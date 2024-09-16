اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 110)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن كتاب علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: تحرير القرآن للانسان من عبودية الشهوة: كما حرر القرآن عقيدة الانسان من الوثنية وعقله من الخرافة كذلك حرر إرادته من سيطرة الشهوة، فصار الانسان المسلم نتيجة لتربية القرآن له قادرا على مقاومة شهواته وضبطها والصمود في وجه الاغراء وألوان الهوى المتنوعة، وفيما يلي نموذج قرآني من نماذج تغذية هذا الصمود وتركيزه في نفوس المسلمين: قال الله تعالى: "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب * قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد" (ال عمران 14-15). بهذا وغيره من نماذج التربية والترويض استطاع القرآن والاسلام ان يحررا الانسان من العبودية لشهواته الداخلية التي تختلج في نفسه، لتصبح الشهوة اداة تنبيه للانسان إلى ما يشتهيه، لا قوة دافعة تسخر إرادة الانسان دون ان يملك بإزائها حولا أو طولا، وقد اطلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على عملية تحرير الانسان هذه من شهواته الداخلية اسم (الجهاد الأكبر). وإذا لاحظنا قصة تحريم الخمر في الاسلام استطعنا أن ندرك من خلال هذا المثال مدى نجاح القرآن في تحرير الانسان المسلم من أسر الشهوة وتنمية إرادته وصموده ضدها، فقد كان العرب في الجاهلية مولعين بشرب الخمر معتادين عليها، حتى أصبح ضرورة من ضرورات الحياة بحكم العادة والألفة، وشغلت الخمر جانبا كبيرا من شعرهم وتأريخهم وأدبهم، وكثرت أسماؤها وصفاتها في لغتهم، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائما ترفرف عليها الاعلام، وكان من شيوع تجارة الخمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع الخمر في مثل هذا الشعب المغرم بالخمر. وتحولت الأمة القرآنية في لحظة إلى أمة تحارب الخمر وتترفع عن استعماله، كل ذلك حدث لان الأمة كانت مالكة لارادتها، (حرة) في مقابل شهواتها، قادرة على الصمود امام دوافعها الحيوانية، وأن تقول بكل صرامة وجد حين يدعو الموقف إلى ذلك، وبكلمة مختصرة كانت تتمتع (بحرية (حقيقية) تسمح لها بالتحكم في سلوكها). وفي مقابل تلك التجربة الناجحة التي مارسها القرآن الكريم لتحريم الخمر نجد أن أرقي شعوب العالم الغربي مدنية وثقافة في هذا العصر فشل في تجربة مماثلة، فقد حاولت الولايات المتحدة الأميركية في القرن العشرين أن تخلص شعبها من مضار الخمر فشرعت في سنة (1920) قانونا لتحريم الخمر، ومهدت لهذا القانون بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والإذاعة ونشر الكتب والرسائل، وكلها تبين مضار الخمر مدعومة بالاحصائيات الدقيقة والدراسات الطبية. وقد قدر ما أنفق على هذه الدعاية (65) مليونا من الدولارات، وسودت تسعة آلاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزجر عنها، ودلت الاحصائيات للمدة الواقعة بين تأريخ تشريعه وبين تشرين الأول (1933) أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نسمة، وحبس نصف مليون نسمة، وغرم المخالفون له غرامات تبلغ مليونا ونصف المليون من الدولارات، وصودرت أموال بسبب مخالفته تقدر بأربعمائة مليون دولار، وأخيرا اضطرت الحكومة الأميركية إلى الغاء قانون التحريم في أواخر سنة (1933)، وفشلت التجربة.

