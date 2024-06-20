مجلس حسيني ــ بحث في البسملة والاستعادة

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـــــ بسم الله الرحمن الرحيم

هذان النصان من اكثر النصوص القرآنية تتردد على السنة قراء القران. فما هو السبب في قراءة البسملة في مقدمة كل سورة في القران وتسبقها الاستعاذة من الشيطان الرجيم .عدى سورة التوبة كونها , نزلت في فضح المنافقين والبراءة من المشركين، وعدها بعض العلماء هي وسورة الأنفال سورة واحدة، غير ان اتيان الاستعادة فيها ضروري . فما هو السبب..

ورد في تفسير العياشي ج1 ص33 عن الباقر [ع] قال: كان رسول الله{ص}يرفع صوته بالبسملة . فاذا سمع المشركون ولو مدبرين فانزل الله تعالى:( وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ ماذا نفهم من هذا الحديث الشريف.؟ ورد ان النبي {ص} يرفع صوته في قراءة البسملة اثناء الصلاة ويسمى الجهر بالبسملة وهو سنة رسول الله . فنصليها كما صلاها نبينا محمد{ص} لان هناك مذاهب اسلامية لا ترد البسملة في قراءة السور اثناء الصلاة ..

**الحديث المبارك يفيد أن قريش كانت لا تحب سماع اسم الله في البسملة وكانت تفر حين تسمعها من رسول الله{ص}، ويؤكد النبي{ص} أنه من حقها أن نجهر بها عند القراءة .ذكر:[الشيخ الكليني، ج8، ص266، عَنْ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[ع]( قَالَ: قَالَ لِي‌ كَتَمُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌* فَنِعْمَ الْأَسْمَاءُ والله كَتَمُوهَا- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {ص} إِذَا دَخَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَتُوَلِّي قُرَيْشٌ فِرَاراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ- [وَإِذا ذَكَرْتَ‌ رَبَّكَ‌ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى‌ أَدْبارِهِمْ نُفُوراً] فی هذه الروایة بظهر الامام استياءه من کتمان البسملة و یذکر سیرة رسول الله بالجهر ببسم الله ویعاتب الذين تركوا البسملة في قراءة الصلاة،وقد استشهد بالاية التي تقول:[ وَإِذا ذَكَرْتَ‌ رَبَّكَ‌ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى‌ أَدْبارِهِمْ نُفُوراً]

{المذاهب السنية تنقسم الى ثلاثة أقسام.}--------------------------------

■《القول الأول》: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه من السنة قراءة البسملة سرا في الصلاة الاخفات والجهرية.

■《القول الثاني》: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية سواء في الفاتحة او في السورة بعدها.

■《القول الثالث》: قال المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم" مطلقا " سواء في الفاتحة او في السورة التي بعدها سرا وجهرا، قال فقيه من المالكية: الورع في البسملة أول الفاتحة يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.

{ ما سبب الخلاف》سبب الخلاف هو : هل ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل السور الاخرى أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنها آية أوجب قراءتها، ومن ذهب إلى أنها ليست آية، فمنع قراءتها. يقول فقهاء الحنابلة :أن الجهر بها غير مسنون. بينما قول الفقيه النووي: (الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعبواخرون.

**اما ائمة الشيعة:{كلهم أفتوا على وجوب الاتيان ببسملة عند القراءة} في الصلاة فمنهم من يرى ان البسملة وهي الآية الاولى من كل سورة الا التوبة وفي الرواية المشهورة "كل أمر ذي بال لم يبدأ بـبسملة فهو أبتر". رواية عن الامام الصادق{ع} في (التَّهْذِيبُ):للطُّوسِيُّ، بِإِسْنَادِهِ الى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَ)عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ،أَهِيَ الْفَاتِحَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».قُلْتُ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنَ السَّبْعِ المثاني قَالَ: «نَعَمْ،هِيَ أَفْضَلُهُنَّ». وعن الرِّضَا{ع} عَنْ آبَائِهِ،عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَ) قَالَ: « بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الكتاب هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ، تَمَامُهَا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .. ثم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(صَ)يَقُولُ:إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِي:يَا مُحَمَّدُ: ولَقَدْ آتَيْنٰاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثٰانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ {فَأَفْرَدَ الاِمْتِنَانَ عَلَيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،وَ جَعَلَهَا بِإِزَاءِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ كله}.ثم قال والكلام للامام علي{ع} إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ، وإِنَّ اللَّهَ تعالى خَصَّ مُحَمَّداً(صَ)وَ شَرَّفَهُ بِهَا،وَلَمْ يُشْرِكْ مَعَهُ فِيهَا أَحَداً مِنْ أَنْبِيَائِهِ، مَا خَلاَ سُلَيْمَانَ(عَ)فَإِنَّهُ أَعْطَاهُ مِنْهَا: بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرَّحِيمِ لما حَكَى عَنْ بِلْقِيسَ لما قَالَتْ: إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتٰابٌ كَرِيمٌ* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰانَ وإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . [عيون أخبار الرّضا(ع)1:59/، ومصدر اخر أمالي الصّدوق:1/148]

