وفـاة معتمد المرجعية الدينية في النجف الاشرف سماحة السيد فاضل الميلاني في لندن

توفي اليوم معتمد المرجعية الدينية في النجف الاشرف سماحة السيد فاضل الميلاني في لندن.

ونعت الحوزة العلمية في النجف الاشرف علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة وأكاديميا بارزا من أساتذة الجامعة، العالم الرباني آية الله السيد فاضل الحسيني الميلاني (قدس سره)".

وكان "الفقيد عالم ومحقق وباحث تخصص في التحقيق والتدريس الحوزوي والأكاديمي، تغمد الله روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الكريمة وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".

يعتبر سماحة السيد الميلاني أحد أبرز علماء الدين في المملكة المتحدة ويعتبر من الشخصيات العالمية القيادية في مبادرات السلام الدولية وحوار الثقافات والأديان، وهو مؤلف بارز لديه 15 كتابا باللغات العربية والانجليزية والفارسية في مجال الفقه والشريعة الإسلامية،

كما أنه الوكيل المعتمد للمرجع الأعلى في النجف الأشرف السيد علي السيستاني وهو العالم الديني المقيم في مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، ويعتبر من الأكاديميين البارزين وهو عميد الجامعة الدولية للدراسات الإسلامية ورئيس قسم الشريعة الإسلامية والفقه في الكلية الإسلامية.