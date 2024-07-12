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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الجرأة المتعمدة على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كبار الصحابة
وكالة انباء براثا
72
2024-07-12
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