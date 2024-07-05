تعبيرات قرآنية (الجوار الكنس)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير الميسر: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ الْجَوَارِ: الْ اداة تعريف، جَوَارِ صفة، الجَوَارِ الكُنَّسِ: النجوم الدراري تستتر وتغيب عن الأنظار في أفلاكها. الكُنّس: النجوم المستترة. و قيل: النجوم تطلع جارية، و كنوسُها أن تغيب في مغاريها. و قيل: هي النجوم الخمسة: بهرام، زُحل، و عُطارد، و الزُّهرة، و المشتري. تسير في مجاريها ثم تكنس (تستتر) في محاويها. و قيل الكُنَّس: بقر الوحش و ظباؤه، تكنس أي تدخل في كُنُسها إذا اشتد الحر. و الكانس: الظبي المستتر في كناسه. أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهارًا، الجارية والمستترة في أبراجها، والليل إذا أقبل بظلامه، والصبح إذا ظهر ضياؤه، إن القرآن لَتبليغ رسول كريم هو جبريل عليه السلام، ذِي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، صاحبِ مكانة رفيعة عند الله، تطيعه الملائكة، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، تخنس بضم النون، أي ترجع في مجراها وراءها، بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كَّر راجعا إلى أوله، وتكنس بكسر النون: تدخل في كناسها، أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها.

جاء في تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: (جور) الجور: الميل عن القصد، و "الجار" (النساء 35) الذي يجاورك، و "الجار ذي القربى" (النساء 35) أي ذي القرابة، و "الجار الجنب" (النساء 35) أي الغريب، وأجاره الله من العذاب: أنقذه. واستجاره من فلان فأجاره منه. (جرا) "مجريها" (هود 41) أي اجرأها، وقرئ مجراها بالفتح أي جريها وممرها والمجرى: الممر، والجارية: السفينة. قال تعالى: "حملناكم في الجارية" (الحاقة 11) والجواري السفن، قال تعالى: "ومن آياته الجوار في البحر" (الشورى 32) قراءة نافع باثبات المياه في الوصل خاصة، وابن كثير في الحالين، والباقون بحذفها فيهما. (كنس) "الكنس" (التكوير 16) الكواكب التي مر تفسيرها، قال أبو عبيدة: سميت بذلك لأنها تكنس في المغيب أي تستتر، وقيل: مطلق الكواكب.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ "الجوار" صفة لها لأنها تجري في أفلاكها "الكنس" من صفتها أيضا لأنها تكنس أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسها وهي خمسة أنجم زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد عن علي عليه السلام وقيل معناه أنها تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى وتكنس في وقت غروبها فهذا خنوسها وكنوسها وقيل هي بقر الوحش عن ابن مسعود وقيل هي الظباء عن ابن جبير. و جاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ المراد بالخنس الكنس جميع النجوم، وقيل: بل النجوم الخمس فقط: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وهي جوار لأنها تدور في أفلاكها، واختلفوا لما ذا وصفت بالخنس الكنس؟. قال الشيخ محمد عبده ما معناه: ان اللَّه سبحانه وصفها بالكنس لأنها تختفي عن الرائي في ضوء الشمس كما تختفي الظبية في كناسها، ووصفها سبحانه بالخنس لأنها ترجع إلى الظهور للعيان بعد غياب الشمس، ويتفق هذا في نتيجته مع تفسير الطبرسي في مجمع البيان حيث قال ما نصه بالحرف: (هي النجوم تخنس بالنهار، وتبدو بالليل). والفرق بين التفسيرين ان الخنس هنا عند صاحب المجمع هو الاختفاء، والكنس الظهور، والعكس عند الشيخ محمد عبده. وعلى أية حال فإن اللَّه سبحانه أقسم بالنجوم للتنبيه إلى ما في صنعها من الدلائل على قدرة المبدع وحكمته.

وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ الخنس جمع خانس كطلب جمع طالب، والخنوس الانقباض والتأخر والاستتار، والجواري جمع جارية، والجري السير السريع مستعار من جرى الماء، والكنس جمع كانس والكنوس دخول الوحش كالظبي والطير كناسة أي بيته الذي اتخذه لنفسه واستقراره فيه. وتعقب قوله: "فلا أقسم بالخنس" إلخ بقوله: "والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس" يؤيد كون المراد بالخنس الجوار الكنس الكواكب كلها أو بعضها لكن صفات حركة بعضها أشد مناسبة وأوضح انطباقا على ما ذكر من الصفات المقسم بها: الخنوس والجري والكنوس وهي السيارات الخمس المتحيرة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد فإن لها في حركاتها على ما تشاهد استقامة ورجعة وإقامة فهي تسير وتجري حركة متشابهة زمانا وهي الاستقامة وتنقبض وتتأخر وتخنس زمانا وهي الرجعة وتقف عن الحركة استقامة ورجعة زمانا كأنها الوحش تكنس في كناسها وهي الإقامة. وقيل: المراد بها مطلق الكواكب وخنوسها استتارها في النهار تحت ضوء الشمس وجريها سيرها المشهود في الليل وكنوسها غروبها في مغربها وتواريها. وقيل: المراد بها بقر الوحش أو الظبي ولا يبعد أن يكون ذكر بقر الوحش أو الظبي من باب المثال والمراد مطلق الوحوش. وكيف كان فأقرب الأقوال أولها والثاني بعيد والثالث أبعد.

جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز وعلا "الْجَوَارِ الْكُنَّسِ" ﴿التكوير 16﴾ (الخنّس): جمع (خانس)، من (خنس) وهو الإنقباض والإختفاء، ويقال للشيطان: (الخنّاس)، لأّنه إذا ذُكر اللّه تعالى، وكما ورد في الحديث الشريف: (الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر اللّه خَنَس). (الجوار): جمع (جارية)، وهي الشي الذي تتحرك بسرعة. (الكنّس): جمع (كانس)، من (كنس)، على وزن (شمس)، وهو الإختفاء، و(كناس) الطير والوحش: بيت يتخذه. ولكنْ ما هي الأشياء المقصودة بهذا القسم؟ يعتقد كثير من المفسّرين، إنّها الكواكب الخمسة السيارة التي في منظومتنا الشمسية، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة (عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري وزحل). ونقول توضيحاً: لو تأملنا السماء عدّة ليال، لرأينا أنّ نجوم السماء أو القبة السماوية تظهر وتغيب بشكل جماعي من دون أنْ تتغير الفواصل والمسافات فيما بينها، وكأنّها لئاليء خيطت على قطعة قماش داكن اللون، وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغرب، إلاّ خمسة كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة، فنراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل ثابتة، وكأنّها لئاليء قد وضعت على تلك القطعة وضعاً، من دون أنْ تخيّط بها. وهذه الكواكب الخمس هي المقصود في هذا التفسير، وما نلاحظه من حركتها إنّما تكون لقربها منّا لا نتمكن من تمييز حركات بقية النجوم لعظم المسافة فيما بيننا وبينها. ومن جهة أُخرى: ينبغي التنويه إلى أنّ علماء الفلك يطلقون على هذه الكواكب اسم (الكواكب المتحيرة)، لأنّها لا تتحرك على خط مستقيم ثابت، فتراها تسير باتجاه معين من الزمن ثمّ تعود قليلا ومن ثمّ تتابع مسيرها الأوّل وهكذا ولهؤلاء العلماء من البحوث العلمية في تحليل هذه الظاهرة. وعليه يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيّارة (الجوار)، التي في سيرها لها رجوع (الخنس)، ثمّ تختفي عند طلوع الفجر وشروق الشمس... فهي تشبه غزالا يتصيد طعامه في الليل وما أنْ يحّل النهار حتى يختفي عن أنظار الصيادين والحيوانات المفترسة فيذهب إلى (كناسه)، ولذا وصفت الكواكب بـ (الكنّس). وثمّة احتمال آخر: (الكنّس): اختفاء الكواكب في ضوء الشمس. أي إنّها حينما تدور حول الشمس، تصل في بعض الوقت إلى نقطة مجاورة للشمس فيختفي نورها تماماً عن الأبصار، وهوما يعبّر عنه علماء الفلك بـ (الأحتراق). و(الكنّس): في نظر بعض آخر: إشارة إلى دخول الكواكب في البروج السماوية، وذلك الدخول يشبه اختفاء الغزلان في أماكن أمنها. وكما هو معروف، إنّ كواكب مجموعتنا الشمسية لا تنحصر بهذه الكواكب الخمس، بل ثمة ثلاثة كواكب أُخرى (أُورانوس، بلوتون، نبتون) ولكنّها لا ترى بالعين المجرّدة لبعدها عنّا، وللكثير من هذه السيّارات قمراً أو أقماراً،، فعدد كواكب هذه المجموعة بالإضافة إلى الأرض هو تسعة كواكب. و(الجوري): توصيف جميل لحركة الكواكب، حيث شبّه بحركة السفن على سطح البحر. وعلى أيّة حال، فكأنّ القرآن الكريم يريد بهذا القسم المليء بالمعاني الممتزجة بنوع من الإبهام، كأنّه يريد إثارة الفكر الإنساني، وتوجيهه صوب الكواكب السيّارة ذات الوضع الخاص على القبة السماوية، ليتأمل أمرها وقدرة وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. وثمّة احتمالات أُخرى في هذا الموضوع أهملناها لضعفها. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في تفسير الآيات المذكورة: (هي خمسة أنجم: زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد).