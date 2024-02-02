مجلس حسيني بحث في دور العقبلة زينب بنت على {ع}

تيهي جلالاً يا بقاع الراوية ............... وتطاولي شرفا بمثوى الزاكية

أدريت من حلت رباك فطهرت..............تلك الربوع من الكلاب العاوية

تلك العقيلة تنــــــــــمى إلى ............شرف يطول على السماء السامية

وتحدثي عن ذي القصور ولهوها.........والصافنات مضت وأين اللاهية

وسكوتهم عار الشنار بخطبة ............ حتى هووا أعجاز نخل خاوية

هناك قولان في معنى كلمة زينب. الأول أن «زينب» كلمة مركبة من زين وأب. أما الثاني معنى «زينب» كلمة ليست مركبة، بل هي اسم لشجرة أو وردة تسمى زينب. هذا صرح به الفيروزآبادي في القاموس المحيط، بقول: ”زَّيْنَبُ: نبات عشبيٌّ معمّر من فصيلة النرجسيات، أزهاره جميلة بيضاء اللون طيبة الرائحة فوّاحة وبه سُمِّيت المرأة“. وكنيتها ”أم الحسن“ و ”أم كلثوم“. والمشهور وجود بنتين لعلي بن أبي طالب{ع} من زوجته فاطمة الزهراء عليهما السلام هما زينب، وأم كلثوم. غير ان المؤرخ السيد المقرم صاحب المقتل الشهير يقول ان فاطمة ابناءها ثلاثة اولاد وبنت واحدة هم الحسن والحسين وزينب [عليهم السلام] ومحسن الذي اسقط وهو جنين.

جاء التعبير عن زينب في بعض المصادر التاريخية، وعلى لسان الخطباء والمحبين بـ”العقيلة“، والعقيلة وصف لها وليس اسماً، يقول أبو الفرج الأصفهاني: ”العقيلة هي التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة في فدك، فقال: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي“{ع}.وللعقيلة معاني عديدة في اللغة، منها: انها المرأة الكريمة، والنفيسة، والمُخَدَّرة. ويقول ابن منظور في لسان العرب: ”عقيلة القوم: سيدتهم، وعقيلة كل شيء: أكرمهم“. اما الفيروز أبادي يقول في القاموس ”العَقِيلَةُ: الكريمة من النساء.-

** يسال كثيرون عن حياة العقيلة زينب{ع}بعيدا عن حوادث معركة كربلاء. لأنه بصراحة اغلب المعلومات عنها جاءت من واقعة كربلاء. النقطة الثانية هناك قبران باسم قبر السيدة زينب الاول في الشام خارج العاصمة دمشق في منطقة الراوية التي سميت{ الست زينب} والقبر الثاني في القاهرة .. يقع في حي اسمه حي السيدة زينب، وهو أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة اُشتُقَّ اسمه من وجود جامع السيدة زينب فيه .ويوجد به جامع أحمد بن طولون. تقول وسائل إعلام مصرية، أن حي السيدة زينب يعد من أكثر الأماكن السياحية في القاهرة، ويكتظ بالكثير من المساجد والأضرحة الدينية، التي يجعلها قِبلة لعشاق السياحة الدينية ..

**إن مرقد السيدة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، هو الذي في الشام وهو مشهور، ويعرف بقبر الست، كما ذكره ابن عربي في [الفتوحات المكية ج4 ص198] أما الذي في مصر، الظاهر أنه قبر لامرأة علوية أخرى من ذرية الإمام علي{ع}واغلب الاراء تقول انها { زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنور}.

**يقال: إن زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، التي كنيتها أم كلثوم. فقد ذكر المؤرخون ان للإمام علي{ع} بنت اخرى باسم زينب هي التي كنيتها ام كلثوم. ولكن امها ليست الزهراء{ع} بل هي امة تزوجها امير المؤمنين{ع}. ورافقت قافلة اخيها الحسين الى كربلاء.

