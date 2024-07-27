تفاسير قرآنية لكلمة (النعيم) (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

وردت كلمة النعيم في عدد من الآيات القرآنية "لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم" (المائدة 65)، و "تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم" (يونس 9)، و "فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم" (الحج 56)، و "الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم" (لقمان 8)، و"في جنات النعيم" (الصافات 43) (الواقعة 12)، و "ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم" (القلم 34)، و "واجعلني من ورثة جنة النعيم" (الشعراء 85). حلقات هذه السلسلة تبين تفاسير الآيات التي وردت فيها كلمة (النعيم) لمجموعة من المفسرين منهم الطبرسي والميسر والطباطبائي وطنطاوي ومغنية ومكارم الشيرازي.

جاء في معاني القرآن الكريم: نعم النعمة: الحالة الحسنة، وبناء النعمة بناء الحالة التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة، والنعمة: التنعم، وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة، والنعمة للجنس تقال للقليل والكثير. والنعماء بإزاء الضراء. والنعيم: النعمة الكثيرة، قال: "في جنات النعيم" (يونس 9)، وقال: "جنات النعيم" (لقمان 8) وتنعم: تناول ما فيه النعمة وطيب العيش، يقال: نعمه تنعيما فتنعم. أي: جعله في نعمة. أي: لين عيش وخصب،

جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: عن النعيم قوله جل جلاله ". قوله عز وجل "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿يونس 9﴾ "إن الذين آمنوا" أي: صدقوا بالله ورسله "وعملوا الصالحات" أي: وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة "يهديهم ربهم بإيمانهم" إلى الجنة "تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم" أي: تجري بين أيديهم الأنهار وهم يرونها من علوكما قال سبحانه قد جعل ربك تحتك سريا ومعلوم أنه لم يجعل السري الذي هو الجدول تحتها وهي قاعدة عليه وإنما أراد أنه جعله بين يديها وقيل معناه من تحت بساتينهم وأسرتهم وقصورهم عن الجبائي وقوله "بإيمانهم" يعني به جزاء على إيمانهم "دعواهم فيها" أي: دعاء المؤمنين في الجنة وذكرهم فيها أن يقولوا "سبحانك اللهم" يقولون ذلك لا على وجه العبادة لأنه ليس هناك تكليف بل يلتذون بالتسبيح.

عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: عن النعيم قوله عز اسمه "الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿الحج 56﴾ وقوله: "يحكم بينهم" أي ولا حاكم غيره لأن الحكم من فروع الملك فإذا لم يكن يومئذ لأحد نصيب في الملك لم يكن له نصيب في الحكم. وقوله:"فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا" وهؤلاء المعاندون المستكبرون "فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ" بيان لحكمه تعالى.

عن التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي: عن النعيم: قال الله تعالى "فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿الواقعة 12﴾ بيان لمظهر من مظاهر آثار هذا التقرب. قال الآلوسى: وقوله: فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ متعلق بقوله الْمُقَرَّبُونَ أو بمضمر هو حال من ضميره، أى كائنين في جنات النعيم. وعلى الوجهين. فيه إشارة إلى أن قربهم محض لذة وراحة، لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده، بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم، ولا يرد عليهم أمر أو نهى، ولذا قيل جَنَّاتِ النَّعِيمِ دون جنات الخلود ونحوه. قوله جل جلاله "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿القلم 34﴾ أى: إن للذين اتقوا ربهم، وصانوا أنفسهم عما حرمه. جنات ليس لهم فيها إلا النعيم الخالص، والسرور التام. والخير الذي لا ينقطع ولا يمتنع. واللام في قوله: "لِلْمُتَّقِينَ" للاستحقاق، وقال سبحانه عِنْدَ رَبِّهِمْ للتشريف والتكريم. أى: هذه الجنات اختص الرب عز وجل بها الذين اتقوه في كل أحوالهم. وإضافة الجنات إلى النعيم، للإشارة إلى أن النعيم ملازم لها لا يفارقها فلا يكون فيها ما يكون في جنات الدنيا من تغير في الأحوال، فهي تارة مثمرة، وتارة ليست كذلك.

جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية:عن النعيم: قال الله تعالى "فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿الواقعة 12﴾ فالسابقون إذن هم الذين يؤمنون باللَّه وحده لا شريك له، وباليوم الآخر، ولا يتوانون عن طاعته خوفا من غضبه وعذابه، ويضحون بالغالي في سبيله طلبا لمرضاته وثوابه "أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ". لهم الحظ الأوفر من التقريب إلى جلاله تعالى، والنصيب الأكبر من نعيمه.. قوله جل جلاله "إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ﴿القلم 34﴾ جنات اسم، النَّعِيمِ: ال اداة تعريف، نَّعِيمِ اسم. قوله علا شأنه "وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" ﴿الشعراء 85﴾ وإبراهيم عليه السلام معصوم من الخطأ والخطيئة، ومن عصمة كل معصوم أن يعظم خوفه من اللَّه. هذا دعاء ومناجاة يتعبد بها فيما يتعبد الأنبياء والصلحاء.

عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: عن النعيم: قوله علا شأنه "وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" ﴿الشعراء 85﴾ ويتوجه إلى الدار الآخرة، فيدعو بدعاء رابع فيقول: "واجعلني من ورثة جنة النعيم". "جنة النعيم" التي تتماوج فيها النعم المعنوية والمادية، النعم التي لا زوال لها ولا اضمحلال. النعم التي لا يمكن أن نتصورها نحنُ سجناءَ الدنيا فهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وقلنا سابقاً: إن التعبير بالإرث في شأن الجنّة إمّا لأنّ معنى الإرث الحصول على الشيء دون مشقّة وعناء، ومن المسلّم أن تلك النعم التي في الجنّة تقاس بطاعاتنا، فطاعاتنا بالنسبة لا تمثل شيئاً إليها. أو أنّ ذلك طبقاً لما ورد في بعض الرّوايات لأن كل إنسان له بيت في الجنة وآخر في النار، فإذا دخل النّار ورث الآخرون بيته في الجنّة.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أن من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد اسماعيل، ومن قر عين ابنة فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم. عن جنات النعيم قال الله سبحانه "فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" (الحج 56)، و"لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ" (لقمان 8)، و "وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" (الشعراء 85). دعاء الدخول الى الجنة "وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ" (الشعراء 85). ورد أن المؤمن اذا نزل الى قبره حضرت معه ستة صور من النعيم تمثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والبر والولاية.