الذي أؤكد عليه في هذا التوسع في الاراء والمصادر.. انه ينبغي علينا أن نساهم في إحياء ونشر ثقافة الجهر بـ ( بالبسملة) نجهر بها قبل البدء في كل أمر من أمورنا، ليس في الصلاة فقط . نحن نجهر لكي نسهم في إحياء هذه الشعيرة ونثقف ابناءنا انها من مختصات ال محمد{ص}وتثقيف شيعتهم.

ونذكر الآخرين بهذه السنة النبوية الشريفة فنكون حينئذ مأجورين مرتين، مرة على القراءة قبل ان نبدأ في كل امر ، وأخرى على إحياء ونشر ثقافة القران حسب سنة رسول الله{ص}.واهل بيته{ع} ** روي عن الصادق{ع}قال: اذا أم الرجل القوم جاء شيطان الى الشيطان الذي هو قريب من الامام فيقول له . هل ذكر الله.؟ هل قرا البسملة فاذا قال نعم هرب منه.. واذا قال لا!! ركب عنق امام الجماعة ودلى رجليه في صدره فلم يزل الشيطان هو امام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم { تفسير العياشي ص 33 ج1}.

** ورد عن عبد الله بن مسعود [ في جامع الاخبار ص42]عن النبي{ص} من اراد ان ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأنها تسعة عشر حرفا .ليجعل الله كل حرف منها لواحد منهم.

** من هم الزبانية التسعة الذين عددهم بعدد حروف البسملة .عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على النبي [ص]وهو يصلي في الكعبة فقال: ألم أنهك عن الصلاة هنا يا محمد فرد عليه رسول الله بغلظة. فقال أبو جهل: أتهددني يا محمد ،واللات والعزى إني أكثر أهل الوادي ناديا {يعني عندي اصحاب الجلسات في نوادي مكة] الاندية التي يجلس فيها الناس{مثل المقهى او المضيف} فأنزل الله على رسوله{ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ *سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ}قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته " فليدع ناديه " وهذا وعيد، فليدع أهل مجلسه وعشيرته لينتصر بهم فرد الله عليه " سندع الزبانية " جاء في القران الكريم: قوله : ( وتأتون في ناديكم المنكر) اماكن تجمعكم.اما الزبانية :هم الملائكة الموكلين بالنار الغلاظ الشداد.

عن ميسر قال: دخلت على الصادق(ع) فقال: كيف أصحابك؟ فقلت: جعلت فداك نحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس.كان الامام{ع} متكئا فاستوى جالسا ثم قال: كيف قلت؟ قلت: والله لنحن عندهم أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا فقال (ع): أما والله لا يدخل النار منكم اثنان لا والله ولا واحد والله إنكم الذين قال الله تعالى عنهم:{ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا ]ثم قال (ع): طلبوكم في النار فما وجدوا منكم أحدا في جهنم. الكافي ج 15 ص 195, دعوات الراوندي ص 275.. عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أهل النار يقولون: {ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار} يعنونكم, لا يرونكم في النار, لا يرون والله أحدا منكم في النار.

** قال الامام مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ:قَالَ لِأَبِي حنيفة «مَا سُورَةٌ أَوَّلُهَا تَحْمِيدٌ، وأَوْسَطُهَا إِخْلاَصٌ،وَآخِرُهَا دُعَاءٌ؟»فَبَقِيَ مُتَحَيِّراً،ثُمَّ قَالَ:لاَ أَدْرِي.فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):«السُّورَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا تَحْمِيدٌ وَأَوْسَطُهَا إِخْلاَصٌ،وَ آخِرُهَا دُعَاءٌ،سُورَةُ الفاتحة».

