اشارات قرآنية من كتاب الامام الباقر عليه السلام للشيخ القرشي (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل للشيخ باقر شريف القرشي: وعن تنزيه القرآن من الباطل: القرآن الكريم هو معجزة الاسلام الكبرى "كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" (هود 1) "لا ريب فيه هدى للمتقين" (البقرة 2) وليس فيه أي تناقض في احكامه ولا تناف في آياته "وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" (النساء 82) "وهو يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" (الاسراء 9) "ولا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ" (فصلت 42) وقد فسر هذه الآية الامام ابو جعفر عليه السلام قال : (لا يأتيه الباطل من قبل التوراة، ولا من قبل الانجيل والزبور، ولا من خلفه اي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله) وفي رواية عن الصادقين عليهم السلام انه (ليس في أخباره عما مضى باطل ولا في أخباره عما يكون في المستقبل باطل).

وعن الاستعمالات المجازية فى القرآن يقول الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل: وشاع الاستعمال المجازي في لغة العرب، وذاع أمره في كثير من أنحاء الاستعمال كالاسناد المجازي، والمجاز في الكلمة، ومنه باب الكنايات التي قيل انها أبلغ من التصريح، ويعتبر ذلك من لطائف هذه اللغة ومحاسنها، وفي القرآن الكريم طائفة كبيرة من الآيات كان الاستعمال فيها مجازيا منها قوله تعالى: "يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" (ص 75) فان المنصرف من اليد هو العضو المخصوص ويستحيل ذلك عليه تعالى لاستلزامه التجسيم وهو مما يمتنع عقلا على الله تعالى، وقد سأل محمد ابن مسلم الامام أبا جعفر عن ذلك فأجابه عليه السلام: (اليد في كلام العرب القوة والنعمة قال تعالى: "وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْد" (ص 17) وقال: "وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْد" (الذاريات 47) أي بقوة، وقال: "وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" (المجادلة 22) ويقال: لفلان عندي اياد كثيرة أي فواضل واحسان، وله عندي يد بيضاء أي نعمة). ومعنى ذلك ان اليد لم تستعمل في معناها المنصرف وإنما استعملت في غيره اما مجازا أو حقيقة بناء على انها مشتركة اشتراكا لفظيا في هذه المعاني التي ذكرها الامام.

وعن البسملة جزء من سور القرآن يقول الشيخ القرشي: وذهب الامام ابو جعفر عليه السلام وسائر أئمة اهل البيت عليه السلام الى ان البسملة جزء من سور القرآن الكريم، وتبعهم على ذلك جمهور غفير من علماء المسلمين، وقراؤهم وقد كتب يحيى بن أبي عمران الهمداني رسالة الى الامام أبي جعفر عليه السلام جاء فيها (جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ: ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي: ليس بذلك بأس) فأجابه عليه السلام برسالة جاء فيها (يعيدها مرتين على رغم آنفه ـ يعني العباسي) وتظافرت الاخبار من الفريقين بجزئيتها، وقد شذ من انكر ذلك. وعن نزول القرآن على سبعة احرف: وشاع بين المفسرين أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وقد استندوا في ذلك الى ما روي عن أبي جعفر عليه السلام من أنه قال: (ان القرآن نزل على سبعة أحرف) وقد كثرت الأقوال في هذه الجهة حتى أن ابا حاتم ذكر ان الأقوال بلغت خمسا وثلاثين قولا. ولا بد لنا من وقفة قصيرة لننظر الى معاني الأحرف السبعة ومدى صحتها ونسبتها الى الامام الباقر عليه السلام.

وعن الحروف السبعة يقول الشيخ باقر شريف القرشي: أما الحروف السبعة، فقد اختلفت الأقوال في المراد منها وهذه بعضها: 1 ـ انها الوعد والوعيد، والأمر والنهي، والقصص والمجادلة، والامثال وقد ضعف هذا الوجه ابن عطية، وقال: ان هذا لا يسمى احرفا. ٢ ـ انها المعاني المتقاربة التي ترد بالفاظ مختلفة نحو اقبل وهلم أو عجل واسرع، وقد اختار هذا الوجه الطبري إلا ان ذلك لا يحمل أي طابع من التحقيق، فان للإنسان ـ على هذا الوجه ان يقرأ القرآن على أشكال مختلفة، وذلك يؤدي الى اختلاف كبير من اضافة آية أو حذفها لأن الاختلاف فى الالفاظ يستتبع الاختلاف في الجمل حسبما يقول القرطبي. 3 ـ ان المراد بها الابواب السبعة التي نزل بها القرآن وهي: الزجر، والأمر، والحلال، والحرام، والمحكم، والمتشابه، والامثال ويرد عليه أن هذه لا تسمى أحرفا، مضافا الى أن الزجر والحرام شيء واحد فلا تكون سبعة. 4 ـ إنها اللغات الفصيحة من لغات العرب، وهي متفرقة في القرآن فبعضها بلغة قريش، وبعضها بلغة هذيل، وبعضها بلغة هوازن وبعضها بلغة اليمن، وبعضها بلغة كنانة، وبعضها بلغة تميم، وبعضها بلغة ثقيف، ونسب هذا القول الى البيهقي والأبهري وصاحب القاموس إلا أن هذا الوجه ينافيه ما ورد عن عمر من أن القرآن نزل بلغة مضر. 5 ـ إنها سبع قراءات، واشكل على ذلك سيدنا الاستاذ بانه إن أريد منها السبع المشهورة فهي غير ثابتة حسبما حققه عند البحث عن تواتر القراءات، وإن أريد بها السبع على اطلاقها فمن الواضح أن عدد القراءات اكثر من ذلك بكثير. هذه بعض الاقوال، وقد عد سيدنا الاستاذ عشرة أقوال إلا أنه فندها، وأثبت انها لا ترجع الى محصل، وقد الف أبو شامة كتابا في هذه المعاني، وابطل معظمها. وانكر الامام أبو جعفر عليه السلام الأحرف السبعة، ولم يصح ما نسب إليه أنه رواها فقد روى في الصحيح عنه زرارة انه قال: (إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة) وأثر عن الامام الصادق عليه السلام انكار ذلك فقد سأله الفضيل بن يسار فقال له: ان الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة احرف، فقال عليه السلام: (كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد).

