مجلس حسيني ــ الرجوع والاخذ من النبي وال البيت{ع}

آل النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ خَير الوَرَى // وَأَجَلّهُم عِنْدَ الإلَـــــــــهِ مَكَانًا

قَوْمٌ إِذَا أَصْفَى هَوَاَهُمْ مُؤْمِنٌ// يُعْطَى غَدًا مِمَّا يَخَافُ أمــَانًا

قَوْمٌ يُطِيعُ اللهَ طَائِعُ أَمرهُم// وَإِذَا عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى الرَّحمَانا

وَهم الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحُبُّهُمْ/ يَــــوْمَ الْمَعَادِ يُثْقِلُ المِيزَانَا

وَتَوَالَتِ الأخبَارُ أَنَّ مُحَمَّدًا ///بوَلائِهِــــــم وَبِحِفْظِهِمْ أَوْصَانَا

وَأَتَى الْقُرْآنُ بِفَرْضِ طَاعَتِهِمْ /عَلَى كُلِّ الْبَرِّيَّةِ فَاسْمَعِ القُرْآنا

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}( النساء59)

تعتبر الطاعة أمر واجب على الإنسان ، يجب على العبد طاعة الله . كيف تتم طاعة الله .؟ الطاعة هي الانقياد والامتثال لأوامره والشعور بالعبودية للذات المقدسة ،ولكن هي يكتفي القران بطاعة الله ..؟ لان بعض الناس يقولون اننا لا نقوم باعمال تتنافى مع قول الله.. مثلا لا نسرق ولا نزني ولا نكذب ونساعد الفقراء.. البعض يعتبرهم افضل من المؤمنين.. الجواب كلا . القران يحدد جهات خرى تجب علينا طاعتهم . غير الله وهم الرسول محمد{ص} وما أُنزل عليه , من صوم ولاة وبقية العبادات . فهل يكفي ذلك اذا امنا بالوحدانية والنبوة . فهل هناك جهة ثالثة يجب علينا لاستكمال ايماننا ان نؤمن بهم انهم مكملين لنا عقيدتنا في الاسلام..؟

يقول المفسرون: قرن الله طاعته بطاعة رسوله محمد{ص} الذي بعثه بالرسالة السمحاء وميزه عمن سواه من الأنبياء والمرسلين ، على من اراد رضا الله والظفر بجنات النعيم التي وعد الله بها المتقين المطيعين لحدود الله,أن يحقق طاعة الله وطاعة رسوله قولاً وفعلاً في جميع جوارحه وعند قراءة سور القرآن الكريم نجد أن آياته تحث على طاعة أولياء الأمر في المرتبة الثالثة ،وجاءت طاعتهم مقترنة بطاعة الله ورسوله في آيات عدّة ، عند التمعن في القران نجده تعالى يحث عباده على طاعة الوالدين ، ويُرغب في طاعة المرأة لزوجها ، لما في طاعتهم من الأجر والثواب ..

***اولي الامر عند المذاهب السنية : يقول أبو بكر : اختلف في تأويل أولي الأمر فروي عن ابن عباس رواية والحسن البصري وعطاء ومجاهد : " أنهم أولو الفقه والعلم " ، وفي رواية وأبي هريرة : " أنهم أمراء السرايا " . ويجوز أن يكونوا جميعا مرادين بالآية ؛ لأن الأمراء يقودون الجيوش وقتال العدو ، والعلماء يقومون بحفظ الشريعة والثالثة الامراء فأمر الناس بطاعتهم ما عدل الأمراء والحكام.

** هذا الراي جرى عليه تعديل بعد فترة من وفاة النبي{ص} قالوا:اتفق أكثر أئمة المذاهب على القول بترك القتال وعدم الخروج، وتم الإجماع على ذلك ,كالنووي في شرحه لصحيح مسلم، وقال ابن تيمية في منهاج السنة كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد،.

