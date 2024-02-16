مجلس حسيني ــ موت العلماء واثرهم على المؤمنين

يا نَـفـْسُ نِلـْتِ المُـنَى فلتنتشي طربا *-*وَلـْـَتَحْمَـدي اللهَ إذ قدْ حَقّقَ الأرَبا كـَمْ بـِتّ أحْـلمُ أن ألقى موجهنا *-*-* فـَأَمْلأ العَيْـــنَ مِنْ مَـــــرْآهُ وَالهُدُبا كــانَت تـَمُــرّ بـِيَ الأيـامُ مُجْدِبـة *-*-* قـَفـْراءَ قاسِيــة الأهْـوالِ مُضْطَرِبا لا عِـلمَ لا دَرْسَ لا أستاذ أسْمَعُــهُ *-*-* لا مُتعَة الرّوحِ - أعْني بها الكُتُبا أهــْـــلاً بِأستاذيَ الهادي إلى سُنَنٍ *-*-* للمُصْطَفى مَن لِدينِ الله قَدْ وَهَبا أنتَ الإمام الذي قدْ حازَ مرتبَة ***-*-* تـُضارِعُ السّـادة الأعْلامَ والنُجُبـا حباك رَبّيَ لِلتوْحيــد تـَحْرُسُـــــهُ *-*-* تَذودُ عَنْهُ سِهامُ الشّـرْكِ والكَذِبــا

*** يا اول شرارة اشتعلت من الماي***ويا صوت الآذان الفجر الجمعه

ويا صحوة ضماير لوما صوتك جان****لبست خوفها و ماكَدرت اتنزعه

يل شك التقيه وي الجفن تابوت********ولا كَدرت تقيه الصوتك اتمنعه

من مثلك تحزم بالمنيه حزام ********* ومن مثلك جفن يا سيدي درعه

ومن مثلك الهدم قلعة الطاغوت**** كشف غش الاساس وطاحت القلعه

بسم الله الرحمن الرحيم

(أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ)الأنبياء 44

اختلف علماء التفسير عن النقصان المذكور لأطراف الأرض على عدة أوجه : قبل الولوج الى اراء فقهاء التفسير. نحاول ان نستطلع الجو العام للاية المباركة كما جاء في راي فقهاء الشيعة . قال الشيخ الطبرسي: ان قوله{أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها} أي : ألم ير الكفار أن الأرض يأتيها أمرنا ، فننقصها بتخريبها وموت أهلها، وموت العلماء ، يقول الصادق{ع}:نقصانها ذهاب علماءها. تفسير مجمع البيان ج7 ص89 ، وتفسير الصافي ج3 ص341 ،

ــــ> اقوال: في تفسير النقص من الاطراف{موت العالم} في رواية الصدوق عن الامام الصادق{ع}في كتاب(من لا يحضره الفقيه ج1) بعد ان ذكر رواية عن الامام الصادق{ع}قال:سئل عن قول الله تعالى:{أو لم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها} قال : فقد العلماء) ..

في (الكافي ج1) رواية نفس المضمون عن الباقر{ع}عن جابر بن عبد الله الانصاري قال:{ كان علي بن الحسين{ع}يقول : إنه تنقص الارض في سرعة الموت والقتل فينا... وهو قول الله:{أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها} ثم يقول ( ذهاب العلماء) .

**راي المذاهب السنية: عادة يختلف فقهاء التفسير السنة عن ائمة اهل البيت {ع} والمفسرين الشيعة في مثل هذه الموارد .والسبب هو الاختلاف الايدلوجي في النظرة الاسلامية للعلماء. لان المبدأ العام لإخواننا السنة في نظرتهم للعلماء. ان المذاهب لما تأسست في زمن الدولة العباسية , وكانت تابعة ومرتبطة بالبلاط وتأخذ تمويلها ورواتب الفقهاء والائمة من خزينة الدولة التي كانت في بيت السلطان. لذلك هناك قول دائما يتردد, من تجدونه يميل الى ابي تراب { امحوه من الديوان} أي اقطعوا راتبه. فيكون اغلب الناس مضطرين تحت ضغط الحاجة ان يتبعوا مذاهب السلطة.

