مجلس حسيني ـــ بحث في اغتيال الرسول وشهادته

ما بالُ عَيني لا تَنامُ كَأَنَّما / / كُــــــــــــــحِلَت مَآقيها بِكُحلِ الأَرمَدِ

جزعاً على المختارّ أصبحَ ثاوِياً// يا خيرَ منْ وطئَ الحصا لا تبعدِ

وجهــــــي يقيكَ التربَ لهفَى ليتنِي// وسدت قبلكَ في بقيعِ الغرقَدِ

أأقيمُ بعدَكَ بالمدينة بينهُمْ // /يا لهفَ نفســـــــــــي ليتني لم أولدِ

نورٌ أضاءَ على البريــــــــةِ كلها //من يهدَ للنورِ المباركِ يهتدِي

يا ربِّ فاجمعنـــــــــــــا معاً ونبينا //في جنةٍ تنبِي عيونَ الحسدِ

ولقدْ ولدنـــــــــاهُ وفينا قبرُهُ // وفضولُ نعمتـــــــــهِ بنا لمْ تجحدِ

صلَّى الإلــــــهُ ومن يحفُّ بعرشهِ //والطيبونَ على المبارَكِ أحمدِ

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} ال عمران 144

الاية المباركة تبين إمكانية ارتكاب جريمة قتل في حق الرسول{ص} والاية تضمنت طريقتين لانهاء حياته .[مات او قتل ]لان بعض الاراء يقولون أن استشهاده غير ممكن.. بينما الاية اكدت ان هناك دوافع وراء عملية الاغتيال. العجيب في الموضوع ان اغلب المفسرين يتهربون من الجهات التي حاولت طيلة سنوات اغتيال النبي{ص}.. بينما الروايات في فبينت أنه تعرض للاغتيال أكثر من مرة ، ومن جهات متعددة اشهرها اهل مكة الذين دخلوا الاسلام بعد عقدين بالقوة.. وصاروا يتامرون من داخل الاسلام .. والجهات الاخرة هم المشركين ، واليهود ،والنصارى والمتظاهرين بالإسلام أيضاً. وهناك ادلة ان هذه الفئات نعاونت فيما بينها حين تاكدوا ان مصالحهم تقتضي قتل الرسول {ص} فبذلوا المحاولات ، وفشلوا اكثر من مرة وأكثر ، ولكنهم تمكنوا اخيرا أن يصلوا إلى مبتغاهم ، فمات الرسول{ص}شهيداً بالسم ، كما سيأتي.

** لا يمكن سرد قصص محاولات الاغتيال كلها لان النبي {ص} تعرض لأكثر من 20 عشرين محاولة اغتيال في مكة والمدينة وخارجها .. المحاولات الاولى كانت من الملآ من قريش ولتحديد الجهات لغويا{ الملأ هم سادة القوم ورؤسائهم وهم جماعة يتحكمون في اقتصاد مكة.وحين نذكر محاولات اغتيال النبي {ص} لا بد ان نذكر الرجل الذي وقف امام تلك المؤامرات وهو ابو طالب{ع} .

**احدثت دعوة الرسول {ص} في المجتمع الجاهلي انقلاباً فكريّاً وتحوّلاً اجتماعيّاً ,خافت قريش على مصالحها وتقاليدها الاجتماعية ، خافت على نسائها وأبنائها من الانجراف بالدين الذي يحاكي العقل ونبذ الجهل وعبادة الاصنام..فخافوا على آلهتهم وأصنامهم التي سخّر منها النبيّ ودعا إلى نبذها ، فانتفخت انوفهم غيظا ،وأجمعوا على قتله وإطفاء نور رسالته ، إلّا أنّ الله هيء له محامي وهو ابو طالب ،وقف سدّاً منيعاً لحمايته وحماية الاسلام ولذلك كتبوا عنه انه مات كافربينما وجد النبي {ص} من عمه الكهف الذي يأويه .. وابياته مشهورة لعمق ايمانه..

