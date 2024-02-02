نفحات عن أبي طالب وايمانه

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في الموسوعة الالكترونية لمدرسة اهل البيت عن إيمان أبي طالب عليه السلام: دليل منكري إيمان أبي طالب: استند المنكرون لإيمان أبي طالب رضي الله عنه بعدة روايات، هي: آية النهي عن الاستغفار للمشركين: رووا في شأن نزول الآية المباركة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما تكلم: على ملّة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لاستغفرن لك ما لم أُنه عنك. فأنزل الله: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يستغفروا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" (التوبة 113) وفي الرواية مواقع للنظر، منها: إن سعيداً الذي انفرد بنقل هذه الرواية كان ممن ينصب العداء لأمير المؤمنين علي عليه السلام فلا يحتجّ بما يقوله أو يتقوله فيه وفي أبيه وفي آله وذويه، فإن الوقيعة فيهم أشهى مأكلة له. قال ابن أبي الحديد في الشرح ج 4، ص 101: وكان سعيد بن المسيب منحرفاً عنه عليه السلام. أضف إلى ذلك أن آية الاستغفار نزلت بالمدينة بعد موت أبي طالب بعدّة سنين تربو على ثمانية أعوام. يضاف إلى ذلك كما عن العلامة الأميني إنّ هناك روايات تضاد هذه الرواية في مورد نزول آية الاستغفار من سورة البراءة أخرجها علماء الشيعة ومحدثي العامة، عن علي عليه السلام قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت آية: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى" (التوبة 113). آية النأي: ذهب البعض الى القول بأن الآية 26 من سورة الأنعام"وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ" نزلت بحق أبي طالب، فقد أخرج الطبري وغيره عمّن سمع إبن عباس أنه قال: إنها نزلت في أبي طالب، ينهى عن أذى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يؤذي، وينأى أن يدخل في الاسلام. ويرده: أولاً: الحديث مرسل لوجود كلمة عمن للإشارة للراوي الذي بين حبيب بن أبي ثابت وابن عباس، ومع عدم معرفة الراوي كيف يمكن الاستناد إلى الرواية والاطمئنان بصدورها حقاً، وثانياً: إنّ علماء العامة أنفسهم ضعفوا حبيب بن أبي ثابت واتهموه بالتدليس. وثالثاً: أن الطبري روى ما يتضاد مع رواية حبيب وأنها نزلت في مشركي مكة الذين كانوا ينهون الناس عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به، وينأون عنه يتباعدون عنه. ويؤيد ذلك سياق الآيات فإنّها جمعاً كانت بصدد الحديث عن المشركين. حديث الضَحضاح: تمسك المخالفون بحديث الضحضاح حيث رووا عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أبو طالب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ويرده: أولاً: إنّ المغيرة بن شعبة كما يقول العلامة المجلسي كان معروفاً ببغضه لبني هاشم، وعلي عليه السلام بالخصوص وبغضه مشهور ومعلوم، وفسقه غير خاف. وثانياً: لا معنى لشمول الشفاعة لأبي طالب مع فرض موته كافراً، إذ من المسلم به أن الشفاعة لا تشمل المشركين.

يقع رواق أبي طالب عليه السلام كملحق برواق المرقد العلوي الطاهر من الجهة الغربية يجاور جزء الزيارة والعبادة في مشروع صحن فاطمة عليها السلام. المساحة:1200 متر مربع يتسع ل2500 مصلي في وقت واحد. المعالم المعمارية في الرواق المبارك: وجود 14 قبة مصغرة مطرزة ومنقوشة بالمرايا على طريقة العمارة الاسلامية. المشروع قائم على 24 عمود بناء كل عمود يحوي 4 أسماء من أسماء الله الحسنى وبذلك يكون المجموع 96 اسماً، وال3 أسماء الباقية موزعة على الأبواب والمداخل الرئيسية.

جاء في شبكة النبأ عن جولة أثرية حول ضريح أبي طالب ودار السيدة خديجة: قام الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام بتجهيز الجثمان العظيم لـ سيد مكة أبي طالب عليه السلام مع إخوته وابن عمه النبي صلّى الله عليه وآله وسلَّم الذي وقف على حافّة القبر وبلل مثواه الطاهر بـ دموع عينيه وهو يؤبّنه قائلًا: (يا عمِّ، جُزيتَ خيرًا، فلقد ربّيتَ وكفلتَ صغيرًا، وازرتَ ونصرتَ كبيرًا، أما والله لأستغفرنَّ لك، وأشفعنَّ فيك شفاعةً يعجب منها الثقلان). وعندما توفيت سيدة نساء قريش، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بـتجهيز الجثمان الطاهر، وشقَّ لها قبرًا ونزل فيه لمواراتها. ولقد بنى أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم من مختلف المذاهب والمشارب، الأبنية والقباب تكريمًا لمكانتهما من رسول الله، وفضلهما في نشر الإسلام، حتى حلَّ القرن الثالث عشر الهجري والثامن عشر الميلادي حينما أُنشئت الدولة السعودية الأولى فـاستولى الوهابيون على أرض الحجاز فقاموا باستهداف معالم مقبرة المعلاة المقدّسة وذلك بعد إزالة معالِم البقيع المقدّس، حيث لها المرتبة الثانية من القدسية بعد البقيع، ويليها موقع شهداء أُحد والذي هُدم أيضًا في المرتبة الثالثة. وفي هذا الصدد ينقل المؤرخون: (وفي عام 1803 وصل جيش الأمير سعود إلى مكة، وانسحب الشريف غالب إلى جدة، فهُدمت القباب كلّها، ثم حُذف من الآذان جمل من الثناء على النبي). وينقل الرحالة السويسري جون لويس بورخارت عن مشاهداته حول عمليات الهدم في جنة المعلاة قائلًا: (إنَّ الناس في مكة يُقدِّسون أبي طالب ويجلّونه غاية الأجلال، ويخشون القَسَم كذبًا به). ويضيف: (عند انتهاء المعلّاة، وعلى مسافة غير بعيدة من قصر الشريف الكائن في شمال منطقة البرك، يوجد قبر أبي طالب والد الإمام علي وعم النبي الكريم، وقد عمِد الوهابيون إلى تعويض البناء الذي كان قائمًا فوق القبر فأهالوه إلى كومةٍ من الأنقاض).