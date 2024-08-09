اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة البقرة (ح 103)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: تمهيد القرآن وأسماؤه القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل وحيا على النبي (صلى الله عليه وآله) المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته. وقد اختار الله تعالى لهذا الكلام المعجز الذي أوحاه إلى نبيه أسماء مخالفة لما سمى العرب به كلامهم جملة وتفصيلا. فسماه الكتاب قال تعالى: "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" (البقرة 2). والاهتمام بوضع أسماء محددة ومصطلحات جديدة للقرآن الكريم، يتمشى مع خط عريض سار عليه الاسلام، وهو تحديد طريقة جديدة للتعبير عما جاء به من مفاهيم وأشياء. وتفضيل ايجاد مصطلحات تتفق مع روحه العامة على استعمال الكلمات الشائعة في الأعراف الجاهلية وذلك لسببين: أحدهما: أن الكلمات الشائعة في الأعراف الجاهلية من الصعب أن تؤدي المعنى الاسلامي بأمانة، لأنها كانت وليدة التفكير الجاهلي وحاجاته، فلا تصلح للتعبير عما جاء به الاسلام، من مفاهيم وأشياء لا تمت إلى ذلك التفكير بصلة. والاخر: أن تكوين مصطلحات وأسماء محددة يتميز بها الاسلام، سوف يساعد على ايجاد طابع خاص به، وعلامات فارقة بين الثقافة الاسلامية وغيرها من الثقافات. وفي تسمية الكلام الإلهي ب‌ "الكتاب" إشارة إلى الترابط بين مضامينه ووحدتها في الهدف والاتجاه، بالنحو الذي يجعل منها كتابا واحدا. ومن ناحية أخرى يشير هذا الاسم إلى جمع الكلام الكريم في السطور، لان الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ. وأما تسميته ب‌ " القرآن " فهي تشير إلى حفظه في الصدور نتيجة لكثرة قراءته، وترداده على الألسن، لان القرآن مصدر القراءة، وفي القراءة استكثار واستظهار للنص. فالكلام الإلهي الكريم له ميزة الكتابة والحفظ معا، ولم يكتف في صيانته وضمانه بالكتابة فقط، ولا الحفظ والقراءة فقط لهذا كان كتابا وقرآنا.

عن كتاب علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: مقدمة الطبعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. وبعد فان كلية أصول الدين ببغداد كانت قد قدمت مناهج علوم القرآن إلى سماحة آية الله العظمى الشهيد الصدر رضوان الله عليه ليكتب موضوعاتها ثم يلقيها على الطلبة أستاذ علوم القرآن فيها حجة الاسلام السيد محمد باقر الحكيم، فكتب بعضها هو قدس سره وأتم تأليف الباقي السيد الحكيم، وكانت مجلة الكلية " مجلة رسالة الاسلام " تنشر تلك البحوث في اعدادها. ولما رأينا ضرورة تدريس تلك البحوث في السنوات الأربع الأولى من الدراسات الحوزوية، طبعنا تلك البحوث ب‌ (الافست) من " مجلة رسالة الاسلام " ونشرناها في ما يلي، راجين من الأساتذة الكرام أن يوافونا بملاحظاتهم القيمة لننتفع بها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى. لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الاسلامية المجمع العلمي الاسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم "وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين * وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون" (البقرة 23-25).

جاء في صفحة مقالات / وكالة انباء براثا عن ومضات من تاريخ السيد محمد باقر الحكيم للكاتب مجاهد منعثر منشد: يقول تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ" (البقرة 154). واذكر الصالحين ولست منهم ولكن اسأل الله ان يرزقني الصلاحا.لقب العلامة المجاهد الشهيد السيد محمد باقر الحكيم بعد استشهاده بلقب شهيد المحراب.والمقصود ليس المحراب كبناء او هيكل بل روحية ومعنوية المحراب الذي هو عشق الله تعالى.وذوبان الجسد في سبيله تبارك وتعالى وصعود الروح اليه جل جلاله.وهذا بحث مختصر رزقنا الله عزوجل فيه كتابة نسب السيد شهيد المحراب من المصادر التاريخية اضافة الى كشف العلاقة بين احد المجاهدين داخل العراق ووالده مع السيد الشهيد محمد باقر الحكيم وتوضيح وفاء سماحته.واما تسلسل المواضيع حسب البحث تكون بالشكل التالي: النسب: اجداد السيد محمد باقر الحكيم في العراق.ـ جد ووالد شهيد المحراب واخوته.التطرق الى علمه ودراسته واساتذته وطلابة ، من أقول شهيد المحراب (رض) شرح عن الجماعة الصالحة وامثله غير منشورة مع كشف حالة من حالات الوفاء.أ استشهاد المفكر الاسلامي شهيد المحراب ذكر بعض الشهداء من المراجع (قدس الله اسرارهم ) ثم تحليل شهادة سماحته.وعلى الله نتوكل وبه نستعين. النسب: قبل المواصلة في البحث نسلط الضوء على لقب عائلة السادة ال حكيم.واللقب الاخر الملقب به عوائل الطبطبائية ونباشر بسرد تفاصيل البحث من المصادر التاريخية المعتبرة. أ‌. لقب ال حكيم.