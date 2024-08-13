مجلس حسيني ـــ زيارة الاربعين ودورها في تأسيس المواكب الحسينية

هذي دماك على فمي تتكلمُ /// ماذا يقول الشعر ان نطق الدمُ

قل للدماء وقد اريقت عنوة //// لاطاب بعدك مشرب او مطعمُ

خطى لهذا الجيل اروع صفحة ///توحي العزيمة للشباب وتلهمُ

وتفجري حمماً على مستعبد ///////بمصير شعب بائس يتحكمُ

من كان يعهد ان في الدم قوة /تبني الصروح الشامخات وتهدمُ؟

حدث ابا الشهداء اي رسالة //////// بدماك سطرها الينا اللهذمُ

كتبت على لوح الخلود وصيرت/// ////لحناً فم الدنيا به يترنمُ

مولاي عفوك ان شططت فما عسى /يشكو اليك الشاعر المتالمُ

بفمي صراخ المستضام وفي يدي //وخز الحديد وفوق رأسي المخذمُ

عذري اليك ابا علي ان يكن /////// يدمي جراحك صوتي المتبرمُ

الشعب شعبك ياحسين وان يكن /// فيه العتاة الظالمون تحكموا

يابضعة الهادي الامين ونبعة// ////فواحة تهب الحياة وتنعمُ

في كل ذرة تربة يعلوا فمٌ //////////بالجهد يلعن ظالميك ويشتمُ

لا شك ان زيارة الاربعين عام 61 هج هي اول زيارة جرت للشيعة في العراق بعد شهادة الحسين {ع} كل النصوص في الزيارات للائمة وتثبيت اوقات معينة لفضل زيارة قبره الشريف وقبور المعصومين الذين سبقوه كانت ببركة زيارة الاربعين .. فاستحدثت زيارات بعد شهادته ولكل زيارة ظرف سياسي خاص حمل الناس للتوجه الى قبر ابي عبد الله {ع}..

كان ولا زال طابع الزيارة دينيا وسياسيا .( يقول احد علماء السلفية مهما حاولنا القضاء على مذهب الشيعة الاثني عشرية نجد تماسكهم القوي(من خلال احياءهم شعائر الحسين{ع}. بكل اصنافها.. وزيارتهم لقبور ائمتهم) هذا هو الطابع السياسي شئنا ام ابينا. لذلك اعدائنا يركزون على انحراف المنبر وانهاء دوره من خلال التسفيط واختلاق الاكاذيب والخرافات ونشرها وضعف الخطباء. .ساعدهم كثيرا.. جهال الشيعة الذين يعتبرون الشعائر الحسينية من خلال النزول بالطين وادخال مودة جديدة في الشعائر الحسينية .باللطم وتصغير اسم الحسين {ع}[ورفع حرف النون فسموه حسي] عشرات المظاهر الحسينية ادخلت بعنوان الشعائر الحسينية ..

**وساعد الشيعة عدائنا من خلال محاربتهم للعمامة الشيعية والمرجعية الدينية وترويج شعارات اعداء. اهل البيت {ع}. واخطر شيء على التشيع هو جهل الاغلبية وعدم القبول بالثقافة. والان مع اشتداد الهجمة نحن نبحث عن خطيب صوته حلة وينعي حتى يبكينا.

** نحن مقبلون هذه الايام على شعيرة عالمية هي زيارة الاربعين يشترك فيها المسلمون وغيرهم من الاديان السماوية. حتى الغير دينيين وهذا يعني ان زيارة الاربعين وطريقة ممارسها انتشرت بشكل فاق التوقعات. ولهذه الزيارة خصوصية يعرفها الجميع.

