أَجَابَ إِلَي كِتَابِ اللَّهِ وانَّ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَ ابْنَ أَبِي سَرْحٍ وَ ابْنَ مَسْلَمَةَ لَيْسُوا بِأَصْحَابِ دِينٍ وَ لَا قُرْآنٍ!!!!{هذه المعارك فتحت الباب على مصراعيه لمخالفة أي نص يرد من القران او من النبي{ص}او من الصحابة المنصفين. واصطف اغلب المسلمين مع السلطان من اجل عيشهم . وخوفا من سطوة الولاة الظالمين .

متى اجتهد الصحابة مقابل النص ؟؟: معنى الاجتهاد مُقابل النّص هو تقديم الرأي الشخصي للصحابي على نص القرآن أو المعصومين. ويرى فقهاء الشيعة ومعظم فقهاء أهل السنة أنَّ الاجتهاد مقابل النص بدعة، إلا أنَّ بعض الصحابة وجملة من فقهاء أهل السنة يُقدمون اجتهادهم على النص. على سبيل المثال فقد اجتهد عمر بن الخطاب في مقابل النص في تحريمه زواج المتعة ومتعة الحج. ونقل السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد، مائة مورد اجتهد فيها الخلفاء والحكام وبعض أقربائهم مقابل النص، في زمن النبي{ص}وبعده. {فاخترق الاجتهاد بذلك حدود الله ومحقت السنة النبوية} ..!! بعد وفاة النبي{ص} ظهرت طبقة بديلة لأهل البيت{ع} هم (حفاظ الحديث واصبحت تسميتهم بعدئذ علماء وأئمة) هؤلاء مصادرهم الشرعية يأخذونها من الصحابة مشافهة ويحكمون عليها .{فظهرت حالة جديدة[غير كتاب الله وعترتي] هي اجتهاد الصحابة الذين رسموا خارطة التشريع بدون سند شرعي .!!!

وتطورت الحال ان صار الصحابة او التابعين [يرفضون احيانا النص النبوي إذا تعارض مع ما فعله أحد الصحابة الاوائل]، واحيانا برفضون النص القرآني..!! ومن الامثلة التي تركوا فيها النص القرآني موضوع التيمم رغم وجود النص على التيمم في كتاب الله وسنة الرسول الثابتة رغم كل ذلك اجتهدوا ، فقالوا بترك الصلاة مع فقد الماء وأول الصحابة الذين فتحوا باب الاجتهاد مقابل النص هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب .الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول(ص) "فعطل سهم المؤلفة قلوبهم" الذين فرض الله لهم سهما من الزكاة.{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} ( التوبة60)فقال عمر لا حاجة لنا فيكم .أما اجتهاده في النصوص النبوية فلا تحصى حتى انه اجتهد في حياة الرسول{ص}عارضه عدة مرات.

** مثلا: في صلح الحديبية كان موقفه واضح يعارض ما يقوم به النبي {ص} ومن اخطر اجتهاداته منع كتابة الحديث وجمعه في كتاب.! وقوله حسبنا كتاب الله .. هذا ان دل على شيء انما يدل ان كل الذين اجتهدوا مقابل راي النبي{ص} وجادلوه انهم لم يعتقدوا بعصمته.!! ولحد الان رايهم ان النبي {ص} غير معصوم: يقولون اختلف في مسألة اجتهاد النبي {ص}{في ما لم ينزل عليه فيه وحي}، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية. وهذا خلاف نص الاية.

يقولون :إذا اجتهد النبي{ص} في حكم: فإن كان صوابًا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يُقر عليه, يقولون :من الأمثلة على هذا: اجتهاده في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده في إذنه للمنافقين في التخلف عن عزوة تبوك.قال الشيخ زكريا الأنصاري .:الأصح (جواز الاجتهاد للنبيّ{ص} ووقوعه)يعني يقع في الخطأ وياتون بدليل .قوله تعالى{ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض}،{عفا الله عنك لم أذنت لهم} عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، والعتاب عند المذاهب لو ورد في القران {{ لا يكون فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد}}.

