مجلس حسيني ــــ التباين اللفظي في القران

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193 البقرة).

ذكر احد الاساتذة يعمل في تعليم قراءة القران بمصر انه في فترة العطلة الصيفية يقوم بتعليم الطلاب القراءة الصحيحة يقول في يوم من الايام سألني طالب عمره ثلاث عشر سنة . قال: استاذي ورد في سورة البقرة قوله تعالى:[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ]في سورة الانفال ورد النص بتباين قليل قوله:[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله] لماذا التباين بين القولين .في سورة البقرة {ويكون الدين لله}. وفي الانفال:{ ويكون الدين كله لله} ثم قال هذا التباين بين القولين ما معناه..؟ قال الاستاذ لم اعرف الجواب. طول فترة دراستي لم اعرف الفرق بين الآيتين{تباين} وهو الاختلاف بين قولين .نقول التباين بين الالوان .والتباين بين الآراء. قمت بالالتفاف على السؤال وسالت ويكون الدين كله لله] في الانفال وعدم ورودها في البقرة .؟, لم يجب احد لينقذني من الموقف, قلت غدا سأجيب على الاشكال بين القولين. انشغلت ونسيت ان اراجع الاشكال. كانت فترة صعبة ان لا اجيب على سؤال طفل.

في ذلك الوقت لم يكن انترنيت لما رجعت الى البيت راجعت ابن كثير وابن حجر والطبري والقرطبي, وجدتهم كلهم يقولون ان معنى الآية :" قاتلوهم حتى لا يبق شرك في جزيرة العرب" والقرطبي ذكر: معنى قوله تعالى :{وقاتلوهم حتى لا تكون فيه مسألتان :

الأولى : أمر بقتال كل مشرك في كل مكان :

،[هذا الراي لا يتوافق مع منطق القران].لان الآيات لا تتعارض مع بعضها مثلا: قصة موسى وهارون لما امرهما الله يتحدثا مع فرعون بلين ورفق:{فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ}بالكلمة الطيبة لعله يترك طغيانه. اذن قتال كل مشرك, هذا يناقض القران ولا يصمد امام العقيدة.

الراي الثاني :المفسرون اختلفوا بعضهم يرونها انها ناسخة واخرون يقولون غير ناسخة قالوا : المعنى قاتلوا الذين قاتلوكم، ثم يعطي حكما كلف المسلمين كثيرا من الدماء .قال:{ان الله أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار}.دليل ذلك قوله:" ويكون الدين لله "وذكر حديث يقول:[أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله]، فدلت الآية والحديث أن سبب القتال هو الكفر; حتى لا تكون فتنة , ، قال ابن عباس الفتنة كل ما سبب أذى للمسلمين ، وكلمة{ اذى} تعطي للمقاتل حرية التفسير يمكن ان يفسر الاختلاف العقائدي او اختلاف مصالح انه اذى للمؤمنين. هذه مشكلة في عقيدة المذاهب يأتي انتحاري يفجر نفسه في سوق او بين الزوار ويقتلون طلاب سبايكر تحت عنوان[اذى للمؤمنين}. هذه مصائب تفسير القران..

ما معنى الفتنة ؟: تعني الاختبار الكلمة مأخوذة من فتنة الذهب إذا سلطت عليها النار لتميز الذهب الدخيل والاصيل . اذا كان في الذهب معادن من غير جنس تظهر حقيقته في الفتنة .هكذا الرجال تظهر معادنهم في الشدة.

الثانية : قوله تعالى :[ فإن انتهوا] إما بالإسلام أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب ، وإلا قاتلوهم وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم ، الظالمون هم من بدأ بقتال اوبقي على كفره وفتنة .هذا راي المذاهب الاسلامية .. راي الشيعة .:..الفتنة في براي الشيعة : تقع الفتنة على عدة أنواع:... النوع الأول: الفتنة الفكرية. في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفتنة والفتنة الفكرية تعني مجموعة يشككون في المعتقدات بعتبر القران عقيدتهم {زيغ: ويعني الشك والميل عن الاستقامة والحق] يقول تعالى ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفتنة" . فيلتبس الحق بالباطل. فيظل الناس وتقع الفتنة لذلك تجد البعض يدافعون عن معاوية ويزيد وابي سفيان وامثالهم. هذا بسبب تفسير القران وتفسير الحديث . والناس على ما وجد اباءهم .

