بحث في حياة العقيلة زينب {ع}

جزء مستقطع من مجلس حسيني

[هناك قبور في الشام لم يرد سبب تجمعها في مقبرة باب الصغير] "مقبرة الخرابات". كيف ماتوا هناك في الشام .. اضافة لقبر العقيلة زينب الكبرى عليها السلام . وهذا يجلب الشك انهم اعدموا قتلا .ودفنوا كما يظهر من خلال التصاق قبورهم في مقبرة {الباب الصغير} وهي من أشهر وأكبر مقابر دمشق". وتأتي بعد وادي السلام من ناحية الحجم ..!! وتقع في مدينة دمشق بالقرب من البوابة القديمة للمدينة التي تسمّى الباب الصغير، وضمّت العديد من الشخصيات الهاشمية اللذين رافقوا الحسين {ع} في مسيرته الى كربلاء .كما ذكرتها المصادر ولمراجع التاريخية والمشاهد الأثرية. ومن اهل البيت الذين رافقوا الحسين{ع} مثل :فضة النوبية. خادمة الزهراء وابناءها وبناتها. وسَكينة بنت الحسين.. التي رافقت السبايا,وفاطمة الصغرى بنت الحسين. وأسماء بنت عُميس. وميمونة بنت الحسن.وحميدة بنت مسلم بن عقيل بن أبي طالب.وعبد الله بن علي بن الحسين.زين العابدين..وعبد الله بن جعفر الصادق.وزوجة النبي {ص} هند أم سلمة. التي نعت الحسين{ع} قبل وصول قافلة السبايا وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب.ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

وخديجة بنت زين العابدين .وأم الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بي أبي طالب. وأم الحسن بنت علي بن أبي طالب. وهناك من الهاشميين من بني العباس دفنوا قريبا منهم ولكن بتواريخ متاخرة عن وفاة ال البيت السبايا.. هذه القبور المدفونة في هذا المكان تبعث الشك انهم قتلوا جميعا بمجزرة اموية. وتصح الرواية التي تقول ان الامام زين العابدين {ع} لم يكن اسيرا . وهو ومن معه فاوض ممثلي السلطة بارجاع راس الحسين{ع} واعادة الاسرى من النساء للمدينة. وكان شرطهم عليه ان لا يسكن في المدينة بل خارجها. وقد فعل.