اعطت زيارة العقيلة دفعه قوية لأهمية زيارة الاربعين تذكر رواياتٍ عن زينب انها كانت تحدِّثُ عن جدِّها (ص) بمحضر أخويها الحسنين، وهما حجة الله في الارض.. وما أن تتمَّ حديثها حتَّى يُبادرها الحسن {ع} قائلًا: (زادَكِ الله كمالًا، نعم. كما تقولين)، ليبين حقيقة زينب للناس انها من شجرة النبوة هذه شهادة الإمام الحسن (ع) فيها، أمَّا شهادة الحسين{ع} ورد (أنَّها دخلت على الحسين (ع) وكان يقرأ القرآن، فوضع القرآن على الأرض وقام إجلالًا لها، هذا الفعل يذكِّرنا بفعل الرسول{ص} اتِّجاه الزهراء (ع) عندما كانت تدخل عليه، ممَّا يوحي بوراثة السيادة من أمِّها؛ لتكون بعدها سيِّدة، وأمَّا مع الإمام زين العابدين (ع) إنَّه كان لزينب {نيابة خاصة} من الحسين (ع)، وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام حتى برئ زين العابدين (ع) من مرضه وشهادته لها بقوله:(أنتِ بحمدِ اللهِ عالِمة غيرُ معلَّمةٍ، وفاهِمةٌ غيرُ مفهَّمةٍ)..اما قدم العزاء على الحسين{ع} فقد عقد مجلس بكاء بعد ولادته مباشرة .رواية للمجلسي في البحار عن الرسول(ص): أنّه لمّا أخبر فاطمة(ع) بقتل ولدها الحسين(ع) وما يجري عليه ، بكت فاطمة بكاءً شديداً، قالت: يا أبت! متى يكون ذلك؟ قال: (في زمان خالٍ منّي ومنك ومن عليّ). فقالت: يا أبت! فمن يبكي عليه، ويقيم عليه العزاء ؟ فقال: (يا فاطمة! إنّ نساء أُمّتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجدّدون العزاء جيلاً بعد جيل فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، وكلّ من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنّة) .اذن اقامة العزاء مرغوب عند ال رسول الله{ص}.

** ما هو موقف الامويين والعباسيين والناصبين من قتل الحسين {ع} بعد شهادته..؟ بصريح العبارة لماذا يهتم اعداء الحسين بمهاجمة زواره ويقتلون الذين يقيمون العزاء لمواساة الرسول واله؟ ويحتفلون بيوم شهادة الحسين{ع} يرقصون ويوزعون الحلويات . ويسمونه يوم الظفر .لماذا هذا الفرح..؟ بالمقابل ماذا كانت ردود افعال الائمة المعصومين{ع} عن هذه التصرفات وبماذا اوصوا شيعتهم.؟

ـــ اذكر بداية احتفالات القوم بمناسبة عاشوراء . ولجوئهم الى التراث اليهودي وتطبيقه على معركة الطف .سأذكر نصا عن الاحتفال بيوم عاشوراء .كتب استاذ جامعي عراقي عمل في ليبيا : كنت أسمع عن الشعوب التي اتخذت من يوم عاشوراء (عيداً) ،تتبادل فيه التهاني ،[يصومون ذلك اليوم] ،لم أصدّق الحكاية، حتى تسنى لي العمل كأستاذ جامعة في إحدى جامعات ليبيا ، فوجئت في تلك الدولة يقبلون عليَّ في صبيحة عاشوراء، مهنئين يرددون( كل سنة وأنت طيب) أو( كل عام وأنتم بخير)قدموا حلويات ،وسألوني :أنت صائم.. يوم العاشر, المهم شاركتهم الاحتفال قررت ان اسال امام الجمعة والجماعة.