اما الشيعة يختلفون في التنظيم الاقتصادي. هذا اعطى للفقهاء الحرية في استنباط الحكم الشرعي لأنه لا يداري الحاكم ولا نوع السلطة . ومن وضع هذا النظام للحوزات بعدم التباع السلطان ورواتب الفقهاء والطلبة هو الامام موسى بن جعفر{ع} الذي اسس نظام الخمس وايصال الحقوق الى الفقهاء. ولذا ترى الاستقلالية الفكرية عند فقهاء الشيعة على مدى العصور. لانهم بتعبير اوضح الفقيه الشيعي ليس موظفا في الدولة , ولا يداري الحاكم الظالم من اجل قوت يومه ولقمته . واذا حدث تقارب في زمن من الازمنة. فهذا يعني ان السلطان هو الذي تقرب الى مكاتب الفقهاء وليس العكس. .وبصريح العبارة {ان استقلالية علماء الدين الشيعة من الامور المهمة التي يجب الحفاظ عليها حيث انهم ليسوا تابعين للحكومات} بينما الحقيقة الواقع ان علماء الدين السنة كشيخ الازهر وغيره. يتم تعيينه من قبل الحكومة ويأخذون رواتبهم منها.

( راي السنة }" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْ لَمْ يروا أنا نفتح لمحمد{ص}الْأَرْضَ بَعْدَ الْأَرْضِ، اعتبر راي السنة المنسوب لابن عباس ان انقاص الارض هو فتح الاراضي ودخول المدن في الاسلام//. الراي الثاني : عن مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ :(نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ) يعني: خَرَابُهَا ولعل رايهم يعتبر الهزات الارضية والفيضانات والتصحر وغيرها هو ما تعنيه الآية . وهذا يعني ان الآية تتكلم عن الدمار والعبث في الارض..

الراي الثالث: قول الحسن البصري : هُوَ ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وهو نفس راي ابن عباس في احتلال البلدان غير الاسلامية .. ويقول ابن عباس في راي اخر : ننقصها من اطرافها. يعني تقل خيراتها وترفع عنها البركة ويهجرها اهلها وقال غيره من فقهاء المذاهب بنفس المضمون : نُقْصَانُ أَهْلِهَا وَبَرَكَتُهَا،//: نُقْصَانُ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَخَرَابُ الْأَرْضِ ، بينما يقول الشَّعْبِيُّ قولا عجيبا :[ لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَنْقُصُ لَضَاقَ عَلَيْكَ مكانك ، وَلَكِنْ تَنْقُصُ الْأَنْفُسُ وَالثَّمَرَاتُ] في حين الان الانفس نزيد بالمليارات . قال اخرون في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وَأَهْلِ الْخَيْرِ فيها، وخاصة { مَوْتُ الْعُلَمَاءِ}..يقول امير المؤمنين .ع.

مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْـعِلْمِ إِنَّهُمُ *** عَـلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْــتَهْدَى أَدِلَّاءُ وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَـا كَانَ يُحْسِنُهُ ****** وَالْجَـاهِـلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

فَـفُـزْ بِـعِـلْـمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا *** النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ **فَقَوْلُهُ: النَّاسُ مَوْتَى. أَيْ: لِعَدَمِ النَّفْعِ بهم ، كَالأَرْضِ المَيْتَةِ التي لَا تُنْبِتُ، قَالَ تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ﴾. أَيْ: جَاهِلَاً فَعَلَّمْنَاهُ ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَاً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾...

