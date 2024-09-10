حوزة النجف طلاب واساتذة ومرجع

حوزة النجف ليست بناية كبناية جامعة الكوفة ، حوزة النجف ليس فيها هيكلية وقوانين وضعية ، حوزة النجف هي مسجد ، هي صحن ، هي حسينية ، لها منهجها وطبيعتها التدريسية وحضور طلابها ومشايخها الافاضل ، فلماذا ينال منها بعض ممن لا يفقه بماهية الحوزة ؟ تريد ان تغير اسِس حوزة حسب مزاجك وتكفل بها كما شئت ، واذا نجحت واقتنع بك الناس فانك تستطيع التغيير دون التهجم على حوزة النجف .

عبر التاريخ كانت الحوزة والمرجعية في الكاظمية وفترة في سامراء وفترة في الحلة وفترة في كربلاء حسب تواجد الفقيه الاعلم .

ياتي الطالب مغترب يتعلم ويعاني الفقر ويسهر الليالي لكي يتعلم في النجف هل اخذ منك شيئا يا عادل رؤوف او مختار الاسدي او كمال الحيدري وغيرهم ، تريد ان تملي على من حصل على العلم بجهد جهيد ، هل يسكن المرجع في قصر الاليزيه او القصر الجمهوري او البيت الابيض ؟ ياتي يتعلم ويجتهد ويحصل على الاجتهاد وهو في بيته القديم ملك او ايجار ولم يخرج ليروج اعلاميا لنفسه لكن علمه يفرض شخصيته على الناس .

عندما تنتقد مرجعية السيد الحكيم او الخوئي او السيستاني ، في نفس الوقت تدافع وترفض من لو انتقد شخص ما كالسيد فضل الله او الخميني او الصدر ، فلماذا باءك تجر وباءهم لا تجر ، من حقك تمتدح من شئت لكن ليس من حقك تقدح بمن شئت .

ياتي اخر يبحث عن تصرفات ابناء او اصهار المراجع ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مرض نفسي ، وليعلم المرجع انسان مثلك ومثلي لربما يكون لديه ولد عاق كما هو حال احد اولاد السيد الخوئي ، ولربما يكون هنالك صهر خارج السرب ، وهذا لا يعني انه خطا المرجع ، هذا اولا وثانيا بعض انتقاداتكم للابناء والاصهار ليست صحيحة .

مثلا يذكر السيد حسن الكشميري عن سيد معمم في سوريا لبس العقال اخر ايامه لكي تنفتح قريحيته لنقد المرجع ، طيب اخي العزيز انت ايضا كنت بلا عمامة وترتدي القميص والبنطرون لكي تروج لكتبك عند المكتبات لغرض بيعها في كربلاء ، وهذا من حقك لكن لا تنتقد غيرك .

وعادل رؤوف ويؤيده مختار الاسدي بخصوص الاختلاف بين السيد محسن الحكيم والسيد الخميني ويشكل على السيد الحكيم لعلاقته بالشاه بل انه ينتقد بشدة لان السيد مهدي الحكيم كتب للشاه يطلب فيها مسكنا له بعد تركه العراق وملاحقته من قبل ازلام البعث ، وهل في ذلك سبة ؟ الم تتعامل ايران مع الكيان الصهيوني لاستيراد السلاح ( ايران غيت ) ، طيب اخي العزيز بعد وقف حرب العراق اصبحت ايران تخاطب الطاغية الكافر برئيس جمهورية العراق وبدات العلاقات فيما بينهما ، وهذا ليس خطا او عيب انه امر طبيعي

لكن لماذا تنتقدون غيركم بما هو لديكم؟ واما الخلاف بين الاحزاب الاسلامية فانه امر طبيعي ان المجلس لا يرغب للدعوة والعكس كذلك .

كل هذه المشاكل هي من كتاب نهضت امام خميني تاليف حميد روحاني بالفارسية وفيه كثير من المعلومات التي شوهها المؤلف لتكون محل خلاف، السيد الحكيم مجتهد ومرجع وله الحق في كيفية تصرفه والسيد الخميني مجتهد ومرجع وله الحق في كيفية تصرفه وان اختلفا فلكل مجتهد رؤيته في عمله ومن يريد ان يكون له راي في ذلك فليحصل على الاجتهاد مثلهما حتى تكون رؤيته على اقل تقدير بنفس الافق لديهما .

اليوم وضعية هذه الاحزاب هي عين ما كان يتنبا به السيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد السيستاني ، وايران اليوم الا يوجد فيها من شذ عن الطريق ونال من سمعة الثورة فيها ؟