** أخبرني أحد زملائي الاساتذة أنها عادة اجتماعية متوارثة أكثر منها مناسبة دينية، فقلت له أن العادات في المجتمع الإسلامي ينبغي ألا تتقاطع مع الدين، وفي الإسلام عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وجدته حائراً مثلي، لكنه وعدني أن نلتقي في المسجد عند صلاة الجمعة، ونطرح الموضوع على شيخ المسجد، وهو من خريجي الأزهر في مصر، لعلنا نحظى بالجواب الصحيح. في ظهيرة الجمعة، كنا نجلس في المسجد، فارتقى الشيخ المنبر، والقى خطبة الجمعة، فوجئت بإشارته إلى فضائل شهر محرم الحرام، {في أول يوم منه هاجر الرسول الكريم إلى المدينة المنورة، وفي العاشر منه نجا سيدنا نوح{ع}من الطوفان ،وانتصر موسى(ع)وقومه على فرعون، واغرق جنوده في البحر{صار يعدد مواقف الانبياء} وانتصاراتهم التي حدثت في يوم العاشر وكأن الله لم يخلق يوما غير يوم العاشر.!! هذه اهداف معروفة .وهي النصب لآل محمد{ص}.

العجيب من هذه الحوادث الكبيرة ..لم يذكر الشيخ أي نص قرآني أو حديث نبوي يؤكد ارتباط هذه الأحداث بيوم عاشوراء، وبخاصة ما يتعلق بنوح وموسى{عليهما السلام} اذن لا بد ان يكون هناك تفسير اخر خاصة ان اهل تلك المناطق لا يوزعون حلويات طيلة ايام السنة الا في يوم العاشر. ثم ان الشيخ لم يتطرق{متعمدا إلى استشهاد الإمام الحسين(ع) بل انتقد الشيعة ووصفهم انهم يشوهون هذه المناسبة السعيدة، ويجعلونها يوماً للحزن وإيذاء الجسد!. .قلت في نفسي: ماذا يمكن أن أسال هذا الشيخ،. انه مسرور بقتل الحسين {ع} ولم يترك لي مجالا للسؤال. هذه الحالات تجعل اغلب الناس لا يعرفون مصيبة كربلاء, فلا يعرفون حديثا صحيحا يتعلق باهل البيت سوى مهاجمة الشيعة.

** نعود الى الاحتفال بيوم العاشر : لا يوجد نص قراني في الكتاب المقدس يذكر أي كلمة عن الاحتفال والكرامات ونجاة الانبياء في اليوم العاشر . اذن كل من نقل اراء شرعية للاحتفال هو مفتري على القران الكريم. كذاب ولو تابعت جميع احاديث النبي الاكرم {ص} لا يوجد حديث يحث فيها امته للفرح والاحتفال في غير العيدين الفطر والاضحى. ثم جاء بعدهما في حجة الوداع تتويج الامام علي {ع} بالولاية.التي يؤرخها نص قراني . فنفرح ويدخلنا السرور كوننا نلتزم بإكمال الدين واتمام النعمة. ونصرة لنبينا محمد{ص} نحتفل بيوم الغدير.

اما الاحتفال بغير هذه الاعياد {فانها لا تمت للاسلام بصلة بل جاءت روايات في البخاري ومسلم} قالا انها من عادة اليهود كانوا يصومون وحين هاجر النبي {ص} الى المدينة قال نحن اولى بموسى وصار ذلك اليوم يوم صيام . ولما انزل الله تشريع صيام شهر رمضان . ترك صيام يوم العاشر كما يقولون.. وخير الناس بصومه او تركه..

.لعمري لماذا لم يأخذوا بعشرات الاحاديث التي تقول ان النبي {ص} بكى من اجل الحسين{ع} ووصفه بسفينة النجاة .. وانه سيد شباب اهل الجنة وانه واخيه الحسن{ع} ريحانتاه من الدنيا. وان الله لم يخلق سماء مبنية وارضا مدحية وفلك يسري الا لأجلهم .

** يعرف من خلال التاريخ ان الاحتفال بيوم عاشورا كعيد ويوم فرح هو من بدع بني امية واذنابهم في الشام واول من احتفل فيه بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفي .ثم ملوك الايوبيين جماعة صلاح الدين الايوبي الذي قتل عشرات الالاف من الشيعة في مصر وقضى على الدولة الفاطمية وجعل الاحتفال بيوم العاشر بدلا من البكاء والنياحة وجاءوا يقولون لنا ان النبي صام يوم العاشر . اليك المصادر..! .عن المقريزى .والاثار الباقية لابى ريحان البيرونى قال :ان بني امية لبسوا يوم العاشر الجديد و تزينوا واكتحلت نساءهم ورقصوا في الشوارع جرت هذا طيلة ايام ملكهم. و بقيت أثارها الى يومنا ..واضاف المقريزي :ان بني امية اتخذوا اليوم الاول من صفر عيداً لهم حين ادخل فيه راس الحسين (ع).والسبايا الشام.