يقول الشيعة: يقسم القرآن إلى قسمين محكم ومتشابه{المحكم ما كان ثابتا في بيانه للناس.}لا يشتبه احد في قوله اما المتشابه بالعكس "هذا السبب جعل سلاطين السوء يعتمدون على علماء البلاط .فحرفوا التفسير والتأويل جعلوا القران يفسر بطريقة سياسية لضرب الخصوم . فسروا قوله تعالى : (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) الامويون والعباسيون قالوا نزلت في علي بن ابي طالب[ع] وطعنوا بحديث رسول الله{ص}{علي مع الحق والحق مع علي}.وفسروا يوم الغدير حين قال: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه" قالوا لا يعني الولاية العامة بل يعني المحبة.. ثم جعلوا لكل منقبة لآل محمد{ص} مناقب للصحابة حتى لو كان قاتلا وزانيا يسمونه سيف الاسلام. ليكون بديلا عن سيف ذي الفقار .

يقول احد الشعراء/.يا سيـدي يـا اعـز الرجـال/ يـا مشرعـا قـط لـم يعـجـم// و بن الـذي سيفـه مـا يـزال/ اذا قيـل يـا ذا الفقـار احسـم /يحـس مـرؤة مليـون سيـف /سـرت بيـن كفـك والمـحـزم/ علـيّ علـي الهـدى والجهـاد/ عظمـت لـدى الله مـن مسلم/ يا اكرم الناس بعد النبي وجها /واغنـى امـرئ مـن مـعـدم /ملكت الحياتيـن دنيـا و اخـرى/و ليـس ببيتـك مـن درهــم.

المتشابه: الذي يعبر عنه بـ"التأويل" هذا لا يعلمه الا الله فيجب الايمان بهذه الآيات. هذا قول مشهور عند السنة كقوله تعالى:{وجوه الى ربها ناظرة} يقولون انهم يرونه يوم القيامة ،وان الله له يد ورجل يذكرون حديثا لرسول الله{ص} انه قال:{رأيتُ ربِّي في صورةِ شابٍّ أمرَدَ له وَفرةٌ جعدٌ قططُ في روضةٍ خضراءَ}الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : بيان تلبيس الجهمية/ الحديث صحيح. كذلك اليهود قالوا ان عزيز ابن الله وانهم ابناء الله ــ النصارى اعتقدوا بالثالوث. عقيدة المسيحية أن الله إله واحد لكن في ثلاثة أشخاص وتسمى أقاليم الآب، الابن يسوع والروح. هؤلاء هم الله لهم القدرة في الاحياء والممات. ومعنى الاقانيم هو { إحدى طبائع الله في الثالوث}.

**الراي الاخر لمذاهب السنة في التجسيم: حديث: (رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء)المصدر {القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية ومراجعة المشرف العام٩ جمادى الآخرة ١٤٣١هـ ابن تيمية في التجسيم يقولون بأنه مجسِّم ويستشهدون بتصحيحه لحديث: (رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء) والجعد تعني الشعر الملفوف كشعر الافارقة والعبيد بمصطلحنا. ولهم راي ثاني ان النبي راى ربه في المنام وهو شاب امرد له وفرة أي شعر مجعد قطط معنى القطط شديد الجعودة للجواب على هذا: الحديث ورد من طريقين وبألفاظ مختلفة : وقالوا: هذا الحديث صحَّحه جمعٌ من أهل العلم، باعتبار انه ورد عند البخاري..

