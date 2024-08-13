كلمات قرآنية لها علاقة بالألعاب الرياضية (سباق الهوكي: السابقات، سبقا) (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

تتضمن الألعاب الرياضية (الأولمبية) الغطس، السباحة بأنواعها، النبالة، ألعاب القوى، الملاكمة، الكانوي، التجديف العكس والسريع، ركوب الدراجات الجبلية وعلى الطريق وعلى المضمار، الفروسية، القفز، المبارزة، هوكي الميدان، كرة القدم والسلة والطائرة والسلة واليد والريشة والماء، الغولف، الجمباز الفني والإيقاعي، الترامبولين، الجودو، الخماسي الحديث، التجديف، الإبحار، الرماية، التزلج على اللوح، التسلق، ركوب الأمواج، رفع الأثقال، المصارعة الحرة والرومانية، وغيرها. هذه الحلقات تهتم بالمصطلحات القرآنية.

عن تفسير الميسر: قوله تعالى عن السابقات و سبقا "فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" ﴿النازعات 4﴾ فَالسَّابِقَاتِ: فَ حرف عطف، ال اداة تعريف، سَّابِقَاتِ اسم، سبقا اسم، فالسَّابِقَاتِ: الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالسابقات سبقا: الملائكة تسبق بالأرواح إلى مستقرّها نارًا أو جَـنّـة. أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تَسْبَح في نزولها من السماء وصعودها إليها، فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك- لتُبعثَنَّ الخلائق وتُحَاسَب، يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة، تتبعها نفخة أخرى للإحياء.

وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" ﴿النازعات 4﴾ فيها أقوال أيضا (أحدها) أنها الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح عن مجاهد وقيل إنها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء وقيل إنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة عن علي عليه السلام ومقاتل (وثانيها) أنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى رحمة الله ولقاء ثوابه وكرامته عن ابن مسعود (وثالثها) أنها النجوم يسبق بعضها بعضا في السير عن قتادة والجبائي (ورابعها) أنها الخيل يسبق بعضها بعضا في الحرب عن عطاء وأبي مسلم.

وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن السباق: "فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" ﴿النازعات 4﴾ قيل: المراد بها الملائكة تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النار، والسبح الإسراع في الحركة كما يقال للفرس سابح إذا أسرع في جريه، وقيل: المراد بها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها من الأبدان سلا رفيقا ثم يدعونها حتى يستريح كالسابح بالشيء في الماء يرمي، وقيل: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين، وقيل: هي النجوم تسبح في فلكها كما قال تعالى: "وكل في فلك يسبحون". وقيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها وتسرع، وقيل: هي المنايا تسبح في نفوس الحيوان، وقيل: هي السفن تسبح في المياه، وقيل: السحاب، وقيل: دواب البحر. وقوله: "فالسابقات سبقا" قيل المراد بها مطلق الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير والإيمان والعمل الصالح، وقيل ملائكة الموت تسبق بروح المؤمن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النار، وقيل الملائكة القابضون لروح المؤمن تسبق بها إلى الجنة، وقيل، ملائكة الوحي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء، وقيل أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة التي يقبضونها شوقا إلى لقاء الله سبحانه، وقيل هي النجوم تسبق بعضها بعضا في السير، وقيل هي خيل الغزاة تسبق بعضها بعضا في الحرب، وقيل هي المنايا تسبق الآمال.

وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى "فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" ﴿النازعات 4﴾ أي ان الكواكب تتحرك في الفضاء "فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً"، تتمم دورتها بسرعة حول ما تدور عليه، ومعلوم ان سرعة كل شيء بحسبه من حيث الضخامة وعدمها. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا" ﴿النازعات 4﴾ (السابقات): من (السبق)، وهو التقدم في السير، وبما أنّ السبق لا يتمّ إلاّ بالحركة الأسرع فهو يتصمّن معنى الشرعة كذلك.

جاء في موقع سبورت باريس عن أولمبياد باريس 2024: ما هي الفرق التي فازت بميداليات في الهوكي؟ ملخص عام: ستقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وفعاليات الهوكي في الفترة من 27 يوليو إلى 9 أغسطس في ملعب إيف دو مانوار في كولومب، الذي تحوّل إلى ملعب أولمبي لهذه المناسبة، سيتنافس لاعبو الهوكي من جميع أنحاء العالم على الميدالية الذهبية. اكتشف المزيد عن الرياضيين الذين فازوا في هذه الفعاليات والبلدان التي يمثلونها دون أن ننسى النجاحات الفرنسية. أي بلد/فريق فاز بهذا الحدث؟ الخميس 8 أغسطس: الرجال: الذهب: هولندا الفضة: ألمانيا ألمانيا البرونزية: الهند الجمعة 9 آب/أغسطس: النساء: الذهب: هولندا الفضية: الصين البرونزية: الأرجنتي.

