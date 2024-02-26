مجلس حسيني ـــ الادلة التاريخية لولادة المهدي ونقطة الخلاف

مات التصبّر بانتظارك ***** أيُّها المحيي الشريعة

فانهض فما أبقى الاسى ***** غيرَ أحشاءٍ جَزوعه

قد مزَّقت ثوبَ الأسى *** وشكت لِواصلِها القطيعه

فالسيف إنَّ به شفاء ****** قُلوبِ شيعتك الوجيعه

كم ذا القعودُ ودينكم ****** هُدمت قواعده الرفيعه

تنعى الفروعُ أُصولَه ****** وأُصولهُ تنعى فُروعه

ماذا يُهيجك إن صبرت ****** لوقعة الطفّ الفظيعة

أترى تجيء فجيعةٌ******* بأمضَّ من تلك الفجيعه

حيثُ الحسينُ على الثرى* خيلُ العِدى طحنت ضُلوعه

ورضيعهُ بدمِ الوريد *** *** مخضَّبٌ فاطلب رضيعه

يا غيرةَ الله اهتفي *********** بحميَّة الدين المنيعه

واستأصلي حتَّى الرضيعَ ***** لآل حربٍ والرضيعه

ما ذنبُ أهل البيت حتى ******** منهم أخلوا ربوعه

توطئة:ليس غريباً أن يحتدم النقاش في العديد من القضايا، التي تنتمي إلى الفكر الإسلامي الشيعي، سواءً في عصرنا الحالي أم قبله، وتتناول هذا النقاش أمّهات القضايا في ذاك الفكر، من قبيل الإمامة وفلسفتها، إلى نشوء التشيّع ومراحل تكوّنه، وتطوّره التاريخي كظاهرةٍ اجتماعيةٍ، وصولاً إلى موضوع المهدوية ومجمل قضاياها. فالنقاش في المهدوية ليس بالأمر الجديد، وكذلك ليس جديداً طرح تلك الإشكالات، التي ترتبط بوجود الإمام المهدي(عج) وولادته. فهذه الإشكالات –في مجملها– قد طُرحت منذ أكثر من ألف عامٍ، حيث قُدّمت العديد من الإجابات عليها، والتي تنطوي على توظيف أكثر من منهجٍ في عملية إثبات الولادة.

توطئة اخرى÷÷هناك قضيتان يطبل بها اعداءنا ضد الاسلام .. الاولى حقوق المرأة حيث يعتبرون ان العفة والشرف والكرامة التي اعطاها الاسلام للمراة المسلمة نوع من الامتحان والظلم بشخصيتها. ويعتبرون افضل نظام يعطي المراة حقها في الحياة هو نظام الاباحية , والغاء قيمومة الرجل في بيته. وكذلك عقد الزواج والطلاق, والمهر والميراث وغيرها....

÷÷ القسم الثاني الذي يهاجم من خلاله الاسلام هو الفكرة المهدوية. وهذه الفكرة لها طرفان يطبلان ضدها. الطرف الاول هم الملحدون والعلمانيون ومن لف لفهم من الاسلاميين والشيوخ اللندنيين, وغيرهم هؤلاء هم الاعداء التقليديون .. والقسم الثاني : من داخل المنظومة الاسلامية, وينقسمون الى قسمين: الاول: من المذاهب السنية{هم السلفية والوهابية} والقسم الثاني هم الاغلبية السنية الذين يقولون ان موضوع المهدي المنتظر حق وامر واقع وانه يخرج في اخر الزمان يملآ الارض قسطا وعدلا, ولكن [هذا الامام لم يولد بعد..!! ] وتبني هذا الراي له جذور فكريه , لانه لو اعترفوا انه ولد من الامام الحسن العسكري في سامراء كما يقول الشيعة في يومخ 15 من شعبان سنة 255هجرية . يعني الاعتراف التام بالاثني عشرية, باعتبار الحادي عشر منهم ولد الثاني عشر الذي غاب كما جاءت الاحاديث في غيبته.

