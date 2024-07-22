الفرق بين حرفا العطف والاستأناف في القرآن الكريم (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قوله تعالى قوله جل جلاله "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ" ﴿البقرة 83﴾ وَآتُوا: وَ حرف عطف، آتُ فعل، وا ضمير. قوله عز وعلا "وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا" ﴿المائدة 12﴾ وَبَعَثْنَا: وَ حرف عطف، بَعَثْ فعل، نَا ضمير. قوله سبحانه "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ" ﴿المائدة 78﴾ وعيسى: الواو حرف عطف، عيسى اسم علم. قوله تبارك وتعالى "وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ" ﴿الأعراف 137﴾ وَتَمَّتْ: وَ حرف عطف، تَمَّتْ فعل. قوله سبحانه "فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا" ﴿مريم 22﴾ فَانتَبَذَتْ: فَ حرف عطف. قوله تبارك وتعالى "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ" (الشورى 8) وَالظَّالِمُونَ: وَ حرف عطف، ال اداة تعريف، ظَّالِمُونَ اسم. قوله عز من قائل "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ" ﴿المؤمنون 50﴾ وَمَعِينٍ: وَ حرف عطف، مَعِينٍ اسم.

جاء في موقع موضوع عن الفرق بين حروف العطف وحروف الاستئناف للكاتب عبد الحميد الحريري: العطف والاستئناف من الأساليب العربية والفرق بينهما يتضح في أمرين، هما: الجملة التي تأتي بعد العطف تكون متعلقة بالجملة التي تسبقها في المعنى ومرتبطة بها، بينما الجملة المستأنفة تأتي مستقلةً بالمعنى. المعطوف يكون متعلقاً بما قبله في الإعراب فإذا جاء مرفوعاً يأتي مرفوعاً، بينما الجملة المستأنفة تأتي مستقلةً بالحكم لإعرابي. تعريف العطف العطف في النحو يأتي على نوعين؛ عطف البيان، وعطف النسق، وعطف النسق هو الذي تأتي فيه حروف العطف ويعرفه ابن عقيل: التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، على أنّ هذا التعريف هو للمعطوف أما العطف فهو من الأساليب العربية ويكن إشراكاً في الحكم فقولنا: جاء محمد وأحمد فقد أشركنا أحمد مع محمد في حكم المجيء، وأسلوب العطف يكون بإضافة أحد حروف العطف. حروف العطف اتفق العلماء على تسعة حروف في العطف واختلفوا في حرفٍ واحدٍ وأشهرها: واو العطف وهي للمطلق الجمع ومعنى ذلك أنّها تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ولا تدلُّ إلا على الجمع ولهذا فهي أصل حروف العطف لأنها تدل على الجمع فقط بينما بقية الحروف تدل على معانٍ أخرى والجمع أصل العطف، ومن الأمثلة عليها: قوله تعالى: "وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا" (التوبة 72) فالمؤمنات اشتركن مع المؤمنين في الحكم وهو وعد الله لهم بالجنة، وقوله تعالى: "يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ" (آل عمران 43) فحكما السجود والركوع اشتركا في أمر الله تعالى لمريم عليها السلام بهما.فاء العطف تفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن يكون الحكم للمعطوف عليه أولاً ثم للمعطوف، ومعنى التعقيب أنّ الفترة الزمنية بين المعطوف عليه والمعطوف فترةٌ قصيرة، ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: "فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله" (الكهف 74) وقد اشترك الحكمان (الالتقاء، والقتل) في صدورهما، كما أنّ الالتقاء جاء أولاً وبعده مباشرةً جاء القتل. ثُمَّ تفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتراخي، ومعنى التراخي أن تكون الفترة الزمنية بين المعطوف عليه والمعطوف طويلةً نسبياً، ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: "ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ" (عبس 21-22) فالإقبار يأتي بعد الإماتة مباشرةً بينما بين الموت والنشور فترةٌ طويلةٌ. أو تفيد معانٍ عدة، منها: الشك: ومعناه أنّ المتكلم يشك في وقوع الحكم على المعطوف أو المعطوف عليه كقوله تعالى على لسان أصحاب الكهف "قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم" (الكهف 19) فهم شكوا في لبوثهم أكان يوماً أو أياماً قليلة. الإبهام: ومعناه أنّ المتكلم يريد إبهام الكلام على المخاطب كقولك لشخصٍ تريد أنّ تبهم عليه لقيت محمداً أو أحمداً. التخيير: ومعناه أنك تخير المخاطب بين المعطوف أو المعطوف عليه كقولك: تشرب قهوةً أو عصيراً. حروف الاستئناف: الاستئناف في اللغة معناه القطع، وفي الاصطلاح قطع الكلام لبدأ غيره وهناك عدة حروف في اللغة العربية تدل على الاستئناف من أشهرها: الواو الاستئنافية وتسمى واو الابتداء وهي واو تكون الجملة التي بعدها غير متعلقة بما قبلها في، ومن الأمثلة عليها قوله تعالى: "ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده" (الانعام 2) فجملة (أجل مسمى) جملة جديدةٌ غير متعلقة بما قبلها. الفاء الاستئنافية تكون الجملة التي بعدها غير متعلقة بما قبلها وتختلف عنها في المعنى، ومن الأمثلة عليه: قول جميل بثينة: ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق فالفعل ينطقُ هو بداية جملة جديدة غير متعلقة بالجملة التي قبلها وهو مرفوع على الابتداء.

قوله سبحانه وتعالى "فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ" ﴿القلم 5﴾ فَسَتُبْصِرُ: الفاء حرف استأناف، السين حرف استقبال، تبصر فعل. قوله جل جلاله "فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ" (ص 10) فليرتقوا: الفاء حرف استأنافية، اللام هي لام الامر، و يرتق فعل. قوله عز وجل "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ﴿آل عمران 52﴾ وَاشْهَدْ: وَ حرف استئنافية، اشْهَدْ فعل.

جاء في كتاب حروف المعاني بين الأصالة والحداثة للمؤلف حسن عباس: أحرف العطف: هي:(الواو- الفاء -ثُم -أو -أم-لا-بل-حتى-لكن) تمهيد: لئن كنا قد بدأنا بدراسة أحرف النداء لأنها الأبسط تراكيباً والأعرق في القدم، والألحُّ حاجة للإنسان الفطري من سائر فئات حروف المعاني، فإن معظم أحرف العطف تليها ولاشك في الترتيب من حيث البساطة والعراقة والحاجة الملحة. فهل حافظ الإنسان العربي على العلاقة بين الخصائص الفطرية لأصوات أحرف العطف وبين معانيها- واستعمالاتها التراثية كما تعامل مع أحرف النداء؟. -الواو- أولاً- حول خصائصها الصوتية ومعانيها الفطرية: يتشكل صوت هذا الحرف كما ذكرنا سابقاً، بتدافع النفس في جوف الفم مع انضمام الشفتين على شكل حلقة ضيقة، مما يشير إلى الفعالية الاستمرارية. ملاحظة: وعلى الرغم من أن الأرسوزي قال بأن أحرف (أ،و،ي) هي تفخيم لحركات الشكل (الفتحة والضمة والكسرة) خلافاً للحقيقة، فإنه انتبه إلى خاصية (الفعالية) في (الواو) وإلى خاصية (الاستكانة) في (الفتحة) وإلى خاصية (النسبة) في (الياء والكسرة). المؤلفات الكاملة للأرسوزي ج1(ص85-86) وهي جزء بسيط من خصائصها ومعانيها. وفي الحقيقة أن (الواو) تستمد معناها الفطري في العطف من خاصية تدافع النفَس في جوف الفم عند خروج صوتها، على مثال ما يتدافع متعاطفوها على الطبيعة نحو: (جاء زيد وعمر وبكر).

جاء في موقع توينكل عن حروف العطف في اللغة العربية: أمثلة على حروف العطف من القرآن الكريم: "فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" (الشعراء 119) و: حرف عطف، من: معطوف على الضمير المتصل الهاء في (أنجيناه) اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. "وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ" (فاطر 11) ثم: حرف عطف، من نطفة: معطوف على (من تراب). "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ" (الرعد 16) البصير: معطوف على (الأعمى)، النور: معطوف على (الظلمات). "قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" (المؤمنون 113) أو: حرف عطف، بعض: معطوف على (يوما) منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف. المعاني المختلفة المستفادة من اختلاف حروف العطف في الجمل الآتية: باع الفلاح القمحَ والتفاحَ. مطلق للعطف. باع الفلاح القمحَ فالتفاحَ. الترتيب مع التعقيب. باع الفلاح القمحَ ثم التفاحَ. الترتيب مع التراخي. أقمحاً باع الفلاح أم تفاحاَ؟ الشك. باع الفلاح القمحَ لا التفاحَ. طلب التعيين. باع الفلاح القمح بل التفاح. الإضراب. ما باع الفلاح القمح لكن التفاحَ. الاستدراك. حرف العطف الملائم بين كل من المعطوف والمعطوف عليه في الجمل الآتية: أعنبًا أكلت...... بطيخًا. أم. قرأت الرواية …… حللتها. ففهمته. باع الرجل بيته …… سيارته. حتى. ما رأيته ……. رأيت حقيبته. بل. زرع الحبوب ……. حصد. ثم. ما شاهدت الفيلم كله ….. بعضه. بل. أكل سعيد السمكة ….. ذيلها. و. أأنت أكلت البندق …. أخي؟ أم.