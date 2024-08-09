اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 104)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن كتاب علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله مرتين: في رأي عدد من العلماء أن القرآن الكريم نزل على النبي مرتين، إحداهما: نزل فيها جملة واحدة على سبيل الاجمال، والاخرى: نزل فيها تدريجا على سبيل التفصيل خلال المدة التي قضاها النبي في أمته منذ بعثته إلى وفاته. ومعنى نزوله على سبيل الاجمال: هو نزول المعارف الإلهية التي يشتمل عليها القرآن وأسراره الكبرى على قلب النبي لكي تمتلئ روحه بنور المعرفة القرآنية. ومعنى نزوله على سبيل التفصيل هو نزوله بألفاظه المحددة وآياته المتعاقبة والتي كانت في بعض الأحيان ترتبط بالحوادث والوقائع وفي زمن الرسالة بدون كذلك مواكبة تطورها. وكان انزاله على سبيل الاجمال مرة واحدة، لان الهدف منه تنوير النبي وتثقيف الله له بالرسالة التي أعده لحملها. وكان انزاله على سبيل التفصيل تدريجا، لأنه يستهدف تربية الأمة وتنويرها وترويضها على الرسالة الجديدة، وكذلك تثبيت النبي في مواقفه وتسديده فيها، وهذا يحتاج إلى التدرج. وعلى ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن يمكننا أن نفهم الآيات الكريمة الدالة على نزول القرآن بجملته في شهر رمضان، أو انزاله في ليلة القدر بصورة خاصة نحو قوله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (البقرة 185).

عن كتاب القصص القرآنى للسيد محمد باقر الحكيم: ان ولاء الله يعني الخروج من الظلمات إلى النور، وولاء الطاغوت هو الخروج من النور إلى الظلمات، و (الصيرورة) إلى الجنة والنار، انما تكون على أساس هذا الولاء: "الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" (البقرة 257). ولعل التعبير بالمفرد عن النور، وبالجمع عن الظلمات للإشارة إلى أن طريق الله واحد، والطريق إلى الطاغوت يأخذ اشكالا متعددة، لان الله واحد والطاغوت متعدد.

تكملة للحلقة السابقة جاء في صفحة مقالات / وكالة انباء براثا عن ومضات من تاريخ السيد محمد باقر الحكيم للكاتب مجاهد منعثر منشد: يقول تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ" (البقرة 154) وخلال زمن وجود الامام الحسن المجتبى كان له اولاد وهذا معروف لدى عامة جميع المؤرخين والنسابين. ,فمن اولاد الامام الحسن الزكي السبط المجتبى السيد الحسن المثنى الذي كان بالمدينة المنورة وكان له اولاد منهم إبراهيم الغمر قال الخطيب:ـ ان وفاته كانت بالهاشمية في محبسه ثم روى عن يحيى بن جعفر وهو من شيوخ النسب: انه قال توفي ابراهيم سنة 145 بالهاشمية.وهو في حبس ابي جعفر وهو ابن سبع وستين سنة.وهو اول من مات في الحبس من بني الحسن وتوفي في شهر ربيع الاول 8.ويقول الشيخ محمد حرز الدين ويكنى ابا اسماعيل وابا الحسن ابراهيم بن الحسن المثنى.مرقده بالكوفة على الاصح عليه قبة صغيرة بيضاء شمالي مرقد ميثم التمار على يسار الذاهب من النجف الاشرف الى الكوفة..وفي هامش الصفحة يقول الشيخ واليوم قبرة عامر مشيد في وسط الحي الجديد في الكوفة وقد امر سماحة المرجع الاعلى الزعيم المجاهد السيد محسن الطباطبائي الحكيم ببناء سياج صحن واسع جدا حول مرقدة.9.. وكان من اولاد السيد ابراهيم الغمر السيد إسماعيل الديباج وهو ايضا ممن حملهم المنصور مع ال الحسن ومات في الحبس معهم 10.وكان احد اولاده منهم السيّد إبراهيم طباطبا ويذكر ابو الفرج الاصفهاني في مقاتله:ـ انه حضر واقعة فخ11..واحد اولاد السيد ابراهيم (طباطبا) هو احمد بن إبراهيم طباطبا ويكنى أبو عبدالله الرئيس , ويقول الباحثين والنسابه انه كان في الكوفة 12.لان والده كان في الكوفة.ونضيف ان اخوية محمدو اسماعيل بن ابراهيم طباطبا بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى كلاهما في الكوفة ومات اسماعيل ودفن في الهاشمية.13.وكان لدى السيد احمد بن إبراهيم طباطبا اولاد منهم السيد أبو جعفر محمّد الأكبر محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا.ويصفه العلامة النسابة ابي اسماعيل ابراهيم بن ناصر ابن طباطبا بالكوفي.14.