معنى البسملة : هناك تفاوت كبير بين مدرسة اهل البيت{ع} والمدارس الاسلامية الاخرى.. المدرسة السنية يقولون: (كتبت البسملة في المصحف للتيمن والتبرك، للفصل بين السور، ثم اختلف في قراءتها .فمنهم من أثبتها وقرأها، ومنهم من تركها ومنهم من قرأ بالسكوت. هذا الاسم العظيم الذي يكرره القران الكريم في كل صفحاته ويشدد على تلاوته في [كل امور حياتنا لا بد ان في سر باطني . يستوجب ان نذهب لمدرسة ال محمد{ص} ليخرجوا لنا كنز الاسم الاعظم{معنى اسم الله} فالبشر يقصرون عن معرفة وتصور ذات الله. فلا بد ان نعرف معنى اسم الله. //روي‌ عن‌ علی‌ّ بن‌ عقبة‌ مولي‌ رسول‌ الله‌{ص} ‌ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ{ع} بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ ؟! قَالَ: بِمَا عَرَّفَنِي‌ نَفْسَهُ! قِيلَ: وَكَيْفَ عَرَّفَكَ نَفْسَهُ ؟!قَالَ: لاَ تُشْبِهُهُ صُورَةٌ وَلاَ يُحَسُّ بِالحَوَاسِّ وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ. قَرِيبٌ فِي‌ بُعْدِهِ بَعِيدٌ فِي‌ قُرْبِهِ. فَوْقَ كُلِّ شَي‌ءٍ وَلاَ يُقَالُ شَي‌ءٌ فَوْقَهُ، أَمَامَ كُلِّ شَي‌ءٍ وَلاَ يُقَالُ: لَهُ أَمَامٌ. دَاخِلٌ فِي‌ الاَشْيَاءِ لاَ كَشَي‌ءٍ دَاخِلٍ فِي‌ شَي‌ءٍ ؛ وَخَارِجٌ مِنَ الاَشْيَاءِ لاَ كَشَي‌ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَي‌ءٍ. سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ وَلِكُلِّ شَي‌ءٍ مُبْتَدِي‌ٌ. [«أُصول‌ الكافي‌» ج‌ 1، ص‌ 86]..

جاء في كتاب التوحيد: للشيخ الصدوق (عن أبي بصير، أنّه سأل الصادق{ع} عن تفسير “بسم الله ارحمن الرحيم، فقال: الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله، والله إله كلّ شيء، {والرحمن بجميع خلقه}{والرحيم بالمؤمنين خاصّة) تعليق :,,نحن نعتقد ان القران كتاب صامت.. والمعصوم حجة على الناس وهو كتاب ناطق وما بين الصامت والناطق علاقة الظاهر والباطن.} فلا يمكن لاي عالم مهما علا شانه ان يعلم الباطن في كلام الله الا المطهرون الذين اشار الله اليهم.فِي قَوْلِهِ تعالى:{ فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون] عن الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ،عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَ) قال: قوله تعالى{ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ }.قَالَ:«نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ». اذن تفسير الامام الصادق لمعنى كلمة الله. يذكّرنا بما جاء في دعاء البهاء الذي يُقرأ في أسحار شهر_رمضان؟ يقول الدعاء:(الّلهم إنّي أسألك مِن بهائك بأبهاه وكُلّ بهائك بهي، الّلهم إنّي أسألك ببهائك كلّه، والبهاء في قاموس اللغة تعني: عظمته وجلاله. لا يمكن ان نعرف الذات الالهية { لأنه لا يتَصوّره عقلٌ} قال الصدوق (قدس) القول الصواب: هو أن يقال: عرفنا الله بالله، لأنّا إن عرفناه بعقولنا فهو واهبها، وإن عرفناه بأنبيائه ورسله وحججه فهو باعثهم ومتّخذهم حججاً، وإن عرفناه بأنفسنا فهو محدثها، فبه عرفناه، قال الصادق (ع) : لولا الله ما عرفناه، ولولا نحن ما عرف الله، ومعناه لولا الحجج ما عرف الله حقّ معرفته، ولولا الله ما عرف الحجج، وقد سمعت بعض أهل الكلام يقول: لو أنّ رجلا وُلد في فلاة من الأرض ولم يرَ أحداً يهديه ويرشده حتّى كبر وعقل ونظر إلى السماء والأرض لدلّه ذلك على أنّ لهما صانعاً ومحدثاً. اذن الامام يشير الى معاني الله البهاء واسناء والميم ملك الله..عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (ع)، فقال لي:«ما معنى قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏} ؟».قلت: كلما ذكر اسم ربه "قام فصلى"، فقال لي: «لقد كلف الله عز وجل هذا شططا!». فقلت: جعلت فداك، فكيف هو؟ فقال: «كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله».( الكافي ج٢ ) عن الباقر {ع}في قول الله تعالى: {تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ} فقال: «نحن جلال الله و كرامته التي أكرم الله العباد بطاعتنا». عن الإمام الباقر (ع) قال :« قال الله تعالى لآل محمد : أنتم خيار خلقي وأحبائي، وكلماتي، وأسمائي الحسنى، وأسبابي وآياتي الكبرى، وحجتي فيما بيني وبين خلقي فخلقتكم من نور عظمتي وأحتجب بكم عن من سواكم من خلقي، وجعلتكم أستقبل بكم، وأسأل بكم، وكل شئ هالك إلا وجهي، وأنتم وجهي لا تبيدون ولا تهلكون ».( غاية المرام وحجة الخصام )ـــــــــــــــــــــــــــــــ