عن موقع بين الباكستاني أرشاد نديم يحرز ذهبية رمي الرمح 08/08/2024 أحرز أرشاد نديم أول ذهبية في مسابقة فردية لباكستان في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد تتويجه بلقب رمي الرمح الخميس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ورمى نديم رقماً أولمبياً بلغ 92.97 متراً، متقدّماً على الهندي نيراج شوبرا حامل لقب نسخة طوكيو الأخيرة (89.45 م) والغرينادي أندرسون بيترز (88.54 م). وجاءت ذهبيات باكستان الثلاث السابقة في رياضة الهوكي أعوام 1960، 1968 و1984. كما هي أوّل ميدالية لباكستان من جميع المعادن منذ أولمبياد برشلونة 1992. وكان نديم أصبح أوّل رياضي باكستاني يبلغ نهائياً أولمبياً في ألعاب القوى. تفوّق الخميس على رقمه الشخصي بأكثر من خمسة أمتار، ليهزم صديقه الهندي شوبرا الذي فاز عليه في بطولة العالم في بودابست.

جاء في موقع الأولمبياد عن سباق هوكي الميدان: تأخذ رياضة الهوكي اسمها من الكلمة الفرنسية "هوكيه" وتعني عصا الراعي، في إشارة إلى الشكل المعقوف لعصا الهوكي، ولها جذور تعود إلى العصور القديمة. توجد سجلات تاريخية تُظهر الشكل الأول للرياضة التي كانت تُمارس قبل 4000 عام في مصر، مع وجود اختلافات فيما يُعرف حاليًا بإثيوبيا (1000 قبل الميلاد) وإيران (2000 قبل الميلاد). تشير العديد من المتاحف إلى أن شكلاً من أشكال اللعبة كان يُمارس أيضًا من قبل الرومان واليونانيين وكذلك الآزتك. ظهرت رياضة الهوكي الحديثة في إنجلترا في منتصف القرن الـ 19 وتم تطويرها في مدارس خاصة في جميع أنحاء البلاد مثل إيتون. تم تشكيل جمعية الهوكي في البلد في 1875، ولكن تم حلّها بعد سبع سنوات؛ في 1886، تم إنشاء جمعية الهوكي في بريطانيا، وعملت على تأسيس مجموعة القواعد الرسمية الأولى للّعبة. يُعد التوازن بين الجنسين قيمة أساسية لرياضة لهوكي: من بين 30 مليون لاعب في العالم، 51 بالمئة لاعبات إناث و49 بالمئة رجال. لمحة موجزة عن القواعد: السرعة، المهارات الفنية والمتعة هي المميزات الأساسية للهوكي - رياضة مثيرة وديناميكية تتطلب القدرة على التحمل والتنسيق العالي. تتكون مباراة الهوكي من أربع فترات مدة كل فترة 15 دقيقة ليكون بذلك إجمالي زمن المباراة 60 دقيقة. يتكون كل فريق من أحد عشر لاعباً، عادةً ما يضمّون: حارس المرمى، الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، ثلاثة لاعبي وسط وخمسة مهاجمين. يمكن استبدال أي لاعب في أي وقت بالقدر المرغوب فيه. يمكن للفريق أن يختار اللعب بدون حارس مرمى (مؤقتًا، بشكل مبدئي). يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف. في منافسات المجموعات الأولمبية، إذا انتهت المباراة بالتعادل في النتيجة، يُعتبر التعادل نتيجة نهائية. في مباريات خروج المغلوب (الدور الإقصائي) في الألعاب، إذا انتهت المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي، يتم تحديد الفائز عن طريق ضربات الترجيح. في شكلها الأول سابقًا كانت هوكي الميدان تُلعب على العشب الطبيعي، لكن العشب الكثيف جعل اللعبة أبطأ. أدى قرار الانتقال إلى العشب الاصطناعي إلى تحديث اللعبة، بجعلها أسرع. يتم كذلك رش الملعب بالماء، مما يجعل الكرة تتحرك بوتيرة أسرع. يستخدم الرياضيون عصا معقوفة على شكل خطاف، لدفع كرة صلبة بها، التحكم فيها وضربها. يمكن استخدام الجانب المسطح من العصا فقط. لا يُسمح باستخدام الجانب المحدب. وباستثناء حُراس المرمى، لا يُسمح للاعبين بلمس الكرة بأيديهم أو بأقدامهم. يمكن أن يؤدي الخطأ إلى قيام الحكم بإعطاء بطاقة خضراء (إيقاف اللعب لمدة دقيقتين) أو صفراء (إيقاف لمدة خمس دقائق) أو حمراء (طرد) اللاعب المعني. يبلغ طول ملعب الهوكي 91.40 مترًا وعرضه 55 مترًا. يحيط المرمى الواقع عند كل طرف منطقة تسديد على شكل حرف "D اللاتيني. يمكن تسجيل الأهداف من داخل منطقة تسديد الخصم فقط. التاريخ الأولمبي: سجلت رياضة الهوكي ظهورها الأولمبي الأول في ألعاب 1908 في لندن، قبل أن تُصبح رياضةً دائمةً في البرنامج الأولمبي منذ ألعاب 1928 (كان الهوكي غائبًا عن الألعاب في 1912 و1924، على الرغم من إدراجه في ألعاب 1920 في أنتويرب). تم إدراج هوكي السيدات في دورة الألعاب الأولمبية موسكو 1980. نظرًا لجذورها الأنجلو-ساكسونية المعاصرة، فقد فرضت دول أعضاء حالية وسابقة في الكومنولث البريطاني هيمنتتها على رياضة الهوكي الحديثة، بما في ذلك الهند، باكستان، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا وبالطبع بريطانيا العظمى. حققت الهند وهولندا نجاحًا باهرًا في الألعاب الأولمبية في منافسات الرجال والسيدات، على التوالي. فقد فازت الهند بثماني ميداليات ذهبية، بما فيها ست ميداليات متتالية بين عامي 1928 و1956 حيث سجلت 197 هدفًا وتلقّت شباكها ثمانية أهداف فقط خلال تلك الفترة. فازت هولندا بتسع ميداليات إجمالًا في الألعاب، بما فيها أربع ميداليات ذهبية (كانت آخرها في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020). غير أن دولًا أخرى مثل الأرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا وبلجيكا حاملة لقب الرجال في الألعاب الأولمبية شقت طريقها الآن لتتصدر التصنيفات الدولية، مما يجعل هذه الرياضة عالمية بأتم معنى الكلمة.

جاء في الموسوعة الحرة عن هوكي الميدان: سطح اللعب: تاريخيا، تطورت اللعبة على العشب الطبيعي. في أوائل السبعينيات، بدأ استخدام حقول (العشب الصناعي) للهوكي، حيث أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى على هذا السطح في مونتريال عام 1976. الملاعب الاصطناعية هي الآن إلزامية لجميع البطولات الدولية ومعظم المسابقات الوطنية. بينما لا تزال لعبة الهوكي تلعب في الحقول العشبية التقليدية في بعض المستويات المحلية والأقسام الوطنية الأقل، فقد تم استبدالها بأسطح اصطناعية في كل مكان تقريبًا في العالم الغربي. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من سطح الهوكي الاصطناعي: ألياف صناعية غير مملوءة أو مائية - ألياف صناعية معبأة بكثافة من أجل التثبيت، تتطلب الري لتجنب تآكل الملعب. معشوشبة أو مغطاة بالرمال - يمكن أن تكون الألياف الاصطناعية أقل كثافة كما أن الرمل يدعم الألياف لجزء من عمق الوبر مملوءة أو مملوءة بالرمال - يمكن أن تكون الألياف الصناعية أطول وأقل كثافة كما أن الرمل يدعم الألياف بنسبة 100٪ من عمق الوبر منذ سبعينيات القرن الماضي، تم تفضيل الملاعب القائمة على الرمال لأنها تسرع اللعبة بشكل كبير. ومع ذلك، حدثت زيادة هائلة في السنوات الأخيرة في عدد العشب الصناعي (القائم على الماء). تتيح العشب الصناعي الذي يعتمد على الماء نقل الكرة بسرعة أكبر من نقلها على الأسطح الرملية. هذه الخاصية هي التي جعلتهم السطح المفضل لمسابقات الدوري الدولية والوطنية. تعتبر الأسطح المائية أقل كشطًا من الأسطح ذات الأساس الرمل وتقلل من مستوى إصابة اللاعبين عند ملامستهم للسطح. FIH هي الآن اقتراح أن الأسطح الجديدة التي يتم وضعها يجب أن تكون من مجموعة هجينة تتطلب سقاية أقل. ويرجع ذلك إلى الآثار البيئية السلبية للاحتياجات المائية المرتفعة للحقول الاصطناعية القائمة على الماء. وقد ذكر أيضًا أن قرار جعل الأسطح الاصطناعية إلزاميًا كان لصالح الدول الأكثر ثراءً التي يمكنها تحمل تكلفة هذه الملاعب الجديدة.