رياضة، روضة، روضات في القرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير الميسر: قوله تعالى عن روض "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" ﴿الروم 15﴾ روضة اسم، ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان به وأهل الكفر، فأما المؤمنون بالله ورسوله، العاملون الصالحات فهم في الجنة، يكرَّمون ويسرُّون وينعَّمون.. قوله سبحانه "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ﴿الشورى 22﴾ روضات اسم، رَوضَاتِ الجَنَّاتِ: أطيب بقاعها. ترى أيها الرسول الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة، والعذاب نازل بهم، وهم ذائقوه لا محالة، والذين آمنوا بالله وأطاعوه في بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة، لهم ما تشتهيه أنفسهم عند ربهم، ذلك الذي أعطاه الله لهم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصف، ولا تهتدي إليه العقول.

جاء في معاني القرآن الكريم: روض الروض: مستنقع الماء، والخضرة، قال: "في روضة يحبرون" (الروم 15)، وباعتبار الماء قيل: أراض الوادي، واستراض، أي: كثر ماؤه، وأراضهم: أرواهم. والرياضة: كثرة استعمال النفس ليسلس ويمهر، ومنه: رضت الدابة. وقولهم: افعل كذا ما دامت النفس مستراضة (انظر: المجمل 2/406)، أي: قابلة للرياضة، أو معناه: متسعة، ويكون من الروض والإراضة. وقوله: "في روضة يحبرون" (الروم 15)، فعبارة عن رياض الجنة، وهي محاسنها وملاذها. وقوله: "في روضات الجنات" (الشورى 22)، فإشارة إلى ما أعد لهم في العقبى من حيث الظاهر، وقيل: إشارة إلى ما أهلهم له من العلوم والأخلاق التي من تخصص بها، طاب قلبه.

الرياضة تحسن المزاج "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ" (ال عمران 134)، وتزيد التركيز، وتقلل الاجهاد، وتزيد ثقة النفس "أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (الملك 22)، وتزيل الاكتآب، وتقوي الصفة القيادية، وتزيل الاحباط واليأس "وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ" (يوسف 87). والرياضة تشفي الامراض "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" (الشعراء 80). جاء في الحديث النبوي عن رياضة الخيل (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)، ورياضة السباحة والرمي (علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة المغزل) و (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل).

وعن كتاب تفسير التبيان للشيخ الطوسي: الرياض‌ فهي‌ الموطأة للخضرة ‌الّتي‌ ‌قد‌ ينبت‌ ‌فيها‌ نبات‌ الزهر و ‌منه‌ الرياضة لأنها توطئة لتقريب‌ العمل‌. قال‌ الشاعر: ‌ما روضة ‌من‌ رياض‌ الحزن‌ معشبة * خضراء جاد عليها مسبل‌ هطل‌. جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن روض "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" ﴿الروم 15﴾ أي في الجنة ينعمون ويسرون سرورا يبين لهم عليهم عن قتادة ومجاهد ومنه قيل كل حبرة تتبعها عبرة والروضة البستان المتناهي منظرا وطيبا وقال ابن عباس يحبرون أي يكرمون وقيل يلذذون بالسماع عن يحيي بن أبي كثير والأوزاعي. قوله سبحانه "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ﴿الشورى 22﴾ فالروضة الأرض الخضرة بحسن النبات والجنة والأرض التي يحفها الشجر "لهم فيها ما يشاءون عند ربهم" أي لهم ما يتمنون ويشتهون يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غير ربهم ولا يريد بعند قرب المسافة لأن ذلك من صفات الأجسام وقيل عند ربهم أي في حكم ربهم.

جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى عن روض "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" ﴿الروم 15﴾ أي يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم. انتهى. قوله سبحانه "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ﴿الشورى 22﴾ في المجمع: أن الروضة الأرض الخضرة بحسن النبات، والجنة الأرض التي تحفها الشجر فروضات الجنات الحدائق المشجرة المخضرة متونها. وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله تعالى عن روض "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" ﴿الروم 15﴾ يخرج اللَّه الخلائق غدا من الأجداث ويجمعهم لما يريد من مسألتهم، ثم يجعلهم فريقين: أهل الشر وأهل الخير، فينعم على هؤلاء بمقام كريم وجنة نعيم، وينتقم من أولئك بنزل من حميم وتصلية جحيم. قوله سبحانه "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ﴿الشورى 22﴾ تجري غدا عملية الإحصاء والفرز لجميع الأعمال، فمن عمل صالحا فهو في أمن وجنان، له فيها ما أحب وأراد "ذلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ومن عمل السيئات فهو في خوف من غضب اللَّه وعذابه.

عن كتاب ماتقى أهل الحديث: زيادة القوة العضلية: الأنشطة البدنية مثل المشي الرياضي تعمل علي زيادة قدرة العضلات علي بناء الألياف العضلية. زيادة المرونة: السن وقلة الحركة من العوامل التي تؤدي بالعضلات والأوتار والأربطة المحيطة بالعضلات والمفاصل إلى الإصابات والأمراض وجعلها متصلبة وعدم قدرتها علي أداء أقصي مدي حركي تشريحي، والأنشطة الرياضية كبرنامج المشي الرياضي تعمل على تقوية العضلات والأربطة المحيطة بالمفاصل وتساعدها باستمرار علي أداء أقصي مدى حركي وتشريحي لها. خفض الضغوط اليومية: الأنشطة الرياضية وخاصة رياضة المشي تساعد في إثارة الجسم علي إفراز هرمون (اندورفين) الذي بشبة كيميائيا مادة (المورفين) الذي يجعل الإنسان أن يشعر بالراحة والسعادة، و المشي الرياضي يساعد الجسم على التخلص من الضغوط اليومية والتوتر والقلق والشعور بالسعادة والهدوء والراحة أثناء النوم ليلاً. يجب أن نعلم أن الرياضة مطلوبة أثناء الصيام أنها تحرق سعرات أكثر، و تجعل تركيز الإنسان أفضل، و لكنها يجب أن تكون في حدود المعقول. شرب الماء مستحب لمن يمارس الرياضة حتى يعوض ما يفقده من العرق. ومن الجميل أن يستغل الإنسان وقته أثناء المشي بالتسبيح والتهليل والتكبير والذكر وقراءة القرآن أو سماع محاضرة أو فتاوى وغيره من أمور الخير.

جاء في ميزان الحكمة لمحمد الريشهري: الرياضة: الإمام علي عليه السلام: من استدام رياضة نفسه انتفع. عنه عليه السلام: للعاقل في كل عمل ارتياض. عنه عليه السلام: وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها عيونها، أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض؟، ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. ما به الرياضة الإمام علي عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق. عنه عليه السلام: الشريعة رياضة النفس. عنه عليه السلام: لقاح الرياضة دراسة الحكمة وغلبة العادة. عنه عليه السلام: خدمة النفس صيانتها عن اللذات والمقتنيات، ورياضتها بالعلوم والحكم، واجتهادها بالعبادات والطاعات، وفي ذلك نجاة النفس. عنه عليه السلام فيما كتبه للأشتر: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، وأعدل واعزل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك. عنه عليه السلام: لا تنجع الرياضة إلا في نفس يقظة.

وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى عن روض "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ" ﴿الروم 15﴾ كلمة (يحبرون) مأخوذة من مادة (حبر) على زنة (قشر) ومعناها الأثر الرائق الرائع، كما يطلق هذا التعبير على حالة السرور والفرح التي يظهر أثرها على الوجه أيضاً، وحيث أن قلوب أهل الجنّة في غاية السرور والفرح بحيث أن آثارها تظهر في وجودهم قاطبة، فقد استعمل هذا التعبير لهذه الحالة أيضاً. و(الروضة) معناها المكان الذي تكثر فيه الأشجار والماء، ولذلك تطلق هذه الكلمة على البساتين النضرة بأشجارها واخضرارها.. وقد جاءت هذه الكلمة هنا بصيغة التنكير لغرض التعظيم والمبالغة، أي إنّهم في أفضل الجنان وأعلاها التي تبعث السرور، فهم منعمون، بل غارقون في نعيم الجنّة. قوله سبحانه "تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" ﴿الشورى 22﴾ (روضات) جمع (روضة) وتعني المكان الذي يشتمل على الماء والشجر الكثير، لذا فإن كلمة (روضة) تطلق على البساتين الخضراء، ونستفيد من هذه العبارة بشكل واضح أن بساتين الجنّة متفاوتة، والمؤمنون من ذوي الأعمال الصالحة في أفضل بساتين الجنّة، ومفهوم هذا الكلام أن المؤمنين المذنبين سيدخلون الجنّة بعد أن يشملهم العفو الإلهي بالرغم من أن مكانهم ليس في (الروضات). إلاّ أن الفضل الإلهي بخصوص المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة لا ينتهي هنا، فسوف يشملهم اللطف الإلهي بحيث: "لهم ما يشاؤون عند ربّهم". ولهذا الترتيب لا يوجد أي قياس بين (العمل) و (الجزاء)، بل إن جزاءهم غير محدود من جميع الجهات، لأن جملة: (لهم ما يشاؤون) تكشف عن هذه الحقيقة.

جاء في موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني:السؤال: كرة القدم رياضة يمارسها الشباب والصغار والكبار وغالباً ما يتزامن وقت ممارستها مع وقت بداية فريضتي المغرب والعشاء مع ما لهما من فضل إذا تمّ أداؤهما في أوّل الوقت، فهل يترتب على تأخيرها إثم مضاعف؟ الجواب: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإن لم يكن حراماً ولكن يفوّت المكلّف بذلك فضيلة أوّل الوقت، وقد عدّ ذلك في بعض النصوص المرويّة عن أهل البيت عليهم السلام تضييعاً للصلاة. السؤال: ما هو رأي سماحة السيد بممارسة لعبة البيليارد، وما حكم بيعها وشرائها؟ الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه على الأحوط وجوباً، ولا يجوز بيعها وشراؤها في الفرض. السؤال: ما هو الموقف الشرعي لممارسة الألعاب الرياضية القتالية؟ الجواب: لا يجوز من الألعاب الرياضية ما يكون خطراً على حياة اللاعبين أو يعرّضهم لضررٍ شديد كما في بعض أنواع الملاكمة، ويجوز إن لم يكن فيه ضرر بليغ. السؤال: ما هو الموقف الشرعي للعاملين في الصحافة الرياضيـة من محرّرين مصوّرين؟ الجواب: لا بأس بعملهم ما لم يشتمل على محرّم كالترويج للألعاب المحرّمة ونحو ذلك. السؤال: ما هو الموقف الشرعي لارتداء اللاعب الملابس الرياضية القصيرة (الشورت)؟ الجواب: يجوز ذلك في حدّ ذاته للّاعبين الرجال. السؤال: ما رأي سماحتكم برياضة كمال الأجسام كرياضة فقط؟ الجواب: تجوز في حدّ ذاتها، وربما تحرم لجهات اُخَر كما لو كان فيها مخاطرة بالحياة أو بالأعضاء، وتجب مراعاة الستر الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة إن لم يكن أمام النساء ولم يكن بهدف إلقاء المرأة في النظر المحرّم. ٩السؤال: اتّحاد رياضي يريد أن ينظّم بطولة في إحدى الألعاب، هل يعتبر وضع مبلغ من المال كجائزة والإعلان عنها قبل المباريات من المراهنات أو المقامرات؟ الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظّمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حدّ ذاته.