أن اول ظهور لهذه الاسرة في النجف الاشرف في حدود سنة (1060هـ) أي بعد وفاة جدهم الكبير السيّد الامير علي الحكيم الذي عمل منذ حداثته في أعمال الطّب الشّعبي، طبيب الطّبقات العليا من زعامات وملوك البلدان الإسلامية. ومن هنا اطلق على هذه العائلة والاسرة لقب الحكيم.وعند العرب يطلق على كل من مارس الطب حكيم...اي ان اللقب كلمة عربية يطلقها العرب.ويطلق على بعض العوائل من السادة ال الحكيم في كربلاء المقدسة وترتبط اسرة ال حكيم بالاسر العلوية من ال الحكيم في كربلاء بالجد الاعلى الذي هو امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ففي كربلاء اسر ال الحكيم يعود نسبهم الى الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام.واما اسرة السيد ال الحكيم في النجف الاشرف يعود نسبها الى الامام الحسن بن علي بن ابي طالب عليهما السلام.ومن خلال الاطلاع على اسر ال حكيم في كربلاء وجدنا في تسميتهم بهذا اللقب جاء من ممارسة اجدادهم للطب الشعبي وتدواي الناس.ب. لفب طباطبا (الطبطبائي). لفب (طباطبا) فهواسم لابراهيم بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.لقب به لانه يبدل القاف طاء ,او لانه اعطي قباء,فقال: طباطبا يريد قباقبا. وهم الان طوائف في العراقيين من العجم والعرب ,ويقال منهم في اليمن وحضر موت.وورد في الكواكب السيارةا انّ إبراهيم لمّا قدم بغداد في خلافة الرشيد سمع به فبعث إليه فظن أنّ أحداً وشى به ,فدخل على الرشيد , فقام الرشيد وأجلسه إلى جانبه , وقال له: ما جاء بك يا أبا إسحاق؟ قال: ظلمني صاحب الطبا. يعني صاحب القبا , فكان يقلب القاف طاء. وورد في هامش مراقد المعارف ولد في الكوفة ومات السيد ابراهيم طباطبا بعد مجيء اخر مولود له وهو محمد توفي وكانت وفاته اول ليلة من رجب سنة 199 وكان عمره ثلاث وخمسين ودفن بالكوفة.ومن اطلق اللقب هم العرب كما ورد في السند او المصدر المذكور في الكواكب السيارة في الخلافة العباسية لهارون غير الرشيد. 5..فعائلة السيد المرجع الاعلى اية الله محسن ال الحكيم من الاسر الطبطبائية واحد اعمامهم من السيد ابراهيم طباطبا السادة ال بحر العلوم المتواجدين في عموم العراق. فهم يعودون الى السيد ابرهيم طباطبا.وهم أسرة جليلة أنجبت رعيلاً صالحاً من العلماء. وقد نحدّرت من السيد الشريف الحجة السيد محمد مهدي بحر العلوم المولود في كربلاء سنة 1155 هـ ابن السيد مرتضى المتوفى في كربلاء سنة 1204 هـ / 1789 م، المدفون في الرواق المطهر مما يلي مقابر الشهداء ابن السيد عبدالكريم ( وهو أخو المير أبي المعالي الكبير الطباطبائي الحائري جد صاحب الرياض بن السيد مراد فيجتمع حينئذ نسب السادة الطباطبائية في كربلاء ونسب السادة آل بحر العلوم في النجف في السيد مراد المذكور ).وقد دون السيّد محمد مهدي نسبه بخطّه المثبت في مشجّرات النسّابة السيّد جعفر الأعرجي على النحو التالي: السيّد محمّد مهدي بن العالم الفقيه السيّد مرتضى بن محمد بن عبدالكريم بن مراد بن أسد الله بن جلال الدين بن الامير حسن بن مجد الدين بن قوام الدين الذي هو جد اسرة « شريف العلماء الطباطبائية » وأسرة « آل السيّد محسن الحكيم الطباطبائية »، وأسر عديدة ينتهي نسبها إليه. والسيّد قوام الدين هذا هو ابن إسماعيل بن عباد بن أبي المكارم بن عباد بن أبو المجد بن عباد بن علي ابن حمزة بن طاهر بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغَمر بن الحسن المثنّى بن الإمام الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السّلام. 6.و نسب الشهيد السعيد العلامة المجاهد السيد محمد باقر الحكيم بن السيّد محسن بن السيّد مهدي بن السيّد صالح بن السيّد أحمد بن السيّد محمود بن السيّد إبراهيم بن الامير السيّد علي هو ابن السيّد مراد بن السيّد اسد الله بن جلال الدين بن حسن بن مجد الدين علي بن قوام الدين محمدبن السيد إسماعيل بن السيد ابي المكارم بن السيد عباد بن السيد ابي المجد بن السيد عباد بن السيد علي بن السيد حمزة بن السيد طاهر بن السيد علي بن السيد محمد بن السيد احمد بن السيد محمد بن السيد احمد بن السيد إبراهيم ( الملقب بـ طباطبا ( بن إسماعيل الشهير بالديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الزكي المجتبى الحسن بن الإمام علي بن ابي طالب عليه السّلام.7.اجداد السيد محمد باقر الحكيم في العراق.جميع الاشراف من السادة الحسنيون والحسينيون جدهم الجامع هو امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام والسيد محمد باقر الحكيم الطباطبائي النجفي الحسني جده امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام كانت ولادته ومسقط راسه الكعبة المشرفة.وعاش في العراق النجف الاشرف في عاصمة المسلمين الكوفة المقدسة.و بعد استشهاده دفن جسده الطاهر في النجف الاشرف.وكان ولده الامام الحسن قد ولد في المدينة المنورة وعاش مع والده في العراق.وبعد استشهاده دفن في المدينة المنورة (قبور ائمة البقيع ).