راي الشيعة: هذه من اهم نقاط الاختلاف بين المذاهب الاسلامية والشيعة فقد اجمع علماء الشيعة بأنّ المراد من اُولي الأمر هم المعصومون فقط ولا يمكن أن يكون في كلّ زمان إلاّ شخص واحد معصوم،وهذا الشخص لا بد من الرجوع اليه .كان في زمن نزول القرآن النبي محمد{ص}ومن بعده علي بن أبي طالب{ع} وبعده أحد عشر من ذرّيته المعصومين .واشارت روايات كثيرة إلى ذلك، منها: ما روي عن جابر بن عبد الله الانصاري,

في بحار الأنوار:وهذا من اهم عقائدنا .. آية الطاعة. قال جابر بن عبد الله الانصاري سألت النبي (ص) عن قوله: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » عرفنا الله ورسوله، فمن اولي الامر؟ قال: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين بعدي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي.».الخ . .

روي عن أبي بصير في تفسير الميزان: عن الإمام الباقر: عن اية الطاعة قال: هم الأئمة هم من ولد على وفاطمة إلى أن تقوم الساعة.وهو قوله تعالى :[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ] روي عن ابان بن ابى عياش في شواهد التنزيل: قال: حدثنى سليم بن قيس الهلالى عن على{ع} قال: قال رسول الله (ص): شركائى {الذين قرنهم الله بنفسه وبى} وانزل فيهم «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول» فقلت: يا نبى الله من هم؟ قال: انت اولهم... يقول الباقر {ع} في قوله «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: هي في علي وفى الأئمة جعلهم الله مواضع الأنبياء غير أنهم لا يحلون شيئا ولا يحرمونه .يعني ينقلون عن النبي عن الله..

روي عن الإمام الصادق (ع) : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يُرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق، قلت : وكيف دعاء الغريق؟.. قال : تقول : يا الله!يا رحمن! يا رحيم!.يا مقلّب القلوب!ثبّت قلبي على دينك، فقلت : يا مقلّب القلوب والأبصار! ثبّت قلبي على دينك، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ مقلّب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول : يا مقلّب القلوب!.. ثبّت قلبي على دينك.

*** في رواية ان ابا حنيفة يعتبر كلمة يا رسول الله شرك. .عن الشيخ الكراجكي طاب ثراه: ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد (ع)، فلما رفع الصادق يده من الطعام قال : الحمد لله ربّ العالمين، اللهم هذا منك، ومن رسولك (ص).فقال أبو حنيفة : يا أبا عبدالله، أجعلت مع الله شريكاً؟ فقال له : ويلك، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه: (وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ)(التوبة : ٥٩)، ويقول في موضع آخر{وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) فقال أبو حنيفة : والله، لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلاّ في هذا الوقت!فقال أبو عبدالله[ع] بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك (أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا وقال:(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى لُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)..عن حكيم في تفسير العياشي: قلت للصادق{ع} جعلت فداك أخبرني عن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: هم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر أنا، فاحمدوا الله الذي عرفكم أئمتكم وقادتكم حين جحدهم الناس.

** اذن كيف تركهم الناس وذهبوا الى جهات اخرى..؟ هناك حوادث مهمة ابعدت اهل البيت عن مواقعهم التي رتبهم الله فيها.. اين تقع السنح .؟ ماذا جرى فيها قبل وفاة النبي{ص} من قرارات بخصوص ولاية امير المؤمنين [ع]. لان اجتماع السنح من اكثر الحوادث المسكوت عنها في التاريخ ولا تذكر الا نادرا ..لما سد النبي{ص} الابواب الا بابه وباب علي {ع}انتقل المهاجرون الى مناطق متفرقة في المدينة . سكن اغلبهم منطقة السنح . ومنهم ابو بكر يقع بيته في السنح ويبعد ميلا واحدا عن المسجد النبوي{صحيح البخاري ج 2 ص 70} وفي ذلك البيت عقدت اجتماعات مصيرية غيرت تاريخ الاسلام , وعقدت الاجتماعات بعد بيعة الغدير 18 ذي الحجة. وبقي سبعون يوما لوفاة النبي{ص} في28 صفر من السنة الحادية عشر. اتخذت قرارات مهمة .منها عدم تنفيذ امر النبي{ص} في جيش اسامة. فلم يفلح النبي بإفراغ المدينة من الكادر الحزبي القرشي. فعقد اجتماع في بيته هو اخر اجتماع في الاسلام . في نهايته امرهم ان ياتوه بكتف ودواة ليكتب لهم كتابا لن يظلوا بعده. فلم يفلح في كتابة الكتاب. ثم تلتها حوادث بعد وفاة النبي{ص} بينت كل حركة كان مخطط لها. واتخذ قرارات ثلاثة بدلت المنظومة الاسلامية كلها

