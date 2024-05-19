وفاة العلامة الشيخ علي الكوراني

توفي الخطيب العلامة الشهير الشيخ علي الكوراني الذي وافته المنية فجر اليوم. بعد عمر حافل قضاه في التوجيه والتبليغ والتأليف، حيث تميز ببحوثه ومحاضراته عن القضية المهدوية وعصر الظهور بأسلوب بسيط وشيق تفرد به (رحمه الله)".

وقد "أسس العديد من المراكز الإسلامية العلمية، وكان قد درس على يد كبار مراجع الدين العظام وكان وكيلا للعديد منهم،

وإذ نتقدم بأحر التعازي إلى اﻹمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) ومراجع الدين العظام والحوزة العلمية وأسرة الفقيد وتلامذته ومتعلقيه و محبيه، سائلين العلي القدير أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".