**[كارثة الجهل في المجتمع].لكل أمة جُهَّالها ومتخلفوها.. ونسبتهم إلى أهل العلم عالية جداً لذا تحرص الدول المتحضرة إلى تقليل نسبة الجهل وانتشالهم من هذا المستنقع .. لأن الأمة الجاهلة لا يعبأ لها بين الأمم.. بل يصنفها العلماء تصنيفاً أخيراً بين الأمم. والجاهل هالك، لأنه لا يضع الشيء في محله، وكثيراً ما تصدر منه اراء ومواقف غاية في السفاهة وسوء التصرف، ومعرفة الجاهل من خلال كلامه واستعمال يده بشكل تهور وسرعة الغضب والانفعال ،والمصيبة في الجاهل انه يعاند الحق بالخطأ ولا يتنازل عن خطأه .وهو كثير الخطأ والتردي.

لذا قال رسول الله{ص}:(من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)قال الصحابي الجليل أبو ذر {رض}(العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم، كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك) ويقصد بالرابع الجاهل. ورد في الكافي ج ٥/ ص ١٥٠[ بعض الروايات أنّ التاجر فاجر ما لم يتفقّه في الدين]. عن رسول الله{ص}قال:{رب عابد جاهل ورب عالم فاجر، فاحذروا الجهال من العباد، والفجار من العلماء، فإن أولئك فتنة الفتن). وعن الإمام علي(ع): قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك، فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم ينفرهم بتهتكه.

*** من هو العالم المتهتك.؟: العالم المتهتك هو الذي يكون لديه مقدار من العلم إلاّ انه تصدر منه المخالفات الشرعية فهو لا يمتلك مقدارا من التقوى فيكون بذلك فاسقاً, لان العالم محط انظار عامة الناس لأنهم يعتبرونه القدوة لهم في تصرفاته وعلاقته مع الله ومع المجتمع فإذا صدرت منه أعمال غير مرضية هذا يؤدي إلى أن يكون سبباً لإغواء وإغراء الآخرين لعمل القبيح من الأعمال والاقوال, ومثله الجاهل المتنسك ربما يكون مطيعاً لله ولكن بطريق خطأ. لعدم معرفته الاحكام كونه جاهل فيضل غيره بهذا الطريق الخاطئ والإمام يظهر عناءه من هذين الصنفين كون ضررهما كبيراً.//(قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك هذا يضلل الناس في علمه بتهتكه وذاك يدعوهم إلى جهله بتنسكه) فيكون معنى المقطع الأخير أن الجاهل وان كان عابداً إلا أن جهله يجعل غيره يفر من طريقته في العبادة لما يرى من جهله. وهذا الخبر صدر من عدّة أئمة (عليهم السلام) وبصيغ مختلفة... لهذا لم يسوِ الله تعالى بين أهل العلم والجاهلين بقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

// ورد عن امير المؤمنين{ع} انه قال: لا تصاحب خمسة .. الاول الكذاب فانه يقرب اليك البعيد و يبعد عنك القريب ..2- الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك ..3- الجبان فانه يقطع بك و يفر عند الشدة ..4- البخيل فانه قطع بك و انت احوج ما تكون اليه 5- الفاسق فانه يبيعك بأكلة او اقل بلقمة.. *** ولكن ضرر الجاهل أشد على المجتمع من غيره، وقد قيل:(عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الجاهل)، لان العاقل لا يتجاوز الحد في مضرته، فمضرته حيث يمنعه العقل، اما مضرة الجاهل ليست لها حدود، والمحدود أقل ضرراً ما هو غير محدود .والا ياتي ى السفهاء يقولون بعدم وجود نص بوجوب التقليد. غايتهم ضرب التشيع. فهم اما جهال وهذا مستبعد . او يهملون لجهة معادية .يقول الرسول{ص} [اطلب العلم من المهد إلى اللحدوعن رسول الله{ص} قالك(طلب العلم فريضة على كل مسلم).