الاول: ابعاد علي بن ابي طالب{ع} من السلطة بمعاونة قبيلة بني اسلم وهم الذين جمعوا الحطب واقتحموا بيت الامام والزهراء{ع} .

والثاني ايجاد بديل لأهل البيت{ع}في الحياة السياسية والدينية. والقرار :والقرار الثالث الخطير:{منع كتابة الحديث} كون الاحاديث لا تتفق مع قرار تعيين من قبلهم بديل لأهل البيت{ع}يقابله ظهور شعار[ حسبنا كتاب الله]مقابل نص الآية اطاعة الله ورسوله .وقوله:( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا.) الخ.

**ذكرت المصادر أنَّ التاريخ الرسمي لمنع الحديث بدأ في أيام حكم أبي بكر، ثم في حكم عمر، ثم في حكم عثمان، من هذه القيادات ظهر حكم مخالف لرسول الله{ص} حين منعوا كتابة الحديث في نفس الوقت قاموا بإحراق الكتب التي حوت أحاديث رسول الله {ص}ورفع عمر شعار(حَسْبُنا کتابَ الله) وهناك روايات عند السنة أنَّ منع كتابة الحديث بدأ منهم في حياة الرسول {ص}حديث أبي هريرة أن النبي{ص}لما فتح مكة وخطب في الناس، قام رجل فقال: اكتبوه لي يا رسول الله، فقال الرسول اكتبوا له، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أخرجه البخاري في العلم باب كتابة العلم ، ومسلم في الحج باب تحريم مكة .وهناك قول لأبي هريرة قال : “ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب” رواه البخاري في العلم باب كتابة العلم .وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله{صْ}اريد حفظه فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله وهو بشر يتكلم يغضب ويرضا فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله فأومأ بإصبعه إلى فمه، وقال: “اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق” أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة ،والدارمي ،وأحمد،) والحاكم. كل هذه الروايات . اضافة انه ورد فيه انه { لا ينطق عن الهوى }. ولكن قريش طبقت قرارات مؤتمر السنح وابعدوا ال محمد{ص} عن الخلافة.

هذا المنع ترك اثرا كبيرا بين الصحابة. فكثير منهم كتبوا ما سمعوه عن النبي{ص} اذافة ان جميع حواري امير المؤمنين {ع} كانوا لا يعترفون بقرارات الخلفاء في منع الحديث. لذلك كانوا يذهبون الى امام زمانهم علي بن ابي طالب{ع} ويسمعون حديثه عن النبي{ص}وبعضهم يكتبونه.

في بداية القرن الثاني الهجري قام عمر بن عبد العزيز بعد توليه للحكم برفع الحظر عن تدوين الحديث، وقد تسبب هذا المنع بدخول الكثير من الاسرائيليات، والأحاديث الموضوعة، في الأحاديث النبوية في مختلف المجالات الفقهية والعقدية، ,وذهب بعض المحققين إلى أنَّ أصول تدوين الحديث بدأت منذ بداية القرن الأول الهجري في حياة النبي{ص}.

