احياءً لذكرى عيد الغدير الاغر .. نشر مظاهر الزينة في الصحن الحيدري الشريف

اعلنت العتبة العلوية ، تيمناً بحلول ذكرى عيد الغدير الاغر ، عن الاستمرار بنشر معالم الزينة والفرح ضمن مراسم الاحتفال بهذه المناسبة .

وقال رئيس قسم الاعلام حيدر رحيم: " ضمن مراسم الاستعداد للاحتفال تم فرش الصحن الشريف بمساحة تزيد عن 3000 متر مربع، باكثر من 520 سجادة من مناشئ عالمية ".

واضاف :" تم نشر اكثر من ٢٠٠٠ متر و٢٠٠ لوحة ، بينها لوحات عملاقة بمساحة ٢٠٠ متر مربع ، في داخل وخارج الصحن الشريف والشوارع الرئيسة والمؤدية الى المرقد العلوي و١٦٢٥ متر مربع من الاقمشة التي حملت لافتات الزينة المطرزة "