اين تقع السنح .؟ وماذا جرى فيها قبل وفاة النبي{ص} من قرارات بخصوص ولاية امير المؤمنين [ع]. لان هذا الاجتماع من اكثر الحوادث المسكوت عنها في التاريخ ولا تذكر في المصادر الا نادرا ..

الروايات عند الفريقين تؤكد ان النبي سد الابواب الا بابه وباب علي {ع} وانتقل الصحابة المهاجرون الى مناطق متفرقة من المدينة . وكان اغلبهم في منطقة السنح . ومنهم بيت ابي بكر يقع في السنح التي تبعد ميلا واحدا عن المسجد النبوي {صحيح البخاري ج 2 ص 70} وفي ذلك البيت عقدت اجتماعات مصيرية لتاريخ الاسلام بعد وفاة النبي{ص}.وتحديدا بعد بيعة الغدير يوم 18 من ذي الحجة. وهي فترة سبعين يوما لغاية وفاة النبي{ص} يوم 28 صفر من السنة الحادية عشر..

كانت تعقد في السنح اجتماعات وترفع قرارات تم تنفيذها حرفيا. منها عدم تنفيذ قول النبي{ص} انفذوا جيش اسامة. فلم يفلح النبي يبافراغ المدينة من الكادر الحزبي القرشي. مما جعله يعقد اجتماع في بيته وهواخر اجتماع في الاسلام . وفي نهايته امرهم ان ياتوه بكتف ودواة ليكتب لهم كتابا لن يظلوا بعده. فلم يفلح من كتابة الكتاب.

والحوادث التي تلت وفاة الرسول {ص} تبين ان كل حرجة كان مخطط لها. وهما قراران حركيان وهما ابعاد علي بن ابي طالب {ع} من السلطة بمعاونة قبيلة بني اسلم التي انضمت للحزب القرشي .. والثاني ايجاد بديل لاهل البيت في الحياة السياسية والدينية. والقرار الثاني: هو منع كتابة الحديث تماما. كون الاحاديث لا تتفق مع قرار ايجاد بديل لأهل البيت{ع}. وتم تداول حديث للنبي لأنه يتوافق مع طموح الحزب القرشي , والحديث هو[ خلفائي من بعدي اثنا عشر كلهم من بني هاشم .. وفي بعض المصادر عدد اسماءهم من الامام علي بن ابي طالب الى الامام المهدي محمد بن الحسن عليهم السلام. فتم تغيير الفقرة الاخيرة من الحديث الى نص انتشر بشكل واسع بقرارات الحكومة الاسلامية وهو { كلهم من قريش} معتمدين على صحابي جابر بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | وهو له موقف من علي وال بيته.. بهذا البيان يتضح كيف تم تصفية المعارضة . وكيف تم اقتحام بيت امير المؤمنين{ع} وكل ما جرت من حوادث سببها ابعاد فكرة ولاية امير المؤمنين {ع} وابناءه ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

4/6/2024