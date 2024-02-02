مشتقات الحوراء في القرآن الكريم (حور)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى عن حور "حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ" ﴿الرحمن 72﴾ حور اسم، حُورٌ: شديدات البياض، الحور: سود الحدق، و الحَوَرُ: أن يشتد بياضُ العين و سوادُ سوادها. حور مستورات مصونات في الخيام. قوله جل جلاله "كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" ﴿الدخان 54﴾ بِحُورٍ: بِ حرف جر، حُورٍ اسم. زوّجناهم بحور عين: قرنّاهم بنساءٍ بيضٍ مخلوقات في الجنّة واسعات الأعين حِسَانُها. كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والإستبرق، كذلك أكرمناهم بأن زوَّجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلاتها. قوله عز وجل "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" ﴿الطور 20﴾ بحور عين: بـنساءٍ بيض نُـجْـل العيون حِـسَانِـها. كلوا طعامًا هنيئًا، واشربوا شرابًا سائغًا؛ جزاء بما عملتم من أعمال صالحة في الدنيا. وهم متكئون على سرر متقابلة، وزوَّجناهم بنساء بيض واسعات العيون حسانهنَّ. قوله سبحانه "وَحُورٌ عِينٌ" ﴿الواقعة 22﴾ وَحُورٌ: وَ حرف عطف، حُورٌ اسم. ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه، وبلحم طير ممَّا ترغب فيه نفوسهم. ولهم نساء ذوات عيون واسعة، كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاءً وجمالا؛ جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا.

عن تفسير غريب القرآن لفخر الدين الطريحي النجفي: "حور" (الرحمن 72) (الواقعة 22) جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين في شدة سوادها. جاء في معاني القرآن الكريم: حور الحور: التردد إما بالذات؛ وإما بالفكر، وقوله عز وجل: "إنه ظن أن لن يحور" (الانشقاق 14)، أي: لن يبعث، وذلك نحو قوله: "زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن" (التغابن 17)، وحار الماء في الغدير: تردد فيه، وحار في أمره: تحير، ومنه: المحور للعود الذي تجري عليه البكرة لتردده، وبهذا النظر قيل: سير السواني أبدا لا ينقطع (المثل: سير السواني سفر لا ينقطع. اللسان: سنا)، والسواني جمع سانية، وهي ما يستقى عليه من بعير أو ثور، ومحاره الأذن لظاهره المنقعر، تشبيها بمحارة الماء لتردد الهواء بالصوت فيه كتردد الماء في المحارة، والقوم في حور أي: في تردد إلى نقصان، وقوله: (نعوذ بالله من الحور بعد الكور) (الحديث عن عبد الله بن سرجس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، وسوء المنظر في الأهل والمال) أخرجه مسلم في الحج برقم (1343) ؛ وابن ماجه 2/1279؛ والترمذي (العارضة 13/4) ؛ والنسائي 8/272) أي: من التردد في الأمر بعد المضي فيه، أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها، وقيل: حار بعد ما كار.

جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى "حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ" (الرحمن 72) "حور" شديدات سواد العيون وبياضها "مقصورات" مستورات "في الخيام" من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. قوله سبحانه "كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" (الدخان 54) "كذلك" يقدر قبله الأمر "وزوجناهم" من التزويج أو قرناهم "بحور عين" بنساء بيض واسعات الأعين حسانها. قوله عز وجل "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" (الطور 20) "متكئين" حال من الضمير المستكن في قوله "في جنات" "على سرر مصفوفة" بعضها إلى جنب بعض "وزوجناهم" عطف على جنات، أي قرناهم "بحور عين" عظام الأعين حسانها. قوله سبحانه "وَحُورٌ عِينٌ" (الواقعة 22) "وحور" نساء شديدات سواد العيون وبياضها "عين" ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء ومفرده عيناء كحمراء وفي قراءة بجر حور عين.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله عز وجل "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" ﴿الطور 20﴾ فالحور البيض النقيات في حسن وكمال والعين الواسعات الأعين في صفاء وبهاء ومعناه قرنا هؤلاء المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيم. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله سبحانه "وَحُورٌ عِينٌ" ﴿الواقعة 22﴾ "حور" جمع حوراء وأحور، ويقال للشخص الذي يكون سواد عينه شديداً وبياضها شفافاً، و(عين) جمع (عيناء) وأعين، بمعنى العين الواسعة، لأنّ أكثر جمال الإنسان في عيونه، فقد ذكر هذا الوصف خصوصاً. وقال البعض: إنّ "حور" أُخذت من مادّة (حيرة) يعني أنّهنّ جميلات إلى حدّ تصاب العيون بالحيرة عند رؤيتهنّ. قوله عز وجل "مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" ﴿الطور 20﴾ زوجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعة.

في صحيفة الرضا وباسناده قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين. في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة أوتوا سمع الخلايق النبي صلى الله عليه وآله، والحور العين، والجنة، والنار، فما من عبد يصلى على النبي صلى الله عليه وآله أو يسلم عليه الا بلغه ذلك وسمعه، وما من أحد قال: اللهم زوجني من الحور العين الا سمعته وقلن: يا رب ان فلانا خطبنا إليك فزوجنا منه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.