أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 113)

الدكتور فاضل حسن شريف

2352- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)" (المجادلة 1-2) ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك، فقال: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)" (المجادلة 3-4).

2353- يستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور، وذكر اسم المولود واسم أبيه، والأدعية كثيرة، منها أن يقال: (ياقوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر، إيماناً لله، وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعصمة لأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة بفضله على أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم هذه عقيقة عن فلان بن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه. اللهم اجعلها وقاية له ولآل محمد صلى الله عليه وعليهم. اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم)، ويسمى المولود وأباه بدل فلان ابن فلان. وإن كان ذكراً زاد قوله: (اللهم إنك وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت، وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء، لاشريك لك والحمد لله رب العالمين).

2354- عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله أنّه كان إذا أكل السّمك قال: (اللّهمّ بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه)

2355- قَالَ: الْحُسَيْنُ عليه السلام لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم (يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ زَارَكَ ؟) فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم (يَا بُنَيَّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ أَخَاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ). (الكافي)

2356- عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيّهم هو، حتّى يسأل، فطلبنا إلى النبي صلّى الله عليه وآله أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين، وكان يجلس عليه، ونجلس بجانبيه.

2357- عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لإن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

2358- قالت فاطمة عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم، ويوم الأهوال، ويوم الفزع الأكبر؟ قال: يا فاطمة عند باب الجنّة، ومعي لواء الحمد، وأنا الشفيع لأُمّتي إلى ربّي. قالت: يا أبتاه، فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على الحوض، وأنا أسقي أُمتي. قالت: يا أبتاه، فإن لم ألقك هناك؟ قال:القني على الصراط، وأنا قائم أقول ربّ سلّم أُمّتي. قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني وأنا عند الميزان، أقول ربّ سلّم أُمّتي. قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: القيني على (عند) شفير جهنّم، أمنع شررها ولهبها عن أُمتي. فاستبشرت فاطمة بذلك.

2359- قال علي عليه السلام: (ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله أحداً قطّ فنزع يده من يده، حتّى يكون هو (الرجل) الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قطّ في حاجة أو حديث فانصرف حتّى يكون الرجل هو الذي ينصرف. وما نازعه أحد الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت، وما رؤي مقدّماً رجله بين يدي جليس له قطّ، وما ردّ سائل حاجة قطّ إلاّ أتى بها أو بميسور من القول وكان نظره اللحظ بعينه، وكان لايكلّم أحداً بشيء يكرهه، وكان لايذمّ ذواقاً (طعاماً) ولايمدحه).

2360- قوله تعالى "ِانَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33). جاء في تفسير سنن الترمذي في كتاب تفسير القرآن: عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله قال: لمّا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله "ِانَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33) في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلّله بكساء، ثمّ قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً)، قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: (أنت على مكانك، وأنت على خير).

2361- قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا جابر من كثرت نعمة الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام بما يجب لله فيها عرض نعمة الله لدوامها، ومن ضيع ما يجب لله فيها عرض نعمته لزوالها).

2362- عن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحبّ إليهم من رسول الله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعرفون من كراهيّته.

2363- النبي محمد صلى الله عليه وآله: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه من الإثمد. مراود: مسحات، الإثمد: نوع من أنواع الكحل.

2364- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي بمنزلة الكعبة). المصادر: مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري 3، مسند أحمد 3، الطبراني 6، كنز العمال، البيهقي.

2365- سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا عبد الله اسمي أحمد).

2366- حَدَّثَنَا أَبِي رحمه الله قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اللَّه ِصلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُؤْتَى بِكَ يَا عَلِيُّ عَلَى نَجِيبٍ مِنْ نُورٍ وَ عَلَى رَأْسِكَ تَاجٌ قَدْ أَضَاءَ نُورُهُ وَ كَادَ يَخْطَفُ أَبْصَارَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَيَأْتِي النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَيْنَ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ فَيَقُولُ عَلِيٌّ هَا أَنَا ذَا قَالَ فَيُنَادِي الْمُنَادِي يَا عَلِيُّ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ أَحَبَّكَ وَ مَنْ عَادَاكَ النَّارَ وَ أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.