راي الشيعة: عن الباقر{ع}فِي قَوْلِهِ تعالىَّ: وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ ،قَالَ:«أَقْسَمَ بِقَبْرِ مُحَمَّدٍ لما قُبِضَ مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ بِتَفْضِيلِهِ أَهْلَ بَيْتِهِ وَمٰا غَوىٰ* وَمٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ ،يَقُولُ: مَا يَتَكَلَّمُ بِفَضْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ بِهَوَاهُ، وهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ ». ما هي اسباب نزول الاية ..؟ ولماذا انكرها القوم واجتهدوا فيها..؟

** «لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ(صَ)مَرَضَهُ الَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ، اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، فَمَنْ لَنَا بَعْدَكَ، ومَنِ الْقَائِمُ فِينَا بِأَمْرِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُمْ وسَكَتَ،فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَعَادُوا عَلَيْهِ[الْقَوْلَ]،فَلَمْ يُجِبْهُمْ عمَّا سَأَلُوهُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَعَادُوا عَلَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ،فَمَنْ لَنَا بَعْدَكَ،وَمَنِ الْقَائِمُ فِينَا بِأَمْرِكَ؟فَقَالَ لَهُمْ: إِذَا كَانَ غَدٌ هَبَطَ نَجْمٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي، فَانْظُرُوا مَنْ هُوَ، فَهُوَ خَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، وَالْقَائِمُ فِيكُمْ بِأَمْرِي ،فصار كل منهم يَطْمَعُ أَنْ يَقُولَ لَهُ:أَنْتَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي .فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ جَلَسَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي حُجْرَتِهِ يَنْتَظِرُ هُبُوطَ النَّجْمِ، فلمع نَجْمٌ في السَّمَاءِ غَلَبَ ضَوْؤُهُ عَلَى ضَوْءِ الدُّنْيَا نزل حَتَّى وَقَعَ فِي بيت عَلِيٍّ (عَ)،فَهَاجَ الْقَوْمُ، وَقَالُوا:لَقَدْ ضَلَّ هَذَا الرَّجُلُ وَغَوَى، مَا يَنْطِقُ فِي ابْنِ عَمِّهِ إِلاَّ بِالْهَوَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: وَالنَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ* مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ* وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ* إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ الخ .

** شكل الصلاة والتكتف والجمع بين الظهرين والمغرب والعشاء ..

قوله تعالى ( أَقم الصَّلاَةَ لدلوك الشَّمس إلَى غَسَق اللَّيل وَقرآنَ الفَجر إنَّ قرآنَ الفَجر كَانَ مَشهودًا ). يقول الفخر الرازي وهو أحد أعلام المفسرين السنة-:المذكور في الآية ثلاثة أوقات. وقت الزوال هو الظهر والعصر، ووقت الغروب، ووقت الفجر. ، فيكون الظهر هو الوقت المشترك بين الصلاتين، والمغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون الوقت مشتركاً بين الصلاتين، وهذا يقتضي الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاً. وهذا دل على جواز الجمع في الحضر وفي السفر دون عذر المطر وغيره )(التفسير الكبير / الفخر الرازي : 21 / 27) .كما أيد البغوي هذا الامر بقوله:( حمل الدلوك على الزوال الظهر فتكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس وقت صلاة الظهر والعصر، وغسق الليل وقت المغرب والعشاء، وقران الفجر هو صلاة الفجر ) (راجع معالم التنزيل بهامش تفسير الخازن : 4 / 171) وهذا يعني ان جمع الصلاة عند الشيعة الامامية موافق للأصل القراني ..

2- قوله تعالى (وَأَقم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَار وَزلَفًا مّنَ اللَّيل إنَّ الحَسَنَات يذهبنَ السَّـيّئَات... )يفسر القرطبي الآية:( لم يختلف أحد من أهل التأويل في ان الصلاة في هذه الاية يراد بها الصلوات المفروضة وقوله (طرفي النهار): الطرف الاول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، والزلف المغرب والعشاء)(الجامع لأحكام القرآن : 9 / 109). ولا اريد الاطالة في المصادر عند المذاهب . رغم وجود الدليل والنص القران الا انهم يفردون .. ولا يوجد نص يلزمهم بالتفريق بين الصلاتين لا في القران ولا في الحديث النبوي .. فقد ورد عندهم ان النبي {ص} جمع بين الصلاتين الظهرين والمغرب والعشاء في المدينة - أي انه كان حاضر غير مسافر ولم يكن هناك عارض من مطر أو مرض أو حتى خطر .واقرّت كتب العامة، لا سيما الصحيحين، وهو مروي في المتون !فقد أخرج مسلم: عن ابن عباس قال :صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. (صحيح مسلم (باب الجمع بين الصلاتين في الحضر):1/284).