** ــــــ البخاري وقياسه مع القران: يرون الاخوة السنة ان كل ما جاء في صحيح البخاري الذي كتب في زمن العباسين ونسب الى رجل من بخارى وهو لا يعرف يتكلم العربية حتى مات .. وتركت الآية {اليوم اكملت لكم دينكم } لانها تشير الى اتمام نعمة الاسلام بولاية علي بن ابي طالب.{ع} *** كتب محمد صالح الطحيني : يقول البخاري من عجائب الاسلام العباسي هو ابو عبد الله محمد البخاري .من اوزبكستان 1 الف كتابه بعد البعثة ب200 سنة . وكتب فيه 600 الف حديث وجدها منها اعتبرت من الاساطير والخرافات اعتبر ان 7 احاديث فقط من بين 1000 صحيحة. وما زال مقدساً لدى شيوخ السلفيين عباد التراث حتى يومنا هذا رغم جميع الدلائل على عدم صحة اغلب ما جاء في كتاب البخاري..وهواقدس كتاب بعد القرأن وقدسيته ليست بعيدة عن قدسية القرآن.ويعتقدون انه لولا صحيح البخاري لتخبط المسلمون ولم يعرفوا كيف يتزوجوا او يحجو او يرثوا ويصومو ويصلوا ولم يعد لهم لا عبادات ولا شرائع.لذا يعتبر البخاري من مؤسسي الاسلام المعاصر وكتابه دستور المسلمين. نقل البخاري اساطير من التلمود اليهودي نسبها كأحاديث عن الرسول : (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن يساره تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا بِثَوْبِهِ) ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال يفعل هكذا.هذا الحديث منقول عن التلمود : ( الذي بزق اثناء الصلاة كمثل الذي يبزق امام الملك..!!اذا كان الشخص يتلو الصلاة وتجمع البزاق في فمه ، فاليبزق في ثيابه او في غطاء رأسه}.. كان ربنا يوما يصلي خلف الكاهن آشي الذي جاءه البزاق فبزق خلفه يعني على الله. وبلغت به الجرأة لتشويه شخصية رسولنا محمد{ص} وعلاقته مع النساء اذ وصف قدرته الجنسية بأنها تعادل قدرة ثلاثين رجلا وشكك بعلاقته مع النساء وهنا اورد إحداها : في الجزء السابع سطر 53.... خرجنا مع النبي {ص}حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، وانتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي{ص}:(اجلسوا ها هنا). ودخل، وقد أتي بستارة فأنزلت في بيت في نخل في بيتن أميمة بنت النعمان ومعها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي{ص} قال: (هبي نفسك لي). وكانت تهب نفسها للسوقة؟ قال: فوضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: (قد عدت معاذ). ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها)فهل من المعقول أن ياتي الرسول بهذه الاشياء وهو الذي ما ينطق عن هواه ( إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ) فكيف له ان يراود امرأة عن نفسها ليسمع ما سمع منها وهناك دليل واضح لكذب الرواية فقد أورد البخاري ان محمدا{ص} كان لوحده حين دخل الى المرأة واهوى بيده عليها ولكن لم يذكر اسم الراوي الذي دخل مع النبي .ولكن اقر صحته جميع المذاهب وهو سبب ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم.. وانتهى مفهوم {لا اكراه في الدين}.

*** راي أهل البيت في المحكم والمتشابه: بداية ما السبيل لمعرفة الحق وما نزل به القران .؟ هناك نص يدلنا ان نأخذ منهم التفسير .ورد في تفسير البرهان : عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عند الباقر{ع}دخل الورد أخو الكميت، فقال: جعلت فداك، اخترت لك سبعين مسألة، ما اتذكر منها مسألة واحدة. قال: " و لا واحدة يا ورد؟ " قلت: بلى، حضرني منها واحدة. قال: " وما هي؟ ". قال: قوله تعالى: { فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ } من هم اهل الذكر؟ قال: " نحن أهل الذكر، و نحن مسئولون ".قلت: فأنتم المسؤولون، و نحن السائلون؟ قال: " نعم ". قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: " نعم ". قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: " ذاك إلينا ". ما نفهمه انهم ورثوا علم الكتاب. حتى الكل يشهدون اصحابه واعداءه انه ترجمان القران.

قـال ابـن عـباس : جل ما تعلمت من التفسير ، من على بن ابي طالب{ع} وعلمه من علم رسول اللّه ، ورسـول اللّه عـلـمه اللّه ، فعلم النبي من علم اللّه ، وعلم علي من علم النبي ، وعلمي من علم علي (ع) وما علمي وعلم اصحاب محمد (ص) في علم علي الا كقطرة في سبعة ابحر وفي حديث آخـر: فان علمي بالقران في علم علي (ع) كالغدير في البحر.

لـقـد اعـطي علي {ع} تسعة اعشار العلم ، وايم اللّه لقد شاركهم في العشر العاشر، يقول ابن الاثير: اذا ثبت لنا الشي عن علي لم نعدل عنه الى غيره وعلم ابن عباس من التفسير اخذه عن علي (ع) هذا ابن عباس{ استغل اسمه العباسيون لانه عمهم فسموه ظلما بحبر الامة.ثانيا الامويون والعباسيةن نقلوا ما اراد الخلفاء في مناقب لهم وللصحابة نكاية بعلي{ع} ونسبوا القول لابن عباس . وهو غير صحيح.