*** يعتقد علماء الشيعة أنَّ كتابة الأحاديث كانت شائعة بين المسلمين في زمن النبي {ص}وقد شجع الصحابة على كتابة وحفظ ونشر أحاديثه. وحدثت فوضى كبيرة تذكرها مصادر المسلمين بسبب منع الحديث .. ولا زلنا نعاني من الاحاديث الموضوعة والاسرائيليات والخرافات التي ادخلت من قبل عناصر غير مؤهلين بكتابة الحديث من جانب اخر ذهبت مجموعة من الصحابة والتابعين مثل: الإمام علي {ع} الإمام الحسن {ع}وعبد الله بن عمر، أنس بن مالك، وسعيد بن جبير إلى جواز كتابته ..

**** إحراق الأحاديث: لم يُقتَصَر الامر منع كتابة الحديث فقط، بل قاموا بإحراق الكتب التي دونت فيها أحاديث رسول الله{ص}روي عن عائشة أنَّ أباها أحرق (500) حديث من أحاديث النبي{ص} كما روي أنَّ عمر بن الخطاب بلغه أنه ظهر في أيدي الناس كتب فيها أحاديث النبي {ص} فاستنكرها وأمر الناس بإحضار كتبهم فأحضروها وهم يظنون أنه يريد النظر فيها، فاحرقها بالنار، ثم قال: أُمنية كأُمنية أهل الكتاب....على الرغم من المنع الذي صدر من أبي بكر وعمر وعثمان كتابة ونشر الحديث، ولكن العديد من الناس في المدينة وخارجها كانوا يكتبون أحاديث النبي ولما علم عمر بن الخطاب بهذا منع الصحابة من الخروج من المدينة بدون أن يأذن لهم، ليمنعهم من نقل الحديث للناس، ومع كل هذه الإجراءات المشددة بقي بعض الأفراد ينقلون الأحاديث النبوية مثل: عبد الله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وأبو الدرداء، فقام عمر بسجنهم بسبب كثرة روايتهم عن رسول الله.. {ما هي أسباب منع تدوين الحديث}..

ذكر المهتمون لكتابة الحديث قولهم أبو بكر وعمر تبعهم جميع علماء السنة استدلوا بروايات يقولون انها عن النبي{ص}انه قال :لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا فليمحه ..ذكر اخرون ان عمر منع المسلمين من كتابة الحديث لأنه أردا الحفاظ على شجاعتهم، لأنَّ الكتابة واتّساع المعرفة لا تتناسب والحفاظ على شجاعتهم.

*** بينما ذهب غالب كُتّاب الشيعة إنَّ النهي عن منع كتابة الحديث كان للحد من نشر فضائل أهل البيت {ع} خافوا من اشتهار أحاديث الرسول {ص}في فضل علي وأبنائه{ع}بالأخص ما يدلّ على إمامتهم. لان جميع المسلمين لا يقاسون بفضل محمد وال محمد{ص} فهم يخالفون النبي والقران حتى لو نطق بوجوب محبتهم والصلاة عليهم .. اليك الدليل.

أخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (1ج/320) ، ومن طريقه الشجري في "الأمالي" ترتيب (652) ، من طريق أَحْمَد بْن الْعَبَّاسِ الْمُرِّيُّ ، قال ثنا حَرْبُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ ،عن فلان عن فلان عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ {ص}قَالَ لِعَلِيٍّ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ فِيكَ طَوَائِفُ مِنْ أُمَّتِي مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذَ التُّرَابَ مِنْ أَثَرِ قَدَمَيْكَ ، يَطْلُبُونَ بِهِ الْبَرَكَةَ ".

*** نتائج منع الحديث: وايجاد بديل لأهل البيت{ع}..!!

ذكر المحققون أنه ترتب على منع تدوين الحديث واوجدوا بديل عدة آثار سلبيّة، ومنها: ضياع كثير من الأحاديث .لقد ضاعت كثير من الأحاديث بسبب المنع ومنه اخر اجتماع للنبي في بيته وما قاله كلها لم تدون الا الرواية التي امر فيها الرسول ان ياتوه بكتف وقرطاس ليكتب كتابا لن يظلوا بعده ابدا.، ثم الاحاديث التي احرقت..

