العتبة الحسينية المقدسة تحدد موعد مراسيم تبديل الراية

حددت ️العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، موعد تبديل الرايات ايذاناً لحلول شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1446.

وقالت العتبة الحسينية، في بيان مقتصب، ان "مراسم تبديل راية قبة الإمام الحسين (عليه السلام) الحمراء إلى السوداء مساء يوم الأحد المقبل إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام".

يشار الى ان اعمال استبدال الراية الحمراء بأخرى سوداء فوق قبة ضريح الحسين عليه السلام، يجري سنوياً قبيل حلول شهر محرم وبحضور ديني ورسمي رفيع للعديد من الشخصيات التي تتوسط الحشود المؤمنة داخل وخارج العتبة الحسينية المقدسة.