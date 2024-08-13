مجلس حسيني موقف القران من الفاحشة ونتائجها

فلا تعجل على أحد بظلم ـــــــــــــــ فإن الظلم مرتعه وخيم

ولا تفحش وإن ملآت غيظا ـــــــ على أحد فإن الفحش لوم

ولا تقطع أخا لك عند ذنب ــــ فإن الذنب يغـــفره الكريم

ولكن داري عوراة برفق ـــــــــــ كما قد يرقع الخلق القديم

ولا تجزع لريب الدهر واصبرـــــ فإن الصبر في العقبى سليم

فما جزع بمغن عنك شيئا ــــــــ ولا ما فات ترجعه الهموم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩﴾ سورة النور

ما معنى الفاحشة ..؟: الفواحش هي “ كل ما عظم قبحه من الأفعال والأقوالفي الدين والعرف الاجتماعي ” والفاحشة تنقسم الى قسمين..

***الاول: قسم عملي بالممارسة .** الثاني: لفظي باللسان كلاهما يمثلان مفهوم الفاحشة . وللقران موقف متشدد مع الفاحشة . ولذلك يهدد القران المجتمع كله في حال حدوث فاحشة ولم يرد عليهم العقلاء..... قال تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ , وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣﴾ سورة الأعراف.. هذه الاعمال المحرمة في الاية 33 الاعراف في مقدمتها حرمة كلمة الفحش وعمل الفحش ما ظهر منه وما بطن .ثم الشرك بالله , والبغي ومعناه الزيادة على الحد. لما يكون صراع بين عشيرتين من المؤمنين. يجب على العقلاء او يوقفوا المعارك وتقليل الدماء.. ولكن لو اصر طرف من الاطراف على الاستمرار . يستوجب على المؤمنين ان يقاتلوا من يبغي .{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ..

÷÷ المصيبة في الفاحشة . انها تؤدي الى جرائم انسانية كثيرة , ربما لا يدري قائلها انه دمر عائلة بسبب كلمة فحش. فتكون عليه وزر تلك الكلمة بينما يوصي الاسلام بالستر. اذكر لكم قصة ربما البعض لا يعرف تفاصيل الحج ومقدماته ولا يدري ان الستر عند الله افضل من حج يؤدي الى كارثة. ... تكلمت عن الستر بين الناس وعدم اشاعة الفاحشة.. كان المجلس لرجل صاحب مجلس حسيني رحمه الله بعد انتهاء المجلس ذكر لي حادثة. قال اغلب الناس لا يعرفون اهمية الستر في الاسلام. ولذلك يقع في الفاحشة وتؤدي الفاحشة الى كارثة .. ثم ساق لي قصة ان رجل من اقرباءه اراد ان يذهب الى بيت الله الحرام . وكان يدور في خلده انه يبرأ ذمته ممن تعلقت بذمته ذنب ارتكبه في حياته.. فجاء الى بيت احد جيرانه القدماء. وطلب برأته الذمة. فساله جاره وما هي القضية التي ابرئك الذمة منها ...قال: كنت مع زوجتك في قضية غير شرعية قبل 50 سنة.

سأله الرجل هل تمزح.. اجاب لا :حدث بالواقع ..الرجل ثار غضبه وطرده من بيته وارسل على زوجته امرأة كبيرة احد ابناءها طالب كلية .. وابنتها طبيبة متزوجة وعنده بنات واولاد متزوجون ..طرد امهم الى اهلها.. وفي اليوم الثاني طلقها وقام دعوى بالمحكمة وكاومه عشائريا . انتشر الخبر في المدينة انتشار النار في الحطب . أي عمل هذا ..؟ وهل الاسلام يريد من يذهب للحج ان يدمر بيوت وسمعة عوائل. او الستر افضل؟.

** اذن الفاحشة لها حد في الدنيا والعذاب في الآخرة وكثيرًا ما ترد الفاحشة بدلالة الزنا، ويسمى الزنا فاحشةً ./ ولكن اللفظ السيء سواء شتيمة او وصف موضوع يذكر فيه اسماء العورة.. او الحديث عن اشياء خارج اطار العرف الاجتماعي . كمن يحبذ التميع والاشياء المبتذلة ويعتبرها جزءا من الثقافة المستوردة .

