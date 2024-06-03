الصفحة الإسلامية

االارض وحكم ملكيتها. لمن تعود ومن له حق الوصاية عليها..


 

 

قال تعالى(هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً) وقال(وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ) من هم الأنام، هم الخلائق المختلفة بكل أنواعهم في الارض.اما عائديتها يقول القران:﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾‌ وقوله تعالى:﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾..في اية اخرى﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) وبين القران ان حوادث الاستحلاف التي حدثت في الارض. في قوله تعالى:﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.حدث هذا في تاريخ بني اسرائيل عندما استكبر فرعون وافسد في الارض. في عقيدتنا نحن المسلمين ان الذي يقود الانقلاب الكوني الشامل هو المهدي[عج] من ذرية رسول اللّه‌ (ص)،‌ كما ورد في القران الكريم . وورد ذلك بروايات صـحيحة بـلغت حـد التواتر.

عن اهل البيت (ع)ان المهدي المنتظر (عج) الذي بشر به رسول اللّه (ص) هو محمد بن الحسن العسكري..وهو الامام الثاني عشر من اهل البيت (ع). معروف ان الله تعالى خلق البشر وجعل فيهم حب الخير والشر. يقول تعالى{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} فارسل الانبياء والرسل وجعل لهم اوصياء . واخر الانبياء هو الخاتم محمد{ص}. وهؤلاء الانبياء كلهم من اختيار الله{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِي} وحين ختم رسالات السماء بنبينا محمد{ص} لم يترك الناس بدون امام يهديهم فكان اخر المصطفين الامام المهدي{عج} قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) ومات الانبياء جميعهم ولم يظهر دين الله على الارض.. وهذا من صميم واجب الامام المهدي[عج] ذكر البيهقي في سننه عن جابر في قوله: (ليظهره على الدين كله) قال:يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام، (الدر المنثور للسيوطي ج 4 ص 175) عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله{ص} يقول: (لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله كلمة الإسلام، وورد في مصادر المسلمين السنة . ذكر القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع ج 3 ص 76 كثير من الآيات التي فسرها أئمة أهل البيت بالإمام المهدي[عج] وظهوره، (راجع المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي ص 21). ومن يمعن النظر يجد أن في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي حملت وعودا إلهية دنيوية، تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال قلت قول الله تبارك وتعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) قال ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا والأئمة بعدهم قتلوا ولم ينصروا ذلك في الرجعة،ولا بد للاسلام ان يرث الارض وما عليها.

 

 

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االارض وحكم ملكيتها. لمن تعود ومن له حق الوصاية عليها..
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