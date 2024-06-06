الصفحة الإسلامية

1.2 مليون حاج وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج


صرّح وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وذكر وزير الحج والعمرة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم، حيث أوضح أنه تم إطلاق الحملة الوطنية ‎"لا حج بلا تصريح" بقيادة الشركاء بوزارة الداخلية و‎إمارة مكة للتوعية، ومن ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، مما يُمكّن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام المناسك براحة وتنظيم.

واضاف أنه تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام لتلطيف الأجواء وتبريدها وتشغيل قطار المشاعر في موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة وسيسهم قطار المشاعر في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة

ولفت إلى أن الجهات المشرفة على أداء مناسك الحج انتهت من أعمال تجهيز منشأة الجمرات لتتواءم مع خطط التفويج والتنظيم مدعومة بمظلات علوية مع تلطيف الهواء بالرذاذ البارد لخفض درجات الحرارة ورفع جاهزية وكفاءة السلالم المتحركة لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقع رمي الجمرات.

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