** معنى ما ظهر منها وما بطن : نحن المسلمون ملزمون بأخذ عقيدتنا من مصدرين هما القران الكريم . وسنة رسوله{ص} وال بيته الاطهار{ع} . فتكون هذه التعليمات هي قوانين الاسلام .. فكل ما جاء فيه نص محرم يبقى محرم الى يوم القيامة .. وبعكسه المحلل ..{لان الدين عند الله الاسلام}. هو دين واحد .فقال: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ}..

** راي يقول:ان الفواحش هي الذنوب الكبار التي تستقبح لشناعتها وقبحها ،اجتماعيا . كالزنا واللواط والشتائم والسباب ..ونحوهما. ومن اشد انواع الفاحشة ذكر مساوئ الناس:.( قصة السيد مهدي بحر العلوم مع القصاب من اهل الحلة} { وقصة رؤيا البنت التي دمرها كلام شخص غير مسؤول ولا يعرف كلام الفاحشة}..اما قوله: { مَا ظَهَرَ مِنْهَا}الظاهر من الفواحش هي التي تتعلق بالبدن والحركات والكلام منها ..حركات بدنية سواء بالمشي او تمايل الجسد الواضح او ارتداء ثياب حاكية او تكشف المرأة عن جسدها . هذه وغيرها فاحشة ظاهرة ومسموعة.

** القسم الثاني: مثلا هناك ثياب يرتديها الذكر او الانثى وفي نفسه ما يخفيه في قلبه والمخفي هو سبب ارتداءه لتلك الثياب ,لان الثياب والمشي والتبختر تتعلق بحركات القلوب للماشي والناظر ، كالكبر والعجب والرياء ،هذه كلها اعمال وحركات واضحة ومصدرها قناعة الانسان بما يعمل في مشيه او كلامه او ارتداءه للثياب. {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}.قوله: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) معنى الخضوع بالقول يكون للرجال فقط .. خاصة الرجال الذين يحبون هذا النمط من القول: فيما يبتغيه أهل الفاحشة فتتكلم المرأة كلام غايتها يصل كلامها الى قلب الرجل مباشرة فيعرف غايتها من خلال الخضوع بالقول:

لهذا أرشدهن القران إلى قطع وسائل الحرام، فقال: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} أي: في مخاطبة الرجال، بحديث خارج نطاق العمل, لان قلوب المرضى تتصيد الكلمة والهمسة وغيرها فتلين المرأة من ردة فعل الرجل, لذا حرم الله ان تتكلم بكلام رقيق يطمع { الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } لان العملية متجهة للزنا . فتتحفز في نفسه عوامل تقبل الفاحشة .ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه مريض..{راي الفقهاء بمقدمات الزنا}

يقول الفقهاء من الفريقين ان الاختلاط الغير مشروع بين الرجال والنساء خطير جد خطير؛ لأنه يعد بداية لزوال الحشمة وارتفاع الحياء ومن ثم بابا من أبواب ارتكاب الفواحش والمحرمات، جاء في الحديث: "لا يخلون رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". وقضية الاختلاط لا تخص غير المتدين او الشاب دون غيره . بل يعم كل الرجال والنساء، الأتقياء والفجار، الكبار والشباب، وفي الحديث أيضا:" إياكم والدخول على النساء" . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ، أفرأيت الحمو : فقال{ص}: "الحمو الموت". ما معنى الحمو الموت..؟ المراد أقارب الزوج {غير آبائه وأبنائه}؛ لأنهم محارم للزوجة، وقال: إنما المراد أخو الزوج، وعم الزوج وغيرهم ممن يحل لهم التزوج بها، لو لم تكن متزوجة، وقد جرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فقد شبهه الرسول{ص}بالموت، لان المسالة اراد الاسلام ان نحافظ على سلامة الفكر من الوقوع .تعاليم اهل البيت{ع} يقولون :إياك أن تغتر بنفسك فتُلقي بها في الشهوات ثقةً منك بعلمك ودينك، {فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه،وفي رواية اوشك ان يقع فيه..الانسان ضعيف بكل شيء يحيطه .من كل اتجاه، صحته، ثباته، رزقه، وكل شؤونه، الله تعالى يقول: {وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا}. فالاسلام يريد ان يحافظ على عفة العائلة . ومن اهم حالات التربية ان يكف الانسان فكه من الناس بالغيبة واشاعة الفاحشة. يقول الامام علي{ع} : خير الناس من كفَّ فكَّه وفكَّ كفَّه .. وشرُّ الناسِ من فكَّ فكَّه وكفَّ كفّه..

