الصفحة الإسلامية

اجعلونا عبيدا


 

لماذا اتبع اهل البيت عليهم السلام ؟ ستشخص امامي ايات وروايات التمسك بهم ، هل التمسك بهم لقرابتهم من النبي محمد (ص) فقط ؟ هل التمسك بهم لما حصلت لهم من معاجز لم تحصل لغيرهم ؟ هل التمسك بهم لما يحملون من علوم مختلفة تحفظ الرسالة وتخدم بني ادم ؟

لرسول الله قرابة كثر لماذا اختص الاثني عشر امام دون غيرهم ؟ هل المعاجز تعتبر السبب فان كان ذلك فهذا يعني انهم يستحقون النبوة وهذا خروج عن الدين الاسلامي ، لما يتمتعون به من منزلة علمية ودرجة عالية من كل صفات الاخلاق الحسنة اتبعهم ، هنا ياتي السؤال من اين لهم هذه العلمية ؟ لم يثبت في التاريخ ان لهم معلم علمهم ، اذا من علمهم ؟ من خلال مراجعة احاديثهم نراهم يقولون حدثني ابي عن ابيه وصولا الى رسول الله (ص) عن الله عز وجل ، هنالك من يكابر على هذه الحقيقة ولكن العقل لا يرضى الا بالحقيقة .

انا انظر الى الامام عليه السلام انسان متكامل علميا واخلاقيا ولاتعصيه اية مسالة وهذا جاء من خلال قراءة تاريخهم وبمستوى عقولنا ، يعني حذاري من الذين يريدون تثبيت مكانة الائمة بالمعاجز دون علومهم فالذي لا يؤمن باعلميتهم لا يؤمن بمعجزتهم ، وانا حقيقة من خلال قراءتي واطلاعي على سيرة المعصومين لم اقرا رواية لمعصوم يتحدث عن معاجزه وهذا لا يعني انها لم تحدث ،

يقول الله في محكم كتابه "منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم"

الراسخون في العلم هم اهل بيته الطاهرين وقد ثبت في التاريخ علميتهم في تفسير المتشابه وانفردوا بذلك والامثلة كثيرة جدا على سبيل المثال وليس الحصر قضية التي ولدت في ستة شهور ، عن امير المؤمنين عليه السلام قال إن الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) ويقول جلّ قائلاً : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) فإذا كانت مدّة الرضاعة حولين كاملين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر.

وكثير من على شاكلة هذه الروايات لكل الائمة عندما يجيبون على ما يعرض لهم من مسائل عويصة فيجيبون عليها فيطلب الخليفة دليل من القران فيستدلون بالقران .

ما نعاني منهم هو التهويل لشخصية المعصوم سواء بقصد او غير قصد ، سواء صحت ام لم تصح ، لكن المهم انها لا تتفق وثقافة العصر ليس لانكارها لكنها لا تصلح دليل ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم والغلو فينا، قولوا: إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم، وعن ابي عبد الله (ع) : "لا ترفعوا البناءَ، فوق طاقتِنا فينهدم، اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم"

الدليل الاقوى لمن يتبعهم واجب عليه هو ذكر علومهم ومحاسن كلامهم وهذا ما اكد عليه الامام الرضا عليه السلام حسب ما روى ابو الصلت الهروي : قال (سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: رحم الله عبدا احيا امرنا، فقلت له: كيف يحيى امركم، قال يتعلم علومنا ويعلّمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)

ارقى خطاب يرتقي بالانسان ايمانا واخلاقا هو خطاب الاسلام الماخوذ عن اهل بيته الاطهار ومن يغوص في علومهم من مراجعنا الافاضل واما الارتقاء في العلوم الميدانية فهي مسؤولية الانسان وحتى يضمن الاسلام ان هذا الانسان يستخدم ما منحه الله عز وجل من موهبة او عقل سليم لاكتشاف علمي ما ان يكون في خدمة الانسان لا هلاك الانسان .

حسب اطلاعي القاصر لم اقرا ان معصوم كرر وتحدث عن معاجزه

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