النوع الثاني: الفتنة المادية . قال تعالى ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ من أوضح الامثلة [المجتمع الذي لا يعمل بمبدأ العدالة في توزيع الثروة تصيبه فتنة الطبقية] ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي أن المجتمع الذي لا يجسد العدالة في توزيع الثروة تصيبه فتنة اقتصادية حدوث الطبقية الفاحشة بين فقرائه وأغنيائه، فترتفع الأسعار تكثر السرقات.تتعطل الحدود وتزيد عمليات الاجرام وقطع الطريق وقتل وخطف.ورد عن الإمام علي{ع}:”ما جاع فقير إلا بما متع به غني“

** موضوع عثمان: سبب الثورة وقتله أنه كان يؤثر أهله بالمال ويقال أنه دفع إلى أربعة من ازواج بناته، أربعمائة ألف دينار ،ودفع إلى مروان مليون دينار .وبنو امية اخر من دخل بالإسلام ، ومع ذلك شملهم معاوية بالمال خلافا للتشريع . لان اهل عثمان اغلبهم من:« الطلقاء » فاصدر امرا حولهم من طلقاء الى{مؤلّفة قلوبهم} ما معنى الطلقاء ومن هم.؟.

** هناك موقف لابي سفيان مع النبي والمسلمين وقف يتباهى يوم احد .. قال: ان الحرب سجال ومعناها .. حين تستمر الحرب بين طرفين تكون بَيْنَهُمَا سِجالاً : لاَ غَالِبَ وَلاَ مغْلُوبَ ، تَعَادُلُ القُوَّةِ بَيْنَهُمَا، يعني تبقى جذوة مقاومة الاسلام في قلوبنا وفي اجيالنا هذا معنى كلامه فقال (ص) : أجيبوه ، فقالوا : لا سجال . قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار. قال : لنا عزّى ولا عزّى لكم . فقال النبي (ص) : الله مولانا ولا مولى لكم . فقال أبو سفيان : أُعل هبل . فقال رسول(ص): الله أعلى وأجلّ . يقول تعالى{ وتلك الأيام نداولها بين الناس} يوماً لفرقة ويوماً لأخرى ليتعظوا انه لا يبقى حكم بيد مجموعة دائمة.. ان الحكم الا لله..

أي تنهي دولة وحكم وتأتي أخرى بنفس الأفكار واحيانا مختلفة تماما.. هؤلاء بقيت أفكارهم مقاومة الدين في عقولهم حتى دحرهم الله ورسوله يوم تحرير مكة .. وأطلق عليهم اسم الطلقاء، ولكن بقيت قلوبهم موتوره من محمد وال بيته الميامين .

** بينما الامام علي{ع} لاحظنا سياسته المالية في توزيع الأموال نقرأ في كتبه إلى عمّاله يؤكد على تخصيص قسمٍ من مصادر بيت المال للطبقات المحرومة ذات الدخل المحدود ،وإلغاء الامتيازات الوهميّة المجحفة، بل منح الناس بالتساوي القريب والبعيد، والعربي والأعجمي، والمرأة والرجل. رسم العدالة بصورة مشرقة. من اهم قراراته عدم حبس الحقوق العامّة :والإسراع في انفاقها، والاعتدال في الإنفاق والتخطيط بمقدار، نجده ذمّ بشدّة حبس الحقوق العامّة بلا مسوّغ، وإلاسراع في إنفاقها. إذا لاحظنا هاتين الخطوتين..بلغ اهتمام النبيّ{ص} برعاية الفقراء والاموال وامر أن تصل إلى مستحقّيها. .