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة // وابشر بذاك وقرّ منك عيونا

ودعوتني وعلمت أنّك ناصحي// ولقد صدقت وكنت ثمّ أميـــــــنا

ولقد علمت بأنّ دين محمّد //// من خيــــــــــــر أديان البريّة دينا

والله لن يصلوا إليك بجمعهم/// حتّى أوسّـــــــــد في التّراب دفينا

وله ابيات اخرى تبين موقفه الايماني البطولي :

إن الأميـنَ محمدٌ في قومهِ *** عندي يفوقُ منـازلَ الأولادِ

راعيتُ فيه قرابةً موصولةً*** وحفظتُ فيه وصيةَ الأجـدادِ

بداية الصدامات : خفّ جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلّم لهم النبيّ{ص}لقتلهً ويعطوه عوضا عنه عمارة بن الوليد وكان من اجمل فتيان قريش ، فسخّر منهم أبو طالب وقال لهم : « والله ما أنصفتموني أيّها الحمقى ، تبّا لكم وسحقاً ! أتريدون منّي أن اعطيكم روحي وولدي لتقتلوه ، وتعطوني ابنكم اربّيه لكم ! ما لكم كيف تحكمون ، أترجون منّي أن أستبدل محمّداً بعمارة بن الوليد ، فو الذي نفسي بيده لو أعطيتموني العالم كلّه لما استبدلته بظفر من رجل محمّد ، فإليكم عنّي ، لا تكلّموني ، وإلّا علوت رءوسكم بالسيف ».فانصرفوا خائبين خيّب آمالهم وسخر منهم أبو طالب ووقف بصلابة لحماية النبيّ{ص} هنا موقف ابي طالب يقاس بحجم الجبال لولا حمايته له لما أبقى القرشيّون للنبيّ ولا لدعوته أيّ اثر .واعتبر اهل مكة ابا طالب من المسلمين ذلك الوقت .

**المرحلة الثانية اعتبروه مسلما في وقت كان اباء من كتبوا التاريخ هم ممن يحاصر الرسول وبني هاشم ويعبد الاصنام .. في حصار شعب ابي طالب تجلت الحماية بأبهى صورها وصمودها .. كان يجعل للنبي {ص} فراشا ينام عليه في موضع يراه الناس ،وحينما تهدأ حركة المجتمع ، يحمل ولده علياً (ع) مكانه ، حذراً من أن تغتاله قريش .فقال علي{ع} يوما لابيه : ابه انا مقتول ؟!فأجابه أبو طالب[ع]اصبرن يـا بني ، فالصبر أحجى *** كل حي مصيره لــشعوب..

** والمحاولة المشهورة اغتياله ليلة الهجرة ، التي بات الإمام علي {ع} في فراشه تلك الليلة تم تهديم الصنم الكبير هبل. دور النبي {ص} في تكسير هبل قبل الهجرة بساعات. عبر تاريخنا الاسلامي تم تغييب كثير من الإحداث المهمة, بسبب رغبة الطغاة وسعيهم للتفرد بالسلطة والسمعة الدينية رفضوا أن تشرق شمس الحقيقة, وهذا سبب سيطرة الباطل طويلا, [ليتكون دين السلطة الهجين], منذ عهد الأمويين الى يومنا هذا لأنه تبعهم الفقهاء وأهل الحديث وكتاب التاريخ والسير والعقائد, بواسطة هؤلاء تشكل دين هجين بعيد عن روح الإسلام, يحمل بداخله كثيرا من الخطايا, فأنتج عشرات الفرق المنحرفة, الير عصرنا نتاجه الأخوان والوهابية والسلفية والقاعدة والدواعش. وسكتت المؤسسات الدينية ان لا توضح حقيقة زيف التاريخ وما دخلت فيه من الروايات فقهية منحرفة وإسرائيلية كاذبة, ملأت التراث, واصبح هذا الفقه والروايات قاعدة لكل ضلاله.

** كتب السيد نبيل الحسيني قضية تاريخية تم تجاهلها بسبب السياسة, هي قضية تكسير الأصنام قبل الهجرة, فقد تم تغييبها تماما لولا رحمة الله, التي حفظتها في بطن احد أهم كتب القوم, حيث قام الرسول (ص) والإمام علي (ع) ليلة الهجرة بتكسير هبل, الإله المهم عند القرشيين, حادث هز مكة, وصرف الأنظار نوعما عن هجرة النبي{ص} لذلك من جاء الى بيته لقتلهما كانوا يعلمون بهجرته .. جاءوا ثارا لهبل المقدس عندهم وقد حطمه محمد[ص] هنا نتساءل لماذا قريش تقدس وتحترم هبل, مع وجود عشرات بل مئات الإله الأخرى؟