ترحيل زينب من المدينة الى الشام ..المعروف انها جاءت مع زوجها عبد الله بن جعفر إلى الشام، في أيام عبد الملك بن مروان ،يقولون بسبب المجاعة، قالوا ان لعبد الله بن جعفر قرى ومزارع، خارج الشام، فهاجرت حتى تنقضي المجاعة، ثم ماتت ودفنت في منطقة الراوية . لم يذكر التاريخ ان لعبد الله بن جعفر بستان في الشام الا يوم ابعدت العقيلة زينب من المدينة الى الشام .وكيف ماتت لم يحدد كتاب التاريخ سبب موتها.!!! بعضهم يقول: أنها حمت من وعثاء السفر أي ارتفعت درجة حرارتها، ثم يقول الكاتب أو لسبب آخر غير ذلك {ولم يذكره لسريته ولعدم قدرته قول الحق} عن سبب موتها.{هذا من التاريخ المسكوت عنه}[راجع: معالي السمطين ج2 ص224 عن كتاب نزهة أهل الحرمين ص67 للسيد حسن الصدر، راجع: مرقد العقيلة زينب ص189 و190 و191 وغيره.

""هناك موضوع كبير لا يمكن ان يذكره الكتاب تلك الفترة . لانها فترة حبلى بالحوادث الضخمة بعد مقتل الحسين{ع} وعدم سكوت شيعة العراق الذين تحركوا بثورة عارمة{ ثورة التوابين} وفي وقتها استحدثت مجالس حسينية في المدينة المنورة"" هذه الحوادث التي رافقت الثورات والانتفاضات الشيعية وجدت السلطة الاموية نفسها انها توحلت في مازق كبير بقتلهم ريحانة رسول الله {ص} واهل بيته واصحابه{ع} فكانت المجالس الحسينية تمثل وزارة اعلام ثورة الحسين{ع}.لذلك جاءت المعلومات عن تلك الفترة مضطربة وغير جديرة بالتصديق.. منها :. **يذكرون: أن الإمام السجاد{ع}، كان قد اتخذ منزلا بعد قتل أبيه الحسين بيتاً من الشعر، في البادية ،لبث عدة سنين كراهة مخالطة الناس وكان خلال فترة مكوثه في البادية يذهب إلى العراق، يزورً قبري أبيه وجده أمير المؤمنين عليهما السلام، ولا يُشْعِر به أحداً بذلك وهذه الرواية دليل على ان هارون العباسي ليس هو من اكتشف قبر الامام علي في الكوفة ..

وقد اوضحت ذلك في كتاب{ من اكتشف قبر الامام علي} كتبته عام 2019 بينت فيه ان ابناء امير المؤمنين{ع} ابتداء من الامام زين العابدين الى الامام الصادق {ع} هم من كشفوا للناء نكان القبر الشريف، اما انه سكن الامام السجاد في البادية كراهية مخالطة الناس، هذا اجتهاد من الراوي، أو أنهم أرادوا أن لا يصرحوا بأمر يخشون على أنفسهم من ملاحقة السلطة لهم بسبب قول الحق والصدق فلو كانت الكراهية مجرد المخالطة للناس ،نقول إذا كانت المخالطة مكروهة في تلك السنوات، فما الذي رفع الكراهية في السنوات التي تلتها؟! ولماذا لم يكره غير الإمام السجاد{ع} دون بقية الأئمة الأطهار، ليسكنوا البادية في خيمة من شعر؟!..

÷÷ الحقيقة وجدنا بعض المصادر تبين السبب هو أن السلطة اضطهدت بني هاشم بعد معركة كربلاء، فقامت بهدم بيوتهم، وقتلهم فتشردوا في بلاد الله يبحثون عن مأوى آمن، وتاريخ العداء ليس بسبب واقعة كربلاء. فقد ورد ان النبيُّ [ص] أمر بعدم قتل الهاشميين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب المكيين في بدر، بمن فيهم عمه العباس بن عبد المطلب وردًا على ذلك قال أبو حذيفة بن عتبة وهو مسلم من بني أمية، وابوه واخوه في جيش اهل مكة . وقتل اهله اثناء القتال..قال: "نقتل آباءنا وإخوتنا وأطفالنا ونترك العباس؟ والله! إذا قابلته سأقتله بالسيف." تم أسر العباس في النهاية، لكن النبيُّ مُحَمَّد أطلق سراح عمُّه وسمح له بالعودة إلى مكة. في المقابل، تم إعدام الشيخ الأموي عقبة بن أبي معيط بناءً على أوامر النبيُّ مُحَمَّد بعد أسره، وهو عم عثمان بن عفان.

