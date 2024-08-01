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الاعلان رسميا عن استشهاد المجاهد الكبير القائد السيد فؤاد علي شكر (السيد محسن)


اعلن المكتب الاعلامي لحزب الله اللبناني رسميا استشهاد المجاهد الكبير القائد السيد فؤاد علي شكر (السيد محسن) الذي قضى نحبه بالضربة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية يوم امس 

وقال الحزب في بيانه حزب الله: بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله وصدق في هذا الإيمان والعهد ‏وجهاد دؤوب بلا‎ ‎كلل ولا ملل وانتظار طويل للقاء الله تعالى والأحبة الذين سبقوا من ‏إخوانه القادة والشهداء‎ ‎والاستشهاديين وفي ذروة الشوق لهذا اللقاء، مَنَّ الله تعالى ‏على عبده المجاهد والصادق‎ ‎والمخلص والعاشق بوسام الشهادة الرفيع وأذِنَ له ‏بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره‎ ‎هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نزفه‎ ‎شهيداً كبيراً على طريق القدس، ‏تُقَدِّمُهُ مقاومتنا عنواناً لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ‎ ‎بمواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية هذا الكيان الغاصب والمجرم ‏والقاتل، ورمزاً من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير

وكما كان حضوره المباشر في الحياة معنا قوةً مميزة للمقاومة ستكون شهادته ‏العظيمة دفعاً قوياً لإخوانه المجاهدين من أجل المُضِي قُدماً بثباتِ وشجاعة لحفظ ‏الإنجازات والانتصارات والمقدرات وتحقيق الأهداف والآمال التي كان يتطلع إليها ‏هذا القائد الكبير.‏

وكان الكيان الصهيوني الغادر قد قصف مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من الاشخاص من بينهم اطفال ونساء 

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الاعلان رسميا عن استشهاد المجاهد الكبير القائد السيد فؤاد علي شكر (السيد محسن)
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