كان لهبل عدة امتيازات عند اهل مكة وعقيدة غيرهم من العرب لماذا تعظم قريش الصنم هبل, وتعطيه هذه القدسية؟ من الأسباب المهمة لتعظيم "هبل" كان الرجل أذا قدم من سفره بدا به قبل أهله بعد طوافه بالبيت وحلق رأسه عنده{ السيرة الحلبية ج1 ص17}. وكان أمام الصنم هبل سبع أقداح,إذا شك بمولود ضربوا الأقداح فإذا خرج قدح "صريح" ألحقوه بابيه,وإذا خرج قدح "ملصق" دفعوا الطفل وتركوه,وهبل يخبرهم عن مصيره, واقداح عن النكاح, اذا اراد ان ينكح زوجة له ..وقدح فيه " بها" وقدح فيه " ما بها" إذا أرادوا أرضا يحفروها للماء. هذا النهج رسخ الاحترام والتقديس في حياة القرشيين لهبل, لافصارت اقداح هبل تتحكم في الحاق الانساب للأطفال واختيار الزوجة , اصبح هبل هو المتصدر لامور اهل مكة واصبحت مكة خاضعة تماما للأقداح الهبلية, وصار هبل يتحكم في حياتهم بهذا الشكل الغريب, ولهبل رأي فاصل في الأنساب والإعراض, فتصور كم فاجعة حصلت لان القدح ألهبلي اخبرهم إن الطفل غير شرعي,وهذا الموضوع يدلل ان العرب قبل الاسلام انتشرت عندهم الانكحة الفاسدة, مثل نكاح الاستبضاع ونكاح العشرة, التي كانت موجودة في حياة القرشيين, بالإضافة لصاحبات الرايات الحمر, أو إن هبل يخبرهم بمصير الموتى, هل هو معذب أو معافى, مما يعني إن عملية تغيير المعتقد ستكون صعبة جدا أصعب من تحريك الجبال, فتصور حجم الجهد الذي قام به الرسول الأعظم (ص). عملية تكسير الأصنام الحقيقة إن كتب التاريخ والصحاح تذكر إن عملية تكسير الأصنام جرت على مرحلتين, الأولى قبل الهجرة والثانية في عام الفتح, لكن هنالك حملة جبارة للتعتيم على قصة تكسير الأصنام وتفاصيلها قبل الهجرة, خصوصا إن من قام بها فقط النبي الخاتم (ص) وابن عمه علي ابن أبي طالب(ع), لأنها تمثل اكبر عمل لإذلال كبرياء قريش, وهي فضيلة عظيمة للأمام علي{ع} الخصم الكبير لأتباع السقيفة, ومن تبعهم في العصور اللاحقة,

لذلك تجاهلوها كأنها لم تحصل تجاهلها البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة. القسم منهم ذكر الحادثة لكنه عتم عن تعيين الليلة وعن هوية الصنم الذي كسره الرسول الخاتم والإمام علي, مثل احمد ابن حنبل والنسائي وابن أبي شيبة والموصلي والزيلعي. القسم الثالث: من صرح بهوية الصنم ولم يذكر الليلة, لكي تختلط الأمور على الناس ويصبح النظر متجه إلى يوم الفتح فقط, مثل الخطيب البغدادي. الرابع: ذكر الواقعة بتفاصيلها, نعم ذكرها الحاكم النيسابوري جزاء الله خيرا بتفاصيلها,ذكرها عن علي (ع) قال: (لما كان الليلة التي أمرني رسول الله (ص) إن أبيت على فراشه, وخرج من مكة مهاجرا, انطلق بي إلى الأصنام, فقال: اجلس, فجلست فصعد على منكبي ثم قال" انهض" فنهضت به , فلما رأى ضعفي تحته قال " اجلس", فجلست , فأنزلته عني, وجلس لي رسول الله (ص) ثم قال لي: يا علي اصعد على منكبي, فصعدت على منكبيه ثم نهض بي رسول الله فخيل لي إني لو شئت نلت السماء, وصعدت إلى الكعبة, وألقيت هبل وكان موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض, فقال لي رسول الله (ص): عالجه, فعالجته , حتى استمكنت منه, فقال: دقه, فدققته فكسرته.

{ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج3, ص5}.

بذل كتاب البلاط الاموي والعباسي جهدهم لإخفاء التاريخ, كي تختلط قضية هبل مع حادثة عام الفتح, لأسباب تتعلق بالسياسة والحقد الكبير على الإمام علي, من قبل الحساد المنافقين والحاقدين والساعين للحكم بالقوة, فكيف يقوم القوم بتوثيق فضل كبير لا يدانيه فضل لعدوهم الأكبر" الأمام علي", وبالتالي يسجل مأخذ شديد على إتباع السقيفة .فالمواجهة دوما تحتاج لعون, والعون لا يكون إلا الوصي, لذا سارع اغلب رواة الحديث والكتاب مؤرخين التاريخ ممن يوالون السلطات الأموية والعباسية, إلى التعتيم عن هذه الحادثة, لأنها على الضد من توجهات السلطة التي كان إباؤها رموز الكفر وضحية تكسير الأصنام. ولكي لا تتوسع الأسئلة, ليكتشف حقيقة الأدوار التي قام بها الإمام علي{ع}, وتنكشف أكاذيب إلف وأربعمائة عام, التي تراكمت ودعمتها السلطة, قرن بعد أخر لتثبيت واقع حصل على حين فلتة, كما عبر احدهم عنها { فلته وقا الله شرها } 3 ـ محاولة اغتياله من قبل بني النضير. وصل النبي {ص}إلى المدينة، ، فخطط يهود بني النضير لإلقاء صخرة عليه أثناء زيارته لهم، فأخبره الله تعالى بذلك في السنة الرابعة للهجرة ،كان معهم بعهد فخرج لهم يستعينهم في الدية، قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة، جلس إلى جانب جدار من بيوتهم فقالوا: من يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها ويريحنا منه، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش قال: أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة. فأتاه الخبر من السماء بنية ، فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا، فخرج راجعا إلى المدينة. فلما استبطأ عليهم قاموا في طلبه، فلقوا رجلا من اهل المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله (ص) حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر، وأمر رسول الله (ص) بحربهم والسير إليهم، فسار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه .عن ابن عباس: كان النبي (ص) قد حاصرهم حتى بلغ منهم التنازل عن الحرب فأعطوه ما أراد فصالحهم على أن يحقن دماءهم ويخرجهم من أرضيهم وأوطانهم، فاختاروا اذرعات الشام بدأت هجرة اليهود إلى الشام في زمن عمر بعد إسلام كعب الأحبار وطلبه ذلك .ثم اعقبتها محاولة يهود خيبر قتل النبي (ص)الرواية تقول: بعد معركة خيبر أهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم للنبي (ص) ذراع شاة,فلما وضعتها بين يديه فأخذها فلاك منها مضغة فلم يسغها، فلفضها ثم دعا المرأة فاعترفت. وقالت أردت ان اعرف هل هو نبي او كذاب .!!

ــــــ اقوى مؤامرة اغتيال :تنفير ناقة رسول الله{ص} قبل الحديث عن عملية التنفير قال "ابن حزم » : إن حذيفة بن اليمان لم يصل على أبي بكر ، وعمر ، وعثمان « وكان لا يصلي على من أخبره النبي بأمرهم » حادثة تنفير الناقة: مجموعة من الصحابة المقربين تآمروا على اغتيال النبي من خلال تنفير ناقته عند العقبة كانوا أربعة عشر صحابيا وصفوا بالنفاق ،عرفهم حذيفة من رواحلهم وكانوا ملثمين، واخبره النبي (ص) بأسمائهم، يقول النووي (في تهذيب الاسماء واللغات ج1 / 154) صاحب سر رسول الله (ص)يعرف المنافقين كلهم، وقد سأله عمر يوما هل في عمالي أحد منهم؟ قال: نعم واحد، قال: من هو؟ قال: لا أخبرك، فعزله عمر .وورد في كتاب (المعرفة والتاريخ للبسوي (ط اوقاف بغداد) ج2 / 168) قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلّ عليه حذيفة، فقال له عمر من القوم هو؟ قال: نعم قال: بالله أنا منهم، قال: لا ولن أخبر أحداً بعدك .لماذا يسال عمر حذيفه الا يعرف نفسه ؟ ذكر المعتزلي ـ انه طعن في عمر وزعم... انه شك في يوم الحديبية في دينه، وشك في وفاة النبي (ص) وشك هل انه كان في من نفر ناقة النبي (ص) ليلة العقبة، وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث العترة. قال ابن أبي الحديد: وروي ان عماراً سئل عن أبي موسى الاشعري فقال: لقد سمعت فيه قولاً عظيماً سمعته يقول: صاحب البرنس الأسود، ثم كلح علمت انه كان ليلة العقبة منهم معنى كلح أي عبس وانتفخ انفه. هؤلاء ارادوا اسقاط الناقة من الجبل الى الوادي ليموت .

**لكن الاعلام الاموي القرشي عتم على الاسماء رغم ان النبي {ص} سماهم من المنافقين ، الا أن التعتيم الإعلامي الرسمي كنّى عن الأسماء بفلان وفلان. وعلى ذلك شواهد كثيرة طمست فيها حقائق تاريخية حفاظاً على شخوص الملأ من اهل مكة.

** ـــــ روي عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه : أن الإمام الحسن(ع)قال لأهل بيته : إني أموت بالسم ، كما مات رسول الله (ص)قالوا : ومن يفعل ذلك ؟! قال : امرأتي جعدة بنت الأشعث .