*** ومن ضمن الفاحشة التي تؤدي الى اغراء الشباب هي ارتداء الثياب الحاكية. ومعناها الثياب التي تظهر تفاصيل جسم المراة في الشارع. وقد وضع القران حدودا لثياب المراة .. جاء قوله تعالى(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) فما وجه البلاغة في هذا النص.؟ ولماذا لم يقل(يغطين أنفسهن بجلابيبهن)أو(يسترن أنفسهن بجلابيبهن)؟ ولماذا لم يقل (يدنين عليهن جلابيبهن) بدون (مِن)؟ثم ما معنى قوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ)؟ ولماذا لم يقل (لكي يعرفن فلا يؤذين)؟ الإجابــة:الحكمة من الإدناء: إنه ليس أمر بمجرد ستر العورة، أو بمجرد ارتداء الجلباب، بل فيها أمر زائد هو دعوة لبيان الستر لكل الجسم والراس، قال بعض المفسرين(هذا النص يرد على المعترضين لحجاب المراة ودعوتها للسفور ..تستدعي التأمل.

– الأول: أن الله تعالى لم يقل: “يتجلببن” وإنما قال: {يُدْنِينَ عليهن من جلابيبهن}، ومعلوم أن الإدناء ليس نفس التجلبب، بل فيه أمر زائد على التجلبب، فلا يكون الامتثال بهذا الأمر بمجرد التجلبب، بل لا بد من الإِتيان بقدر زائد عليه، يصح أن يطلق عليه كلمة الإِدناء. لما نقول سنقوم بعمل ادناه كذا وكذا.. ادناه يعني هناك زيادة ..

أن قوله {فلا يُدْنِينَ) يرجع إلى ثلاث طوائف من النساء هن أزواج النبي{ص}وإلى بناته ،وبناته هن جميع بنات المسلمين , وإلى نساء المؤمنين، وقد أجمعوا على أن ستر الوجه والكفين كان واجبًا على أزواجه{ص}،فإذا كان الحكم على وجوب ستر الوجه والكفين في حق نساء النبي{ص} فلم لا يدل نفس الحكم على بقية النساء.؟ ولكن هل التزمت جميع نساء النبي {ص} بهذه الآية, وغيرها من الايات حينما امرهن بالاقرار في بيوتهن فقال:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }اقررن بالبيت لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}- أي: لا تكثرن الخروج متجملات متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، حيث كانت تخرج المراة بكامل زينتها وتمر بالأسواق. لان التي تعمل هذا العمل في قلبها مرض تريد ان يقابلها رجل بكلمة غزل تنتشي نفسها..اسفرت في الشارع كالشمس المنيرة … أي ام انجبت تلك الاميرة ///// هذه غاية من تتجمل وتخرج للشارع امام الرجال الاجانب. هذا النوع من الثياب والكلام اللين هو نوع من انواع الفحش..

*** ورد في رسالة الحقوق للامام زين العابدين سماها الامام حقوق الأفعال: وهي حق الصلاة، والحج والصوم، وحق الصدقة ،وحقوق الأئمَّة: حق السلطان وحق المعلم والمالك ثم حقوق الرعية وحق الزوجة وحق الابناء وغيرها من الحقوق . اما وصية الامام زين العابدين في رسالة الحقوق .. هو ان تكرم لسانك عَنِ الْخَنَى* معناه اعطه كرامة ان لا تذكر به كلمة تكون لك وصمة عار.ـ وعوده عَلَى الْخَيْرِ واَحَمْلُهُ عَلَى الأَدَب * وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا .لان ذكر الشتيمة باللسان هو ذكر فحشاء هي السبب الموجب لسقوط الإنسان ومهانته. فلا يلوم الانسان نفسه اذا هدر هو بالسانه كرامته وزال تقديره من المجتمع , فعوده على مقالة الخير، وما ينفع الناس ولا يضرهم .لان اللسان جارحة النطق والشاهد على الْعَقْلِ وَالدَّلِيلَ عَلَيْه ولذلك يدان الانسان من عقله ولسانه الذي ينطق به .