ويُقال أنه نتيجة التعصُّب الأمويّ الذي طغى على قبيلة قريش آنذاك، مما جعل الامويين أكثر مرارة وعناداً ضد الإسلام وقد أقسم أبو سفيان زعيم بني أمية بالآلهة الوثنية اللات والعزى على الانتقام من النبيُّ مُحَمَّد{ص} والمسلمين. اذن مسالة قتل بني هاشم وتهديم دورهم مسالة انتقامية من بني امية ضد النبي{ص} والاسلام. وجاءت الظروف المواتية ان اصبح معاوية بن أبي سفيان والي الشام لفترة طويلة على اثرها .رفض مبايعة الامام علي[ع] واتهمه بالتحريض على قتل عثمان، وأعلن معاوية أن بني هاشم مسؤولين بشكل جماعي عن دم عثمان، فأحيا الثأر القديم وأنه لن يبايع لعلي ولا لأبنائه حتى يتم القصاص من علي وابناءه. وصرح الوليد بن عقبة ابن عم معاوية، مخاطبا الامام علي{ع} بكلمات كلها فتنة : "إن أقاربك من عبد المطلب هم الذين قتلوا عثمان في حق لا يقبل الجدل.

لذلك قتلوا من قتلوه وهدموا اغلب دور بني هاشم {فقد ورد: أن المختار بن يوسف الثقفي ارسل إلى الإمام أموالاً كثيرة عشرين الف دينار . فقام الامام السجاد اولا ببناء دور ال عقيل التي هدمها بنو أمية} {غاية الاختصار ص160/راجع سفينة البحار ج2 ص754 والبحار ج45 ص344 ورجال الكشي.}. ومن تلك الحوادث أن عبد الملك بن مروان هدم دار الإمام علي بن أبي طالب[ع] التي كان ابناءه وبناته يسكنون فيها، وقد حاول الحسن بن الحسن منعهم من ذلك، فقال: لا أخرج ولا أمكن من هدمها، فضرب بالسياط، وتصايح الناس، وأخرج عند ذلك، وهدمت الدار، وادخلت في المسجد النبوي[ البحار ج39 ص29 وسفينة البحار ج1 ص426 وج8 ص131.] وهذا بينه الثائر زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام: في خطبة له ايام ثورته «ألستم تعلمون أنا وِلْدُ نبيكم المظلومون المقهورون، فلا سهم وُفينا، ولا تراث أُعطينا، وما زالت بيوتنا تهدم، وحرمنا تنتهك، الخ..»[تفسير فرات ص136، والبحار ج46 ص206] اما في وقعة الحرة، حين دخل مسرف بن عقبة المدينة: «قتل من آل أبي طالب {ثمانية هاشميين ابا بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن محمد من ابناء «ابن الحنفية» ومن بني هاشم من غير آل أبي طالب ثلاثة. وبضع وتسعون رجلاً من سائر قريش، ومن سائر الناس لا تعد ولا تحصى، ثم دخل المدينة وخرب بيوت بني هاشم، ونهب المدينة» [وفي مقاتل الطالبيين: أن ابناء عبدالله بن جعفر المقتولان في وقعة الحرة، وهما أبو بكر، وعون الأصغر. كما جاء في / شجرة طوبى ج1 ص113..

**يذكرون أن الحكم بن المختار الثقفي ،رحمه الله دخل على أبي جعفر الباقر{ع} وقال له :«أصلحك الله، إن الناس قد أكثروا في أبي، وقالوا، والقول ـ والله ـ قولك. قال أبو جعفر: وأي شيء يقولون؟!.قال: يقولون: كذاب. ولا تأمرني بشيء إلا قبلته.فقال (ع): سبحان الله، أخبرني أبي والله: إن مهر أمي كان مما بعث المختار. أولم يبن دورنا؟ وقتل قاتلينا؟ وطلب بدمائنا رحمه الله؟!»[ رجال الكشي مختصر مفيد.. ( أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة السادسة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1424 ـ 2003،

÷÷ اذن في هذه الظروف قامت السلطة الاموية من التخلص من العقيلة زينب{ع} وابعادها خارج المدينة وقالوا عن ابعادها بسبب عام المجاعة. وهل يعقل انها تترك ابناء واحفاد الحسين {ع} وتذهب للشام من اجل مزرعة عندهم هناك او قلة طعام.!!!.. وللتحقيق في الامر...