**وقال المقريزى: «انه لما كان الخلفاء الفاطميون بمصر كانت تتعطل الاسواق فى يوم- عاشورا- وينحرون الابل ويطعمون الطعام فلما زالت الدولة الفاطمية، اتخذ ملوك من بنى أيوب يوم عاشورا يوم فرح وسرور يوسعون على عيالهم وتكتحل نساءهم ويزغردن (جرياً على عادة اهل الشام التى سنها لهم الحجاج) فى أيام عبدالملك بن مروان ليرغموا بذلك انوف شيعة على {ع} الذين يتخذون يوم عاشورا يوم عزاء و حزن على الحسين بن على (ع) .. القسم الاخر :...............................

هناك فتاوى صدرت من بعض المخالفين باعتبار ان الامام الحسين{ع} قتل بسيف جده .. وانه شق عصا الامة وخرج على امام زمانه يزيد وان شيعة العراق هم الذين قتلوه كما سمعنا قبل ايام أحد ابواق الفتنة في العراق. يقول اخطأ الحسين طريقه حين ذهب للكوفة ولو جاء الى الانبار لبقي حيا الى الان.!!!!!!! هذه الصغير لا يستحق ردا الا ان اقول: يا صغيرا الي قد ساق ذما.. اني لا اسوق ذما اليك .. انت لا تستحق مني التفاتا ... كن مهما كي ارد عليك. ولزيارة الحسين رصيد عظيم من الشعر العقائدي .. يقول احد الشعراء .. اراك بحيرة ملئتك دوما // وشتتك الهوا بينا فبينا // فطب نفسا وقر بالله عينا // اذا شئت النجاة فزر حسينا// لكي تلقى الاله قرير عينا// اذا علم الملائك منك عزما // تروم مزاره كتبوك رسما // وحرمت الجحيم عليك حتما // فان النار لا تمس جسما// عليها غبار زوار الحسين// اذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما. وحرمت الجحيم عليك حتما .. فان النار لا تمس جسما.. عليه غبار زوار الحسين.. شاعر اخر يقول:دمعي اسا يجري لاي مصيبة // ونواظري تجري لاي رزية// سالت عليك ادمعها لمحبة // تبكيك عيني لا لأجل مثوبة // لكنما عيني لاجلك باكية...

ثم جاءت تعليمات ائمة ال محمد ردا على الناصبين لاهل البيت[ع]:عن الإمام الصادق{ع}قال: إنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين{ع}"فله إذا خرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة ذنوبه ، ثمّ لم يزل بكلّ خطوة حتّى يأتيه ، فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال : عبدي سلني اعطك ادعني اجبك ، اطلب مني اعطك ، سلني حاجةً اقضها لك ، : وقال أبو عبد الله{ع}:وحقّ على الله أن يعطي ما بذل (كامل الزيارات لابن قولويه القمي : ۲٥۳ ،. وجاء عن عبد الله بن هلال ، عن الصادق(ع)قال : قلتُ له : جعلت فداك ما أدنى ما لزائر الحسين{ع} فقال لي :يا عبد الله إنّ أدنى ما يكون له أن يحفظه في نفسه وأهله حتّى يردّه إلى أهله ، فإذا كان يوم القيامة كان الله الحافظ له .

ـــ اما كرامات خدام وزوار الحسين :عن الصادق{ع}قال :ما من أحد يوم القيامة إلّا يتمنّى أنّه من زوّار الحسين لما يرى ممّا يصنع بزوّار الحسين{ع} من كرامتهم على الله تعالى .وقال: مَن سرّه أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوّار الحسين بن علي {ع}.وعشرات الاحاديث..