****راي الشيعة في احكام القران : يقول فقهاء الشيعة اشتمل القران على خطين مهمين في مناشدة الناس. هما [البلاغة والفصاحة] فما هو الفرق بينهما. كلمة بلاغة تعني [الكلام المطابق لواقع الحال] اما الفصاحة تعني [خلو الكلام عن الركاكة والتعقيد]. لما يكون الكلام لا فائدة منه فانه يكون خاليا من أي معلومة . كثيرون يسمون انفسهم ادباء وهم لا يجيدون حتى معرفة معاني اللغة العربية, حين تستمع اليهم تشعر انك اضعت وقتك وسماعهم وعدم السماع واحد .. { مثل مجالس النواعي}عادة يكون خاليا من الفصاحة لأنه بلا معلومة للسامع . اغلب خطابات السياسيين تنتهي مع انتهاء كلمته. لآنه بالأساس هو لا يقف عليها.

** بعد حرب حزيران 1967 وخسائر الدول العربية مع اسرائيل عقدت مؤتمر في الخرطوم سمي بمؤتمر {اللاءات الثلاثة}عقدته جامعة الدولة العربية، في العاصمة السودانية على خلفية هزيمة الحكام العرب وسمي عام 1967 بعام النكسة. {عرفت القمة باسم قمة اللاءات الثلاثة} حيث خرجت القمة بإصرار على التمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية من خلال لاءات ثلاثة: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه. حضرت كل الدول العربية المؤتمر باستثناء سوريا. ودعي القرار إلى استمرار حالة العداء مع إسرائيل، ووضع حد للحرب الأهلية القائمة في شمال اليمن، والدعم الاقتصادي لمصر والأردن. وورد في البيان نص«لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل». هذا المؤتمر والقرارات وكل ما جرى فيه يخلو من الفصاحة . لان الحكام العرب عملوا على خلافه** بينما القران يقول:{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا}ً لم تبق كلمة من لمؤتمر لها حظ في الواقع. اذن الاجتماع والاعلام والرؤساء العرب وقراراتهم كلهم خزعبلات ليس لها واقع فهي بلا فصاحة . اما الان كان المؤتمر اتخذ قراراته ضد الشيعة بالعالم . وهذا واضح .. اذن الفرق بين الفقهاء الشيعة الذين يستقلون بدراساتهم ومعيشتهم عن الحكام هم الوحيدون الثابتون على عهدهم .وكلامهم كله فصاحة.

*** اما البلاغة :البلاغة تعني { مطابقة الكلام لمقتضى الحال} للتوضيح غالبا يخلط المجتمع بعض المفردات التي يتداولها الناس والمحاكم الشرعية والتعليمات الاقتصادية التي تتعلق بالعائلة .. فتكون خالية من البلاغة/مثلا: جاء في س الاحزاب اية 6{النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

** اغلب الناس يعتقدون ان ان الزوجة هي المراة..!! وهذه النظرة خالية من البلاغة . لان بلاغة القران تفرق بين الاب والوالد. وبين الام والوالدة وبين المراة والزوجة . وما ابينه بخصوص امهات المؤمنين. // يبين القران ان ليس كل امرأة زوجة لاسباب. اذا تزوج رجل بامراة لا يطلق عليها زوجة الا اذا كانت متوافقة تماما مع زوجها :في العقيدة ــ والطاعةـ والانجاب ــ فان كان هناك خلل في واحدة من هذه تتحول الى امراة .

امثلة: قوله لادم{ع}: {وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}البقرة35ــ كونها مطيعة لادم وانجبت منه سماها القران زوجة . لما جاءه الملائكة بشروه ان زوجته ستلد .. انظر للسياق البلاغي. تقدم به العمر، وغزا راسه الشيب وكانت زوجه تقدم بها السن، ولم تلد له قط وكان يتمنى ان يرزقه الله ولدا يحل اسمه بعده ليقوم بوراثة حكمته وأمانته؟ بين القرآن ذلك{قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا * وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب} (مريم:4-6).[ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾[ الأنبياء: 90]. لذلك البلاغة تقول وازواجه امهاتكم. يجب ان اطبق القاعدة البلاغية على نساء النبي{ص} فيكون زوجانه اثنتين هما خديجة ومارية.وهذا الامر لا يختلف عليه العقلاء . سوى المعاندين .

قصة الثبات على الكلمة.. السيد الشهيد محمد باقر الصدر مع ابو علي مبعوث صدام اليه كما ذكرت في كتاب { سنوات المحنة وايام الحصار} وهو اخر مبعوث للسيد الشهيد ومن بعده بيومين تم اعتقاله واعدامه.

** وشهيدنا الصدر قدس سره: كنت في حياته الكريمة خطيبا احصل على كتاب او كراس بشق الانفس لان كتب الشيعة كانت ممنوع تداولها في الاسواق.. كنت اشتري كتبا من تأليف اخواننا السنة . لانها متوفرة ولكن هناك اختلاف في الرؤيا والتفسير يجعلني اتوقف من الحديث في اراء الكاتب على المنبر.. واتذكر حصلت على كتاب الاسراء والمعراج للشيخ محمد متولي الشعراوي. كان فيه توضيح غاية في البيان الا اني توقفت عن الكلام فيه على المنبر ان الشيخ الشعراوي حسب رؤية المذاهب ان الله يرى. فقال : قوله تعالى: {لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ} رايين الاول انه راى جبرائيل عند سدرة المنتهى. بينما جبرائيل هو من اصطحبه من الارض. الراي الثاني : انه راى الله جهرة..!!

** وعندنا الشيعة لا يجوز لان المخلوق لا يرى الخالق{ لرواية عن الامام زين العابدين{ع}قال : يا أبا حمزة ، إنّ اللّه لا يوصف بمحدوديّة ، عظُم ربّنا عن الصفة، فكيف يُوصف بمحدوديّة ، مَن لا يُحدّ ، ولا تُدركه الأبصار ، وهو يُدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير . بعد سنتين او اكثر وجدت كتاب لعيسى الاربلي.. يقول راى اشباح تتلآلآ على العرش واسماء مكتبوبة اولها {محمد واوسطها محمد واخرها محمد}.. اذن مسالة البلاغة لا بدان تاخذ دورها في تفسير القران. وهذه تحتاج الى نشر علوم ال محمد وقد تصدى الشهيد محمد صادق الصدر واغرق السوق بالمؤلفات والكتب وصار الناس يغترفون من علوم ال محمد من خلاله .. اضافة لقضية نفسية كنت اعيشها واقعا. وهي اننا كخطباء ورجال دين كانت ظهورنا مكشوفة . يمكن لشرطي امن ان يلقي القبض علي وينزلني من المنبر.

شعرت بالعز والثقة بقوتنا يوما بعد يوم.. كنت انظر بعيون الذين يصرخون في جامع الكوفة كلا كلا للباطل .. كلامه واضح يعني صدام وزبانيته. واحيانا يكون التلميح افضل من التصريح .. وفي يوم 19 من الشهر الثاني عام 1999 حدثت الكارثة والماساة.. خسرنا مرجعا شجاعا في زمن كان الناس يتسابقون للولاء لصدام وعفلق وغيرهم من الهابطين.

فقررت ان ارد جزءا من الدين له . ان اعتلي المنبر واقرا مجلس في فاتحته.. ولكن منعوا اعداء المذهب اقامة الفواتح . اهتديت ان اذهب الى جامع الفقير والتقيت بالشيخ احمد المالكي احد المعتمدين له في البصرة وطلبت ان اقرا مجلس على روحه ليلة الجمعة الاولى. كانت مجازفة بكل معنى الكلمة .. فوافق الشيخ احمد المالكي.. وكان عنده عدد من الشباب فطلبت منهم ان يبلغوا من يحب الحضور ليلة الجمعة.

