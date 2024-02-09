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من هي سمانة زوجة الامام الجواد وام الامام الهادي عليهم السلام


من هي سمانة زوجة الامام الجواد وام الامام الهادي عليهم السلام

الدور الريادي الذي قام به الائمة المعصومون في الحفاظ على الاسلام . دور معروف يشكرون عليه كلفهم حياتهم {بالقتل والسم} وجاء مثل يقول:{ ان وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة} والمعنى واضح وتفسير مضمونه أن المرأة ليست عظيمة وإنما تمر بادوار بجانب زوجها العظيم . فتقتبس منه العظمة. وقد اطلعنا على الدور العظيم لزوجة الامام الحسن العسكري {ع} السيدة نرجس التي اعتبرها العباسيون الصندوق الاسود العارف بأسرار الامام الغائب. ونالت بموقفها التعذيب والسجن حتى ماتت في سجنها ...

ومن النساء المناضلات المجاهدات السيدة سمانة المغربية زوجة الإمام الجواد (ع) والدة الإمام الهادي(ع).ولو القينا نظرة على اسمها , يتبين ان تعدد الاسماء لها يعني انها تحمل اسماء سرية في زمن كانت مطاردة من قبل طواغيت السلطة العباسية. ومن الادلة على خوف السلطة منها ومتابعتها انها لم يدون تاريخها , حتى يوم وفاتها. وذكروا انها دفنت في الحرم العسكري في سامراء.

هذه المراة كانت مختارة من قبل الامام محمد الجواد{ع} لحمل دور الامامة. لان المأمون العباسي اراد ان يضرب التشيع لأهل البيت من اساسه حين قرر ان يزوج الامام الجواد ابنته ام الفضل ليحظى بشرف لا يستحقه العباسيون ان يكونوا اخوال واجداد الائمة من ال البيت {ع} ولكن ارادة الله فوتت الفرصة عليهم كما فوت الله الفرصة لغيرهن من النساء اللاتي لم ينجبن من المعصومين الا من اختارها الله لهذا المنصب الرفيع.

وهذا الزواج يكون بمصلحة دنيوية للتقرب الى النبي، أو الوصي او الحاكم لتكون ابنته اما لصهره فيكون الزواج ذو مصلحة بامتياز وينهار عندما تتحقق المصلحة، فيتحول إلى كارثة على الطرفين اهل الزوج والزوجة.

والزواج الثاني: هو الزواج الرسالي، الذي فيه المصلحة من الزواج هو الرسالة الدينية كما حصلت في زواج عدد من النساء اللاتي دخلن التاريخ مثل خديجة الكبرى وابنتها فاطمة الزهراء التي اهدت للدنيا الحسن والحسين {ع} وام البنين المجاهدة العظيمة ..

وحديثنا اليوم عن امراة عظيمة اختارها الامام محمد جواد{ع} وهي السيدة سمانة المغربية (ع والدة الإمام علي الهادي (ع) كانت من أفضل نساء زمانها.وقد تولّى الإمام الجواد (ع) تعليمها، فأقبلت على طاعة الله وعبادته، وكانت من القانتات المتهجّدات، ، وكانت من التقوى والورع . وعلى درجة كبيرة من الفضائل الحميدة و الأخلاق العالية ، ووصلت الى مستوى معرفة حقّ الإمامة. فكانت لا تقل عن درجات أُمّهات الصدّيقين و الصالحين ، ولذا لقبها الناس بالسيدة .فهي زوجة الإمام الجواد ، وأُمّ الإمام الهادي وجدّة الإمام العسكري.. وجدة الامام المهدي المنتظر{عج} ..

رزقنا الله معرفتهم والتمسك بسيرتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

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