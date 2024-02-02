مجلس حسيني ــــ الامام الكاظم{ع} من الولادة الى الشهادة

من مبلغ الاسلام ان زعيمه* * * قد مات في سجن هارون سميما

فالغي بات بموته طرب الحشا* * * و غدا لمأتمه الرشــــاد مقيما

ملقى على جسر الرصافة نعشه* * * فيه الملائك أحدقوا تعظيـما

فعليه روح اللّه أزهق روحه* * * و حشـــــا كليم اللّه بات كليــــما

لا تألفي لمسرة فهر فقد* * * أضحــى سـرورك هالكـا معدومــــا

منح القلوب مصابه سقما كما* * منع النواظر في الدجى التهوينا

البحث في شخصية الامام موسى بن جعفر{ع} يأخذ طرق متعددة , ولكني أحاول ان اركز على نقطتين مهمتين ..

النقطة الاولى :الظروف السياسية التي رافقت ولادته حوادث كبيرة منها سقوط السلطة الاموية سنة(128هـ) ولد في الابواء بين مکة والمدينة وهو المكان الذي توفيت ودفنت فيه أم الرسول{ص} وهي فترة اشتداد الصراع الاموي العباسي ... ولا يخفى صراع الدولة العباسية مع النبي محمد{ص} وال بيته الكرام. تمثلت في البداية بوضع الاف الروايات التي طعنت بشخصية الرسول {ص} بداية . ومن ثم قتل ال بيته [ع]..

والصراع مع النبي ليس جديدا. سأذكر سبب وفاته. ثم كانت اول شهيدة بعد وفاة رسول الله[ص] هي الزهراء التي طعنت في بطنها بكعب سيف قنفذ والضربة الثانية تلقتها من عمر بن الخطاب وكلا الضربتين تلقتها يوم الهجوم على دارها بعد دفن ابيها . من اجل جمع الادلة عن جريمة اغتيال السيدة الزهراء{ع} مصادر ضرب الزهراء مرتين واكثر بالسيف...{ الأسرار الفاطمية ، الشيخ محمد فاضل المسعودي ، ص 125.//الاختصاص ، للشيخ المفيد ، ص 185.//. منتدى الكفيل ــ تكرار ضرب فاطمة الزهراء{ع} في مواطن ومواقف عديدة. بتاريخ 2017م .اما المصادر التي ذكرت الحوادث في بيت الامام علي وفاطمة{عليهما السلام] 1 ـ تاريخ اليعقوبي : 2 | 116 2 ـ الإمامة والسياسة : 1 | 19 ، 20 . 3ـ الملل والنحل للشهرستاني : 1 | 57 .4ـ الوافي بالوفيّات : 5 | 347 5 ـ تاريخ أبو الفداء : 1 | 164 . 6 ـ أعلام النساء : 4 | 114 . 7- قرّة العين للدهلوي : 78 .8 العقد الفريد : 4 | 259 ، 5 | 13 .وغيرها.

["اليكم النص كما جاء في كتاب الاسرار الفاطمية للمسعودي"]{قال عمر : فصفقتها على خدها من ظاهر الخمار ، فانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض .ثم ان عمر رفس فاطمة، ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها ، ورفع السوط فضرب بها ذراعها ثم على عضدها حتى صار كالدملج الأسود ، ثم أخذ من خالد بن الوليد سيفا فجعل [يضرب على كتفها] ثم ضرب المغيرة بن شعبة فاطمة {ع}حتى أدماها ، ثم سل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة{ع}، ثم[لكزها قنفذ بنعل السيف بأمر عمر] ، ثم ضربها قنفذ بالسوط على ظهرها وجنبيها إلى أن أنهكها وأثر في جسمها الشريف ،[[ ثم ضرب عمر بطن فاطمة]]حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح : أحرقوا دارها بمن فيها ) {المصادر مذكورة اعلاه }