2367- عن أنس بن مالك قال: خدمت النبيّ صلى الله عليه وآله تسع سنين فما اعلمه قال لي قط: هلاّ فعلت كذا وكذا، ولاعاب عليَّ شيئاً قطّ.

2368- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنِ الْعَمِّيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ‌: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ لِعَلِيٍّ لَا تَلُومَنَّ النَّاسَ عَلَى حُبِّكَ فَإِنَّ حُبَّكَ مَخْزُونٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ لَا يَنَالُ حُبَّكَ مَنْ يُرِيدُ إِنَّمَا يَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ بِقَدَرٍ.

2369- عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما، زوّجه الله عز وجل ألف امرأة من الحور، كل امرأة في قصر من در وياقوت وكان له بكل خطوة خطاها، أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة، و حرم الله عليه النظر إلى وجهه.

2370- قال أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف النبيّ صلى الله عليه وآله (كان عليه الصّلاة والسّلام أشفق الناس على الناس، وأرأف الناس بالناس).

2371- قال جبرائيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يدعو بهذه الصلاة إلاّ جاء يوم القيامة ووجهه يتلألأ نورا كالقمر ليلة البدر وقال: لو كانت (الأشجار أقلاما والبحار مِداداً والجنِ والإنسِ كِتّاباً، ماقدروا على كتابة ثواب هذه الصلاة) بسمِ اللّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيم: اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ ذاكِراً وحَبيباً ومُذَكِّراً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ أحمَداً ومحمّداً وسَيِّداً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ صابِراً ونَبِيّاً ومُراقِباً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ غالِباً ورَحيماً وحَليماً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهِ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ رَحْمَةً وكَريماً وحَكيماً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ عَدْلاً وَجَواداً وَمُزَّمِّلاً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على منْ سَمَّيْتَهُ قاسِماً وَمَهْدِياً وَهادِياً محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَن سَمَّيْتَهُ شَكوراً وحَريصاً على المؤمنينَ محمّداً رسولُ اللّهِ صلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ قائِماً وحَفِيّاً وعَبْدَ اللّهِ محمّداً رسولُ اللّهِ صِلّى اللّهِ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ شاهِداً وبَصيراً وذِكراً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيْهِ وآلِهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ باهِياً ونوراً ومَكّيّاً محمّداً رسولُ اللّّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتََهُ شاكِراً ووَلِيّاً ونَذيراً مُحمَّداً رسولُ اللّهِ صلَى اللهُ علَيهِ وآلِهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ طاهِراً وصَفِيّاً ومُخْتاراً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ بُرهاناً وصحيحاً وشَريفاً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ مُسْلِماً ورَؤوفاً ورَحيماً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّه علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ مُؤمِناً وحَليماً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ قَيِّماً ومَحموداً وحامِدا محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلهِ ٠ اللهُمَّ صَلِّ على مَنْ سَمَّيْتَهُ مِصْباحاً وآمِرا وناهِياً محمّداً رسولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ علَيهِ وآلِهِ)

2372- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَتَانِي زَائِراً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (الكافي).

2373- حَدَّثَنَا خَادِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‌: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ قُبَا وَ الْأَنْصَارُ مُجْتَمِعُونَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَلِيِّي وَ خَلِيفَتِي وَ إِمَامُ أُمَّتِي بَعْدِي وَالَى اللَّهَ مَنْ وَالاكَ وَ عَادَى اللَّهَ مَنْ عَادَاكَ وَ أَبْغَضَ مَنْ أَبْغَضَكَ وَ نَصَرَ مَنْ نَصَرَكَ وَ خَذَلَ مَنْ خَذَلَكَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ زَوْجُ ابْنَتِي وَ أَبُو وُلْدِي يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي فِيكَ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّي وَ سَعْدَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ‌.

2374- وكان صلى الله عليه وآله يقول: (خمس لا أدعهن حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفاً، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف والتسليم على الصبيان، لتكون سنّة من بعدي).

2375- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ "قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَد" مرّة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن.