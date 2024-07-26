من هي خندف التي تفاخر بها يزيد

قصيدة يزيد حين ادخلوا عليه الرؤوس اعلن ما في قلبه وما ورثه من اسرته ومحيطه الذي تشبع بالحقد على محمد وال محمد{ص} : صار يضرب ثغر الامام ويرقص فرحا. ليت أشياخي ببدر شَهِدُوا ...جَزَعَ الْخَزْرَجِ من وَقْعِ الأَسَلْ ...فأَهَلُّوا واستهلُّوا فَرَحاً. ثم قالوا يا يزيد لا تشل.. قد قَتَلْنا القَرْمَ من سَادَاتِكُمْ ..وَعَدَلْنَا مَيْلَ بدر فَاعْتَدَلْ .. لَسْتُ من خندفَ إِنْ لم أَنْتَقِمْ .. من بني أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَلْ ...لعبت هاشم بالملك فلا. .خبرٌ جاء ولا وَحْىٌ نَزَلْ. من هي خندف .{ خندف أو قبائل العرب الخندفية هي مجموعة من القبائل { تعرف باسم مضر الحمراء]، تنتسب لإلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. بنو خندف عدة فروع.. فيها قبائل كبير وفيها عشائر صغيرة .

{ بدر الدين محمود بن أحمد العيني كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية. دار السلام مصر. ج. 4. ص. 2086. احفاد خندف هم هذيل وقبيلة قريش وكنانة وبنو تميم والقارة هؤلاء أصل خندف ثم دخلت معهم قبائل ليست خندفية النسب} . سميت قبائل خندف بهذا الاسم نسبة إلى {أمهم خندف ليلى بنت حلوان بن عمران}هي زوجة إلياس بن مضر وأنجبت له أبناءه الثلاث: مدركة وطابخة وقمعة .

بنو مدركة بن إلياس بن مضر ومنهم قبائل: كنانة وكنانة هم قريش وانقسمت قريش الى عدة قبائل.. لذلك يعتبرون كنانة جمجمة العرب. وبنة هذيل فيهم قبائل وعشائر عديدة ويمثلون كبار قبائل الحجاز .ممن سكنوا خارج مكة منهم بنو أسد التي سكنت القصيم ولهم امتداد في العراق.

الى القصيم ولها امتداد للعراق. الابن الثالث{ قمعة بن إلياس بن مضر} اصبح زعيما عربيا قبليا وتفرع منه عشائر كثيرة قبيلة خزاعة من قبائل مكة حكموا مكة مئات السنين قبل الإسلام ولهم بقية جنوب مكة الان. العرب يتفاخرون بالحروب . فكانت كل حرب تنسب لعشائر خندف .. واصبحت ثارات يزيد حسب رايه رغبة عشائر خندف .