وعن طرق التفسير يقول الشيخ القرشي في كتابه حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل: واختلفت اتجاهات المفسرين للقرآن الكريم، وقد سلكوا في ذلك طرقا مختلفة منها: التفسير بالمأثور: ونعني به تفسير القرآن بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأئمة الهدى، وهذا ما سلكه اغلب مفسري الشيعة كتفسير القمي، والعسكري، والبرهان وغيرها وحجتهم في ذلك أن أهل البيت عليه السلام هم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته، وليس لغيرهم في ذلك أي نصيب، وقد اشار الى ذلك الامام أبو جعفر عليه السلام بقوله: (ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء) فالأوصياء هم الذين عندهم علم الكتاب، ظاهره وباطنه، وقد تظافرت الأدلة على وجوب الرجوع إليهم في تفسير القرآن، يقول الشيخ الطوسي: ان تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وعن الأئمة الذين قولهم حجة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم. التفسير بالرأي: ويراد به الأخذ بالاعتبارات العقلية الظنية الراجعة الى الاستحسان وقد ذهب الى ذلك المفسرون من المعتزلة والباطنية، فلم يعنوا بما أثر عن اوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في تفسيرهم، وإنما استندوا الى ما يرونه من الاستحسانات العقلية، وقد نهى عن ذلك الامام أبو جعفر عليه السلام فقد دخل عليه قتادة الفقيه المشهور فقال له الامام: (أنت فقيه أهل البصرة؟) (نعم هكذا يزعمون) (بلغني أنك تفسر القرآن) "نعم" فانكر عليه الامام ذلك قائلا: (يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا قتادة ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به). وقد قصر الامام أبو جعفر عليه السلام معرفة الكتاب العزيز على أهل البيت عليه السلام فهم الذين يعرفون المحكم من المتشابه، والناسخ من المنسوخ وليس عند غيرهم هذا العلم، وقد أثر عن الأئمة عليه السلام القول: (انه ليس شيء أبعد من عقول الرجل من تفسير القرآن، الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوه). أما الأخذ بظواهر الكتاب فلا يعد من التفسير بالرأي المنهى عنه، وقد خالف في حجيتها بعض المحدثين، وتمسكوا بأدلة قد فندت من قبل علماء الاصوليين.

وعن تفسير الامام الباقر يقول الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه حياة الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة وتحليل: وألف الامام أبو جعفر عليه السلام كتابا في تفسير القرآن الكريم نص عليه محمد بن اسحاق النديم في (الفهرست) عند عرضه للكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم قال: (كتاب الباقر محمد بن علي بن الحسين رواه عنه أبو الجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية) وقال السيد حسن الصدر: وقد رواه عنه أيام استقامته جماعة من ثقاة الشيعة منهم أبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي، وقد اخرجه علي بن ابراهيم بن هاشم القمي في تفسيره من طريق أبي بصير ويقول الرواة: أن جابر بن يزيد الجعفي ألف كتابا في تفسير القرآن أخذه من الامام. نماذج من تفسيره: وروى عنه المفسرون الشيء الكثير من تفسير آيات القرآن الكريم، وهذه بعضها: 1 ـ قوله تعالى: "أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا" (الفرقان 70) قال عليه السلام: (الغرفة: هي الجنة وهي جزاء لهم بما صبروا على الفقر في الدنيا). 2 ـ قوله تعالى: "وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى" (طه 82) سئل أبو جعفر عليه السلام عن غضب الله؟ فقال عليه السلام: (طرده وعقابه). 3 ـ قوله تعالى: "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَ اهْتَدى" (طه 83) فسر عليه السلام الهداية بالولاية لأئمة أهل البيت وقال: (فو الله لو ان رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام، ولم يجيء بولايتنا إلا اكبه الله في النار على وجهه). 4 ـ قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" (المائدة 67) قال عليه السلام: يعني بذلك تبليغ ما أنزل الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في فضل علي وقد روى عليه السلام أن الله اوحى الى نبيه أن يستخلف عليا فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من اصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له على القيام بما أمره الله بادائه. 5 ـ قوله تعالى: "ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً" (المدثر 11) نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي الذي اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بالسحر، وكان الوليد يسمى في قومه الوحيد، والآية سيقت على وجه التهديد له، وقد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر انه قال: الوحيد ولد الزنا، وقال زرارة ذكر لأبي جعفر ان أحد بني هشام قال في خطبته أنا ابن الوحيد فقال: ويله لو علم ما الوحيد ما فخر بها: فقلنا له: وما هو؟ قال: من لا يعرف له أب.