*** [هناك قبور في الشام لم يرد سبب تجمعها في مقبرة باب الصغير] "مقبرة الخرابات". كيف ماتوا هناك في الشام .. اضافة لقبر العقيلة زينب الكبرى{ع} الموضوع يجلب الشك انهم اعدموا قتلا .ودفنوا كما يظهر من خلال تواجد قبورهم في مقبرة {الباب الصغير} وهي من أشهر وأكبر مقابر دمشق". وتأتي بعد وادي السلام من ناحية الحجم ..!! وتقع في مدينة دمشق بالقرب من البوابة القديمة للمدينة التي تسمّى الباب الصغير، وضمّت العديد من الشخصيات الهاشمية اللذين رافقوا الحسين {ع} في مسيرته الى كربلاء .كما ذكرتها المصادر ولمراجع التاريخية والمشاهد الأثرية. ومن اهل البيت الذين رافقوا الحسين{ع} مثل :فضة النوبية. خادمة الزهراء وابناءها وبناتها. وسَكينة بنت الحسين.. التي رافقت السبايا, وفاطمة الصغرى بنت الحسين.وأسماء بنت عُميس. وميمونة بنت الحسن. وحميدة بنت مسلم بن عقيل بن أبي طالب. وعبد الله بن علي بن الحسين.زين العابدين..وعبد الله بن جعفر الصادق. وزوجة النبي {ص} هند أم سلمة. التي نعت الحسين{ع} قبل وصول قافلة السبايا وهي من اكثر نساء النبي{ص} حزنا على الحسين {ع} وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب .ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.وخديجة بنت زين العابدين .وأم الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بي أبي طالب. وأم الحسن بنت علي بن أبي طالب.

وهناك من الهاشميين من بني العباس دفنوا قريبا منهم ولكن بتواريخ متأخرة عن وفاة ال البيت السبايا.. هذه القبور المدفونة في هذا المكان تبعث الشك انهم قتلوا جميعا بمجزرة اموية. وتصح الرواية التي تقول ان الامام زين العابدين {ع} لم يكن اسيرا . بل هو ومن معه من شيعة العراق فاوض ممثلي السلطة بإرجاع راس الحسين{ع} الى كربلاء. واعادة الاسرى من النساء للمدينة. وكان شرطهم عليه ان لا يسكن في المدينة بل خارجها. وقد فعل.حيث سكن لفترة في بيت شعر خارج المدينة.

** قبل أن نستعرض الدور الإعلامي الزينبي في مراحله المختلفة، لابُدّ لنا من أن نُطلّ على المفهوم الإسلامي للإعلام، والتعرّف على دوره ومدى تأثيره في مجالي الدّعوة والتبليغ.{ عرّف الإعلام بأنّه:" فنّ إيصال الكلمة إلى عقول الناس} واقناعهم نحو أهداف معينة، وعادة ينقسم الاعلام الى شقين {صلاح وفساد، وهدى او ضلال، وحقّ وباطل}، بحسب نوعية المعلومات التي يتمّ يتحدث بها الخطيب الاعلامي.

وينفرد الاعلام الديني بنوعية يختلف عن الاعلام السياسي والعسكري :لان الاعلامي المسلم لا بد ان يزود النّاس بالأخبار الصحيحة، والحقائق الثابتة في أي واقعةٍ من الوقائع، ولذلك الاعلامي والخطيب المتمكن هو من له قدره في بناء وتوجيه المجتمع نحو الحقّ والاستقامة وإخراجه من الظلمات إلى النّور، وهذه هي رسالة الإعلام الإسلامي المتمثّلة في القرآن الكريم، حيث يُعدّ القرآن الكريم رسالة إعلامية شاملة، تتميّز بالصدق والأصالة والثقة والواقعية،قال تعالى:{إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}.بنفس الوقت كلام القران ليس ترفا او ادبا او شعرا. لان القران هو السبيل الذي يعتمد عليه الخطيب في بناء فكرته وايصالها للناس بصدق وقوة وشجاعة . يقول تعالى:{الّذين يُبلِّغون رسالات الله ولا يخشَونَ أحداً إلاّ الله وكفى بالله حسيباً}.فكانت زينب تفرغ ما تعلمته من جدها وابيها وامها واخوتها. مما افحمت السلطة الاموية وم لف لفها. ولا يمكن ان ينكر احد الدور الاعلامي الزينبي وما قامت به في حياتها واصبحت نموذجا للفداء بعد موتها .ومن أهمّ ما يُمكن أن نسجّله من دورٍ إعلاميّ للسيدة زينب(ع) جملة من المواقف، وهي:موقفها(ع) من حمل النساء والعيال، حيث ردّت على عبد الله بن عباس، عندما قال للحسين(ع) بأن لا يأخذ النساء والعيال معه إلى العراق ـ اعترضت عليه بقوة، وقالت: "يا بن عباس، تُشير على شيخنا وسيدنا أن يخلّفنا هنا ويمضي وحده؟! لا والله، بل نحيى ونموت معه، وهل أبقى لنا الزمان غيره؟" ردّ السيدة زينب(ع) استنفار تام، وتسليم كامل لأمر الله تعالى، وتدل نبراتها بان للنساء دورّ في نهضة كربلاء..لا يقلّ أهميّة وخطورة عن دور الرجال؛ بلفيه تأكيدٌ على دور المرأة وشراكتها للرّجل في الى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وأنّ التّخلّف عن الرّكب الحسيني سمة المنافقين.!!