توطئة ثانية : هل هناك اطروحات دينية غير اسلامية في غيبة شخصيات من اديان اخرى..؟ وفيها انواع الصراع السياسي والعسكري والعقائدي. وقد تحدث الشهيد السيد محمد صادق الصدر{ قدس} ان الاعور الدجال الذي تتحدث عنه الكتب السماوية واحاديث النبي{ص} واهل البيت{ع} يقول ان الاعور الدجال ليس شخصا فردا واحدا, وانه مكتوب في جبهته كافر. وانه اعور له عين واحدة. هذه الصفات لا تنطبق على شخص معين بل على النظام العالمي للدول العظمى الكافرة. التي تنظر لمصالحها فقط بعين واحدة . ومكتوب بين عينيه كافر . هي ليست كتابة بل صفة يعرفها الصغير والكبير ان هذه الدول لا تعترف بالله ولا بالرسالات السماوية الا بمقدار مصالحها السياسية وبرامجها التي تمررها باسم الدين.

**الملاحظ ان خروج المهدي يقع في فترة زمنية مليئة بالحروب والمعارك وهذا يعني ان حديث النبي {ص} وال بيته الطاهرين تحقق في قوله[ بعد ان ملآت ظلما وزورا] ولا بد ان اشير الى ان غيبة الامام وصدق الاحاديث وخروجه في تلك الظروف كلها من المعاجز. الا ان الامام يخوض حروبا ليس فيها معجزة. الا في بعض التفاصيل. كما يقول الغربيون ان الاسلحة كلها تتعطل. ولكن بقية الحروب والمعارك تتطلب وجود رجال فدائيين للإمام يلبون نداءه بصدق واخلاص وحتما سيطلقون عليهم اشاعات منها انهم ذيول ومليشيات وغيرها ..

ومن الشخصيات التي سيكون لهم نفوذ في غرفة العمليات . هم الخضر والنبي عيسى{عليهما السلام} وفي تفسير الآية المباركة:{ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ( النمل82)..ــــ فقهاء السنة يقولون ــ تشير الاية : [ انه أوحى الله إلى نوح أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلا مَنْ قَدْ آمَنَ].* الراي الثاني: قول جماعة من أهل العلم: خروج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يأمر الناس بمعروف ولا ينهون عن منكر.*ذكر ذلك: ابن عمر قال: [هو حين لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر]. مناقشة الرأيين . حقيقة هذان القولان يمثلان عملية هروب عن التفسير الصحيح. لو تلاحظ ان التفسير الذي يشير الى قوم نوح ليس فيه ربط ابدا. لانه لم تخرج لهم دابة من الارض.. ومن يقول لعل الدابة هو الطوفان. اقول ان سبب خروج الدابة انها تكلمهم. واي كلام في تلك المواقف غير انصاف المظلومين .؟؟. **والراي الثاني: ان الدبة تخرج من الارض حين يترك المسلمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الراي أيضا غير ناهض لانه لا يحدد وقت وقوع الامر عليهم.

**راي الشيعة: يظهر من أحاديث الشيعة في تفسير قوله تعالى ( أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم) أن ذلك يكون بعد المهدي{ع}في الرجعة ، أي رجعة النبي{ص}وعدد من الانبياء والائمة{ع}إلى الدنيا ، وحكم عدد منهم .وهو تجسيد لقوله:تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾. من هم المستضعفون في الأرض؟ هل هم أهل البيت (ﻉ) أم شيعتهم . ام المظلومون من امة محمد (ص)؟.الآية المباركة وردت عن استضعاف فرعون لبني إسرائيل وذبح أبناءهم واستحياء نساءهم والطغيان في الارض, وتسلط على الناس بالظلم والعدوان وتصرف بخيراتٍ الدنيا دون عباد الله. ويقول الشيعة بروايات معتبرة أنه يوجد ارتباط في حكم الاية برجعة علي{ع} وبين خروج الدابة ، بل تذكر بعض الروايات أن الدابة الموعودة في الآية هي {علي ـ ع] وهذا خلافا للروايات المتقدمة من مصادر إخواننا السنة..

راي اخر ينفي أن يكون عليا{ع} هو الدابة ، بل انه صاحب الدابة ، اذكر لك نموذج منها:(جاء رسول الله[ص] وأمير المؤمنين نائم في المسجد ،وقد وضع رأسه على التراب فحركه وقال له:( قم يا دابة الله . فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال : لا والله ما هو إلا له خاصة ، وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) ثم قال: يا علي ،إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم توسم به أعداءك ) ـ

** رواية ثانية للشيعة:ما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن المفضل بن عمر قال: (سمعتُ الصادق (ع) يقول: انَّ رسول الله (ص) نظر إلى عليٍّ والحسن والحسين (ﻉ) فبكى وقال: انتم المستضعفون بعدي، قال المفضَّل: فقلتُ له: ما معنى ذلك يا ابن رسول الله (ص): قال معناه انَّكم الأئمة بعدي، انَّ الله عزَّ وجلَّ يقول ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة(معاني الاخبار الشيخ الصدوق ص 79).

** لانتقل الى مناقشة اعداء اهل البيت من الشيعة .!! ادَّعى أحمد الكاتب في احدى المحطات الفضائية أنه لم يجد دليلاً تاريخياً يدل على ولادة الإمام المهدي{ع}ويقصد الدليل التاريخي ان تثبت ولادته بروايات صحيحة ، وأعرض عن الأدلة العقلية التي تثبت ولادته .وكعادة الذين يسمون انفسهم شيعة .تحدَّى علماء الشيعة ان يثبتوا رواية واحدة صحيحة . عليه بأمور :

أولاً : أنه يجب الأخذ في إثبات ولادة الإمام المهدي{ع}بكل دليل تام صحيح ، ولا معنى للاقتصار على الدليل التاريخي فقط ، ولا ميزة للدليل التاريخي على غيره من الأدلة ، وصاحب الزمان قد ثبتت ولادته بالأدلة التاريخية والأدلة العقلية معاً كما سيتضح .

ثانياً : مجموع الادلة {عقلية أو أدلة بالأحاديث الصحيحة ، هي في الحقيقة أهم من الدليل التاريخي الذي قد يناقَش فيه سند الرواية وصحتها ، لأنه مع ثبوت الدليل العقلي القطعي لا يُحتاج إلى الدليل التاريخي الظني ، ومع ثبوت الروايات الصحيحة لا يعوَّل على أقوال المؤرِّخين .

ثالثاً : أن ثبوت ولادة أي شخص لا يُحتاج فيه إلى دليل تاريخي قطعي ، وإلا لا نتفى ثبوت كثير من الشخصيات المعروفة في التاريخ ، فإن ولادتهم لم تثبت بدليل تاريخي قطعي متواتر.بل ثبوت الولادات للابناء يرجع فيه إلى والد الشخص نفسه ، فإذا ثبت عنه برواية واحدة صحيحة أنه قد اعترف بأنه قد وُلد له مولود ، فحينئذ لا بد من تصديقه والإقرار له به ، وقد تحدث الإمام العسكري{ع} وأقرَّ بأنه قد وُلد له الخلَف من بعده .

رابعا : إذا لم نقل بولادة المهدي{ع} وبقائه حيا غائبا ، فلا يكون أي مصداق لحديث الثقلين ، وهو قول النبي{ص}(إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فإذا لم يكن الإمام المهدي{ع} موجوداً فلا إمام من العترة الطاهرة يصلح للتمسك به لانهم ماتوا ولا تتحقق كلمة النبي{ص}[ حتى يردا علي الحوض] ، فلا يكون لهذا الحديث أي معنى في عصرنا ،بل يكون حديثا باطلاً ، وهذا لا يمكن القول به ، فإن جماعةً من علماء أهل السنة استفادوا من الحديث ـ كما هو الصحيح ـ وجود متأهِّل من أهل البيت يصلح للإمامة إلى أن تقوم الساعة ، وإلا لافترق الكتاب عن العترة ، وهذا منافي للحديث .

خامسا: أنَّا إذا لم نقل بولادة الإمام المهدي ووجوده هذا يعني ان كل المسلمين في عصرنا وفي العصور السابقة والمستقبل ميتتهم ميتة جاهلية ، لقول النبي{ص} {مَنْ مات وليس في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية} .

{ والرد على كل المتقولين .. والذين يقولون ان المهدي لم يولد . هذا يجعلنا ان نكون مخالفين ومعاندين لرسول الله {ص} واليكم الادلة التاريخية : روى الصدوق في كتاب الخصال 2 / 475 ، وكمال الدين 1 / 262 بسند في غاية الصحة ، عن أبيه ، قال : حدثنا فلان عن فلان عن سلمان الفارسي رحمه الله قال : دخلت على النبي{ص} وإذا الحسين على فخذيه وهو يقبِّل عينيه ويلثمه فاه وهو يقول : أنت سيِّد ابن سيِّد ، أنت إمام ابن إمام أبو الأئمة ، أنت حجة ابن حجة أبو حُجَج تسعة من صلبك ، تاسعهم قائمهم.. هذا النص مهم جدا لان فيه تاكيد على ولادة التاسع من ابناء الحسين{ع} والا لو قلنا ما يقوله السنة انه لم يولد بعد .. وقد مات الامام الحادي عشر فمن سيولد الامام الثاني عشر..؟

**روى الكليني في الكافي 1 / 533 عن أبي بصير ، عن الباقر{ع} قال يكون تسعة أئمة بعد الحسين{ع}، تاسعهم قائمهم . وفي رواية عند علماء السنة اخرجها العلّامة الحنفي الشيخ سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة. قال :أخرج صاحب المناقب بسنده عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال :قال رسول الله {ص} في حديث طويل قال :فنظرت فرأيت اثني عشر نوراً ، وفي كلّ نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي ، أوّلهم علي وآخرهم القائم المهدي. (الصدوق في الخصال 2 / }..

النتيجة أن هذه الروايات صحيحة السند ومن الفريقين ,وهي دالة بوضوح على أن المهدي هو التاسع من ولد الحسين[ع]،وهو من صلب الحسن العسكري محمد بن الحسن العسكري{ع}.وامه نرجس .

ـــــ كيف يملآ الامام المهدي الارض عدلا بعد ان ملآت ظلما وجورا.؟ هناك مجموعة من الروايات تبين كيف يملآ الامام المهدي الارض قسطا وعدلا بعد ان ملأت ظلما وجورا. الرواية الأولى: عن الإمام الباقر (ع)، قال: «يحييها الله (عزَّ وجلَّ) بالقائم (ع) بعد موتها - ويعني بموتها كفر أهلها - والكافر ميّت بمنطق القران »( أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا).

***المهدي في الكتب السماوية : يعتقد المنكرون من الديانات السماوية الثلاث ـ اليهودية والنصرانية والإسلام ـ أن المخلّص الموعود هو من نتاجات العقل البشري! وأن الفكرة المهدوية نشأت نتيجة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وهم بذلك يردون على المعتقدين بوجود المخلص وصاحب الامر وصاحب الزمان .فقالوا إن فكرة ظهور المخلّص لا تنحصر بالديانات السماوية، التي يؤمن بها كثير من البشر ومنهم الوثنيون. فإن الإنسان -على اختلاف العقائد والأديان- يأمل بمجيء يوم يتخلص فيه البشر من الظلم والاستبداد، وتنعم الأرض بالسلام والأمن والاستقرار. ففكرة المخلّص (المصلح) هو حلم الإنسانية المشترك، وقد يتحقق هذا الحلم وقد لا يتحقق. هذا راي المنكرين للأديان السماوية.

