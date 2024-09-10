الصفحة الإسلامية

مشاة و زوار اربعين الحسين عليه السلام في الميزان القرآني (ح 1)


الدكتور فاضل حسن شريف

ان المسير جماعات وليس فرادا امتدحها القرآن الكريم قال الله تعالى "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" (البقرة 198)، و"ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (البقرة 199) من معاني الافاضة السير جماعات اي كتلة بشرية متراصة كما في حالة الحجيج ومشاة اربعين الحسين عليه السلام، تسير مسبحة لله مستذكرة ابي الشهداء عليه السلام، عكس الافراد حتى لا يميز احد عن الاخر نتيجة اللون والفقر والغنى وغير ذلك من الحالات التي تفرق ولا تجمع المؤمنين"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة " (الحجرات 10)، والتقوى هي المطلوبة في رضا واكرام الله سبحانه"إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ" (الحجرات 13). وهكذا فان مسيرة الحسين عليه السلام تجمع ولا تفرق وتجعل السائرين اخوة متحابين بقيم الحسين ومحبته مما يجلب رضا الله تعالى ومحبته. أن مراقد اهل البيت هي نبراس وشوق دائم لاتباعهم. زيارة الأربعين هي رسالة السلام حيث تجتمع أطياف من اعراق مختلفة بدون تمييز بل يجمعهم الحب والاخاء. فمن الذي جمعهم؟ انه حب الحسين عليه السلام.

 

أن لأشهر السنة ضيافات، روى الصدوق بسند معتبر عن الرضا عليه افضل الصلاة والسلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله خطبنا ذات يوم فقال: يا ايها الناس انه قد أقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات وهو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعائكم فيه مستجاب فسلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم و مساكينكم. فكما شهر رمضان هو شهر ضيافة الله سبحانه فان شعبان شهر ضيافة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عن الصّادق عليه السلام انّه قال: كان السّجاد عليه السلام إذا دخل شعبان جمع أصحابه وقال عليه السلام: يا أصحابي أتدرون ما هذا الشّهر، هذا شهر شعبان وكان النّبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشّهر حُبّاً لنبيّكم وتقرّباً الى ربّكم، أقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت أبي الحسين عليه السلام يقول: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام شعبان حُبّاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقرّباً الى الله أحبّه الله وقرّبه الى كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنّة. اما عن شهر محرم قال الرضا عليه السلام (إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا) لذلك يطلق على محرم شهر الشهادة وصفر شهر التبليغ. قال الله عز وجل"وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة " (المائدة 35) فأي وسيلة افضل من سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام وخاصة في شهري الشهادة والتبليغ محرم وصفر والذي نزلت فيه الآية الكريمة "قُل لّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى" (الشورى 23).

 

ورد المشي ومشتقاته في آيات قرآنية منها قوله تبارك وتعالى "وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ" ﴿لقمان 19﴾، و"يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿البقرة 20﴾، و"أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ﴿الأنعام 122﴾، و"أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ" ﴿الأعراف 195﴾، و"وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا" ﴿الإسراء 37﴾، و"قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا" ﴿الإسراء 95﴾.

 

عن محمد بن عبدالله الحمري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن حماد البصري، عن عبدالله بن عبد الرحمان الاصم، عن أبي يعقوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة إن السماء بكت على الحسين عليه السلام أربعين صباحاً بالدم، وإن الأرض بكت اربعين يوماً بالسواد، وإن الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإن الجبال تقطعت وانتثرت، وإن البحار تفجرت، وإن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين عليه السلام. (مستدرك الوسائل ج-10 ص313، بحار الأنوار ج-ص14ص183 وج -45 ص 206 -215، مناقب – ابن شهر آشوب ص212، العوالم ص 471، تفسير الصافي ج-4 ص 407، تفسير الآصفي ج-2 ص1154، تفسير نور الثقلين ج-4 ص 628).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : بداية الأحزان العظمى لأهل البيت (عليهم السلام) واكذوبة حديث المباركة في شهر ربيع الاول
الشيخ جلال الدين الصغير : متى بدأت نكبة الامة، وما هو أساس ضعفها وضياعها؟
آيات قرآنية في كتاب الخمس للسيد هادي الميلاني وتعليق السيد فاضل الميلاني (ح 1)
مجلس حسيني ــــ التباين اللفظي في القران
مشاة و زوار اربعين الحسين عليه السلام في الميزان القرآني (ح 1)
الأمة الملعونة
صندوق تبرعات الامام الحسين ع ؟
مجلس حسيني ـــ بحث في اغتيال الرسول وشهادته
لا تكن خازنا أموالك لغيرك
كتاب حياة الامام الرضا للشيخ القرشي والقرآن الكريم (ح 9)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك