انه المجتبى الحسن (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

يا من هو من اصحاب الكساء انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول انه ابني انه المجتبى الحسن

يا من نزلت بحقه اية التطهير انه المجتبى الحسن

يا من هو سيد شباب اهل الجنة انه المجتبى الحسن

يا من هو ريحانة رسول الله انه المجتبى الحسن

يا من نزلت بحقه اية المودة انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول اني احبه واحب من يحبه انه المجتبى الحسن

يا من نزلت بحقه اية المباهلة انه المجتبى الحسن

يا من نزلت بحقه اية اطعام المسكين انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول انه سيد انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول من احبه فقد احبني انه المجتبى الحسن

يا من امه بنت خاتم الأنبياء انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول من احبه فقد احبني انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول انه امام انه المجتبى الحسن

يا من هو سبط الرسول انه المجتبى الحسن