وكان السيد محمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا له اولاد منهم أبو عبدالله الكوفي أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا 15.وقد انتقل السيد الى اصفهان 16..علما ان ولادته ومنشأه الكوفة..ولكن رزقه الله تعالى ذرية وهو في اصفهان وتوفي هناك سنة 322هـ.وكان من اولاد السيد احمد الكوفي ابن أبي الحسن محمّد الشاعر الإصفهاني صاحب المؤلّفات الممتعة ورزق الله السيد محمد اولاد منهم أبي الحسين عليّ الشاعر الملقب بشهاب.وهذه النبذة المبسطة تفسر لنا اصل السيد شهيد المحراب ,فهو من اصل هاشمي عربي عراقي ناهيك ان جده السيد مهدي ولد في الكوفة.وكذلك والده المرجع الديني الامام السيد محسن الحكيم ولد وتوفي في النجف الاشرف فضلا عن ذلك ان السيد محمد باقر الحكيم ولد واستشهد في النجف الاشرف.ولايفير امر النزوح والهجرة من اصل الانسان شيء.وقد تعرض اجداده للظلم والتهجير والقتل خصوصا زمن الحكم الاموي والعباسي.وبدون ادنى شك استمر هذا الظلم والتهجير والنفي حتى عصر السيد محمد باقر الحكيم حيث اخذت سلطات البعث المجرمة بمطاردة المؤمنين وسلالات واسر السادة ومنهم السيد شهيد المحراب حيث استمر تواجده في المهجر (الجمهورية الاسلامية الايرانية ) 23 عاما.وسنعود فيما بعد لتفاصيل موضوع الهجرة.جد شهيد المحراب ووالده.السيد مهدي الحكيم، والد الإمام السيد محسن الحكيم قدّس سرّه هاجر في أواخر حياته إلى لبنان في قرى جبل عامل (بنت جبيل) بدعوة من اهالي المنطقة.وكان زميلا في الدرس مع آية الله المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي. وكـان السيد مهدي الحكيم من مدرسي علم الاخلاق المعروفين في زمانه, وأمه حفيدة الشيخ عبد النبي الكاظمي صاحب كتاب تكملة الرجال.واما والد السيد شهيد المحراب الامام الراحل المجاهد السيد محسن الطباطبائي الحكيم ولد في شوال 1306 هـ بمدينة النجف. و كان علما ومنارة قارع الظلم والإستعباد وحارب الإستعمار. وكان المرجع الديني الأعلى العام للشيعة منذ أواخر الخمسينات وحتى وفاته عام 1970. وزمن مرجعيته وضع نظام اداري جديد للحوزة.وشرع ببناء المدارس وارسال المبلغين إلى نقاط العراق المختلفة. بهذا العمل ازداد عدد الطلاب في جميع الحوزات بشكل منقطع النظير. و لـغـرض اغـناء المواد الدراسية في الحوزة العلمية في النجف الاشرف, قام الحكيم بادخال دروس جديدة مثل: التفسير والاقتصاد والفلسفة والعقائد.وتصدى في زمنه للتيارات الفكرية والافكار الالحادية القادمة من الخارج.فاصدر فتواه المشهورة الشيوعية كفرا والحاد.وله مؤلفات 25 اصدار منها:ـ 1. مستمسك العروة الوثقى في 14 مجلد. 2. نهج الفقاهة3.. حقائق الاصول. 4. منهاج الصالحين (رسالته العملية طبعت في النجف الاشرف عام 1365 هـ.5. حاشية استدلالية على كتاب التبصرة للعلامة, وغيرها من المؤلفات والاصدارات.وكان اولاد الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم.1. آية الله العظمى السيد يوسف الحكيم وهو من مدرسي الفقه والاصول البارزين في حوزة النجف الاشرف.2. السيد محمد رضا الحكيم.3. السيد مهدي الحكيم.جرى اغتياله من قبل عملاء المخابرات العراقية في السودان |العاصمة الخرطوم.4. السيد كاظم الحكيم.5. السيد محمد باقر الحكيم.شهيد المحراب.6. السيد عبد الهادي الحكيم.7. السيد عبد الصاحب الحكيم.8. السيد علاء الحكيم.9. السيد محمد حسين الحكيم.10. السيد عبد العزيز الحكيم. وهو والد السيد عمار الطبطبائي الحكيم استلم زعامة المجلس الاعلى الاسلامي في العراق عام 2009 بعد رحيل والده المغفور له.وفي 20 جمادي الاولى 1358 عام 1939م ولد العلامة المجاهد المجتهد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الطباطبائي الحكيم بن الامام المجاهد السيد محسن الحكيم ( قدس الله اسرارهم).في مدينة النجف الاشرف الواقعة على وسط العراق. ونشأ في بيت والده المرجع الاعلى للطائفة في زمانه وتلقى علومه العالية في النجف الاشرف. وتتلمذ على يد ستة فطاحل من جهابذة العلماء الاعلام وهم: السيّد أبو القاسم الخوئي، الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر، السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم، أخوه السيّد يوسف، الشهيد السيّد مرتضى الموسوي الخلخالي، السيّد محمّد حسين الحكيم.