كان المجلس بتفاصيله {مجلس تحدي السلطة} فاخذت كتب الموسوعة المهدوية من تاليفه. وضعت المجموعة امامي وناشدت الحسين{ع} ابا عبد الله اعني في اختيار المجلس , لانه محفوف بالمخاطر وفيه رد اعتباروقررت ان افتح احد الاجزاء وما يظهر من موضوع هو مادة المجلس.. فتحت الكتاب واذا بالعنوان يلامس الحدث { لماذا لا يظهر الامام الحجة} {عج} ولما كان عصر الخميس توجهت الى جامع الفقير وجدت الشوارع مملوءة بالمصلين وقد افترشت بالسجادات الخاصة. ووصل طابور المصلين الى مقهى السيمر. فكنت اشق طريقي بين الناس وهم ينظرون الي وكنت احس انها نظرات وداع . وصلت الى الخط الاول وصلينا وارتقبت المنبر .. فكنت ارى اجساد التثقت بعضها بالبعض, ووجوه اذبلها البكاء .. فكنت اقرع رؤوس الناس بسبب التخاذل.. الى ان وصلت للختام فذكرت الرواية التي تقول ان الامام المهدي حين يخرج في مكة وحين يستقر به الوضع يتخض من الكوفة عامة له. واول مكان يزوره هو كربلاء .. وصرت اخرج عن النصوص واخاطبه.

سيدي يا ابن الحسن اين تقف وتزور جدك الحسين.. هل تقف تحت القبة او في الطارمة او في الصحن الشريف.. والشوارع تغص بالناس ويرتفع صوتك السلام عليك يا جداه يا ابا عبد الله .. وكنت اسمع الصراخ بشكل هستيري ومكبرات الصوت عالية جدا . فانقطع عني صوت الناس ومكبرة الصوت. فسكت لان الانقطاع ممكن ان يحدث بالسماعات. ولكن هؤلاء يلطمون على روسهم ولم اسمع كلامهم .. كنت في دهشه.

واذا بامراة تدخل المجلس { امراة بيضاء نحيفة لا طويلة ولا قصيرة} تمشي كالافلام الالتكترونية على رؤوس الناس وجهها يتحرك تنظر بوجوه الناس ثم التفتت الي وقالت: [ حافظ لا تنعى على المهدي ــ انعى علي] {سالتها من انتي } قالت انا فاطمة الزهراء جئت احضر مجلس ولدي محمد . كنت اسمعها فقط هي ثم قالت انا انزلته في قبره حين انزلوه..!!

فصحت بالناس الزهراء يمكم لزموها. الظاهر الناس ما تشوف بس انالا ولكنهم سمعوا صوتيبمكبرة الصوت فزاد الصراخ .. كررت ندائي لهم وعرفت انهم لا يرونها. فنزلت مسرعا من المنبر لالحق بها امسكها لتخلصنا من صدام وزبانيته. فسقطت من المنبر وتلاقفني الشباب تحت المنبر. لم الوي جيدي عنها .. اقسم بشرفها رايت دموعها تجري على خدها. وقد امتلات عيونها من الدمع . ثم رجعت الصورة من حيث اتت وعاد لي الصوت وعاد لي وعيي. فتوجهت الى مكانها .

وصرت انعي لها كما امرتني : ... نوحي على الاولاد يا زهرة الحزينة / في كربلا واحد وواحد في المدينة / تفركوا عنج وصار الشمل تبديد / واحد من جعيده كضا وواحد من يزيد / واحد مندفن عندج وواحد عنج ابعيد // الحسن مندفن يمج والمبعد حسين / لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت / ولا الى بغداد ما رحت وتعنيت / كلهم عليهم نوحت والجيب شكيت / اللي اندفن يمي واللي بعيدين/ منهم بسامرا ومنهم في خراسان / ومنهم بارض طيبة ومنهم بارض كوفان / واعظم عليه مصيبة المذبوح عطشان / حسين وين اللي يساعدني على حسين .. وين اللي يساعدني بدمعته / على ابني الذي حزوا ركبته / وضلت ثلث تيام جثته // اويلاه يبني الما حضرته / ولا غسلت جسمه ودفنته /