قال الله تعالى "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" (ال عمران 159) جاء في صفحة مقالات / وكالة انباء براثا عن الزعيم الذي مات حتف وطنيته في ذكرى شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم خفايا واسرار تنشر لاول مرة المنشور في جريدة المستقبل العراقي: يؤمن بنظرية انصاف الخصوم من نفسه ويقيم انبل العلاقات الانسانية والسياسية معهم بل ويذهب الى ابعد من ذلك حين يؤسس تحالفاً سياسياً وطنياً مع ارادات حزبية في المعارضة العراقية بينها وبينه مسافات ضوئية من البعد واستحالة وجود امكانية للقاء محتمل وجردة سريعة لحساب التحالفات السياسية التي اقامها ورعاها وساهم في صياغة العديد منها تؤكد ان الخصم قد يتحول في لحظة تاريخية واجبة الى حليف مشترك يتغلب فيه على استحالة اللقاء والعمل والتنسيق لان ما يهم الحكيم ليس التحالف ولامجرد التنسيق والعمل المشترك قدر ما يهمه هذه الصورة الغائبة التي لاتظهر دائماً للمعارضة العراقية التي تعرف عليها الاخرون في العالم العربي والكثير من الدول الاقليمية والسياسة الدولية معارضة مشتتة ومنقسمة ومتداعية ولا تستطيع الجلوس على طاولة واحدة او تقيم مؤتمراً لها فكيف تقفز الى الهدف الابعد والاشمل المتمثل باسقاط النظام؟. لقد اكد بترسيخه لقواعد بناء التحالفات السياسية الرصينة مع الخصوم اريحية القائد الذي يتخلى عن حصته لصالح حجم الحصة الاكبر التي يستولي عليها اتباع الثورة ومن يمارس الفعل الثوري ممن لازالوا يتحركون في دائرة الاتباع القادمين الى مرجعيته السياسية وليس هنالك حصة اهم من ارساء حقوق مدنية تتعلق بالاكثرية الشيعية المضطهدة وترسيخ وجود الطائفة السنية الكريمة كشريك اساسي في بناء الدولة العراقية العصرية الحديثة بمساندة ودعم بقية الاقليات والاثنيات والعرقيات والقوميات وهي تتحرك على اساس بناء الوطن وصناعة التوليفة السياسية القيادية القادرة على ادارة الدولة وتوفير المناخ الوطني الملائم لقيام نظام الشراكة الحقيقية. وبهذا تحققت في عهده اكبر التحالفات السياسية التي كان من نتائجها الوصول الى قيام اكبر مؤتمر للمعارضة العراقية عام2002 في لندن شاركت فيه مختلف الفصائل والاحزاب والتيارات والقوى السياسية في البلاد شيعة وسنة مسلمين ومسيحيين عرب وأكراد وكان له دور مهم واساسي في انتزاع الحقوق المدنية والسياسية لابناء المجتمع العراقي بعد حيف وتقصير سياسي حكومي واضح منذ قيام الثورة العراقية الكبرى عام 1920 وقيام الدولة العراقية بعد الثورة بسنة (1921) وبذا تضع الوثائق الوطنية العراقية زعامة سياسية وطنية من هذا النوع في المراتب الاولى من مسيرة الحركات الاستقلالية في العالم العربي ويقف بقوة في مقدمة صفوف القادة السياسيين الذين واجهوا بجرأة ويقين عاليين خصومهم في السلطة السابقة بعناد وصلابة وسيبقى ابناء الامام الحكيم الشهداء الذين بلغوا (65) شهيداً علامة فارقة في تاريخ اسرة الامام الحكيم وهي تقدم الابناء تلو الابناء والفقهاء تلو الفقهاء والقادة تلو القادة والنقباء تلو النقباء اكراماً لوطن الشهداء والشمس وكربلاء.

عن علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: تعدد الأسباب والمنزل واحد والعكس: قد يتفق وقوع عدة أشياء في عصر الوحي كلها تتفق في إشارة واحدة وتستدعي نزول القرآن بشأنها، كما إذا تكرر السؤال من النبي مثلا عن مشكلة واحدة، فان كل سؤال يقتضي نزول الوحي بجوابه، ويقال في هذه الحالة إن الأسباب متعددة والمنزل واحد. ومن هذا القبيل ما يروى في أن النبي سئل مرتين عمن وجد مع زوجته رجلا كيف يصنع، سأله عاصم بن عدي مرة، وسأله عويمر مرة أخرى، واتفق في مرة ثالثة أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك بن سمحاء، فكانت هذه أسبابا متعددة تستدعي نزول الوحي لتوضيح موقف الزوج من زوجته إذا اطلع على خيانتها، وما إذا كان من الجائز له أن يقذفها ويتهمها بدون بينة أو لا يجوز له ذلك الا ببينة، فان اتهم بدون بينة استحق حد القذف، كما هو شأن غير الزوج إذا قذف امرأة أخرى. وفي حالة تعدد السبب قد يوجد فاصل زمني كبير بين أحد السببين والاخر، فيؤدي السبب الأول إلى نزول الآية فعلا، ثم يتجدد نزولها حينما يوجد السبب الثاني بعد ذلك بمدة، فيكون السبب متعددا والنزول متعددا وان كانت الآية النازلة في المرتين واحدة. ويقال: إن سورة الاخلاص من هذا القبيل إذ نزلت مرتين، إحداهما: بمكة جوابا للمشكرين من أهلها، والاخرى بالمدينة جوابا لأهل الكتاب الذين جاورهم النبي صلى الله عليه وآله بعد الهجرة. وكما يتعدد السبب والمنزل واحد كذلك قد يتفق كون السبب واحدا لايات متفرقة فقد روي أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشئ فنزل قوله تعالى: "فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب" (ال عمران 195).

جاء في علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: اتجاه الراغب الأصفهاني: الاتجاه الثاني الذي ذهب إليه الراغب الأصفهاني وهو: أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، سواء كان الاشكال من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. وقد ذكر الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتجاه قال: " فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى فقط، ومتشابه من جهتهما. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته، نحو الأب ويزفون، وإما من جهة مشاركة في اللفظ، كاليد والعين، والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب. من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو: "وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها" (البقرة 189)