*** راي الشيعة تاويل القران : نحن لا بد ان ناخذ علوم القران من ال محمد{ص}لانهم عدل الكتاب .وامرنا الله تعالى ان نساله ففال{ فاسئلوا اهل الذكر ان كمتم لا تعلمون} ورد عَنْ زُرَارَةَ ،قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عُ): «سُئِلَ أَبِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ،فَقَالَ:إِنَّهُ لَمْ يَجِيءْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بعد، ولكن لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا سَيَرَى مَنْ يُدْرِكُهُ مَا يَكُونُ مِنْ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيَبْلُغَنَّ دِينُ مُحَمَّدٍ(ص)مَا بَلَغَ اللَّيْلُ حَتَّى لاَ يَكُونَ شِرْكٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فيكون الدين كله لله».عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْحَلَبِيِّ ،قَالَ :قَالَ الباقر{ع}: «يَكُونُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةٌ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ ذِي طُوًى[هو وادي شمال المسجد الحرام بمكة المكرمة، يُعرف الآن بالزاهر وهو موضع مبيت النبي{ص} قبل الدخول إلى مكة،ثم قال الباقر:{ع} قَبْلَ خُرُوجِهِ بِلَيْلَتَيْنِ يَلْقَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَيَقُولَ :كَمْ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ فَيَقُولُونَ: نَحْوُ أَرْبَعِينَ رَجُلاً. فَيَقُولُ:كَيْفَ أَنْتُمْ لَوْ قَدْ رَأَيْتُمْ صَاحِبَكُمْ؟فَيَقُولُونَ:وَاللَّهِ لَوْ يُؤْوِينَا الْجِبَالَ لَأَوَيْنَاهَا مَعَهُ.ثُمَّ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْقَابِلِ،فَيَقُولُ:سِيرُوا إِلَى شَأْنِكُمْ..ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَ):«وَ اللَّهِ،لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ،وَ قَدْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَجَرِ،ثُمَّ يَنْشُدُ اللَّهَ حَقَّهُ،ثُمَّ يَقُولُ:يَا أَيُّهَا النَّاسُ،مَنْ يُحَاجَّنِي فِي اللَّهِ فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ،وَ مَنْ يُحَاجَّنِي فِي آدَمَ(عَ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِآدَمَ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ،مَنْ يُحَاجَّنِي فِي نُوحٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِنُوحٍ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يُحَاجَّنِي فِي إِبْرَاهِيمَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يُحَاجَّنِي فِي مُوسَى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِمُوسَى،يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ يُحَاجَّنِي فِي عِيسَى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى،يَا أَيُّهَا النَّاسُ،مَنْ يُحَاجَّنِي فِي مُحَمَّدٍ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِمُحَمَّدٍ(صَ)،يَا أَيُّهَا النَّاسُ،مَنْ يُحَاجَّنِي فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ،ثُمَّ يَنْتَهِي إِلَى الْمَقَامِ،فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ،ثُمَّ يَنْشُدُ اللَّهَ حَقَّهُ». وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَ):«هُوَ وَاللَّهِ الْمُضْطَرُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ،وَ هُوَ قَوْلُه تَعَالَى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفٰاءَ الْأَرْضِ وجَبْرَئِيلُ عَلَى الْمِيزَابِ فِي صُورَةِ طَائِرٍ أَبْيَضَ ،فَيَكُونُ أَوَّلَ خَلْقِ اللَّهِ يُبَايِعُهُ جَبْرَئِيلُ،وَ يُبَايِعُهُ الثَّلاَثُمِائَةِ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً».اصحابه .. كَمْ ذَا الْقُعُوْدُ وَدِيْنُكُمْ//هُدِمَتْ قَوَاعِدُهُ الرَّفِيْعَهْ//تَنْعَىْ الْفُرُوْعُ أُصُوْلَهُ//وُأُصُوْلُهُ تَنْعَىْ فُرُوْعَهْ//مَاذَا يَهِيْجُكَ إِنْ صَبَرت لِوَقْعَةِ الطَّفِّ الْفَظِيْعَهْ؟// اتُرَىْ تَجِيْءُ فَجِيْعَةٌ // بِأَمَضَّ مِنْ تِلْكَ الْفَجِيْعَهْ؟

حَيْثُ الْحُسَيْنُ عَلَىْ الثَّرَىْ// خَيْلُ الْعِدَىْ طَحَنَتْ ضُلُوْعَهْ// وَرَضِيْعُهُ بِدَمِ الْوَرِيْدِ مُخَضَّبٌ فَاطْلُبْ رَضِيْعَهْ ..............

اشلون حالك من تصل وادي الطفوف/وللمصارع ذيك بعيونك تشوف لوشفت عباس مقطوع الجفوف //اوحاله يالمهدي يذوّب مهجتك

عمك العباس يا راعي الشيم // على النهر مطروح وبعينه السهم

اكفوفه يمّه امقطعه او يمّه العلم// والعمود ابراس ابو فاضل فتك

هاي صورة اتشوفها او صورة بعد// أكثر او أكثر يبو صالح واشد

فوق صدر حسين طفل البالمهد //اتشوفه مذبوح او يزوّد ونتك

واليزيدك سيدي اهموم وقهر//من تشوف حسين مقطوع النحر

اوجالت الخيل اعلى صدره والظهر//هالمصيبة اعليها تسكب دمعتك

والمصيبة المنها يلتاع القلب// من مشت زينب أسيرة ويّه الغرب

ريت كون اتشوفها بذاك الدرب// ابولية العدوان راحت عمتك

راعي الثار ما يظهر علامه ـــــ وينشر لليتانونه علامه

درى بمتون عماته علامه ـــ بضرب سياط زجر وجور اميّه