[ لم اجد نصا في القران الكريم ولا حديثا للنبي في كتب القوم تقول بوجوب افراد الصلاة . كل ما وجدته عندهم يذكرون كلمة ــ يقولون اهل العلم ــ من هم اهل العلم..؟ لا احد يدري .. نعم وجدت عندهم ما تمسكوا به بدلا للنص القرآني وسيرة النبي{ص} رايا لعمر بن عبد العزيز .في صحيح مسلم عن فلان وفلان قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله{ص} جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال رجل فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته. وروى مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله{ص}بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته،{بينما العكس صحيح انه نص قراني ولا علاقة له بمداراة المصلين ثم يقولون. الملاحظ أن العذر في الجمع بين الصلوات يتعلق الحكم فيه بعلة وجود المطر الذي يبل الثوب، فمن وجدت هذه العلة له يجمع، ومن انعدمت عنده لا رخصة فيها. وهذه الرخصة لها شروط وضوابط حددها فقهاء المذاهب، فإذا انتفت الشروط أو انتفى واحد منها لم يجز الجمع؛ أما الجمع دائماً لغير سبب فلم يقل أحد منهم بجواز الجمع .بل عدوا ذلك من ذنبا من كبائر الذنوب [في المصنف لابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز (لا تجمعوا بين الصلاتين إلا بعذر).وعن أبي موسى الاشعري قال: {الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر}. اذن حرمة الجمع بين الصلاتين من فتاوى ابي موسى الاشعري. ولم يعمل بقول رسول الله{ص}" قال الشيخ ابن باز في موقعه الالكتروني( فتاوى الجامع الصغير) " هذا حديث مشهور، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: أن النبي {ص}جمع بين المغرب والعشاء، صلى ثمان جميعًا، وسبعًا جميعًا المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، وفي رواية مسلم زيادة: من غير خوف، ولا مطر، وفي رواية أخرى: ولا سفر.

*** عصمه الائمه والرسل وقول القران فيها:/ ذهب إليه الشيعة من القول بعصمة الأئمة، انهم لا يخطئون عمداً ولا سهواً ولا نسياناً طوال حياتهم، سواء في سن الطفولة وسن النضج ومن هذه الصفات أنهم معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان. يقول المجلسي: «جملة القول في مبحث العصمة- أن الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة{ع}من الذنوب الصغيرة والكبيرة قبل النبوة والإمامة وبعدهما، من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، يقول السيد علي الميلاني في كتاب العصمة. ص13 بعد ان ذكر تعريف العصمة لغويا :قال:{ العصمة من اللطف الالهي والرحمة بحق النبي ونفس هذه العصمة يقول بها الأمامية للأئمة الاثني عشر ولفاطمة الزهراء {ع}» لذا جعلواكلام أئمتهم ككلام الرسول{ص}وأعطوهم حق التشريع: وان أمرهم أمر الله ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، وولايتهم ولاية الله .ولا يجوز الرد عليهم .ومن رواياتهم في هذا عن أبي عبد الله{ع} قال: «ما جاء به عن علي{ع} آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد{ص} وكذلك لأبنائه المعصومين ..

اما غيرنا " هناك مواقف متعددة لعمر تجاه النبي (ص)وسنته نفهم بأنه ما كان يعتقد يوما بعصمة الرسول بل كان يرى أنه بشر يخطئ و يصيب ومنه اخذ علماء السنة و الجماعة بأن رسول الله{ص} "معصوم في تبليغ القرآن فقط "وما عدا ذلك فهو يخطئ كغيره من البشر و يستدلون على ذلك بأن عمر صوب رأيه في العديد من القضايا . بل انه كان يستمع للغناء كما يروي البعض انه يقبل مزمارة الشيطان في بيته وهو مستلق على ظهره و النسوة يضربن الدفوف إذا دخل عمر بن الخطاب هرب الشيطان و أسرع النسوة فخبأن الدفوف تحت ثيابهن و قال رسول الله: لعمر ما رآك الشيطان سالكا فجا حتى سلك فجا اخر.فلا غرابة إذا أن يكون لعمر بن الخطاب رأي في الدين ارجح من النبي {ص} واستدلوا برايه واجتهاده ووصل الحال انه يقول عنه انه يهجر. فالشيعة إذ يقولون بخلافة الإمام علي بعد رسول الله إنما يتمسكون بالنص ويطعنون في بعض الصحابة إنما يطعنون في الذين أبدلوا النص بالاجتهاد فضيعوا بذلك حكم الله و رسوله ، و فتحوا في الإسلام رتقا لم يلتئم حتى اليوم . وهذا رايناه له تداعيات يوم عاشوراء .. فلان ردوا على رسول الله كيف لا يردون على الحسين{ع} . ـــ* أَمَّا بَعْدُ،ايها الناس انسبوني من انا ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ وَعَاتِبُوهَا فَانْظُرُوا هَلْ يَحل لَكُمْ قَتْلِي وَ انْتِهَاكُ حُرْمَتِي.ألَسْتُ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَ ابْنَ وَصِيِّهِ وَ ابْنِ عَمِّهِ وَأَوَّلِ مُصَدِّقِ بالله ورسوله.. بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ؟ أَولَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ عَمِّي؟او لَيْسَ جَعْفَرٌ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ عَمِّي؟ اولم يَبْلُغْكُمْ‏ قول جدي رَسُولُ اللَّهِ لِي وَ لِأَخِي هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟

فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَ هُوَ الْحَقُّ، وَ اللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِباً مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ، وإِنْ كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ، سَلُوا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُخْبِرُوكُمْ أَنَّهُمْ سَمِعُوا هَذِهِ الْمَقَالَةَ مِنْ جدي رَسُولِ اللَّهِ{ص} لِي‏ وَ لِأَخِي، أَمَا فِي هَذَا حَاجِزٌ لَكُمْ‏ عَنْ سَفْكِ دَمِي "؟

!لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا........فإذا همُ لا يملكون خِطابا

يدعو ألستُ أنا ابنَ بنتِ نبيِّكم...وملاذَكم إنْ صرفُ دهرٍ نابا

هل جئتُ في دين النبيِّ ببدعةٍ.....أم كنتُ في أحكامه مرتابا

أم لم يوصِّ بنا النبيُّ.......وأودع الثِقلينِ فيكم عترةً وكتابا

إنْ لم تَدينوا بالمعاد فراجعوا.......احسابَكم إن كنتمُ أعرابا

فغدوا حيارى لا يرون لوعظِه...إلا الأسنةَ والسهامَ جوابا

فكان عطاء الحسين في أبعاد المختلفة عطاء لا ينفد لأنه متصل بالله، وانتقل عطاءه من سيرته الى شيعته ومحبيه فعمل ابناءه المعصومين على تنميته واستثماره فأصبحت كربلاء مدرسة للأبطال ,اصبحت مدرسة الحسين واجب تعلمها ونقلها للاجيال واجب على كل شرائح الأمة .. واصبح عاشوراء موسم تربية روحية واخلاقية وسياسية مقاومة لجميع الطغاة وتولت المنابر الواعية التركيز على النفس الحسيني في تربية الامة وتحول قبره الشريف وزياراته الى مهرجان عالمي.

أصبحت مستشفى لإسلام يوادي كربله /// والطبيب احسين ابن عقد الوله// الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض //لازم اينشده اعلى علته و لازم ايجس النبض // وتربة احسين أبو اليمه مرهم الكل المرض// والدوه مجان عنده و يربح اليقصد إله /// الله خص احسين بثلاثة خصال وشرفه // جعل من نسله الايمة // وتربته بيها شفا //ويستجاب الدعه الداعي لو كصد كبته ولفه //ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة .

لجل ابو اليمه تهلها يا الموالي دمعتك // ما تروح تياه والرب وكل عليها ملك // يحفظوها للقيامة بوسط قارورة الك // هاي من الله كرامه لبن حماي الحمة //والملائك يعرضوها لدمعتك يوم الحشر // علنبي وحامي الحمية والحسن وامه الطهر// قدروا لهذي الدمعة شكثر يترتب اجر //ولعد صاحبها وكرامة شكثر عند رب السمة // مالها يكولون قيمه ولا ثمنها نقدرها // خذوها لعد صاحبها الكطع بجدل خنصرها // ويعرضوها لبو اليمه وحين لدموعك يرى // يكول لصاحبها كرامة لعند رب السما .

هاك اخذ يحسين واشرب من مدامعنا التهل // واروي كلبك يا ابو اليمه ويا ابن سيد الرسل // والله مو هين علينا ضامي وحدك تنجتل...

الشيخ عبد الحافظ البغدادي