تنقسم المجالس تاريخيا الى قسمين .. الاول: العائلة النبوية تجدد ذكرى الفاجعة, ابتدأت المجالس في بيت زينب وام البنين وزوجة الحسين الرباب يبكون عليه رجالاً و نساءً , كلما رأوا الماء تذكروا عطش الحسين . فلم يهنئوا بطعام و لا منام. وحين عرف الموالون لآل البيت صاروا يفدون على بيوت آل النبي( ص) بالمدينة معزين و مواسين وكل واحد يعبّر عن مشاعره وأحزانه لهذه المصيبة .حتى تركوا ثروة أدبية رائعة في أدب الطف .. كان الشاعر« الكُميت بن زيد الأسدي» يزور اهل البيت بالمناسبة ,جعل معظم قصائده في مدح بني هاشم ومصائب آل الرسول {ص} حتى سميت قصائده « بالهاشميات» وكان ينشدها في مجالس علي بن الحسين والصادق والباقر(ع).وكانت بيوت آل محمد{ص} مجللة بالحزن و السواد وازدادت عليهم الضغوط الاموية لترك العزاء الحسيني .

حتى نهضت الشعائر في العراق من قبل الشيعة الابطال أمثال المختار الثقفي وإبراهيم بن مالك الأشتر وسليمان بن صرد الخزاعي والمسيّب الفزاري وغيرهم بعدما أخذوا ثأر الحسين وقتلوا جميع المشاركين بقتله ولكن لم تهدأ الحرارة في نفوس اهل العراق فصارت الانتماء لآل البيت من خلال المآتم التي تقام في بيوتهم طيلة ايام السنة. ولما قرأ الكميت قصيدة للأمام زين العابدين, قال له يا كميت: ثوابك نعجز عنه ولكن الله لا يعجز عن مكافأتك » فقال الكميت: سيدي إن أردت أن تحسن إليّ فامنحني بعض ثيابك التي على جلدك أتبرّك بها فنزع الإمام ثيابه و دفعها إليه ودعا له . ومن الشعراء المشهورين الذي ابكوا اهل البيت السيد الحميري ..في ايام محرم ولعله في الاربعينية من صفر زار الامام الباقر{ع} ليلقي قصيدته فقال له الامام تريث وجاء الامام بنساءه وجعلهم خلف الستر وقال له اقرأ فقرأ القصيدة المعروفة :امرر على جدث الحسين //وقل لأعظُمِه الزكيّهْ // يا أعظُماً لا زلتِ من // وَطفاءَ ساكبةٍ رويّهْ //ما لَذَّ عيشٌ بعد رضِّك//ِ بالجياد الأعْوَجِيّهْ//فإذا مررتَ بقبرهِ//فأطلْ به وقفَ المطيّهْ// كبكاءِ مُعْوِلَة غَدت//يوماً بواحدِها المنيِّهْ ...فما بلغ هذا الحد حتى أخذت الدموع تنحدر على خد الامام وارتفع الصراخ من داره ,فأمره الإمام بالإمساك قال له امسك أمسك لانه خاف على الهاشميات وهن يتذكرن مصيبة كربلاء. ثم أوصله بهدية ..وكانت نتائج هذه المجالس الحسينية انها اسست عقيدة حسينية راسخة ضد الظلم والاستكبار, فبدات عمليات المنع والقتل وتوجها المتوكل العباسي بهدم قبر الحسين{ع} وال بيته واصحابه .