عن رسول الله(ص) : من مَن الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله (اأمالي الصدوق : 383 / 9 )وعنه(ص) : معرفة آل محمد براءة من النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب (قال سلمان الفارسي : دخلت على رسول الله ( ص) يوما ، فلما نظر إلي قال : يا سلمان ، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له اثني عشر نقيبا .قلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، ما لمن عرف هؤلاء ؟ فقال : يا سلمان ، من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم ، فوالا وليهم وتبرأ من عدوهم (فهو والله منا ) يرد حيث نرد ، ويسكن حيث نسكن..

وورد عن الإمام علي (ع) : أسعد الناس من عرف فضلنا ، وتقرب إلى الله بنا ، وأخلص حبنا ، وعمل بما إليه ندبنا ، وانتهى عما عنه نهينا ، فذاك منا ، وهو في دار المقامة معنا..

ورد عن الإمام الصادق{ع}خرج الحسين بن علي{ع}على أصحابه فقال : أيها الناس ، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ، فقال له رجل : يا بن رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، فما معرفة الله ؟ قال : معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته الإمام الباقر{ع}:إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت .!!

[ حب أهل البيت خير العبادة و كل العبادة وهو الدين كله] حب أهل البيت [ع] ليس فقط أفضل العبادة ، وخير العبادة، وأصل العبادة كما ورد عنهم.بل هو كل عبادة الله تعالى هو العمل الوحيد الذي يسألنا الله عز و جل عنه{ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } فإن ثبت حبهم في قلب المرء فقد نجا و فاز ، و إن لم يثبت حبهم فقد هلك و خسر.. فحبهم صلوات الله عليهم الحسنة التي لا تضر معها السيئات ، فعن أبي عبد الله الجدلي قال : قال لي الامام علي{ع}: ألا أحدثك بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة ، و السيئة التي من جاء بها أكبه الله على وجهه في النار ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين .قال : ]الحسنة حبنا و السيئة بغضنا [.فحب أهل البيت هو العبادة والطاعة بل هو الدين كله بتمامه وكماله كما ورد عن زياد الأسود أنه قال لأبي عبد الله صلوات الله عليه : إني ألم بالذنوب فأخاف الهلكة ثم أذكر حبكم فأرجو النجاة .فقال {ع}وهل الدين إلا الحب ؟ قال الله تعالى { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ }وقال { إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ }..

قَدِمتُ .. وَعَفْوَكَ عن مَقدَمي // حَسيراً ، أسيراً ، كسيراً ، ظَمي

قدِمتُ لأ حرِمَ في رَحْبَتَيْك /////////////////سَلامٌ لِمَثواكَ من مَحرَم ِ

فَمُذْ كنتُ طفلاً رأيتُ الحسين//////.......مَناراً إلى ضوئِهِ أنتَمي

ومُذْ كنتُ طفلاًوجَدتُ الحسين///////...... مَلاذاً بأسوارِهِ أحتَمي

وَمُذْ كنتُ طفلاً عرَفتُ الحسين//////رِضاعاً.. وللآن لم أ ُفطَمِ !

سلامٌ عليكَ فأنتَ السَّلام /////////////وإنْ كنتَ مُخْتَضِِباً بالدَّمِ

وأنتَ الدَّليلُ إلى الكبرياء ///////////بِما دِيسَ مِن صَدرِكَ الأكرَم

ليومِ القيامةِ يَبقى السؤال //////////هل الموتُ في شَكلِهِ المُبْهَمِ

هوَ القَدَرُ المُبْرَمُ اللايُرَدّ ///////////// أم خادمُ القَدَرِ المُبْرَمِ ؟ !

لقد قلتَ للنفسِ هذا طريقُكِ/////////لاقِي بِهِ الموتَ كي تَسلَمي

سأطلع ثغري على موطئيك //////////سلام لأرضك من ملثــم

العاشقون يعبرون عن حبهم للحسين ولقبره وتراب كربلاء ويزورونه تعبيرا عن الشوق والهيام للمولى ابي عبد الله.. الشاعر« الكُميت بن زيد الأسدي» يزور اهل البيت وجعل معظم قصائده في مدح بني هاشم ومصائب آل الرسول {ص} فسميت قصائده « بالهاشميات» كان ينشدها في مجالس زين العابدين والباقر والصادق(ع).وكانت بيوت آل محمد{ص} مجللة بالحزن و السواد وازدادت عليهم الضغوط الاموية لترك العزاء الحسيني . حتى نهضت الشعائر في العراق من قبل الشيعة أمثال المختار الثقفي وإبراهيم بن مالك الأشتر وسليمان بن صرد الخزاعي وغيرهم فأخذوا ثأر الحسين قتلوا جميع المشاركين ولكن لم تهدأ الحرارة في نفوس اهل العراق فصارت الانتماء لآل البيت من خلال المآتم في بيوتهم طيلة ايام السنة. ولما قرأ الكميت قصيدة للأمام زين العابدين, قال له يا كميت: ثوابك نعجز عنه ولكن الله لا يعجز عن مكافأتك » فقال الكميت: سيدي إن أردت أن تحسن إليّ فامنحني بعض ثيابك التي على جلدك أتبرّك بها فنزع الإمام ثيابه و دفعها إليه ودعا له .ومن الشعراء المشهورين الذي ابكوا اهل البيت السيد الحميري .يوما زار الامام الباقر{ع} ليلقي قصيدة فقال له الامام تريث وجاء بنساءه وجعلهم خلف الباب وقال له اقرأ :فقرأ امرر على جدث الحسين //وقل لأعظُمِه الزكيّهْ // يا أعظُماً لا زلتِ من // وَطفاءَ ساكبةٍ رويّهْ //ما لَذَّ عيشٌ بعد رضِّك//ِ بالجياد الأعْوَجِيّهْ//فإذا مررتَ بقبرهِ//فأطلْ به وقفَ المطيّهْ// كبكاءِ مُعْوِلَة غَدت//يوماً بواحدِها المنيِّهْ فارتفع الصراخ من داره ,فصاح به الامام امسك أمسك لانه خاف على الهاشميات وهن يتذكرن مصيبة كربلاء..

يلي تناشدني عليمن تهمل العين ** كل البكا والنوح والحسره على حسين* حبّه بقلبي وتظهره بصبها دموعي**مجبور في حبّه ولا اشوفه ابْطوعي* يا ريت قبل ضلوعه انرضّت ظلوعي **ومن قبل خدّه اتعفّرت مني الخديّن **ابكي على مصابه بكل صبح ومسيّه** انحب وأساعد عالبكا الزهرا لزكيه ** لا زال تندب يا ذبيح الغاضريه ** يحسين يبني يا حبيبي وقرّة العين ..

جواب الامام لشيعته ومحبيه ..

لو تشوفوني يشيعة علترب طايح جريح ** خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح.. كم عضيد وكم ولد لي كظى كبلي ذبيح .. ذاك يبقى على الشريعة .. وهذا احمل جثته .**** شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني الكوى.. وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى .. وصلت يمه ولن مخه ودمومه سوى ...