من بعد نجاح خطة اغتيال الرسول مسموما [بقيت جثته متروكة في مكانها ثلاثة ايام لا يسمح بدفنها] حيث توفي يوم الاثنين ودفن يوم الاربعاء كما في حديث عائشة الذي [رواه احمد ابن حنبل في مسنده] , انها قالت تُوُفِّيَ النَّبِيُّ{ص} يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ اي ان جثمان الرسول ترك دون دفن ثلاثة ايام {حتى ربا بطنه وانتشرت خنصراه} روى ذلك[ابن الجوزي في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم الجزء العاشر]،

ثم استمر الحوادث السياسية تفرض نفسها وتجلت الخطة ان الصحابة باجتماعهم في بيت ابي بكر بعدم تنصيب الامام علي{ع} يوم الغدير قرروا ابعاد اهل البيت{ع} مهما كلف الثمن .ثم جاءت عمليات القتل لكبار صحابة رسول الله{ص} الذين رفضوا بيعة ابي بكر .. فكانت فرصة حروب الردة سببا في القضاء على جميع الخصوم للدولة الانقلابية الجديدة.

*** جنازة النبي[ص] لم تدفن ولم تشيع: منعوا ان تخرج جنازة النبي {ص} من داره. طوقوا البيت وهم يحملون السيوف يتقدمهم عمر بن الخطاب: نتيجة لذلك اضطر عمه العباس ابن عبد المطلب كما ذكر ابن منظور في كتاب[مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لمحمد بن مكرم الشهير بابن منظور] تحقيق مجموعة من المحققين، سنة النشر: 1404 – 1984، "الجزء الثاني الصفحة 385" ولما كان الموقف ينذر بحرب بين بني هاشم والملآ من قريش . اقترح العباس عم النبي{ص} ان يدفن رسول الله{ص} وقال خشيت ان ياسن. ان صاحبكم قد مات فادفنوه .فدفن سرا في نفس موضع وفاته لعدم استطاعتهم الخروج بجثمانه وتشييعه بحيث ان عائشة فوجئت بدفنه بدليل الحديث الذي رواه احمد ابن حنبل و البيهقي [في السنن الكبرى] : قالت والله ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في ليلة الأربعاء.. ذكر ابن عبد البر في التمهيد إسناده صحيح والألباني قال بعد ان فطن القوم لصوت المساحي كان ردة فعلهم الاولى هو سلب الرسول الثوب الذي كفن فيه كما روى احمد ابن حنبل في مسنده وهذا الحادث في المسند حقق تحت اشراف صالح بن عبد العزيز ال الشيخ ، ونشر في الرياض ،الطبعة الاولى ، 2013 وكان عبد الله بن أبي بكر أعْطاهم حُلّةً فكفنوه بها ثمّ استخرجوه منها، فكُفّن في ثلاثة أثواب بيض، فأخذ عبد الله الحُلّة فقال: لأكفن نفسي في شيءٍ مَسّ النّبيّ {ص} ثمّ قال بعد ذلك: والله لا أكَفّنُ في شيءٍ مَنَعَ نبيّه أنْ يُكَفّنَ فيه، وهكذا الت النوبة للامام علي وولديه الحسن والحسين وابناءهم عليهم السلام . بما فيهم الامام موسى بن جعفر {ع}.

** لم تتوقف عمليات الاغتيال السياسي لأهل البيت فقط . فقد قتل انصارهم وشيعتهم فقد مات أبو بكر ودفن ليلًا، وماتت عائشة ليلًا دفنها عبد الله بن الزُّبير نفس الليلة . كذلك لم يتولى دفن الرسول الا اربعة اشخاص يقول الزهري أن الذي دفن النبي{ص}أربعة نفر دهم علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي{ص}. وهكذا نرى الادلة في كتب التاريخ والأحاديث ان الرسول مات مسموما محاصرا مسلوبا في قبره.

**اما ابو بكر يذكر التاريخ ان سبب موته أنه اغتسل في يومٍ باردٍ فحم خمسة عشر يوماً لا يخرج للصلاة من شدة الرشح والبرودة في جسمه وكان يأمر عمر بالصلاة. فغسلته زوجته اسماء بنت عميس وصلى عليه عمر ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمان ابن أبي بكر ودفن ليلاً في بيت عائشة في غرفة النبي التي مات فيها لماذا دفن ليلا..؟

روى الطبري: ان سبب وفاته أن اليهود سمته في أرزة،[ طعام ارضي من الشجر تُوضَعُ فِيهِ التَّوَابِلُ واللَّحْمُ.]وتناول معه الحارث بن كلدة ثم كف، وقال لأبي بكر أكلت طعاما مسموما ، فمات بعد سنة. وقيل مرض خمسة عشر يوما، فقيل له لو أرسلت إلى الطبيب. إني أفعل ما أشاء( بلا جدوى العلاج ,فالسم فعل فعلته).( تاريخ الطبري, باب ابو بكر) وفي كتاب طبقات الصحابة انه مات بعد سنة. ولكن كان يمرض بين فترة واخرى. فقالوا حم. ** من قتل عائشة؟: في كتاب (جواهر التاريخ ج2 ص305): ولم تفصح مصادر الخلافة كيف توفيت عائشة لكن المؤشرات ورواية الأعمش وغيرها تذكر أن معاوية قتلها بعد قتل أخيها عبد الرحمن.نقل في كتاب (الصراط المستقيم: 3/ 47) تعليق الأعمش قول معاوية:(ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا تحجوا ولا لتزكوا وأنكم لتفعلون ذلك ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون! ألا واني كنت منيت الحسن واعطيته اشياء وجميعها تحت قدمي لا أفي بشيء منها له). قال الأعمش:(هل رأيتم رجلا أقل حياء منه؟ قتل سبعين ألفا فيهم عمار وخزيمة وحجر وعمرو بن الحمق ومحمد بن أبي بكر والأشتر وأويس وابن صوحان وابن التيهان وعائشة وأبي حسان ثم يقول هذا؟!) هذا تصريح من الأعمش بأن معاوية قتل عائشة!!

*** قال البياضي العاملي في (الصراط المستقيم:ج 3/ 630)،وقال صاحب المصالت: كان معاوية على منبر المدينة يأخذ البيعة ليزيد فقالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ قال لا ,قالت فبمن تقتدي؟ فسكت، وهيأ لها حفيرة فوقعت فيها وماتت) انتهى!.معاوية لا يحتاج لأن يحفر لها حفرة لتسقط فيها لان عنده فرقة متخصصة للاغتيال بالسم جنود! مثله معروف { ان لله جنود من عسل} من جانب اخر قام مروان بتصفية أخيها عبد الرحمن بن ابي بكر وقد هددته عائشة بقولها:(يا مروان افينا تتأول القرآن وإلينا تسوق اللعن والله لأقومنَّ من يوم الجمعة بك مقاماً تود اني لم اقمه) (الأغاني :لابي الفرج الاصفهاني(ج 17: 375)، لكن عائشة ماتت قبل ان تخطب يوم الجمعة، كما مات أبي بن كعب يوم الأربعاء قبل أن يقوم يوم الجمعة بنفس الاسبوع واستنكر معاوية على ابن عمر بكاءه على عائشة! ففي (وفيات الأعيان 3/16): (لما ماتت عائشة بكى عليها ابن عمر فبلغ ذلك معاوية فقال له: اتبكي على أمرأه؟ المتفق عليه أن عائشة ماتت وهي غاضبة على معاوية . ماتت وليس لها إمام. ولم يتفق المسلمون لحد الان مكان قبرها. لان معاوية وجلاوزته اخفوه .

** الامام الكاظم وبنو العباس :اول عملية قتل تعرض لها الامام موسى بن جعفر هي محاولة ابي جعفر المنصور بعد وفاة الامام الصادق{ع}. ولكن الامام كان عارفا بنوايا العباسيين وخبثهم وبغضهم لآل محمد{ص}. وصية الإمام الصادق(ع)،حسب رواية الكليني في(الكافي) كانت إلى خمسة: المنصور، وحاكم المدينة، وعبد الله الأفطح، وحميدة زوجته، وموسى الكاظم(ع) ومعنى الافطح {عَرِيضُ الرَّأْسِ والأنْفِ.}(الكافي 1: 310 كتاب الحجّة، لان خبرة الامام الصادق مع الناصبين الذين اسسوا مذاهب اسلامية لجر البساط من بيت ال الرسول .وتبقى الساحة فارغة للمذهب الحكومي الذي اسسه ابو حنيفة اماما لا يجوز الرجوع لغيره.

هذا يعني ان الصادق يعلم ان المنصور سيأمر حاكم المدينة بقتل من أوصى إليه. فكانت التقية التي انقذت الامام الكاظم ..فعلا كتب المنصور لوالي المدينة بقتل من صار اماما من بعده .لما اقتحموا دار الامام موسى بن جعفر[ع] وجدوا الوصية في خمسة وهم النصور وحاكم المدينة وولده الافطح وزوجته حميدة وولده الاصغر موسى فكتب اليه حاكم المدينة بأنّه أوصى إلى خمسة، انت وانا منهم .. فسكت المنصور ،لمّا سمع علماء الشيعة، امثال: أبي حمزة الثمالي، قال: أمّا الأوّلان فكانا للتقية، والأفطح كان ناقصاً؛ ومن كان أفطحاً، لا يكون اماما ، ثم انه كان جاهلاً بأحكام الشريعة، والمرأة ليست بإمام، فتعيّن موسى هذا بينه ابو حمزة الثمالي للشيعة بتفسير الوصية: وقال:(الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى، ودلّنا على الصغير، وأخفى أمر عظيم)..كان هذا الفعل من الإمام الصادق(ع) لحماية ولده الإمام موسى بن جعفر(ع) من القتل.

**لذلك حث شيعته على{العمل بالتقية}عند محاربة الدولة اهل البيت{ع} وشيعتهم .استنادا الى قوله تعالى.{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.. ومن القصص التي تبين ظروف الشيعة والتضييق عليهم. سؤال ورد الى الامام الكاظم{ع} من علي بن يقطين: رواه الشيخ المفيد في الإرشاد قال : اختلف أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع فاكتب إليّ لأعمل عليه.

« فكتب إليه الامام عن الاختلاف في الوضوء [آمرك به ان تتمضمض ثلثا وتستنشق ثلثا وتغسل وجهك ثلثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين وتمسح راسك كلّه وتمسح ظاهر اذنيك وباطنها وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثاً ولا تخالف ذلك ».لمّا وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجّب ممّا. لكنه فهم الموضوع ,قال أنا ممتثل لأمره وسأعمل امتثالاً لأمر الامام.. وقتها سعى المنافقون بعلي بن يقطين إلى هارون على انّه رافضي مخالف لمذهب السلطة. فقال هارون لست أرى في خدمته لنا تقصيراً وما ظهرت منه خلافات مع مذهبنا وأحبّ ان أتأكد منه بنفسي من حيث لا يشعر, وصار يراقبه في الوضوء وهو مختفي عنه ..في يوم كان مشغولا . ودخل وقت الصلاة فقام للوضوء فتمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وخلل شعر لحيته وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ومسح رأسه واذنيه وغسل رجليه ثلاثاً وهارون ينظر إليه. فلمّا رآه ما فعل قال له كذب عليك اصحابنا يا ابن يقطين زعموا انّك رافضي . بعد ايام ورد عليه كتاب من الامام{ع}يامره ,, ابتدأ « من الآن ان يتوضّأ كما أمر الله غسل وجهك مرّة فريضة واخرى اسباغاً واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " فقد زال ما كان يخاف منه عليك والسلام ».