مهما حاول اعداء الحسين منع شيعته ومحبيه منعهم من زيارته. وهذه قصيدة الشاعر الحاج رسول محي الدين رسمت ظلم اعداء الحسين {ع} يـحـسيـن بـضـمـايرنه // مـر بـيـنـه اعلى حبكم دور/ لا ينسّه او لا يخفه /مـن عـدوانـك الـجانـت / بـينه اتريد تتشفّه/ عـلـيـنـه أفـرضـوا أحكام/ بلا رحمة ولا رأفه /ثـبـتـنـه بـثـقـه اوبـرهـنّه / للظالم رغم أنفه/حـتـى مـن نـجـي انـزورك على العاده المأتلفه/يـتـحـجـج عـلـيـنه ايريد/ يمنعنه بألف حرفه..قـال الـلـي يـزور احـسين وله مهما يكن ظرفه / عـلـى مـيـة ذهـب يـدفع /رسم ازيارته ايكلفه /دفـعـنـه او كـل شخص منه/ يشعر بعده ما وفّه/ شـنـهـو الذهب شنهو المال/ اليحب يتوطن الحتفه/رد قـال الـيـزور احـسـين/ امن ايده تنقطع جفه/انـطـيـنـه اجفوفنه بالحال/ ركضنه انزورك ابلهفه/عـنـك ما منعنه الخوف/ قطعوا من ايدينه اجفوف/مـن الألـم مـا صـحـنـه / صحنه بيك آمنه

** واول من زار قبره سليمان بن قنة.. ثم عبد الله بن الحر الجعفي وقال قصيدة يعبر عن ندمه بعدم المشاركة : قال :فَيا لَك حَسرَةً ما دُمتُ حَيّاً// تُرَدِّدُ بَينَ حَلقي وَالتَراقي//حُسينٌ حينَ يَطلُبُ نَصري//عَلى أَهلِ العَداوَةِ وَالشَقاقِ // وَلَو أَنّي أُواسيهِ بِنَفسي // لَنِلتُ كَرامَةً يَومَ التَلاقي//فَما أَنسى غَداةَ يَقولُ حزناً// أَتَترُكُني وَتَزمَعُ لانطِلاقِ// فَلَو فَلَقَ التَلَهُّفُ قَلبَ حَيٍّ // لَهَمَّ القَلبُ مِنّي بِانفِلاقِ// فَقَد فازَ الأُلى نَصروا حُسَيناً//وَخابَ الآخَرونَ أُولو النِّفاقَ... ثم زاره جابر بن عبد الله الانصاري.. عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ زَائِرَا قَبْرَ الْحُسَيْنِ{ع}فَلَمَّا وصلنَا كَرْبَلَاءَ دَنَا جَابِرٌ مِنْ شَاطِئِ الْفُرَاتِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ائْتَزَرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ فَتَحَ صُرَّةً فِيهَا سُعْدٌ فَنَثَرَهَا عَلَى بَدَنِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ ، حَتَّى دَنَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ أَلْمِسْنِيهِ ، فَأَلْمَسْتُهُ فَخَرَّ عَلَى الْقَبْرِ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ ، فَرَشَشْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْمَاءِ فَأَفَاقَ .ثُمَّ قَالَ : يَا حُسَيْنُ ـ ثَلَاثاً ـ ثُمَّ قَالَ : حَبِيبٌ لَا يُجِيبُ حَبِيبَهُ .وأَنَّى لَكَ بِالْجَوَابِ وَ قَدْ شُحِطَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَى أَثْبَاجِكَ ، وَ فُرِّقَ بَيْنَ بَدَنِكَ وَ رَأْسِكَ ، فَأَشْهَدُ أَنَّكَ ابْنُ النَّبِيِّينَ ، وَ ابْنُ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ وخَامِسُ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ ، وَابْنُ سَيِّدِ النُّقَبَاءِ ، وَ ابْنُ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ ،طِبْتَ حيا ومَيِّتاً ، غَيْرَ أَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ طَيِّبَةٍ لِفِرَاقِكَ ، فَعَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ وَ رِضْوَانُهُ ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَخُوكَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا .ثُمَّ جَالَ بِبَصَرِهِ حَوْلَ الْقَبْرِ ، وَ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأَرْوَاحُ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَاءِ الْحُسَيْنِ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِهِ ، أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ،وآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، والَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ لَقَدْ شَارَكْنَاكُمْ فِيمَا دَخَلْتُمْ فِيهِ .قَالَ عَطِيَّةُ لجابر: وكَيْفَ ولَمْ نَهْبِطْ وَادِياً ، وَلَمْ نَعْلُ جَبَلًا ، وَلَمْ نَضْرِبْ بِسَيْفٍ ، وَ الْقَوْمُ قَدْ فُرِّقَ بَيْنَ رُءُوسِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ ، وَ أُوتِمَتْ أَوْلَادُهُمْ ، وأَرْمَلَتِ الْأَزْوَاجُ ؟!َقَالَ لِي : يَا عَطِيَّةُ ، سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ( ص) يَقُولُ : " مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حُشِرَ مَعَهُمْ ، وَ مَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ أُشْرِكَ فِي عَمَلِهِمْ " .والَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ إِنَّ نِيَّتِي وَ نِيَّةَ أَصْحَابِي عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ، قال عطية: بينما نحن بهذا وإذا بسواد قد طلع علينا ومن ناحية الشام، قفلت: يا جابر هذا سواد طلع علينا من ناحية الشام، فقال جابر: انطلق وأتنا بخبره إن كانوا من أصحاب ابن زياد لجئنا الى ملجأ ، وان كان زين العابدين أنت حر لوجه الله. فانطلق الغلام ما اسرع ان رجع وهو يقول: يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله ,هذا زين العابدين أقبل بعماته وأخواته فقام جابر ، لما دنا من الإمام وهو يقول: عظم الله لك الأجر بمصاب أبيك الحسين وعمومتك وإخوتك. فقال الإمام :أنت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال :"يا جابر هنا والله ذبحت رجالنا .هنا قتلت اطفالنا.. هنا حرقت خيامنا. وارتفع الصراخ من كل جانب .. اما العقيلة زينب لما رات كربلاء نادت :