قالت عائشة ان اباها حرق 500 حديث ولم يرد عن ابي بكر ولا حديث . فقط قال حديث ولم يأمر بحرقه . عندما منع فاطمة الزهراء{ع} من ارثها. قال سمعت اباك يقول:[ نحنُ معشرَ الأنبياءِ لا نورَثُ ما ترَكناهُ فهو صدقةٌ] ، قال الشيخ محمود أبو رية في كتاب { ابو هريرة شيخ المضيرة}تحدث عن منع تدوين الحديث :قال: اتسعت أبواب الرواية، وفاضت أنهار الوضع بغير ضابط ولا قيد، حتى بلغ ما روي من الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف، لا يزال أكثرها موجودا بين الكتب المنتشرة عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وذكر العلماء أنه عندما مات النبي{ص} بمنع تدوين الحديث قاموا بالمقابل بفتح باب الأحاديث الإسرائيليّة، من خلال[تميم الداري]هو راهب نصراني و[كعب الأحبار اليهودي]، أن ينشروا الأحاديث الإسرائيليّة بين المسلمين، خصّص عمر بن الخطاب لتميم الداري ساعة في كل أسبوع يتحدث فيها قبل صلاة الجمعة في مسجد الرسول{ص}، وجعلها عثمان في عهده ساعتين في يومين، أما كعب أحبار اليهود، كان عمر وعثمان ومعاوية يسألونه {عن مبدأ الخلق، وقضايا المعاد، وتفسير القرآن} وغير ذلك.

من هنا حصل تحريف الدين وثقافة اعتقاد المسلمين ,حتى روي عن الحسن البصري انه قال: لو خرج عليكم أصحاب الرسول{ص} ما عرفوا منكم إلاّ قبلتكم، وهذا يثبتها قصة صلاة عمران بن الحصين خلف عليّ {ع}أخذ بيد احد الصحابة وقال: لقد صلّى علي اليوم صلاة محمد، لقد ذكرني صلاة محمد{ص}وهذا يبين سياسة منع الحديث، وعدم كتابته أن لم يبق من الدين إلاّ اسمه ومن القرآن إلاّ رسمه، فقد روي عن الإمام مالك قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. استمر منع كتابة الحديث قرن كامل ونيف إلى عصر عمر بن عبد العزيز الاموي.

** بداية التدوين عند الشيعة: متى دون الشيعة تاريخ دينهم ومذهبهم . وما هي البدايات..؟ في تراثنا ان اول من دون الحديث وكتب حوادث التاريخ هو الامام امير المؤمنين{ع} فقد كان كاتبا للرسول {ص} في حياته وما صلح الحديبية ببعيد حين امر الرسول عليا عليهما السلام ان يكتب المعاهدة بينه وبين قريش, ولم يجعل له كاتبا بوجود ابي الحسن{ع} لآنه يعرف ان امته ستنشق الى ثلاث وسبعين فرقة ..

*** حديث الافتراق، حديث منسوب إلى النبي {ص}عن انقسام الأمة أكثر من سبعين فرقة تنجو منها فرقة واحدة فقط. واختلف علماء المذاهب الإسلامية في مصداق الفرقة الناجيةفقال يوسف القرضاوي انه حديث غير دقيق لانها الامة التي تشهد للرسول بالرسالة .. ومحمد عمارة واخرن يلفون ويدورون على نص الحديث . وظهر من خلال هذا الاختلاف مصطلح الفرقة الناجية فقال علماء المذاهب ان الفرقة الناجية هم اتباع الصحابة من امن بالله واليوم الاخر. وقال علماء الشيعة عندنا ادلة الاتباع من النبي لاهل بيته هم المشار اليهم الفرقة الناجية وهم ترجمان القران واصحاب البيان وهم اولي الامر الذين امرنا الله ان ناخذ منهم . واشار النبي اليهم وحدد الفرقة الناجية. ووجدت اغلب العلماء المعاصرين انكروا صحة الحديث لآنه برزخ يفصل النقاش . بحثت في كتبهم التي ينكرون الاعتراف بهذا الحديث فوجدت قول النبيّ (ص)« إنّما مثلي ومثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح مَن ركبها نجى ومَن تخلّف عنها غرق ». المصادر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : ج ۱۲ ص ۹۱ /الحاكم في مستدرك الصحيحين : ج۱۳ ص ۱٥۱ ، وحكم بصحته / ورواه أكثر من مائة عالم من علماء السنة ، منهم : مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل في مسنده ، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ، وابن عبد البرّ في الإستيعاب ، ومحمّد بن طلحة الشافعي في مطالب السوؤل ، وابن الأثير في النهاية ، وسبط ابن الجوزي في التذكرة ، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهّمة ، وابن حجر المكي في الصواعق ، والطبري في تفسيره وتاريخه . وعشرات غيرهم .هذا يبين ان علماء الزمن الحالي كذابون غير دقيقين في تفسير اولي الامر لأبناء مذهبهم .

**أشار الإمام محمّد بن إدريس الشافعي في أبياته إلى صحّة هذا الحديث على ما نقله العلاّمة العجيلي في ذخيرة الآل :قال:

ولما رايت الناس قد ذهبت بهم // مـذاهـبُهم فــي أبـحـرِ الـغـيِّ والـجـهلِ

ركبت على اسم الله في سفن النجا / وهم آلُ بـيت الـمصطفى خاتمِ الرُّسْلِ وامسكت حبل الله وهو ولاءهم //كما قد امرنا بالتمسك بالحـــــــــــبل

إذا افـترقَت في الدين سـبعونَ فِـرقةً * ونَيفاً، كما قـد صحَّ فـي مُحكم النقلِ ولم يك ناج منهم غير فرقة //// * فـقُـل لـي بـها يـا ذا الـرجاحةِ والـعقلِ أف فرَق الهلاّكِ آلُ مــحـمـدٍ *//// أم الـفرقة الـلاتي نجت منهمُ ؟! قُل لي

إذا كان مولى القوم مـنهم فـإنني * رَضِـيتُ بـهم مـا زالَ فـي ظـلّهم ظلّي

فخَلِّ عليا لي إمــامـاً ونـسـلـهُ * وأنــت مــن الـبـاقين فـي سـائرِ الـحِلِّ

ياتي شاعر اخر يقول:لو أن عبدًا أتى بالصالحات غدًا// بفعل كل نبي مرسل وولي/وصام ما صام صوامًا بلا عدد/وقام ما قام قوامًا بلا كسل .وطار في الجو لا يأوي إلى أحد//وغاص في البحر مأمون من البلل وعاش في الناس آلافًا مؤلفة // مبعودا من الذنب معصومًا من الزلل ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه // إلا بحب أمير المؤمنين علي..

ولذلك لا نلوم زائر الحسين {ع} حين يذرف الدموع .. وهذه زينب لما وصلت كربلاء رمت بنفسها على القبر الشريف :

عسن عيني العمى يحسين شفت الكبر بعيوني/يهلنا للمدينة امشوا عند ولياي خلوني /شعذري لبني هاشم عنهم من ينشدوني//شلون امشي وخليهم عكبهم من يبارينا /يخويه بيا وجه طبتي المدينة ... شكولن لليكول حسين وينه ... شكولن لليناشدني من الناس//اخوج حسين وينه ووين عباس , اكول حسين ضل جثه بلا راس .. وعباس البطل كطعوا يمينه .

وحــيــــد حســـين لا أهلــــــه ــ ولانـــصار

ومصابه ما سده أعله أحـــــد ــ ولانّـــصار

عــهــد يحــسيــّـن أذكْرنـــــك ــ ولانـّــصُار

قـضيتك وضل انصب عزية .