*** اسباب وقوف الاسلام بالضد من كلام الفحش: يتساءل البعض عن الموقف المتشدد للإسلام ضد كلام الفحش ما هو السبب وما غايات الموقف هذا .. الجواب , الدين الاسلامي نزل بتعاليم توافق الفطرة البشرية للأسف في مجتمعنا اليوم نسمع الكثير من الكلام الفاحش، في كل مكان، حتى أصبح الموضوع شبه عادي… لو فرضنا ان المجتمع هو من يريد ذلك . فما هي النتائج على ذلك المجتمع .؟ باعتبار ان العرف الاجتماعي يقبل بتصرفات بعض من يطلق عليه اعلامي.هناك بعض الناس يعتقدون أن الشخص الذي لا يتحدث بكلمات الفحش هو شخص ممل ومتخلف ولكن نقول(يبقى الحرام حراماً ولو فعله كل الناس، ويظل الحلال حلالاً ولو تركه كل الناس). هذا فرق بين الملتزم دينيا وبين من ترك دينه واتبع المغريات المحرمة.

نحن ننسب انفسنا من امة محمد{ص} وشيعة علي {ع} نعرف أبرز دور لنبينا محمد{ص} هو بناء الانسان ذكرا وانثى. (إنما بُعثت لأتممَ مكارم الأخلاق).اذن الاخلاق وفق المنظومة الاسلامية تحصن الامة من الانهيار .فالأمة التي تنهار أخلاقُها يوشك أن ينهارَ كيانُها، كما قال تعالى:{وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}.**معنى امرنا مترفيها : هل يامر الله المترفين المتنفذين ان يكونوا فسقة ولما يفسقوا يدمر بلادهم..؟{ آمرنا ” بالمدد أي : أكثرنا . لهم سبل الخير فاختاروا الانحراف .وامرناهم بالطاعة فعصوا”:{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فلا يمكن هنا ان يامر المترفين بالفحشاء حتى يصل المجتمع الى مرحلة الفساد العام ثم يدمر مدنهم...** الراي الثاني: يحتمل أن يكون {معناه جعلناهم أمراء}.لان الامير له تأثير كبير على المجتمع. وفي الاسلام من يشغل وظيفة قيادية وهو لا يمتلك المؤهل المطلوب.. ولا اعني المؤهل الشهادة الجامعية فقط لان الشهادات لا تؤهل صاحبها للقيادة.. هناك مجتهدون لا يعرفون قيادة عشرة اشخاص..اختيار القيادة له اختصاص في الاسلام. يقول عن يوسف {ع} { اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم}أي:[ حفيظ للخزائن التي تحت يدي ..عليم بوجوه صرفها لمصالحها .وهذا الحفظ والحرص على المال يحتاج الى علم يمكن ان يسيس المجتمع لنفع مصلحة الناس. وهذا يعني عليم .. ومن شروط علم الحاكم على الامة :حفيظ على ما استودع ، عليم بما ولي عليه” .

** لذلك لم يبق الله فاسقا من ال امية والعباسيين . ولكن بقيت احكامهم مع الاسف وقطع الله دابرهم.. وبقاء افكارهم لا يعني انها صحيحة بل لتكون بلاء وتجربة للاجيال ..

***يذكر أصحابُ السير أنّ يزيد أمر بسبايا الإمام الحسين(ع) فأقمن بدرج المسجد، حيث توقّف الأسارى لينظر الناس إليهم كتعبيرٍ عن شماتته بهم. وإذا بشيخٍ أقبل، فدنا من نساء الحسين(ع) وعياله، وقال: الحمد لله الّذي قتلَكم وأهلَكَكم وأراحَ (البلاد) من رجالكم، وأمكَنَ أمير المؤمنين يزيد منكم. هنا أفاض الإمام السجّاد(ع) من لطفه على هذا المسكين المغترّ به لتقريبه من الحقّ وإرشاده إلى السبيل. وهكذا هم أهلُ البيت(ع) تُشرق أنوارُهم على من يعلمون صفاء قلبه وطهارة طينته واستعداده للهداية.