يا نازلين بكربلاء هل عندكم *** خبرٌ بقتلانا و ما اعلامها

ما حال جثة ميتٍ في أرضكم *** بقيت ثلاثاً لا يُزار مقامها

بالله هل رُفعت جنازته و هل *** صلى صلاة الميتين إمامها

بالله هل واريتموها بالثرى *** و هل استقرت باللحود رِمامها

يا جسمهُ انتفض التراب و عانقت *** أطيافه روحي فأنت سلامها

لو تنحني نفسي لجسمٍ عُفرت *** أوصالهُ فتعفرت آلامها

نفسي عليهِ تضم أوجاع الأسى *** ملئ الزمان حبيبها و غرامها

و الآن عاد على التراب مُبضعاً *** و عليهِ تحتدم الخطوبُ عِظامها

أبكي و هل أبكي صدرٍ رضهُ *** خيل العداء و جثت علي ضرامها

أبكي على الجسم العفير و لم يعد *** إلا لترتسم الشجون تمامها

ثم إن العقيلة سالت علي بن الحسين {ع} أين قبر أبيك ... فأشار أليه ... فرمت بنفسها من محملها على قبر أبي عبد الله . هون للكاع كلهن فرد هويه ... بلايا ارواح ما جنهن بدنيه ... دون علكبر بالله شلون دوية .. يراعي الكبر جتك خواتك ثم توجهت نحو قبر ابي الفضل :.... يعباس شك اللحد عنك .. زينب والحرم كلهن لفنك من الشام يا خويه اجنك ...

اجتمعن النسوة عند قبر ابي الفضل:

آنه زينب يابو فاضل رد عليّه // سلبوني بطيحتك ما تدري بيه// آنه زينب اختك وانت كفلتني// تالي وحدي محيّره بالطف عفتني// يالطحت عالمشرعه ريتك شفتني //بعدك العدوان يالكافل ولتني...

خويه يضربني الشمر وشگف بديه // آنه زينب يابوفاضل رد عليّـــه..//

طايح عله المشرعه وزينب ولوها //خويه ياعباس اختك سلّبـوها ///// اسمع يگولون ما موجود اخوها ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي