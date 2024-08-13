المفهوم القرآني للمودة (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير الميسر: قوله عز وعلا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" (الممتحنة 1) عَدُوِّي: عَدُوِّ اسم، ى ضمير، عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ: الكفار والمشركون، يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء، تُفْضون إليهم بالمودة، فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وسائر المسلمين، وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من القرآن، يخرجون الرسول ويخرجونكم أيها المؤمنون من (مكة)، لأنكم تصدقون بالله ربكم، وتوحدونه، إن كنتم أيها المؤمنون هاجرتم مجاهدين في سبيلي، طالبين مرضاتي عنكم، فلا توالوا أعدائي وأعداءكم، تُفْضون إليهم بالمودة سرًّا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أظهرتم، ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والصواب، وضلَّ عن قصد السبيل.

وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وجل "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ﴿الروم 21﴾ أي جعل لكم من شكل أنفسكم ومن جنسكم "أزواجا" وإنما من سبحانه علينا بذلك لأن الشكل إلى الشكل أميل عن أبي مسلم وقيل معناه أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام عن قتادة وقيل إن المراد بقوله "من أنفسكم" أن النساء خلقن من نطف الرجال "لتسكنوا إليها" أي لتطمئنوا إليها وتألفوا بها ويستأنس بعضكم ببعض "وجعل بينكم مودة ورحمة" يريد بين المرأة وزوجها جعل سبحانه بينهما المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما قال السدي المودة المحبة والرحمة: الشفقة. "إن في ذلك" أي في خلق الأزواج مشاكلة للرجال "لآيات" أي لدلالات واضحات "لقوم يتفكرون".

تكملة للحلقة السابقة جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله عز شأنه "ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" ﴿الشورى 23﴾ وقيل: المراد بالمودة في القربى ما تقدم والخطاب للأنصار فقد قيل: إنهم أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت الآية فرده، وقد كان له منهم قرابة من جهة سلمى بنت زيد النجارية ومن جهة أخوال أمه آمنة على ما قيل. وفيه أن أمر الأنصار في حبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم أوضح من أن يرتاب فيه ذو ريب وهم الذين سألوه أن يهاجر إليهم، وبوءوا له الدار، وفدوه بالأنفس والأموال والبنين وبذلوا كل جهدهم في نصرته وحتى في الإحسان على من هاجر إليهم من المؤمنين به، وقد مدحهم الله تعالى بمثل قوله: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" (الحشر 9)، وهذا مبلغ حبهم للمهاجرين إليهم لأجل النبي صلى الله عليه واله وسلم فما هو الظن في حبهم له؟. وإذا كان هذا مبلغ حبهم فما معنى أن يؤمر النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يتوسل إلى مودتهم بقرابته منهم هذه القرابة البعيدة؟. على أن العرب ما كانت تعتني بالقرابة من جهة النساء ذاك الاعتناء وفيهم القائل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد. والقائل: وإنما أمهات الناس أوعية * مستودعات وللأنساب آباء. وإنما هو الإسلام أدخل النساء في القرابة وساوى بين أولاد البنين وأولاد البنات وقد تقدم الكلام في ذلك. وقيل: الخطاب لقريش والمودة في القربى هي المودة بسبب القرابة غير أن المراد بها مودة النبي صلى الله عليه واله وسلم لا مودة قريش كما في الوجه الأول، والاستثناء منقطع، ومحصل المعنى: أني لا أسألكم أجرا على ما أدعوكم إليه من الهدى الذي ينتهي بكم إلى روضات الجنات والخلود فيها ولا أطلب منكم جزاء لكن حبي لكم بسبب قرابتكم مني دفعني إلى أن أهديكم إليه وأدلكم عليه. وفيه أنه لا يلائم ما يخده الله سبحانه له صلى الله عليه واله وسلم في طريق الدعوة والهداية فإنه تعالى يسجل عليه في مواضع كثيرة من كلامه أن الأمر في هداية الناس إلى الله وليس له من الأمر شيء وأن ليس له أن يحزن لكفرهم وردهم دعوته وإنما عليه البلاغ فلم يكن له أن يندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض أو كراهة ومع ذلك كله كيف يتصور أن يأمره الله بقوله: "قل لا أسألكم" الآية أن يخبر كفار قريش أنه إنما اندفع إلى دعوتهم وهدايتهم بسبب حبه لهم لقرابتهم منه لا لأجر يسألهم إياه عليه. وقيل: المراد بالمودة في القربى مودة الأقرباء والخطاب لقريش أو لعامة الناس والمعنى: لا أسألكم على دعائي أجرا إلا أن تودوا أقرباءكم. وفيه أن مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه في الإسلام قال تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" (المجادلة 22)، وسياق هذه الآية لا يلائم كونها مخصصة أو مقيدة لعموم قوله: "إلا المودة في القربى" أو إطلاقه حتى تكون المودة للأقرباء المؤمنين هي أجر الرسالة على أن هذه المودة الخاصة لا تلائم خطاب قريش أو عامة الناس.