*** الثورات الشيعية زمن الامام الكاظم: وسبب اعتقاله: عاصر الامام الكاظم في حياته أربعة من خلفاء بن العباس، ــ هم المنصور الدوانيقي ـ والمهدي العباسي ــ والهادي العباسي ــ وهارون العباسي .وعاصر من الثورات الشيعية ثورة فخّ التي هي– باستثناء عاشوراء – من أشدّ الحوادث التاريخية دموية في تاريخ التشيع، كانت بقيادة الحسين بن علي من نسل الحسن [ع] يكنى بأبي عبد الله (معروف بـصاحب فخّ) ثار في زمن الهادي العباسي ومنطقة فخّ قريبة من مكة وروى الكليني: «إنّه لمَّا خرج الحسين بن عليٍّ الى فخٍّ جاء إلى الإمام [ع] ، فَقال له الامام :يا ابن عمِّ إِنَّك مقتولٌ فأَجِدَّ الضِّرابَ[فَإِنَّ القوم فُسَّاقٌ يظهرونَ إِيماناً ويسترُونَ شركاً]إِنَّا للَهِ وإِنَّا إِليه راجعون أَحتسِبُكُمْ عند اللَّه.

** قبل معركة فخ لم تنقطع ثورات آل البيت منذ استشهاد الحسين بن علي{ع} في كربلاء، عام 61 هـ ..بعد أكثر من نصف قرن أعلن حفيده زيد بن علي الثورة على بني امية سنة 121هـ، وقتله الحجاج بن يوسف الثقفي والي الكوفة ولكن لم تنقطع ثورات العلويين في زمن العباسيين وقابل العباسيون ثورات أبناء العمومة بكل شدة وقسوة.

وظلت الأمور على هذا النحو حتى حدث نزاع بين والي المدينة وبعض رجال من آل البيت أساء التعامل معهم، وأهانهم وأغلظ القول لهم، فحرك ذلك مكامن الثورة فيهم فثار العلويون في المدينة بقيادة الحسين بن علي بن الحسن، وانتقلت الثورة إلى مكة .وأقبل الناس يبايعونه.ووصل خبر الثورة إلى الهادي العباسي، أرسل جيشًا للقضاء على الثورة، قبل أن يمتد لهيبها لمناطق أخرى؛ وجرت معركة عند وادي يسمى “فخ” قريب مكة، انتهت بهزيمة جيش الحسين، ومقتله وجماعة من أصحابه. ونجى فقط {إدريس بن عبد الله وخادمه راشد البربري، وصلا مصر مستخفيْن في قوافل الحجيج، ساعدهما من مصر عامل البريد كان متشيعًا ويقال ان والي مصر هو من ساعدهما بالهروب. وبعد عامين اتصل ادريس بزعيم قبيلة “أوربة” البربرية ،لما اطمأن إليه إدريس عرفه بنسبه، وأعلمه سبب فراره فرحب إسحاق بضيفيه، وتولى خدمة ادريس حتى حل شهر رمضان فجمع إخوته وزعماء قبيلة أوربة، وعرفهم بنسب إدريس وقرابته من النبي{ص}فرحبوا به، وأعربوا عن تقديرهم وبايعوه بالخلافة في (شهر رمضان سنة 172هـ , وخلعوا طاعة بني العباس وتنازل الوالي لإدريس عن الحكم. وتبعته القبائل المحيطة . فدخلت في دعوته قبائل: المغرب وبعض قبائل البربر في شمال افريقيا..

** وتاسست اول دولة شيعية في شمال افريقيا .. مما سبب خوف الخليفة العباسي حين جاءته الأخبار بعزم إدريس بن عبد الله على غزو أفريقية (تونس)،ولكن الموت عاجل ادريس, ويقال قتل مسموما. ولكنه اسس دولة الادارسة. وهذا سبب قلقا عند هارون العباسي فقام باعتقال الامام موسى بن جعفر {ع} وارسله الى البصرة .حين ان التشيع انتشر كثيرا وخاف ان يقود الناس الى ثورة تطيح ببني العباس.

هناك روايات كثيرة اؤكد كثرة الوشاة على الامام وهذا دليل ان السلطة وضعت عليه العيون ** ومن هؤلاء مَن أبلغ هارون بأن الإمام{ع} تجبى له الأموال من شتّى الأقطار الإسلامية فأثار ذلك الخوف . فكان القرار سجنه ثم تصفيته قتلا وهو في سجونهم. وقد اعتقل الإمام[ع] مرتين ولكن الثانية وقعت سنة 179هـ .. حيث أمر بالتوجه به إلى البصرة في سجن عيسى بن جعفر، ثم نقلوه إلى سجن الفضل بن الربيع في بغداد وصاروا ينقلوه من سجن لآخر. الى ان استقر في سجن يهودي اسمه السندي بن شاهك. واشتد البلاء على الامام حيث صار يسمع شتم ابيه امير المؤمنين والزهراء {ع}. وكان السجانون يلفونه بالبسطاء ويجلسون عليه ليموت كمدا تحت ارجلهم. فكان يدعو ربه: الهي (يا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَيْنِ رَمْلٍ وَطِينٍ ، يامُخَلِّصَ اللّبَنِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، وَيا مُخَلِّصَ الجنين مِنْ بَيْنِ مَشِيمَةٍ وَرَحمٍ، خَلِّصْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ "هارُونَ")،ثم ارسل الامام رسالة مختصرة من سجنه الى هارون يقول فيها" [إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء ، حتى نقضي جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء ، يخسر فيه المبطلون ».وبقي الامام على هذا الحال حتى دس اليه السندي بن شاهك السم بامر هارون .

امن البصرة السجن بغداد جابه // ابحديد وقيد ويدور اذهابه//ذبه ابسجن أظلم غلق بابه //او نهى السجان يمه الناس يصلون ـــ دخل عليه علي بن سويد وسأله اما ان لسجنك ان ينقضي ..؟ فقال الامام نعم سينقضي يا ابن سويد قل لشيعتنا ان ينتظروني بعد ثلاثة ايام على جسر بغداد. فحضر الناس شيبا وشبانا ونساء . وفتج باب السجن واذا بجنازة يحملها اربعة من الحمالين .. ومنادي ينادي امامها هذا امام الرافضة .

جابوه والحديد امزنجل برجليه//.ولا واحد من عمامه كدر يوصل ويحميه //خل هاشم تجي لبغداد وتشوفه//للجسر تتعناه محني الراس مكشوفه // ابجوا عليه يشيعة واكثروا بالنوح//مصيبتهم من تذكروها تفت الروح بجه //جبريل واملاك السما والنوح // من جابه السندي وبالسجن ذبه .

**يسأل أبو ابراهيم وسط السّجن بشّار// واشْجرمتك مسجون وحدك يَبْن لَطهار//شنهو الجرم يا نبعة الدّوحه الكريمه//وحدك ابطاموره وهَلگيود العظيمه//گلّه شفت مسجون من عدنا بجريمه//كلّه ظلم حيث الفضيله والعدا اشرار//شنهو اخباركم ياماي العيون //لبوكم بالسجن شو ماتمرون //يابويه الضواكم گلبي مشتاگ//صار سنين وسط الظلمة مسجون//اعد اجروحي وأحسب بيكم أحساب // ياهو العدل بيكم ياهو مدفون

وكما تعلمون أن أولاد الامام الكاظم ع كانوا مشردين ومهجرين فوصلت الرسالة بيد السيدة فاطمة المعصومة ع فأجابت :

يابويه حرت شكتبلك اجواب //// ضل البيت فارغ من الاحباب

عفتوني وحيده بوحشة الليل//// أنام شلون وانتم عني غيّاب

أناطر بلكي واحد منكم يعود////أگضّي اليوم كله مگابله الباب

بعد هيهات ترجع ذيچ الأيام/// أفترگنه وما يلمنه بس التراب

**** يَولاد عدنان ومضر گلّت الغيره

عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيره

ذبّوا العمايم وامشوا بجانب سريره

شيعوه ترى ما من صديق البيه غيره