وقال الشيخ الطوسي : قبض رسول الله(ص) مسموماً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر هج. .وقال الشيخ المفيد قبض بالمدينة مسموماً

وراجع ما قاله العلامة الحلي ( رحمه الله ) حول ذلك أيضاً.

ــــ الروايات حول سم النبي (ص): وردت روايات محاولة اغتيال النبي (ص) بالسم عند السنة والشيعة وهي تنقسم إلى قسمين :أحدهما يقول : إن يهودية دست السم إلى النبي ( ص) كما ذكرنا عام فتح خيبر وقسم آخر يقول : إنه استشهد بالسم على يد بعض زوجاته .

نذكر هنا نصوصاً من القسم الثاني . مع بعض التوضيح ، فنقول :روايات المذاهب في سم اليهودية لرسول الله ( ص) وردت في مصادرهم التاريخية ذكروا ان سبب موته: عن عائشة أنه قال في مرضه الذي توفي فيه : إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر من ذلك السم (رواية اخرى.عن أبي هريرة أنه حين فتحت خيبر ، أهديت له شاة فيها سم ، فقال: إجمعوا من كان هنا من اليهود ، فجمعوا ، فقال لهم : إني سائلكم: أجعلتم في هذه الشاة سماً ؟قالوا : نعم قال : فما حملكم على ذلك ؟! .قالوا : أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك ، وإن كنت نبياً لم يضرك .اما انس بن مالك قال : أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة ، فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله (ص) فسألها قالت: أردت أقتلك ..لا نريد أن نناقش أسانيد الروايات بل نكتفي بتسجيل الملاحظات التالية إن النبي (ص) لم يكن ساذجا بحيث يقبل هدية امراة يهودية في فترة حرب مع قومها ثم يأكل طعامهم، ويأمر أصحابه بالأكل منها وقد فرغ لتوه من قتل زوجها وأخاها كعب بن الأشرف قبل مدة، وعمها ومن قومها .كما أن المسلمين يعرفون غدر اليهود بالمسلمين ، وتآمرهم على رسول الله{ص} أكثر من مرة ، فلم يعقل ان النبي ( ص) يلبي دعوة امرأة يهودية للغذاء ..

***الراي الثاني: أن الذي سمّ النبي (ص) بعض زوجاته، وردت بعض الروايات تثبت ذلك.منها: روي الصادق(ع) قَالَ: "تعلمون مَاتَ اَلنَّبِيُّ (صِ) أَوْ قُتِلَ، إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ: ﴿َفَإِنْ مات أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ على أعقابكم﴾ لقد َسُمَّ قَبْلَ اَلْمَوْتِ، إِنَّهُمَا سَقَتَاهُ » فَقُلْنَا: وأَبَوَيْهِمَا شَرُّ مَنْ خَلَقَ اَللَّهُ"(البرهان في تفسير القرآن ج ١، ص ٧٠٠).وروي عن الصادق(ع) "أنه حينما أخبر النبي (ص) إحدى نسائه، لمن يكون الأمر من بعده، أفشت ذلك إلى صاحبتها، فأفشت تلك ذلك إلى أبيها، فاجتمعوا على أن يسقياه سماً، فأخبره الله بفعلهما، فهمَّ( ص) بقتلهما، فحلفا له: أنهما لم يفعلا،

(( ولما حان وقت وفاته وضع راسه امير المؤمنين على صدره)) ذكر السمعاني في الفضائل والدار قطني في الصحيح ان النبي لم يزل يحتضن عليّاً حتى قبض. تقول ام سلمة قالت:(والذي أحلف به إنه(كان علي) أقرب الناس عهداً برسول الله{ص} إلى أن قالت وكنت من أدناهم إلى الباب فأنكب عليه وجعل يسّارعلي ويناجيه فارتفع الصراخ والنحيب علموا ان النبي سيموت .........

قـله يـعـقلي ذوّبت قلبي من بجاك/ ودّعـتـك الله يـاعلي و الملتقى هناك

نـادى يبو الحسنين بالله سكّت ابناك//وشبكت الزّهرا على ابيها باليدين

يم الحسن هذا مفرق بين الأحباب// بس الله الله عقب عيني بحسن وحسين وبطلي البواچي انصدع قلبي يا حزينة/ لازم يبنتي اليوم عزچ تفقدينه وثوب المصايب عقب عيني تلبسينه/ ومنچ يكسرون العدى بالباب ضلعين خرت على بوها تصيح بدمع سچاب// انچان ضلعي يكسرونه بصاير الباب

وصّ الوصي الكراربيه اووصى الأصحاب// لحد عليه يجتري يا قرة العين