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز شأنه "ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" ﴿الشورى 23﴾ "ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ". ذلك إشارة إلى الفضل الكبير الذي أعده اللَّه في الآخرة للمتقين، وقد أنزله في كتابه بشرى لهم ولتطمئن قلوبهم. "قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى". جاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي وروح البيان لإسماعيل حقي: (لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول اللَّه من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين). وقال ابن عربي في الجزء الرابع من الفتوحات بعنوان (لا تخونوا اللَّه والرسول): سألنا رسول اللَّه المودة في قرابته وأهل بيته، وهو واحد منهم، وحب أهل البيت لا يتبعض، فمن خان أهل البيت فقد خان رسول اللَّه صلى الله عليه واله. وبالملازمة من خان رسول اللَّه فقد خان اللَّه. ونقل بعض المفسرين رواية، في سندها معاوية، ومؤدى هذه الرواية ان معنى الآية قل يا محمد لقريش: ناشدتكم الرحم أن لا تؤذونني. وفي تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري: (عن سعد بن جبير: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول اللَّه من هؤلاء الذين أوجب اللَّه علينا مودتهم؟ فقال علي وفاطمة وابناهما. ولا ريب ان هذا فخر عظيم وشرف تام: ويؤيده ما روي أن عليا شكا إلى الرسول حسد الناس له. فقال النبي: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا، وعن النبي صلى الله عليه واله حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذوني في عترتي، وكان يقول فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، وثبت بالنقل المتواتر انه كان يحب عليا وحسنا وحسينا فوجب علينا محبتهم، وشرفا لآل الرسول ختم التشهد بهم، والصلاة عليهم في كل صلاة، وقال الرسول صلى الله عليه واله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق). "ومَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً" ومثله: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (الأنعام 160). "إِنَّ اللَّهً غَفُورٌ شَكُورٌ" أي يثيب الشاكرين.

وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز شأنه "ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ" ﴿الشورى 23﴾ قال تعالى: "ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات". يبشرهم حتى لا تَصعُب عندهم آلام الطاعة والعبودية ومجاهدة هوى النفس والجهاد حيال أعداء الله، ويقوم هذا الجزاء العظيم بترغيبهم ويعطيهم القدرة والطاقة الكبيرة لسلوك طرق الحياة المليئة بالصعوبات والمشاكل للوصول إلى رضا الخالق. وقد يتوهم أن نبيّ الإسلام صلى الله عليه واله وسلم يريد جزاءً وأجراً على إبلاغ هذه الرسالة، لذا فإنّ القرآن يأمر الرّسول بعد هذا الكلام ليقول: "قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى" أي حبّ اهل بيتي. ومودة ذوي القربى ومحبتهم ـ كما سيأتي بيانها بشكل مفصل ـ ترتبط بقضية الولاية وقبول قيادة الأئمة المعصومين عليهم السلام من آل الرّسول حيث تعتبر في الحقيقة استمراراً لقيادة النّبي صلى الله عليه واله وسلم واستمراراً للولاية الإلهية، وجليّ أن قبول هذه الولاية والقيادة كقبول نبوة النّبي صلى الله عليه واله وسلم ستكون سبباً لسعادة البشرية نفسها وستعود نتائجها إليها.

جاء عن العلامة الأميني في كتابه الغدير: السيد عبد الوهاب البخاري المولود 869 والمتوفى 932 ( المترجم 134 ) في تفسيره عند قوله تعالى: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" (الشورى 23). قال: عن البراء بن عازب قال في قوله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك" (المائدة 67). أي بلغ من فضايل علي. نزلت في غدير خم فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فقال عمر: بخ بخ يا علي؟ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة: رواه أبو نعيم وذكره أيضا الثعالبي في كتابه. وعن کتاب الحسين عليه السلام في مواجهة الضلال الأموي وإحياء سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وعلي عليه السلام للسيد سامي البدري: الدّرّ المنثور 6 / 7: أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم، والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الآية: "قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى" (الشورى 23) قالوا: يا رسول الله، مَنْ قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودّتهم؟ قال: (علي وفاطمة وولداها).

وعن کتاب حياة الإمام الرضا للشيخ باقر شريف القرشي: ولما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" (الشورى 23) قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فحمد الله، وأثنى عليه وقال: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟) فلم يجبه أحد فقام فيهم يوما ثانيا، فقال مثل ذلك، فلم يجبه أحد فقام فيهم اليوم الثالث، فقال: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم فرضا، فهل أنتم مؤدوه؟) فلم يجبه أحد. فقال (أيها الناس إنه ليس ذهبا ولا فضة، ولا مأكولا ولا مشروبا)، قالوا: فهات إذا فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: اما هذا فنعم، فما وفى به اكثرهم. واضاف الامام قائلا: حدثني أبي عن جدي آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: اجتمع المهاجرون والانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: إن لك يارسول الله مؤونة في نفقتك، وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارا، مأجورا اعط ما شئت، وامسك ما شئت من غير حرج، فأنزل الله عزوجل عليه الروح الامين، فقال: يا محمد "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" (الشورى 23) لا تؤذوا قرابتي من بعدي، فخرجوا فقال أناس منهم: ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على قرابته من بعده، إن هو إلا شئ افتراه في مجلسه، وكان ذلك من قولهم عظيما، فأنزل الله هذه الآية "أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم" (الاحقاف 7) فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل من حدث؟ فقالوا: أي والله يا رسول الله، لقد تكلم بعضنا كلاما عظيما فكرهناه، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكوا واشتد بكاؤهم فانزل الله تعالى "وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون" (الشورى 24). فهذه السادسة.