فقال له علي بن الحسين(ع): يا شيخ هل قرأتَ القرآن؟. قال: نعم.قال: فهل قرأت هذه الآية: (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)؟.قال الشيخ: نعم قرأتها. فقال: نحن القربى يا شيخ، فهل قرأت في بني إسرائيل: (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ)؟.قال: قد قرأت ذلك؛ فقال : فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)؟. قال: نعم؛ فقال (ع): فنحن القربى يا شيخ، ولكن هل قرأت هذه الآية: (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)؟. قال: قد قرأت ذلك؛ فقال :نحن أهل البيت الذين اختصّنا الله بآية التطهير ..فبقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلّم به، وقال: باللّه عليك انتم هم !. فقال علي بن الحسين انا لنحن هم من غير شكّ، وحقّ جدّنا رسول الله إنّا لنحن هم!. فبكى الشيخ ورمى عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّي أتوب إليك من بغض هؤلاء، وإنّي أبرأ إليك من عدوّ محمّد وآل محمّد من الجنّ والإنس.

ثمّ قال: هل من توبة؟. فقال له : نعم.. إنْ تُبتَ تابَ الله عليك وأنت معنا. فقال: أنا تائب.فبلغ يزيد بن معاوية حديثُ الشيخ، فأمر بقتله فقُتِل.لانه لا يريد ان يعرف الناس شرف ال محمد{ص}..مرّت سبايا البيت المحمّدي بعد استشهاد أبي الأحرار(ع) بمحطات ومواقف عديدة، ومن تلكم المواقف المأساوية والتي جسّدت ظلم الأمويّين لآل البيت(ع) هي شهادة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)، والتي توافق اليوم الخامس من صفر الخير حيث كان دورها الأبرز في خربة دمشق لم تتحمل مصيبتين حلت عليها في ساعة واحدة .. فقد رات اباها في عالم الرؤيا وهو يضعها في حجره.ويمسح على راسها وهي تساله اين كنت يا ابتاه.. لماذا تركتنا مع هؤلاء الاوغاد. ثم لنتبهت وسالت عمتها زينب اين ذهب ابي الحسين{ع} فقالت لها .. ابوك في سفر .. قالت يا عمه الان كان والدي عندنا .. فبكت وارتفع البكاء فسمع يزيد فسال حراسه فقالوا بنت للحسين رات اباها في المنام وهي تبكي عليه وتريده الان .

فأمر أن يذهبوا إليها برأس أبيها، فجاؤوا بالرأس الشريف إليها مغطّىً بمنديل، فوُضِع بين يديها، فلمّا كشفت الغطاء رأت الرأس الشريف نادت: «يا أبتاه مَن الذي قطع الراس الشريف .. ابا من خضب الشيف العفيف ابا من ايتمني من صغر سني .. وسكتت فقال الامام زين العابدين عمه زينب نحي اختي عن راس ابي فقد ماتت .

فزّت تنادي وصوتها يبيد //////// صم الصخر ويذوب الحديد

أريدن أبوي الضيغم الجيد//// وصارت بواجي يزلزل الميد

كلما يسمعنها البكا ايزيد /// التمن عليها المفاديد

وصلت الصيحة المجلس ايزيد/////نشدهم اشصاير حادث جديد

گالوله خدامه والعبيد ///// طفلة حسين ابوها تريد ////

قال اللعين اذهبوا اليها براس ابيها

جابوا وشافتهم من ابعيد /// صاحت هلا براسك يالعميد

يهلال عزنه ابليلة العيد ///// ليش اگطعت بينه يصنديد

يبويه من گطع راسك // ويا هو السلّب اثيابك

يبويه غطى كل مصاب/// امصاب الماجره امصابك

عسى ابعيد البلى امخضّب/// وبفيض الدما اخضابك

كبل لا اشوفك بحلهال /// يا ريت انعمت عيني ..

بويه صار اللي صار عطشان الكفر ذبحوك /// ليش اعلى الترب نايم

ليش بجفن ما لفوك

الشيخ عبد الحافظ البغدادي