** موقفها في كربلاء قبل انطلاق المعركة، في اللحظات الحرجة، جاء الإمام الى خيمة اخته العقيلة(ع) وجلس يحادثها ويوصيها بوصاياه، فقالت له:" أخي هل استعلمت نيات أصحابك؟ فإنّي أخشى أن يُسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنّة". (ع) وقال :" أمّا والله لقد نهرتهم وبلوتهم فما وجدت فيهم إلاّ الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطّفل بين محالب أمّه". هذا الموقف يعني انها تشترك حتى في الاعداد والتخطيط للمعركة . وكانت مستعدة لكل طاريء ومصيبة .

فكانت في كربلاء قائدة الصفحة الثانية من المعركة المقدسة. حيث كان الحسين {ع} المخطط والمنفذ للصفحة الاولى التي تتضمن القتال والدم والعطاء والصبر.. وحين قتل وحزوا راسه الشريف . بدأت الصفحة الثانية .فكان موقفها من دين جدها كموقف امها الزهراء[ع] من ولاية امير المؤمنين{ع}التي توجت حياتها بالشهادة من اجل دين ابيها وزوجها.

هنا في كربلاء قامت زينب{ع} بنفس الدور تماما .هناك كان الهجوم على دار ابيها وامها.. وهنا تم الهجوم على بيوت اخوتها .. فكانت تقوم بدور فاطمة في كربلاء.. هناك خرجت الزهراء {ع} وهي جريحة بكسر الضلع تنادي { دعوا ابن عمي والا كشفت راسي } لا استطيع ان اصف شعور الزهراء على هذه الكلمة.. لم يبق اعز من حجابها وهي سيدة نساء العالمين.. وهنا زينب {ع} خرجت مهرولة نحو المعركة وقفت على التل قريبا من جسد الحسين{ع} بحيث تراه ولكن زينب وضعت يديها على راسها.. ونادت { اخي حسين.. نور عيني يا حسين .. ان كنت حيا فادركنا هذه الخيل وصلت الى المخيم }..

جاوب لسان الحال ومنه تصعد انفاس // يمخدرة حيدر ابونا عالي المراس/ خويه كثر العتب شيفيد وي جثة بلا راس // ردي تراهو ذاب كلبي يا حزينة/ تكله ودمع العين فوك الخد همال// شلون ارجع والمخيم حاطت بها رجال/ وان جان مني تعذرت يا سور العيال //بروح للي بالشريعة مكطعينه //يكلها كطعوا كبلي جفوفه //مطروح جسمه على النهر وعيني تشوفه ..

وفي يوم وفاتها ماتت غريبة بعيدة عن اخوتها وعشيرتها .. لسان الحال:

أناطر عالدرب ومتانيه العـــــــين ///أخيتكم تريد اتمـــــوت يحســـــين

اضن حانت وفاتي وكَرب البــين// وانه بغربه ووحيده ومالي امعين

يعباس بمصاب زينـــــــب كون تدرون //وي طرت الفجر للشــــام تلفـون

واشوفنكم يخوتي اهنا تكَـــعدون // وعلى افراش المنيه من تشوفون

تونون يازينـــــــــــــــب تونون // وهيج واشــــــــــوفنك تنوحون

واعيوني بيديكــــــــم تغمضون // وتلطمون يالحــــــــره تلطمون

وبهداي نعشـــــــي من تشيلون// خافن على متنـــــــــي تلجمون

ـــــــــ من يبجي يخوانــــــــــــي عليه // ومنهو الي يون ونه شـــــــجيه

منهو اليســـــــــــــــويلي عزيه// غريبه اندفن حدر الوطـــــــيه

راحو هلــــــــــي والله من اديه /// كلهم كَضــــــــــــو بالغاضري