الحقيقة أن هذا التصور خاطئ لعقيدة المخلّص لدى هؤلاء نتيجةً لقصور النظر وضيق الفكر، وعدم الموضوعية في قراءة التاريخ، والا مبالاة في إصدار الأحكام الجزافية .بدون تأكد من الحقائق .يقولون قراءة التاريخ تؤكد أن أصحاب الديانات غير السماوية هم أيضاً امتداد لنسل آدم ونوح وإبراهيم{ع} فليس من المستغرب أن تبقى آثار النبوة في معتقداتهم.كما أن الديانات السماوية الثلاث جاءت كامتداد طبيعي لرسالات هؤلاء الأنبياء الكرام التي تضمّنت البشارة بالموعود المخلص.بالتالي ذهبوا إلى رفض فكرة المخلّص جملة وتفصيلاً. ولاشك بطلان ما ذهب إليه هؤلاء، لأنهم خرجوا عن إجماع علماء الديانات السماوية الثلاث الذين أكدوا صحة هذه النصوص ووثاقتها. بالأخص ما جاء في دين الإسلام الحنيف ـ من قرآنٍ وأخبار وروايات وحدد النبي{ص}معالم شخصية المصلح وهويته وسماه بالمهدي، كما حددت علامات ظهوره .في عجالة القي الضوء على ما جاء في الديانتين اليهودية والنصرانية، وموقف علماء تلك الديانتين تجاه هذه الشخصية، ثم نورد بعض ما جاء في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، لنرى مدى مطابقة ما جاء في الأديان السماوية بخصوص المخلّص الموعود... بداية يعتقد اليهود أن المخلّص الموعود هو من بني إسرائيل، وأنه من نسل النبي داوود، وقالوا إن هذا المخلّص ـ والذي أسموه بالمسيح ـ سوف يخرج في آخر الزمان، فيقيم العدل ويُصلح ما فسد من أخلاق الناس وتنعم الأرض بعد مجيئه بالخير والبركات. ولكن لم يحدد اليهود معالم شخصية المخلص ولا مكان ظهوره،وأحاطوه بالغموض اكتفوا بالقول إنهم ينتظرون هذا المخلّص ليكشف هو عن نفسه عند ظهوره. وهذا الموقف من اليهود له أسبابه الخاصة في أنفسهم, لأن ما جاء في أسفارهم لا يتفق مع أهوائهم ان هذا المخلّص لا يعود إليهم نسباً فهو ابن نبي آخر الزمان. وهو من نسل إسماعيل وليس هو من نسل إسحاق كما يتمنون. لذلك عمدوا إلى إخفاء الكثير من معالم الشخصيتين النبي محمد{ص} والامام المهدي{عج}كي لا يتعرف عليهما غيرهم.برغم ذلك هناك نصوص عندهم لا يخرجونها في سفر التكوين فقرة 20 . وفيه: (لقد سمعت دعاءك بخصوص إسماعيل. ها أنا أباركه وأجعله كبيراً وعظيما ..ويكونون من نسله، أمة عظيمة).هذا النص التوراتي جاء استجابةً لدعاء السيدة هاجر زوجة إبراهيم الخليل لابنها إسماعيل، بعدما عزم إبراهيم (ع) أن يأخذها وابنها إلى مكة ، الذي لا زرع فيه ولا ماء. وجاء في مزامير داوود{ع}ما نصه: (اللهم أعط شريعتك للملك، وعدلك لابن الملك، ليحكم بين شعبك بالعدل، ولعبادك المساكين بالحق.ويعمُّ السلام إلى يوم يختفي القمر من الوجود، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلـــى أقاصي الأرض) . وقد ورد عن علي (ع) قال: (قلتُ: يا رسول الله! منّا ـ آل محمدـ المهدي أم من غيرنا؟ فقال: لا، بل منّا. يختم الله به الدين كما فتح، بنا يُنقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك، وبنا يُؤلف الله بين قلوبهم، وبنا يُصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم) .وهناك نص يشير إلى واقعة عظيمة عند نهر الفرات، حيث يُذبح هناك أحد أولياء الله المقربين، لأن النص ينسب هذه الذبيح إلى (الله) وهذا يدل على سمو مكانته ورفعة مقامه. وسيقوم وليّ لله بالانتقام لذبح هذا الوليّ المقرّب، ويقتل مبغضيه بعد معارك عنيفة يخوضها ضدهم.ولم ينقل لنا التاريخ -ولا الكتب السماوية- أن هناك ولياً لله ذُبح عند الفرات غير الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) والذي يأخذ بثأره هو ولده المهدي (عج) ذلك قائم آل (بيت) محمد (عليهم السلام) يخرج فيقتل بدم الحسين (ع) فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفاً، وقوله (فلا يُسرف في القتل) أي لم يكن ليصنع شيئاً فيكون مسرفاً. قال أبو عبد الله (ع): يقتل والله ذراري قتلة الحسين (ع).راعي الثار ما يظهر علامه// ينشر لليتانونه علامه//نسه بمتون عماته علامه/// بضرب اسياط زجر وجور اميّه.. ثم تقرأ زيارة الامام المهدي لقبر جده الحسين{ع}.

خطابنا للامام المهدي.... : اشلون حالك من تصل وادي الطفوف// وللمصارع ذيج بعيونك تشوف //اوشفت عباس مقطوع الجفوف// اوحاله يالمهدي يذوّب مهجتك // عمك العباس يا راعي الشيم// على النهر مطروح وبعينه السهم //اكفوفه يمّه امقطعه او يمّه العلم // والعمود ابراس ابو فاضل فتك ــــ هاي صورة اتشوفها او صورة بعد /// أكثر او أكثر يبو صالح واشد // فوق صدر حسين طفل البالمهد // اتشوفه مذبوح او يزوّد ونتك// واليزيدك سيدي اهموم وقهر// من تشوف حسين مقطوع النحر// اوجالت الخيل اعلى صدره والظهر//

والمصيبة المنها يلتاع القلب // من مشت زينب أسيرة ويّه الغرب //ريت كون اتشوفها بذاك الدرب// ابولية العدوان راحت عمتك

إمامَ العصرِ ليتَكَ ظاهرا فينا// ألا فاقبلْنا وسجِّلْنا مُعزّينا // ليومِ الحشرِ تبكيكُمْ مآقينا // ونحنُ عبيدُكُمْ يا خيرَ أسيادِ..